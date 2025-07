আমি এক বছরে 75 টি ব্যবসায়িক ভ্রমণ করি – এই 10 টি টিপস আমার সময়, অর্থ এবং বিচক্ষণতা বাঁচায়

উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রকাশিত মতামতগুলি তাদের নিজস্ব।

গত কয়েক দশক ধরে, আমি বছরে 60-75 বার ভ্রমণ করেছি-বেশিরভাগ জনসাধারণের বক্তব্য, ক্লায়েন্ট পরিদর্শন এবং মাঝে মাঝে অবকাশের জন্য। আমার ট্রিপগুলি বেশিরভাগ স্বতন্ত্র এবং ঘরোয়া, ভেগাস, অরল্যান্ডো এবং নিউ অরলিন্সের সাথে তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। আমার লক্ষ্য? এটি যথাসম্ভব দ্রুত এবং সাশ্রয়ী মূল্যের কাজ করুন। চোখ নীচে, ইয়ারবডস ভিতরে, মুখ বন্ধ, আপনার নিজের ব্যবসায় মনে রাখবেন – বিশেষত ব্যবসায়িক ভ্রমণের ক্ষেত্রে।

আপনি যদি আমার মতো ঘন ঘন ব্যবসায়িক ভ্রমণকারী হন তবে এখানে 10 টি পাঠ রয়েছে যা আমি ভ্রমণকে আরও সহজ, সস্তা এবং কম বেদনাদায়ক করতে শিখেছি:

1। আনুগত্যের মধ্যে ঝুঁকুন

Even if you only travel a few times a year for business, it’s critical that you join the loyalty program of the airline that most frequents your local airport, as well as one hotel and one rental car brand program. কিছু কেস রয়েছে যেখানে আপনি আরও কিছুটা দিতে পারেন। অন্যান্য কেস রয়েছে যেখানে আপনি সেরা ফ্লাইট বা অবস্থান নাও পেতে পারেন। তবে আপনি পয়েন্টগুলি তৈরি করে এই সম্ভাব্য অসুবিধাগুলি তৈরি করবেন যা তারপরে ফ্রি কক্ষ, ফ্লাইট এবং গাড়ি ভাড়াগুলিতে রূপান্তরিত হতে পারে এবং আপনার অর্থ প্রদানের চেয়ে পেব্যাকটি বেশি হবে। কিছু আনুগত্য প্রোগ্রাম অন্যান্য পুরষ্কার দেয় যেমন অংশীদার ব্র্যান্ডগুলিতে ছাড়, যা আপনাকে আরও সাশ্রয় করবে।

এছাড়াও, আপনার স্থিতি বাড়ার সাথে সাথে আপনি বিনামূল্যে আপগ্রেড, আরও ভাল আসন এবং ফি ছাড়াই লাগেজ ভাতা পাবেন এবং আমার কাছে-সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ-জিনিসগুলি ভুল হয়ে গেলে দ্রুত পুনরায় বুকিংয়ের মতো বিশেষ মনোযোগ। এই আনুগত্য প্রোগ্রামগুলিতে ঝুঁকুন, কুকুরের খাবার খান এবং দীর্ঘমেয়াদে আপনি ব্যয় এবং উত্পাদনশীলতা উভয় থেকেই উপকৃত হবেন।

2। এয়ারলাইন এবং হোটেল ট্র্যাভেল কার্ডগুলি এড়িয়ে চলুন

এয়ারলাইন এবং হোটেল ক্রেডিট কার্ডগুলি মূল্যবান নয়। অবশ্যই, যখন তারা সাইন আপ বা ত্বরান্বিত বোর্ডিংয়ের জন্য প্রচুর মাইল সামনের প্রস্তাব দেয় তখন এটি প্ররোচিত হতে পারে। তবে এই কার্ডগুলিতে সুদের হার এবং ফিগুলি দীর্ঘমেয়াদে তাদের প্রতিযোগীদের তুলনায় (আমার অভিজ্ঞতায়) বেশি হবে। এছাড়াও, আপনি কেবল সেই ব্র্যান্ডের সাথে ফ্লাইট এবং হোটেলগুলি বেছে নেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ, যা আপনার উপলভ্য ফ্লাইটগুলির পছন্দকে উল্লেখযোগ্যভাবে সীমাবদ্ধ করে এবং উচ্চ-ভলিউম সময়কালে আপনাকে কালো হয়ে যাবে।

