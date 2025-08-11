আমি এক সপ্তাহের জন্য টিভি রেপুব্লিকা দেখেছি এবং আমি অবাক হয়ে উঠতে পারিনি

সুতরাং যখন আমি দেখলাম যে পোল্যান্ডের সর্বাধিক জনপ্রিয় টেলিভিশন একটি প্রজাতন্ত্র ছিল, তখন আমি প্রতিরোধ করতে পারিনি – পোলিশ মহিলা এবং মেরুগুলি সবচেয়ে বেশি কী দেখতে চায় তা আমাকে পরীক্ষা করতে হয়েছিল। বিশেষত যেহেতু এটি সৃজনশীল অ্যাকাউন্টিং নয়: জুলাইয়ে টিভি প্রজাতন্ত্রের 6.81 শতাংশ ছিল। মার্কেট শেয়ার (4 বছরেরও বেশি বয়সের গ্রুপ হিসাবে বোঝা যায়) এবং ইতিহাসে প্রথমবারের মতো টিভিপি 1 কে ছাড়িয়ে যায়। বিন্দু শেষ।
দিন এবং বড় অর্থ স্থানান্তর
আমি গত কয়েকদিনে যা দেখেছি তা বর্ণনা করে একটি বিশদ সংরক্ষণ করব, কারণ এটি বিরক্তিকর এবং অনুমানযোগ্য: পুরো চ্যানেলটিতে পিসজেড বার্তাগুলির ভিত্তিতে সাংবাদিকতার সাথে মিশ্রিত দিনের পিসজ বার্তার ভিত্তিতে প্রচারিত প্রচার রয়েছে “কারণ আমি মনে করি”। কোনও নির্ভরযোগ্য বিশ্লেষণ বা নির্ভরযোগ্য নয় -স্কেনস তথ্যের পিছনে। হোস্ট (কারণ কোনও “সাংবাদিক” নেই) এমনকি চেষ্টাও করেন না: তারা নওোগ্রডজকায় উদ্ভাবিত সূত্রগুলি পুনরাবৃত্তি করে এবং এমনকি পিআইএস রাজনীতিবিদ এবং রাজনীতিবিদদের চেয়েও বেশি প্রতিশ্রুতি সহ। আপনি ক্রমাগত “জোট 13 ডিসেম্বর”, “তরল পদার্থে টিভিপি” ইত্যাদি সম্পর্কে শুনতে পারেন
তবে, বৈচিত্র্যের মায়া তৈরি করতে বোকা লোকদের দেখে ভাল লাগল। বহুবচনবাদ নিশ্চিত করার সময় এমন সময় নয়, পিআইএস, সংহতি পোল্যান্ড, জারোসাও গোউইন, ইউনাইটেড রাইট এবং বর্তমানের চুক্তির প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো যথেষ্ট ছিল মারেক জুরেকের পার্টি। শুধু তাই নয়, ক্যাসিস্কি পার্টির দূত বাদে টমাস সাকিউইকজ কনফেডারেটদের কথা বলার অনুমতি দিয়েছিলেন, তবে তিনি রাষ্ট্রপতিদের পক্ষেও ব্যাপকভাবে দরজা খুলেছিলেন। পর্দার এক সপ্তাহান্তে আমি মারেক ওয়াচাকে (প্রথম রাউন্ডে 18.3 হাজার ভোট), আর্টুর বার্তোসজিউইকজ (95.6 হাজার) এবং মারেক জাকুবিয়াক (150,000) দেখেছি। এক মুহুর্তের জন্য আমি এমনকি ভাবছিলাম যে তারা সকলেই প্রজাতন্ত্রের কাছে আমন্ত্রণ অর্জনের জন্য নির্বাচনে না চালায় কিনা। এটি নির্বিশেষে, প্রজাতন্ত্র তাদের কেরিয়ারকে প্রসারিত করে – এখনও পর্যন্ত মানটি ছিল যে নির্বাচনের পরে, বার্তোসজিউইকিজে এবং তাদের মতো তাদের মতো জনসাধারণের স্থান থেকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পরে।
