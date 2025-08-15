আমি একটি রিয়েল-টাইম বিল্ড ভিজ্যুয়ালাইজার তৈরি করেছি ・ ড্যানিয়েল হুপার

এখানে এটি একটি ম্যাকোস অ্যাপ তৈরি করছে:
আপনি কী দেখছেন তা ব্যাখ্যা করার আগে, এখানে কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে:
কখনও কখনও এলএলভিএম প্রকল্পের মতো এটি কতটা কোড রয়েছে তার কারণে সফ্টওয়্যারটি সংকলন করতে দীর্ঘ সময় নেয়। তবে প্রায়শই একটি বিল্ড বোবা, স্থিরযোগ্য কারণে হতে পারে তার চেয়ে ধীর হয়। আমার সন্দেহ ছিল সর্বাধিক বিল্ডগুলি বোবা জিনিস করছে, তবে আমার কোনও উপায় ছিল না এটা দেখুন। সুতরাং আমি বিল্ডগুলি ভিজ্যুয়ালাইজ করতে সহায়তা করার জন্য একটি ক্রস-প্ল্যাটফর্ম সরঞ্জামে কাজ করছি (আপনি এটি চেষ্টা করতে পারেন, নীচে দেখতে পারেন)। এটি যে কোনও বিল্ড সিস্টেম এবং যে কোনও প্রোগ্রামিং ভাষার সাথে কাজ করে (কেবল সি/সি ++/মরিচা নয়)।
এটি কেবল একটি জেনেরিক সিস্টেম প্রোফাইলারের চেয়ে বেশি: এটি বিল্ড-নির্দিষ্ট সমস্যাগুলির জন্য সন্ধান করে। কয়েকটি উদাহরণ: মেক ছাড়া ব্যবহার করা
-j পতাকা, নির্দিষ্ট ফাইল বা সংকলক পর্যায়ক্রমে ব্যয় করা অপ্রয়োজনীয় সময় (ক্ল্যাং এর মতো সরঞ্জাম দ্বারা প্রতিবেদন করা হয়েছে
-ftime-trace), এবং কমান্ডগুলি যা সমান্তরালভাবে চালানো যেতে পারে তবে ছিল না। এটি বিশেষত সিআই বিল্ডগুলি অনুকূলকরণের জন্য সহায়ক, যা প্রায়শই পরিষ্কার পুনর্নির্মাণ হয়।
আমি এটি নামকরণ করেছি
What the Fork পরে
fork() সিস্টেম কল যা নতুন প্রক্রিয়া তৈরি করে। আপনি এটি লিখে ব্যবহার করেন
wtf একটি বিল্ড কমান্ডের আগে:
$ # A few possible examples:
$ wtf make
$ wtf cargo build
$ wtf gradle build
$ wtf npm run build
$ wtf zig build
$ wtf -x # starts a build of the front most Xcode window
এবং এটি ইউআই চালু করে, যা বিল্ডের অগ্রগতির সাথে সাথে আপডেট হয়।
ইউআই একটি বাক্স হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করা একটি বিল্ডে প্রতিটি প্রক্রিয়া দেখায়, এর ধরণ অনুসারে রঙিন। প্রক্রিয়াগুলি বাম থেকে ডানে টাইমলাইন ক্রমে স্থাপন করা হয়। শিশু প্রক্রিয়াগুলি তাদের পিতামাতার নীচে বাসা দেখানো হয়। উইন্ডোর নীচে থাকা প্যানেলটি নির্বাচিত প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য দেখায়: এটি কতক্ষণ চলমান, কার্যকারী ডিরেক্টরি এবং যুক্তি সহ সম্পূর্ণ কমান্ড।
কিভাবে এটি কাজ করে
একটি বিল্ড হ’ল কমান্ডের একগুচ্ছ যা আপনার সমাপ্ত প্রোগ্রাম তৈরি করে। এর সহজতম সময়ে, এটি এর মতো শেল স্ক্রিপ্ট হতে পারে:
#!/bin/bash
clang main.c -o program
চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করতে এই স্ক্রিপ্টের জন্য 3 টি প্রোগ্রাম প্রয়োজন:
bash,
clangএবং – অবাক! –
ldলিঙ্কার, যা ক্ল্যাং স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে। অপ্রত্যাশিত বিল্ড স্টেপগুলি প্রায়শই মন্দার উত্স এবং বড় প্রকল্পগুলিতে আরও বেশি সম্ভাবনা থাকে যা প্রায়শই এর মতো কিছু ব্যবহার করে
cargo,
make,
bazel,
gradleবা
xcodebuild পরিবর্তে শেল স্ক্রিপ্টের পরিবর্তে। এই সরঞ্জামগুলি এখনও কেবল কমান্ডগুলি কার্যকর করে, তবে তারা যথাসম্ভব দক্ষতার সাথে কমপক্ষে পরিমাণ কাজ করার জন্য ক্যাচিং, নির্ভরতা বিশ্লেষণ এবং সময়সূচীও সম্পাদন করে।
