আমি এখনই অ্যাপল দ্বারা বিক্রি হওয়া প্রতিটি আইপ্যাড পরীক্ষা করেছি – আমি এখানে সবচেয়ে বেশি প্রস্তাবিত মডেলটি এখানে

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- 11 তম প্রজন্মের আইপ্যাড 11 তম প্রজন্ম সাধারণত 349 ডলারে খুচরা হয়।
- আপগ্রেডড আইপ্যাডের পূর্ববর্তী প্রজন্ম, আরও র্যাম এবং এ 16 বায়োনিক চিপে একটি আপগ্রেডড প্রসেসর হিসাবে বেস স্টোরেজ দ্বিগুণ রয়েছে।
- যাইহোক, এটি এখনও অ্যাপল বুদ্ধিমত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং অ্যাপল পেন্সিল প্রোকে সমর্থন করে না।
আরও কেনা পছন্দ
এটি প্রতিদিন নয় যে কোনও প্রযুক্তি জায়ান্ট তার আগের মডেলের তুলনায় সমান বা কম দামের জন্য একটি নতুন, উন্নত পণ্য সরবরাহ করে। এটি এখন আরও সত্য, প্রযুক্তি বিশ্বে অনিশ্চয়তার কারণ হিসাবে শুল্ক বাড়ানো।
এছাড়াও: 8 টি কারণ কেন আমি আমার কিন্ডলটি ইবুকগুলি পড়ার জন্য একটি আইপ্যাড মিনি দিয়ে প্রতিস্থাপন করেছি
তবুও অ্যাপল সর্বশেষতম প্রবর্তনের সাথে এই কাজটি করেছে আইপ্যাডযা আইপ্যাড বেস মডেলের 11 তম প্রজন্ম। এই আইপ্যাডটি তিন বছর বয়সী দশম-প্রজন্মের মডেলটিকে প্রতিস্থাপন করে তবে $ 100 নিম্ন তালিকার দামের জন্য আরও ভাল বৈশিষ্ট্য রয়েছে (যদিও ছাড় এবং ডিলগুলি এটি প্রভাবিত করে)।
আমাকে প্রথমে বছরের পর বছর স্পেস আপগ্রেডগুলি ভেঙে দিন। সর্বশেষ আইপ্যাডে পূর্ববর্তী প্রজন্মের বেস স্টোরেজ দ্বিগুণ রয়েছে, 128 গিগাবাইট থেকে 512 গিগাবাইট পর্যন্ত বিকল্প রয়েছে। নতুন প্রজন্মেরও আগের মডেলের 4 জিবির তুলনায় 6 জিবি র্যাম রয়েছে।
আইপ্যাডের আরেকটি উল্লেখযোগ্য উন্নতি হ’ল নতুন এ 16 বায়োনিক চিপ, একটি অ্যাপল সিলিকন প্রসেসর যা এ 14 চিপের চেয়ে 30% দ্রুত বলে মনে করা হয়। জিপিইউ পারফরম্যান্সে, অ্যাপল বলেছে যে নতুন আইপ্যাডটি আগের সংস্করণের চেয়ে গ্রাফিক্স রেন্ডারিংয়ে 50% ভাল।
তবে দশম-জেনারেলের তুলনায় 11 তম প্রজন্মের আইপ্যাডে অনেকটা একই রকম রয়েছে। তরল রেটিনা ডিসপ্লেতে 2360 x 1640 এবং 500 টি নিট উজ্জ্বলতার সঠিক রেজোলিউশন রয়েছে এবং আইপ্যাড অ্যাপল পেন্সিল (1 ম প্রজন্ম এবং ইউএসবি-সি) এবং ম্যাজিক কীবোর্ড ফোলিও কেসের মতো সংযোগ এবং পেরিফেরিয়ালগুলির জন্য ওয়াই-ফাই 6 সমর্থন করে চলেছে।
এই সংখ্যাগুলি প্রতি সেপ্টেম্বর খারাপ নয়, তবে এটি বলা নিরাপদ যে অ্যাপল অগত্যা এই বছরের বেস-স্তরের আইপ্যাডের সাথে কোনও ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা চাপছে না।
এছাড়াও: সেরা আইপ্যাডস 2025: আমরা বাজারে প্রতিটি আইপ্যাড পরীক্ষা করেছি – এখানে সেরাগুলি রয়েছে
