আমি একটি ছোট পাওয়ার ব্যাংক পেয়েছি যা একবারে দুটি ডিভাইস চার্জ করে – 25 ডলারের নিচে
আমি একটি ছোট পাওয়ার ব্যাংক পেয়েছি যা একবারে দুটি ডিভাইস চার্জ করে – 25 ডলারের নিচে

ভোল্টমে হাইপারকোর 10 কে পাওয়ার ব্যাংক

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ

  • ভোল্টমের হাইপারকোর 10 কে পাওয়ার ব্যাংক অ্যামাজনে 23 ডলারে উপলব্ধ।
  • একযোগে দুটি ডিভাইস চার্জ করার জন্য ইউএসবি-সি এবং ইউএসবি-এ পোর্ট উভয়ই সহ এটি খুব কমপ্যাক্ট এবং বহন করা সহজ।
  • এটি ছোট তবে চঞ্চল, কারণ কেউ কেউ চাটুকার চার্জার পছন্দ করতে পারে।

পাওয়ার ব্যাংকগুলি একটি ট্রেডঅফ: খুব বড় এবং এগুলি বহন করার জন্য ভারী এবং বিশ্রী, খুব ছোট এবং এগুলি বেশ অকেজো কারণ পর্যাপ্ত পরিমাণে চার্জ শক্তি নেই। আমি খুঁজে পেয়েছি যে 10,000 এমএএইচ চিহ্নটি সাধারণ পকেট বহন করার জন্য ওজনের দিক থেকে মিষ্টি স্পট।

এমনকি সেই আকারেও ডিজাইন একটি বড় ভূমিকা পালন করে। একটি অবরুদ্ধ, কৌণিক পাওয়ার ব্যাংক কেবল পকেট বা ব্যাগে ভাল বসে না। মাঝেমধ্যে আমি এমন একটি পাওয়ার ব্যাংক জুড়ে এসেছি যা পাওয়ার ক্ষমতা, বৈশিষ্ট্য, নকশা এবং দামের সঠিক মিশ্রণ রয়েছে।

এই বাক্সগুলিকে টিক দেওয়ার জন্য সর্বশেষ পাওয়ার ব্যাংকটি হয়েছে ভোল্টমে হাইপারকোর 10 কে প্রো

আমি মনে করি হাইপারকোর 10 কে প্রো এর চেহারা বর্ণনা করার সর্বোত্তম উপায় হ’ল “সাবানের বার, তবে স্লিপারনেস ছাড়াই”। কেসিংটি নরম গ্রিপি পলিমার এবং শক্ত প্লাস্টিকের সংমিশ্রণ। প্লাস্টিকটি কোম্পানির নামের জন্য অতিরিক্ত গ্রিপ্পি ধন্যবাদ তৈরি করা হয় এবং পাশের দিকে ডিবোসড (উপাদানের মধ্যে কাটা)।

কোণগুলিও বৃত্তাকার এবং নরম, তাই আপনার ত্বকে খনন করতে বা ব্যাকপ্যাকের পাশের একটি গর্ত ফেটে পাওয়ার ব্যাঙ্কে কিছুই নেই-এমন কিছু যা আমি বহু-দিনের ভাড়া বাড়িয়েছি। সেই ব্যয়বহুল, জলরোধী পাওয়ার ব্যাংক এখন দক্ষিণ ওয়েলসের ব্রেকন বেকন পাহাড়ের কোথাও কোথাও রয়েছে।

কেবল মনে রাখবেন যে এটি আপনার ফোনের সাথে ফ্লাশ করতে বসতে পারে এমন কয়েকটি বৃহত্তর (এবং চাটুকার) পাওয়ার ব্যাংকগুলির চেয়ে কিছুটা চুনকিয়ার।

সাবানের বারের মতো আকারযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, ভোল্টমে হাইপারকোর 10 কে প্রো আশ্চর্যজনকভাবে গ্রিপ করা সহজ।