যদিও টার্মিনাল আউটপুটে একটি বিল্ড সরঞ্জাম দ্বারা চালিত কমান্ডগুলি দেখা সম্ভব, এটি আপনাকে কী কমান্ডগুলি বলে না যারা কমান্ডগুলি রান (লাইক
clang চলমান
ld) এবং বিস্তারিত সময় অন্তর্ভুক্ত করে না! সুতরাং আমরা যদি দেখতে চাই সবকিছু একটি বিল্ড করে, আমাদের সিস্টেম কলগুলি শুনতে হবে যা প্রক্রিয়াগুলি শুরু এবং সমাপ্ত করে:
fork,
execএবং
exit। প্রতিটি অপারেটিং সিস্টেমের এটি করার নিজস্ব উপায় রয়েছে:
- ম্যাকোসের শেষ পয়েন্ট সুরক্ষা এপিআই রয়েছে
- লিনাক্স আছে
ptrace()
- উইন্ডোজ আছে “সবচেয়ে খারাপ এপিআই কখনও তৈরি”: উইন্ডোজের জন্য ইভেন্ট ট্রেসিং
এই এপিআইগুলির প্রত্যেকটিই বিভিন্ন কারণে ব্যবহার করার জন্য ব্যথা, তবে তারা একটি টাইমলাইন পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে। এখানে আমাদের সাধারণ শেল স্ক্রিপ্টের এক্সিকিউশনটি ম্যাকোস সংস্করণে ভিজ্যুয়ালাইজড
What the Fork।
আগ্রহী পাঠকরা লক্ষ্য করেছেন যে এই কৌশলগুলি সাব -প্রসেসগুলি চালু করে এমন কোনও ধরণের প্রোগ্রামে অ্যাপটিকে ব্যবহার করার অনুমতি দেয় – কেবল বিল্ড নয়! বিল্ড অপ্টিমাইজেশনের বাইরে কীভাবে এটি কার্যকর হতে পারে সে সম্পর্কে আপনার যদি কোনও ধারণা থাকে তবে আমাকে জানান।
জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি
আপনার বিল্ড দেখতে সক্ষম হওয়া অনেক প্রকাশ করে। আমার কাছে ডেল্টা, মোজিলা এবং অ্যাপল থেকে ইঞ্জিনিয়াররা তাদের প্রকল্পগুলির সরঞ্জামটি চেষ্টা করে দেখেছি এবং প্রত্যেকেই অপ্রত্যাশিত কিছু খুঁজে পেয়েছিল। আমি আপনাকে কিছু উদাহরণ দিতে দিন।
আমি একটি ওপেন সোর্স প্রকল্প দিয়ে শুরু করব যা তৈরি করতে কার্গো ব্যবহার করে। আমি একটি একক নির্ভরতার সংকলন জুম করতে যাচ্ছি:
উফ! সমান্তরালতা নেই! ফাইলগুলি একবারে একটি সংকলন করা হয়। আমার 10 কোর এম 1 সিপিইউতে যদি কার্গো একবারে একাধিক কমান্ড চালায় তবে এটি প্রায় 10 গুণ দ্রুত হতে পারে। টাইমলাইন ভিজ্যুয়ালাইজেশন ছাড়া আমি এটি কখনই লক্ষ্য করিনি। আপনি যদি ভাল সমান্তরালতা দেখতে দেখতে চান তবে কীভাবে দেখুন
ninja এলএলভিএম প্রকল্প তৈরি করে:
আমার মেশিনের প্রতিটি কোর পুরো সময় ব্যস্ত রাখা হয়। এটি আসলে আমার 10 টি কোর মেশিনে ফ্লাইটে 12 টি কাজের সাথে কিছুটা ওভার-সাবস্ক্রাইব করা হয়েছে, যা ইচ্ছাকৃত যদি কিছু কাজ আইওতে অবরুদ্ধ করা হয়। পরিপূর্ণতা। নিখুঁত যদিও বিরক্তিকর, একটি সমস্যা দেখুন। এখানে অন্য একটি ওপেন সোর্স প্রকল্প থেকে একটি সিএমকে বিল্ডের একটি ছোট্ট টুকরো রয়েছে:
এখানে সিমেক এক্সকোডের পথ পায়
xcode-select -print-pathসাথে ওএস সংস্করণ
sw_versএবং তারপরে পুনরাবৃত্তভাবে সিএমকে/ভাল পরিমাপের জন্য কয়েকবার কল করে এবং শেষ পর্যন্ত একটি ফাইল সংকলন করে এবং লিঙ্ক করে।
কেবল সেই টাইমলাইনের সবুজ বাক্সগুলি দরকারী কাজ করছে। যে তর্ক করতে পারে কিছুই না সিএমকে যা করে তা হ’ল “দরকারী কাজ”, এই অর্থে যে এটি কেবল এমন জিনিসটি তৈরি করে যা প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পটি তৈরি করে। নির্বিশেষে, আসুন আমরা কেবল গ্রহণ করি যে সিএমকে বিল্ড পরিবেশটি বের করার জন্য এই অদ্ভুত সিমেক-> মেক-> মেক-> ক্ল্যাং ডান্স করা দরকার।
জুমিং আউট প্রকাশ করে যে অদ্ভুত নাচ 85 বার হয়!