আপনি যদি কোনও ব্যবসায়িক ভ্রমণকারী হন তবে একটি কার্ড চয়ন করুন যা একটি স্বাধীন ভ্রমণ পরিষেবায় আবদ্ধ। আমি উপভোগ করেছি সিটি ব্যাংক আপনাকে ধন্যবাদ বছরের পর বছর ধরে প্রোগ্রাম কারণ আমি আমার ব্যবসা এবং ব্যক্তিগত কার্ড উভয়ের জন্য পয়েন্টগুলি সংগ্রহ করি, সেই কার্ডগুলি একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছি এবং তারপরে সেই পয়েন্টগুলি তাদের এজেন্সিটির সাথে ভ্রমণে রূপান্তর করতে পারি যে আমি যে কোনও বিমান সংস্থা বা হোটেল পছন্দ করি সে সম্পর্কে বইগুলি। আরেকটি কৌশল: আমি মেরিয়ট (আমার পছন্দের হোটেল আনুগত্য ব্র্যান্ড) এ থাকব, খাবার এবং পানীয় সহ ঘরে সমস্ত কিছু চার্জ করব, হোটেলের জন্য পয়েন্ট পাব এবং তারপরে আমার সিটি ব্যাংক কার্ডের সাথে বিলটি প্রদান করব যাতে আমি কার্ডে পয়েন্টও অর্জন করি – ডাবল ডুবানো। সুবিধা দ্বিগুণ।

3 .. একটি ট্র্যাভেল নিউজলেটার সাবস্ক্রাইব

কয়েকটি দুর্দান্ত ট্র্যাভেল নিউজলেটার রয়েছে যা আপনি অনুসন্ধান এবং সাবস্ক্রাইব করতে পারেন (আমি পছন্দ করি পয়েন্ট গাই)যা আপনাকে সেরা ভ্রমণটি নির্ধারণ করতে সহায়তা করতে পারে এবং যখন প্রোগ্রাম বা বিশেষ ডিল চালু করা হয় তখন আপনাকে দ্রুত জানান। মুদি কুপনের মতো, কিছু লোক এই স্টাফ নিয়ে পাগল হয়ে যায় এবং হ্যাঁ, তারা অর্থ সাশ্রয় করে (যদিও আমি নিশ্চিত নই যে তারা সুবিধার বিনিময়ে তারা কতটা সময় ব্যয় করছেন)। আপনি এই পরিষেবাগুলিতে কতটা ঝুঁকছেন তা নির্বিশেষে, তারা আপনাকে সম্ভাব্য ছাড় সম্পর্কে সচেতন রাখতে সহায়ক যে সময়টি সঠিক হলে, আপনি যে অর্থটি সংরক্ষণ করবেন বলে আশা করছেন না তা আপনার সাশ্রয় করতে পারে।

4 .. ভাড়া গাড়ির লাইনে অপেক্ষা করবেন না

God শ্বরকে ধন্যবাদ আমরা আমাদের পিতামাতার দিনগুলিতে বাস করি না, যখন কোনও গাড়ি ভাড়া দেওয়ার জন্য ষোলটি ফর্ম সনাক্তকরণ এবং একটি স্ট্রিপ অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়। কিছু ভাল ভাড়া এজেন্সি (আমি জাতীয় গাড়ি ভাড়া পছন্দ করি) অনুগত ব্যবহারকারীদের চেক-ইন প্রক্রিয়াটি বাইপাস করতে দেয়, সরাসরি গ্যারেজে যেতে, গাড়িতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তারপরে কেবল তাদের ড্রাইভারের লাইসেন্স দেখিয়ে গাড়ি চালাও। এবং ফিরে, আপনি বেরিয়ে যান এবং যান। আমি এই অভিজ্ঞতাটি ব্যয়বহুল, উত্পাদনশীল এবং খোলামেলাভাবে, আনন্দদায়ক বলে মনে করি। এটি প্রায় সময়, এবং আমি দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের গাড়ি চালানোর জন্য অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করছি।