আমি ভুলে যাব। “ফ্রি ওয়ার্ড হাউস” স্লোগানটির বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য একটি স্টেশন হিসাবে উপযুক্ত হিসাবে, বামদেরও আলোচনার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ওয়ার্ক ইউনিয়নের সেক্রেটারি জেনারেল বার্তোজ সেরেনদা – সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর প্রোফাইলগুলি শেষ করে – তিনি আসলে কার্ম প্রজাতন্ত্রের কর্নোস্কি ব্রাদার্সের প্রজাতন্ত্র এবং টেলিভিশন ছাড়েন না। তার অংশগ্রহণের সাথে একটি সম্প্রচার দেখার পরে, আমার একটি নির্দিষ্ট থিসিস রয়েছে, এই সমস্ত প্রোগ্রামে তিনি কী ভূমিকা পালন করেন। আমি সন্দেহ করি আপনি এটি না দেখে এটি জানেন, তবে তিনি, আমি মনে করি, এখনও গভীর অচেতন অবস্থায় বাস করেন। আমি যা যাচাই করতে পারিনি এমন কিছু ছিল শ্রম ইউনিয়নের বৃদ্ধ মহিলার বর্তমান সমর্থন, কারণ নির্বাচনে এই গঠনটি ঘটে না, এবং পার্টির পৃষ্ঠাটি কার্যকর হয় না।
আমি প্রজাতন্ত্রকে দেখেছি, দেখেছি, যতক্ষণ না কয়েকটি সম্প্রচার আমি অবাক হয়ে যেতে পারি না। এটা ইতিমধ্যে? শেষ? আর কিছু হবে না? পিআইএস, সরকারী এবং মন্ত্রিপরিষদের তহবিল, ভিত্তি, দরপত্র এবং কেবল আপনি কি এতটা সামর্থ্য করতে পারেন? এই সমস্ত কিছুর জন্য, আপনি এমনকি মেলম্যাক গ্রহে সংবাদদাতা থাকতে পারেন, পিয়াসুস্কি স্কোয়ারে উড়ন্ত স্টুডিও থেকে বার্তা সম্প্রচার করতে পারেন এবং টাকার কার্লসন ভাড়া দেওয়ার জন্য লেজট চেস্ট চালাতে পারেন। পরিবর্তে, ওয়াচ বলছেন যে ডোনাল্ড টাস্কের ডলফিনের সবেমাত্র অ্যাডাম জাজাপকা উন্নত রয়েছে, এমন একটি প্রোগ্রামে যা বর্তমান সরকারের মুখপাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন এমন সময়ে চপ্পার দেখতে হবে।
অর্থ এই গল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রজাতন্ত্রের বিজ্ঞাপন রয়েছে, এটি অবাক হওয়ার মতো বিষয় নয় – মাইকেল জর্ডান জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি কেন পার্কিটের উপর অর্জিত এনবিএর জনপ্রিয়তা ব্যবহার করেন না, গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয়গুলিতে কথা বলার জন্য, তিনি জবাব দিয়েছিলেন: “সর্বোপরি, রিপাবলিকানরাও জুতা কিনেছেন।” স্লোগানটি তার প্রাসঙ্গিকতা হারাতে পারেনি, ভিস্টুলা সংস্করণে, আধুনিকীকরণ করা হয়েছে: “ডান -ওয়াইঞ্জাররাও ক্রিপ্টোকারেন্সি কিনে” ”
আলাদা কিছু অনন্য। আমি এই সপ্তাহে কতবার শুনেছি এবং প্রজাতন্ত্রকে অর্থ প্রদানের আবেদনটি পড়েছি তা আমি গণনা করব না, আমি দুর্দান্ত চরিত্রগুলিতে লিখিত অ্যাকাউন্ট নম্বরটি দেখেছি, কিউআর কোড এবং ওয়েবসাইটের ঠিকানাটি সরাসরি সাবপেজ সক্ষম করে প্রদানের ক্ষেত্রে পুনর্নির্দেশ করে। আপনি কীভাবে ওষুধের বিজ্ঞাপনগুলিতে হঠাৎ শিক্ষকের কণ্ঠস্বর সূত্রে ত্বরান্বিত হন তা সংযুক্ত করেন: “ব্যবহার করার আগে, প্যাকেজিংয়ের সাথে সংযুক্ত লিফলেটটির সামগ্রীটি পড়ুন বা ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন …”? তারপরে কল্পনা করুন যে এই স্লাইডারটি কনসোলের অন্যদিকে রয়েছে এবং আপনি শুনতে পাবেন যে প্রজাতন্ত্র কীভাবে প্রত্যেককে অর্থ প্রদানের জন্য ডেটা রেকর্ড করার জন্য অনেক সময় দেওয়ার চেষ্টা করছে।