তবে, যেমন দেখা যাচ্ছে, জিনিসগুলি একই রাখা আসলে 11 তম-জেনার আইপ্যাডের বৃহত্তম শক্তি হতে পারে। বাড়িতে 10 তম-জেনার আইপ্যাড সহ কেউ হিসাবে, আমি দেখে খুশি হয়েছিলাম যে নতুন মডেলটি আমার লজিটেক কম্বো টাচ কীবোর্ড কেস এবং ইএসআর কীবোর্ড কেসটি ফিট করে, আমাকে আনুষাঙ্গিক এবং পেরিফেরিয়াল ব্যয়গুলিতে সংরক্ষণ করে।
আমি পুরো সপ্তাহ জুড়ে কাজের জন্য আইপ্যাড একাদশ-প্রজন্ম ব্যবহার করছি এবং এটি ওয়ার্ড প্রসেসিং, চিত্র সম্পাদনা এবং এমনকি সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য ভিডিও সম্পাদনার জন্য অত্যন্ত ভাল পারফর্ম করে। আমার এ পর্যন্ত পিছিয়ে থাকা, সংযোগ বা ক্র্যাশ করার বিষয়ে আমার কোনও সমস্যা নেই। ঘাম ভাঙার জন্য আপনাকে সত্যিই এই জিনিসটি চাপতে হবে।
আইপ্যাডটি একটি দুর্দান্ত বিনোদন ট্যাবলেট, খেলতে, স্ট্রিমিং, মেসেজিং এবং সোশ্যাল মিডিয়াগুলির জন্য আদর্শ। এটি আইপ্যাড প্রো -র মতো কোনও ট্যান্ডেম ওএলইডি ডিসপ্লে নয়, তবে তরল রেটিনা প্যানেলটি একটি উপভোগ্য দেখার অভিজ্ঞতা সরবরাহ করার জন্য কেবল রঙিন এবং তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।
|গীকবেঞ্চ 6 স্কোর
|একক-কোর সিপিইউ বেঞ্চমার্ক
|মাল্টি-কোর সিপিইউ বেঞ্চমার্ক
|জিপিইউ বেঞ্চমার্ক
|আইপ্যাড 11 (2025)
|2,596
|6,237
|19,848
|আইপ্যাড 10 (2022)
|2,083
|4,902
|16,973
|আইপ্যাড 8 (2020)
|1,330
|2,788
|8,998
|স্যামসাং গ্যালাক্সি ট্যাব এস 10 ফে+ (2025)
|1,353
|3,923
|6,982
আপনি যেমন স্ট্যান্ডার্ড গীকবেঞ্চ 6 টেস্টিং থেকে দেখতে পাচ্ছেন, নতুন আইপ্যাড পূর্ববর্তী বেস মডেল এবং এমনকি সর্বশেষের মধ্যে একটি স্পষ্ট নেতা স্যামসাং গ্যালাক্সি ট্যাব এস 10 ফে+যা শত শত ডলার বেশি $ 650 এ বিক্রি করে। এই বেঞ্চমার্কিং পরীক্ষাগুলি প্রতিদিনের পারফরম্যান্সের মূল্যায়ন করে, তাই উচ্চতর স্কোরগুলির অর্থ আপনি কোনও পুরানো বেস মডেলের তুলনায় সর্বশেষ আইপ্যাড থেকে কম ল্যাগ, দ্রুত মাল্টিটাস্কিং এবং একটি উচ্চ-শেষ গেমিং পারফরম্যান্স আশা করতে পারেন।
এটি আমার পরীক্ষায় স্পষ্ট ছিল, কারণ 11 তম-জেনার আইপ্যাড ফটো এডিটিং এবং গেমিংয়ের সময় নির্দোষভাবে অভিনয় করেছিল।
এছাড়াও: প্রতিটি আইপ্যাড মডেল যা আইপ্যাডোস 26 সমর্থন করে (এবং কোনটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না)
