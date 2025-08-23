‘আমি একটি প্রাচীন যুক্তরাজ্যের বাজার শহর পরিদর্শন করেছি এবং 1 টি জিনিস আমাকে গবসম্যাকড রেখে গেছে’ | ইউকে | খবর

কোনও historic তিহাসিক শহরে উদ্যোগের চেয়ে একদিনের ছুটির দিনে আরও ভাল কী করা উচিত এবং চারপাশে নজর রাখা উচিত? ক্যানটারবেরি এবং নরউইচ -এ সম্প্রতি ভিজিট উপভোগ করার পরে, আমি সেন্ট অ্যালব্যানসকে তালিকা থেকে টিকিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি একটি ক্যাথেড্রাল সহ জায়গাগুলি বেছে নেওয়ার প্রবণতা রাখি (আমি যা যা করেছি তার রেকর্ড রাখার জন্য আমি যথেষ্ট দুঃখ পেয়েছি), যেমন আমি বিশেষভাবে ধর্মীয় নই, আমি সবসময় খ্রিস্টান ভবন এবং তাদের ইতিহাসকে আকর্ষণীয় পেয়েছি।
সেন্ট আলবানস সিটি রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছানোর পরে, আমি আমাকে যা অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন তা দেখে আমি প্রাথমিকভাবে মুগ্ধ হইনি। ভিক্টোরিয়া স্ট্রিট একটি মোটামুটি অন্তর্নিহিত জায়গা, ক্যাফে, আইসল্যান্ড, একটি ডেন্টিস্ট, একটি পাব এবং নাপিত। ট্রিনিটি ইউনাইটেড রিফর্মড চার্চও সেখানে রয়েছে, যার সাইটটি শীঘ্রই একটি হিন্দু মন্দিরে থাকবে – ব্রিটেনের পরিবর্তিত ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক প্রাকৃতিক দৃশ্যের রূপক। আপনি যদি অনলাইন গেম জিওগুয়েসার খেলছিলেন, যা দেখেন যে খেলোয়াড়রা কেবল তারা কোথায় তা অনুমান করার জন্য গুগল স্ট্রিট ভিউতে এলোমেলো রাস্তায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে, আপনি কোন ব্রিটিশ শহরে ছিলেন তা নির্ধারণ করা অসম্ভব প্রমাণিত হবে।
যাইহোক, আমি যখন কেন্দ্রের কাছাকাছি গিয়েছিলাম, যেখানে এডওয়ার্ড প্রথম স্ত্রী এলিয়েনরের দেহটি একবার 1290 সালে লন্ডনে যাত্রা শুরু করে, আমি যা এসেছি তা পেয়েছি।
সেন্ট অ্যালবান্সের কেন্দ্রটি ইতিবাচকভাবে সমৃদ্ধ এবং বিভিন্ন ধরণের দোকানে পূর্ণ।
এটি বর্তমানে সারা দেশের অনেক শহর থেকে অনেক দূরে, কারণ যুক্তরাজ্যের অনেক একসময় গর্বিত এবং ব্যস্ত উচ্চ রাস্তাগুলি এখন ২৮ দিন পরে ব্রিটিশ জম্বি হরর ফিল্মের শুরুতে লন্ডনের উদ্বোধনী শটগুলির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
যেমন বিশেষরা একবার জিজ্ঞাসা করেছিল: “ভূতের শহরের আগে আপনি কি ভাল পুরানো দিনগুলি মনে করেন?”