মানুষ হিসাবে বলা হচ্ছে
প্রশ্নটি রয়ে গেছে, কীভাবে ঘটেছিল যে সিনেমা, সিরিজ, খেলাধুলা, গেম শো, রিয়েলিটি শো, একটি কথায়: বিনোদন ছাড়াই (এই জায়গাটি পূরণ করার উদ্দেশ্যে “এই জায়গাটি পূরণ করার উদ্দেশ্যে” প্রোগ্রামগুলির সবচেয়ে খারাপ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত – ব্যঙ্গাত্মক অভিপ্রায়, অনুশীলনে লাজুক), টিভিপি 1 কে ছাড়িয়ে যায়? এটি জানা যায় যে সত্যিকারের সাংবাদিকতা নগদীকরণ করা কঠিন, গণপ্রেমী গভীর সাক্ষাত্কার, সপ্তাহের জন্য প্রস্তুত প্রতিবেদন বা আন্তর্জাতিক নীতি সম্পর্কে সংবাদে আগ্রহী হবে না। তবে সম্ভবত অবাক হওয়ার কিছু আছে যে এক মিলিয়ন শ্রোতা কথা বলার মাথাগুলি দেখতে পছন্দ করেন যা 14 563 এর চেয়ে কোনও কিছুতে অনুবাদ করে না। সিরিজের “ক্লান” পর্বের পর্বের চেয়ে।
গত সংসদ নির্বাচনের আগে বিরোধীরা পাবলিক মিডিয়া গ্রহণের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। পরিকল্পনাটি সহজ ছিল: ক্যাসিস্কি পার্টি সরঞ্জামটি হারাবে, প্রচার শেষ হবে এবং পিআইএস পড়তে শুরু করবে। এই ত্রুটিটি সাম্প্রতিক রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রাফা ট্রাজাস্কোভস্কির পরাজয়ের জন্যও 15 অক্টোবর জোটের ব্যর্থতায় অনুবাদ করে। সরঞ্জামটি সম্পর্কে নয়, তবে এটি গল্পটি সম্পর্কে।
ওয়াল্টার ফিশার চার দশক আগে লিখেছিলেন যে একজন ব্যক্তি হ’ল হোমো ন্যারানস (সত্তা বলছেন), কেবল হোমো সেপিয়েন্স নয়। লোকেরা গল্প দ্বারা বিশ্বকে বোঝে, সত্য দ্বারা নয়। আপনি কীভাবে সেগুলি আপনার গল্প বিক্রি করেন তার উপর এটি নির্ভর করে। আপনি বৌদ্ধিক সততা রাখেন এবং যুক্তির আইনগুলি অনুসরণ করেন না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না। রাষ্ট্রপতির কথা শুনুন, তিনি বছরের পর বছর ধরে একই কথা বলছেন। প্রতিশোধ, আকাঙ্ক্ষা, দুষ্ট ইউনিয়ন, অভিবাসীরা পোলিশ মহিলাদের ধর্ষণ করে, কারাগারে টাস্ক – আমরা এতে হাসতে পারি (আমি নিজেকে হাসি), তবে সত্যটি হ’ল ডেমোক্র্যাটিক দিকটি ক্যাসিস্কি আবিষ্কার করা গল্পের শক্তিকে অবমূল্যায়ন করেছিলেন। এদিকে, এটি প্রমাণিত হয়েছে যে দর্শকদের এই গল্পটির প্রয়োজন। এবং আমরা কোনও মার্জিনের কথা বলছি না, তবে প্রায় লক্ষ লক্ষ লোক।