নতুন আইপ্যাডের একমাত্র উল্লেখযোগ্য ত্রুটিগুলি হ’ল এটি অ্যাপল গোয়েন্দা সমর্থন করে না, যার জন্য একটি এ 17 বায়োনিক চিপ বা আরও নতুন প্রয়োজন, এবং আশ্চর্যজনকভাবে, এটি অ্যাপল পেন্সিল প্রোকে সমর্থন করে না, যা গত বছর প্রকাশিত হয়েছিল। এই অসম্পূর্ণতাগুলি প্রতি সেপ্টেম্বর কোনও ডিল-ব্রেকার নয়, তবে এগুলি এয়ার বা প্রো মডেল থেকে স্ট্যান্ডার্ড আইপ্যাডে বাজেট করার কথা বিবেচনা করে তাদের জন্য উল্লেখযোগ্য এবং কী অনুপস্থিত তা সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার।
অ্যাপল আইপ্যাড বেস মডেলটিকে নৈমিত্তিক ব্যবহারকারী, শিক্ষার্থী এবং বাচ্চাদের জন্য একটি ট্যাবলেট হিসাবে মূলধন করতে পারে, যার জন্য আমি কোম্পানিকে দোষী করি না। যদি এটি হয় তবে অ্যাপলকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য এড়িয়ে যাওয়ার জন্য এটি বোধগম্য হয় যা এর দাম বাড়িয়ে তুলবে। বেস মডেল আইপ্যাড ইতিমধ্যে চারপাশে একটি দুর্দান্ত ট্যাবলেট, আরও সক্ষম বিকল্পগুলি উপলব্ধ কিনা তা নির্বিশেষে।
এছাড়াও: 2025 এর সেরা আইপ্যাড স্টাইলাস: বিশেষজ্ঞ পরীক্ষিত
আইপ্যাডটি বেশিরভাগ ক্রেতাদের জন্য শক্তিশালী প্রসেসিং শক্তি এবং একটি সুদর্শন প্রদর্শন সহ সেরা ট্যাবলেটও। এটি হ’ল, যদি না ক্রেতা কোনও পাওয়ার ব্যবহারকারী না হয় তবে কোনও ল্যাপটপ প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম ট্যাবলেট খুঁজছেন।
জেডডনেটের কেনার পরামর্শ
লেখার সময়, আপনি একটি কিনতে পারেন 11 তম প্রজন্মের আইপ্যাড কেবল $ 299 (সাধারণত 349 ডলার) এর জন্য। এটি একা এটিকে আগের প্রজন্মের চেয়ে ভাল পছন্দ করে তোলে। আপনি যদি ভাবছেন যে কোন বেস মডেল আইপ্যাডটি সবচেয়ে বেশি অর্থের জন্য মূল্যবান, তবে এই সর্বশেষ আইপ্যাড এটি। এটি কম দামের জন্য বৈশিষ্ট্যগুলি আপগ্রেড করেছে এবং আপনি যদি প্রতিদিনের ট্যাবলেটটি সন্ধান করেন তবে এটি সম্ভবত আপনার প্রয়োজন।
দ্রুত, আরও শক্তিশালী আইপ্যাড এয়ার বা আইপ্যাড প্রো এর ফ্রিলস এবং বৈশিষ্ট্যগুলি আকর্ষণীয়, তবে সত্যটি হ’ল এগুলি সম্ভবত বেশিরভাগ মানুষের জন্য অতিরিক্ত। আপনি যদি যেতে যেতে হালকা কাজ করার জন্য কোনও ট্যাবলেট খুঁজছেন, কিছু সংক্ষিপ্ত ভিডিও সম্পাদনা করুন, স্ট্রিম সামগ্রী বা গেমস খেলেন তবে আইপ্যাড বেস মডেল হতাশ হবে না।
ধরুন আপনি আরও একজন পাওয়ার ব্যবহারকারী এবং আইপ্যাডের জন্য ফাইনাল কাট প্রো এর মতো ভারী অ্যাপ্লিকেশনগুলি ব্যবহার করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন, উদাহরণস্বরূপ, দীর্ঘতর ভিডিওগুলি সম্পাদনা করতে। সেক্ষেত্রে আমি উপরে উল্লিখিতগুলির মতো একটি উচ্চ-শেষের মডেল সুপারিশ করব।
পরবর্তী সেরা পণ্য খুঁজছেন? বিশেষজ্ঞের পর্যালোচনা এবং সম্পাদকের পছন্দের সাথে পান জেডডনেট সুপারিশ করে।