5। চেইন এ খাওয়া

আপনি যদি ঘন ঘন ভ্রমণকারী না হন তবে খাওয়া মজাদার হতে পারে। তবে যারা মাসে বহুবার ভ্রমণ করেন তাদের বাকিদের জন্য আমাদের ধারাবাহিকতা এবং সাশ্রয়ী মূল্যের প্রয়োজন। সুতরাং যখন এটি খাবারের কথা আসে তখন আমি সাধারণত একটি চেইন রেস্তোঁরাটিতে লেগে থাকি। আমি ক্লায়েন্টদের বিনোদন না দিলে, যা আমি খুব কমই করি, আমি আউটব্যাক স্টেকহাউসে 40 ডলারে একটি ফাইল্ট পেয়ে খুশি যাতে স্থানীয় স্টেকহাউসে একই খাবারের জন্য 125 ডলার দেওয়ার চেয়ে ফ্রাই এবং একটি সালাদ অন্তর্ভুক্ত থাকে। চেইন রেস্তোঁরাগুলি অন্যান্য রেস্তোঁরাগুলির তুলনায় নির্ভরযোগ্য, দ্রুত এবং আরও সাশ্রয়ী মূল্যের দিকে ঝোঁক। অন্যান্য সময়, আমি 30 ডলার হোটেল বার্গার এড়িয়ে চলি এবং উবার খাওয়া সরবরাহ করি। আপনি স্থানীয় যেতে চান? একটি ডিনার সন্ধান করুন। বা অন্যথায় আপনার নিজের শহরে আটকে দিন।

6 .. ব্যয় পরিচালনার অ্যাপ্লিকেশনগুলি ব্যবহার করুন

আমি কয়েক বছর ধরে ব্যয় প্রতিবেদনগুলি করতে অসংখ্য ঘন্টা নষ্ট করেছি। তবে আর নেই। দুর্দান্ত (এবং সস্তা) ব্যয় পরিচালনার অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে ধন্যবাদ এক্সপেনসিফাই, এসএপি কনকুর, র‌্যাম্পএবং জোহো ব্যয়ব্যবসায়িক ভ্রমণকারীরা, কেবল একটি ফটো ছিনিয়ে নিয়ে তাদের ব্যয় সময় শিটগুলি ন্যূনতম সম্পৃক্ততার সাথে সম্পন্ন করতে পারে, যা সময় এবং ভুলগুলি সংরক্ষণ করে। আমি আমার গাড়ি ভাড়া, এয়ারলাইন, হোটেল এবং রাইডশেয়ার অ্যাপ্লিকেশনগুলি পেয়েছি যা আমি ব্যবহার করি তার সাথে সংযুক্ত সমস্ত এবং আমি যখন খাই বা ট্যাক্সি গ্রহণ করি তখন আমি একটি দ্রুত ছবি আপলোড করি। আমার ভ্রমণ শেষ হয়ে গেলে, আমার ব্যয়ের প্রতিবেদনটি আমার জন্য সম্পন্ন হয়েছে। যদি আপনার ব্যবসায়ের ভ্রমণকারীদের একটি দল থাকে তবে তাদের ব্যয়গুলি পরিচালনা করার এটি দুর্দান্ত উপায় এবং অ্যাপ্লিকেশনটিকে আপনার অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমের সাথে সংহত করার পরে, অফিস অফিসের একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সাশ্রয় করুন। ধন্যবাদ এআই!

7 .. উদারভাবে টিপ

টিপিং আপনার অর্থ সাশ্রয় করে না। এটি করা ঠিক সঠিক জিনিস। কিছু নগদ বহন করুন এবং আপনার কক্ষগুলি প্রতিদিন 10 ডলার দিয়ে পরিষ্কার করুন এমন লোকদের যত্ন নিন। ভ্যালেটকে আরও 10 ডলার দিন। রেস্তোঁরা বিলে 20% এর নিচে কখনও টিপবেন না। এবং হ্যাঁ, আপনি ক্যাসিনো লবিতে কিনেছেন $ 8 কাপ কফিতে একটি অতিরিক্ত বক যুক্ত করুন। এটি তাদের দোষ নয় যে দামটি হাস্যকরভাবে বেশি। এবং আপনি এটি সামর্থ্য করতে পারেন। আপনি যদি পারেন আরও টিপ।