যাইহোক, সেন্ট আলবানস আপনার ক্লাসিক লন্ডন যাত্রী শহর, এবং তাই নিষ্পত্তিযোগ্য আয় এখানে অভিনবত্ব নয়।
আমার সাম্প্রতিক ফ্রোমে ভ্রমণের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যেখানে রাজধানী থেকে অভিবাসীরা ব্যবসায়ীদের ভাগ্য বাড়িয়ে তুলেছে।
রাইটমোভের মতে, সেন্ট আলবানসের বাড়ির দামের সামগ্রিক গড় ছিল গত বছরের তুলনায় £ 654,975।
জুপলা অনুসারে যুক্তরাজ্যের গড় বিক্রি হওয়া দাম 263,600 ডলার।
তবুও, কার্যত গ্যারান্টিযুক্ত যদিও একটি ঝামেলা উঁচু রাস্তা দেখে সর্বদা সুন্দর।
গ্রীক বেকারি, বুকশপ, দর্জি, তোরণ, রেডিয়েটার বিশেষজ্ঞ এবং এমনকি একটি পুরানো স্কুল ডিপার্টমেন্ট স্টোরের মতো স্বতন্ত্র ব্যবসাগুলি বিশাল জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলার পাশাপাশি একটি অসাধারণ সংখ্যক এস্টেট এজেন্ট এবং কিছু দাতব্য দোকান রয়েছে।
তবে আমি নজরে সাহায্য করতে পারি না, তবে, শহরের মাল্টিংস শপিং সেন্টারে একটি খালি খুচরা ইউনিট, 1988 সালে প্রিন্সেস ডায়ানা দ্বারা খোলা হয়েছিল।
সরাসরি, আমি 948 বছর বয়সী সেন্ট অ্যালব্যানস ক্যাথেড্রালের জন্য একটি বাইনলাইন তৈরি করেছি।
পিয়ানো সুরের কিছুটা অশুভ শব্দের আশেপাশে তাকিয়ে, আমি প্রাথমিকভাবে একটি পীড়িত ছিলাম (ক্যানটারবেরি ক্যাথেড্রাল নিশ্চিত করেছিল যে আমি যখন এই জায়গাগুলিতে যাই তখন আমার খুব উচ্চ বার রয়েছে)।
তবে আমি কলামগুলিতে শিল্পকর্ম দেখে সত্যিই মুগ্ধ হয়েছি যা আমার ধারণা, সংস্কারের সময় এগুলি থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রচেষ্টা থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল।
এখন ম্লান হয়ে গেছে, ক্রুশের উপর খ্রিস্টের চিত্রগুলি বহু শতাব্দী আগে উপাসকরা যা দেখেছিল তার অবশিষ্টাংশকে কটূক্তি করছে।
তবে একটি জিনিস যা আমাকে পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছে তা হ’ল উঁচু বেদী।
মূলত 1480 এর দশকে ওয়ালিংফোর্ডের অ্যাবট উইলিয়াম দ্বারা নির্মিত এবং পরে 1800 এর দশকের শেষের দিকে লর্ড অ্যালডেনহ্যাম দ্বারা পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল, এটি দর্শনার্থীদের উপরে টাওয়ার করে এবং একটি ক্রুশবিদ্ধ খ্রিস্টের বৈশিষ্ট্যযুক্ত, যা সাধুদের ভাস্কর্য দ্বারা সজ্জিত।
আমি নিজেকে এ থেকে দূরে টানতে লড়াই করেছি।
ক্ষুধার্ত, আমি তখন জর্জ স্ট্রিট ক্যান্টিনে নামলাম।
এর বন্ধুত্বপূর্ণ এবং মনোযোগী কর্মীরা নিশ্চিত করেছেন যে আমার সফরটি একটি “হোগফাদার” হাম হক স্যান্ডউইচ এবং হট চকোলেট (আমি পরের দিন আমি একটি রান করতে গিয়েছিলাম, যা আমি নিজেকে বলেছিলাম, এই ট্রিটটি অফসেট করে) দিয়ে দুর্দান্তভাবে গোল করা হয়েছে।
দুর্ভাগ্যক্রমে, শহরের যাদুঘরে একটি দর্শন আমার মনকে পিছলে গেল।
তবে এটি আমাকে সেন্ট অ্যালবান্সে ফিরে আসার কারণ সরবরাহ করে।