অ্যাড্রিয়ান কিংসলে-হিউজেস/জেডডনেট

নাম অনুসারে, হাইপারকোর 10 কে প্রো একটি 10,000 এমএএইচ/37WH ক্যাপাসিটি পাওয়ার ব্যাংক। এটির দুটি বন্দর রয়েছে: এক প্রান্তে এটিতে একটি ইউএসবি-সি রয়েছে যা 30W ম্যাক্স ইনপুট এবং আউটপুট পরিচালনা করতে পারে এবং অন্য প্রান্তে একটি ইউএসবি-এ যা 22.5W সর্বোচ্চ আউটপুট পর্যন্ত পরিচালনা করে। 30W ন্যূনতম চার্জার ব্যবহার করে, প্যাকটি পুরোপুরি দুই ঘন্টার মধ্যে রিচার্জ করা যেতে পারে।

প্রতিটি প্রান্তে একটি বন্দর পাওয়ার ব্যাংক ওয়ার্ল্ডে বেশ অনন্য, এবং আমাকে স্বীকার করতে হবে যে আমি এই সেটআপটি পছন্দ করি।

অ্যাড্রিয়ান কিংসলে-হিউজেস/জেডডনেট

আমি বিশেষত বন্দরগুলির ওরিয়েন্টেশন পছন্দ করি – তাদের এক প্রান্তে রাখার চেয়ে অনেক ভাল। আপনি উভয় পোর্ট একই সাথে ব্যবহার করতে পারেন বা ইউএসবি-সি ব্যবহার করে ইউএসবি-সি ব্যবহার করে পাওয়ার ব্যাংকটি চার্জ করতে পারেন অন্য ডিভাইস চার্জ করার জন্য, যা একটি সহজ বৈশিষ্ট্য।

ইউনিটের সামনের অংশে একটি চার-নেতৃত্বাধীন শক্তি সূচক এবং এটি সক্রিয় করার জন্য এবং লো-পাওয়ার মোড চালু করার জন্য একটি বোতাম রয়েছে যাতে আপনি আপনার স্মার্টওয়াচ, ইয়ারবডস বা ফিটনেস ট্র্যাকার চার্জ করা এবং ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রস্তুত রাখতে পারেন।

একটি বোতাম, একটি একক শক্তি সূচক, সহজ।

অ্যাড্রিয়ান কিংসলে-হিউজেস/জেডডনেট

এখানে কোনও এলইডি স্ক্রিন নেই, কারণ বোতামগুলির কোনও ঝাঁক বা অগণিত সেটিংস নেই। শুধু সহজ পোর্টেবল শক্তি।

আপনার পাওয়ার ব্যাংককে শিখার বলের মধ্যে রূপান্তরিত করতে বাধা দেওয়ার জন্য আপনার প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস – অতিরিক্ত চার্জ সুরক্ষা, শর্ট সার্কিট সুরক্ষা, ওভারভোল্টেজ সুরক্ষা এবং অত্যধিক সুরক্ষা সুরক্ষা থেকে আপনি একটি আধুনিক পাওয়ার ব্যাংক থেকে আপনি যে সমস্ত সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যগুলি প্রত্যাশা করতে চান সেগুলিও এটি পেয়েছে।

জেডডনেটের কেনার পরামর্শ

আমি বহন করছি ভোল্টমে হাইপারকোর 10 কে প্রো এখন কয়েক সপ্তাহের জন্য, এবং বেশ সততার সাথে আমি এটি দোষ দিতে পারি না। কারও কারও কাছে 10,000 এমএএইচ খুব বেশি, অন্যরা এটি যথেষ্ট হবে না, তবে অনেকের কাছে এটি ক্ষমতার দিক থেকে মিষ্টি স্পট, এবং যদি এটি আপনি হয় তবে এটি একটি দুর্দান্ত পছন্দ। এটি বুদ্ধিমানভাবে নির্মিত, ব্যবহারের জন্য সহজ, নির্ভরযোগ্য এবং আশ্চর্যজনকভাবে শক্তিশালী।

এবং দামও 23 ডলারে ঠিক। আমি নাম-নাম পাওয়ার ব্যাংকগুলি দেখেছি যা এর চেয়ে বেশি স্কেচিয়ার দেখায় এবং অনুভব করে।