8 .. গতির জন্য ট্যাক্সি বিবেচনা করুন

আমি যখনই আমার হোম বিমানবন্দরে পৌঁছেছি, আমি সর্বদা তাদের রাইডশেয়ারের জন্য অপেক্ষা করা জনগণের মাধ্যমে অবরুদ্ধ এবং মোকাবেলা করি এবং সরাসরি ট্যাক্সি অঞ্চলে যাই, যেখানে সর্বদা ক্যাবগুলির একটি লাইন অপেক্ষা করে থাকে। আমি বেশিরভাগ অন্যান্য শহরেও এটি করি। সাধারণত, ট্যাক্সিগুলি এখনও রাইডশারের চেয়ে বেশি খরচ করে। এবং তাদের মধ্যে কিছু যাত্রা এতটা আরামদায়ক নয়। তবে এটি প্রায় সময়, এবং যা কিছু আমাকে আমার বাড়িতে বা আমার গন্তব্যে দ্রুত করে তোলে তাই আমি ভ্রমণের অভিজ্ঞতাটি শেষ করতে পারি, আমার কাছে, অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য মূল্যবান।

9। আপনার সুরক্ষায় দ্বিগুণ

আপনি যখন ভ্রমণ করবেন তখন আপনার ডেটা নিয়ে বোকা হবেন না। আপনার ফ্লাইটে আপনার পাশে বসে থাকা লোকটির কাছে আপনার ব্যক্তিগত কাজটি প্রকাশ করবেন না। একটি ল্যাপটপের গোপনীয়তার স্ক্রিন কিনুন, প্লাস্টিকের এক টুকরো যা আপনার পর্দার সামনে সরাসরি না হওয়া কারও পক্ষে আপনি কী করছেন তা দেখতে অসম্ভব করে তোলে। কোনও হোটেল বা বিমানবন্দর ওয়াই-ফাইতে থাকাকালীন আপনার ডেটা এনক্রিপ্ট করতে আপনি একটি ভিপিএন পরিষেবা ব্যবহার করেছেন তা নিশ্চিত করুন।

আরও ভাল, হোটেল বা বিমানবন্দর ওয়াই-ফাই ব্যবহার করবেন না এবং সেরা সুরক্ষার জন্য আপনি যখনই এবং যেখানেই করতে পারেন সেখানে আপনার মোবাইল হটস্পট ব্যবহার করুন। আপনি যখন এড়াতে পারেন তবে রাস্তায় থাকাকালীন কোনও ব্যাংকিং বা আর্থিক লেনদেন করবেন না। একটি অতিরিক্ত ব্যাটারি প্যাক আনুন যাতে আপনার কাজ শেষ করার দরকার হলে আপনি পাওয়ার মিড-ট্রিপের বাইরে চলে না যান। এবং আপনার ব্যাগে তিনটি পৃথক পাওয়ার কর্ড আনুন কারণ এই জিনিসগুলি ব্যর্থ হয় (এবং আপনি যখন নিজের ঘরে একজনকে ভুলে যান তখন আপনিও করেন)।

10। আপনার জামাকাপড় রোল করুন

একটি ব্যাগ পরীক্ষা করা কেবল অতিরিক্ত চার্জই নয়, কারাউসলে অতিরিক্ত সময়ও বাড়ায়। এই ফিগুলি এড়াতে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিমানটি (এবং বিমানবন্দরের বাইরে এবং বাইরে) চালিয়ে যেতে এবং বন্ধ করতে, আমার পরামর্শটি রোল করা। হ্যাঁ, রোল আপনার নন-রিঙ্কেল জামাকাপড় (মোজা, অন্তর্বাস, শার্ট ইত্যাদি) রোল করুন এবং এগুলি আপনার ক্যারি-অন ব্যাগে সারিবদ্ধ করুন, বাইরে থেকে শুরু করে এবং আপনার পথে কাজ করছেন you আপনি আপনার ব্যাগে সেভাবে আরও কত স্টাফ ফিট করতে পারেন তাতে আপনি হতবাক হয়ে যাবেন। প্রয়োজনে হোটেল আয়রন ব্যবহার করুন।

20-প্লাস বছর ভ্রমণ। 60-প্লাস প্রতি বছর পৃথক ভ্রমণ। এবং আমি এখনও বিজনেস রোড যোদ্ধার উচ্চতর ইচেলনে নেই। মঙ্গলভাব ধন্যবাদ। নির্বিশেষে, আমি এটি শিখেছি। আপনি স্বাগতম।