প্রজাতন্ত্র একমাত্র নয়। এখানে ট্রওয়াম এবং ডাব্লুপিএলএসকা 24 টেলিভিশন, ইউটিউব চ্যানেল, রেডিও এবং পডকাস্ট রয়েছে। এখানে মাসিক মাসিক, সাপ্তাহিক এবং ডায়েরি কাগজ রয়েছে। তারা সকলেই একই পদ্ধতিগুলির সাথে একই আবেগকে সমর্থন করে। টিভিপি গ্রহণের প্রতীকী দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তবে কেবল ক্ষতিও হয়নি, তবে এমনকি এই গল্পটিকে আরও শক্তিশালীও করেছে। এটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল – মূল শব্দটি – অবরুদ্ধ দুর্গের গল্পটি traditional তিহ্যবাহী মূল্যবোধকে রক্ষা করে, যা উদারপন্থীদের বামপন্থীরা ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। প্রজাতন্ত্রের অ্যাকাউন্টে এই অর্থ প্রদানগুলি কেবল অর্থ সম্পর্কে নয়, একটি সম্প্রদায় গঠনের বিষয়েও।
আপনি যদি স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করেন তবে আপনি গ্রাহক/গ্রাহক। সাইটটি অফার করে এমন কিছু দেখার জন্য আপনি অর্থ প্রদান করেন। প্রজাতন্ত্রটি আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ইমপেন্ডারবিলিয়াকে সুরক্ষার জন্য অর্থ প্রদান করে এমন ধারণা দেয়। এটি কোনও ব্যবসায়িক বন্ধন নয়। “আপনি আমাদের রাখুন, এটি আপনার টেলিভিশন। আপনি অর্থ প্রদান করবেন না, আমাদের বন্ধ করতে হবে, বাজারে কেবল সোডোমিকি স্টেশন হবে, জার্মান এবং সোরোস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যার উদ্দেশ্য শিশুদের যৌনীকরণ করা, শুয়োরের মাংসের চপ পরিবর্তন করা এবং পোলিশ জাতির ধ্বংসকে প্রভাবিত করা। কেবল আমরা তাদের থামাতে পারি।” এই বার্তা।
রাজনৈতিক দৃশ্যের অন্যদিকে তুলনামূলক কিছুই নেই। কোথাও এবং কোনওভাবেই নেই। মিডিয়া “মূলধারার” নামে পরিচিত (যদিও এটি প্রজাতন্ত্রের মূলধারার টেলিভিশনকে বলা আরও বেশি অযৌক্তিক) চুলকে চারটিতে বিভক্ত করে, নিয়ম অনুসারে কাজ করার চেষ্টা করুন, উদ্দেশ্যমূলকভাবে আচরণ করুন (এই উদ্দেশ্যমূলকতা যাই হোক না কেন)। এমনকি বর্তমান টিভিপি, যদিও এটি প্রায়শই বিব্রতকর স্তরের কাছে পৌঁছায়, তবে কখনই পিও বা বামদের জন্য পরিণত হবে না পিআইএসের জন্য প্রজাতন্ত্র। এই স্কেল নয়, এই পদ্ধতিগুলি নয়, লজ্জার মোট অভাব নয়।
এটি ক্যাসিস্কির বিশাল সুবিধাও। যখন তিনি ক্ষমতায় যান, ব্যবসা এবং মিডিয়া তার সাথে যান। অন্যদিকে এমন কোনও সংহতকরণ নেই, অন্য পক্ষটি এমন আচরণ করে যেন এটি এখনও ২০০ 2007 এবং রাষ্ট্রপতি traditional তিহ্যবাহী পদ্ধতিতে পরাজিত হতে পারে। যেন এটি আরও কার্যকর ধারণা, আরও ভাল প্রচার এবং আরও দক্ষ রাজনৈতিক খেলোয়াড়দের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এবং এটি কোনও পছন্দ নয়, ডেমোক্র্যাটিক দিকটি জনগণের মতো পপুলিজম খেলতে পারে না এবং এটি কখনই শিখতে পারে না।