হ্যাঁ, সমান্তরালতা নেই। এটি ওএস সংস্করণটি মিড-বিল্ড পরিবর্তন করতে পারলে এক্সকোড পাথ এবং ওএস সংস্করণ 85 বার পুনরায় চেক করে।
ঠিক আছে সিএমকে সম্পর্কে যথেষ্ট। অন্বেষণ করার জন্য অন্যান্য বিল্ড রয়েছে! এখানে
xcodebuild একটি 100,000 লাইন অবজেক্টিভ-সি প্রকল্প তৈরি করা:
লক্ষ্য করুন যে এটির বিল্ডের শেষের দিকে কীভাবে ফাঁক রয়েছে যেখানে এটিতে কেবল এক বা দুটি ক্ল্যাং প্রক্রিয়া চলছে, এমনকি আরও অনেক কিছু করার পরেও।
কোনও দরকারী কাজ শুরু করার আগে এটির 6 সেকেন্ড নিষ্ক্রিয়তাও রয়েছে। তুলনা করার জন্য,
ninja 2,468,083 লাইন এলএলভিএম প্রকল্প সংকলন শুরু করতে 0.4 সেকেন্ড সময় নেয়। নিনজা অন্যান্য সরঞ্জামগুলির সাথে 100% ন্যায্য তুলনা নয়, কারণ এটি নিনজা ফাইলটি তৈরি করে এমন সরঞ্জাম দ্বারা কিছু “বেকড ইন” বিল্ড লজিক থেকে উপকৃত হয়, তবে আমি মনে করি এটি বিল্ড সিস্টেমগুলির জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত “আলোর গতি” পারফরম্যান্স বেঞ্চমার্ক।
আমাদের বিভিন্ন বিল্ডের সফর অব্যাহত রেখে, এখানে জিগ সংকলন অর্কা প্রকল্প::
এখানে আকর্ষণীয় কি তা
zig build এলোমেলো ক্রমে নির্ভরতা তৈরি করে (ভুল কনফিগার করা বিল্ডগুলির কারণে ক্রম সমস্যাগুলি প্রকাশ করতে)। এর অর্থ হ’ল কখনও কখনও এটি ক্রমের সাথে ভাগ্যবান হয়ে ওঠে, যেমন এটি আগের চিত্রের মতো যেখানে এটি দ্রুত। তবে কখনও কখনও এটি দুর্ভাগ্যজনক, নীচে যেখানে
curl নির্ভরতা ভেররি প্রান্তে নির্ধারিত হয়েছে, সুতরাং এটি প্রকল্পের বাকি অংশগুলির সাথে কোনও সমান্তরালতা নেই:
এবং অবশেষে, গিথুব সিএলআই প্রকল্পটি সংকলন এখানে/গো।
বাম দিকে সেই বড় ফাঁকা অঞ্চলটি হ’ল প্রকল্পের সমস্ত নির্ভরতা ডাউনলোড করা হচ্ছে, সুতরাং আমি যদি এই প্রকল্পের পরিষ্কার বিল্ডগুলি গতি বাড়িয়ে তুলতে চাইতাম তবে আমি প্রথমে নির্ভরতা হ্রাস করার দিকে মনোনিবেশ করব। নির্ভরতাগুলি একটি বিল্ড-ডাবল-হ্যামির ধরণের কারণ কারণ এই দীর্ঘ “সংকলন” কমান্ডগুলি কী তা অনুমান করুন: নির্ভরতা
go-control-plane,
protobuf,
gojqইত্যাদি
এটি বিল্ডগুলি ভিজ্যুয়ালাইজ করে আমি শিখেছি এমন জিনিসগুলির একটি নমুনা। অবশ্যই কোনও প্রক্রিয়াটির সম্পূর্ণ কমান্ডটি দেখে আপনি আরও সংক্ষিপ্ত সমস্যাগুলি খুঁজে পেতে পারেন, তবে আজ আমি এমন জিনিসগুলিতে মনোনিবেশ করতে চেয়েছিলাম যা আমি দৃশ্যত দেখাতে পারি।
প্রাথমিক অ্যাক্সেস
What the Fork উইন্ডোজ, লিনাক্স এবং ম্যাকোসে চলে। আপনি যদি এটি চেষ্টা করে এবং প্রতিক্রিয়া সরবরাহ করতে আগ্রহী হন তবে প্রাথমিক অ্যাক্সেস গ্রুপে যোগদান করুন এখানে।