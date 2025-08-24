“আমি এখনই সবচেয়ে সুখী মহিলা” – তাওয়া আজকিসফিনি পুত্রকে উদযাপন করেছেন যখন তিনি একজনকে ঘুরিয়ে দিচ্ছেন

নলিউড অভিনেত্রী তাওয়া আজিসফিনি তার ছেলের উদযাপন করার সময় উদযাপন করছেন।
তার ইনস্টাগ্রাম পৃষ্ঠায় নিয়ে তিনি নিজেকে সবচেয়ে সুখী মহিলা হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং তার নির্মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে এক বছর আগে যখন তিনি পৌঁছেছিলেন তখন কীভাবে পৃথিবী আরও উজ্জ্বল হয়েছিল।
তিনি গত বছরটিকে এক অন্যতম কৌতূহল, প্রেম, চুম্বন এবং অগণিত আলিঙ্গন হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি আরও যোগ করেছেন যে তাঁর পুত্র হ’ল তিনি সবচেয়ে মূল্যবান উপহার যা তিনি কখনও গ্রহণ করতে পারেন এবং সত্যিকারের ভালবাসা কী বোঝায় তা তিনি জানতেন।
তাওয়া বিগত বছরকে খাঁটি যাদু হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন এবং তাঁকে একটি শুভ জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তাঁর প্রতি তার ভালবাসার বিষয়টি নিশ্চিত করে তিনি তাঁর জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।
“আপনি আজ একজনকে পরিণত করেছেন, তবে আপনি ইতিমধ্যে আমাদের সমস্ত হৃদয় চুরি করেছেন
ফ্যাম, দয়া করে আমার বিশ্বের সেরা উদযাপনে আমার সাথে যোগ দিন
@আবদুলকি সাই_লা
আমি এখনই সবচেয়ে সুখী মহিলা।
আলহামদুলিলাহি রবিল আল-আমিন
এক বছর আগে, আপনি যখন পৌঁছেছিলেন তখন পৃথিবী আরও উজ্জ্বল হয়েছিল।
এক পুরো বছর খাঁটিতা, প্রেম, চুম্বন এবং অসংখ্য আলিঙ্গন। আপনি আমাদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান উপহার পেতে পারি। আমি জানতাম সত্যিকারের ভালবাসা যখন আমি তোমাকে পেয়েছিলাম তখন কী বোঝায়।
আপনার প্রথম বছরটি খাঁটি যাদু হয়েছে।
সেরা পুত্র এবং সেরা বন্ধু আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন…। আমি আপনাকে শুভ জন্মদিনের শুভেচ্ছা, ওকোমি… আরিডুন্নু মি… আকান্নি… ওমো আলরে @আবদুলকায়িউম_ল্লি
আমি ইএ গু লোলা আনোবী মাম্ম্মদ দেখেছি
আল্লাহ আপনার অস্তিত্বকে মঙ্গল করুন
আমরা আপনাকে atfolds হবে
আমি নিশ্চিত যে আপনি জানেন যে আমি আপনাকে কতটা ভালবাসি, আমার চিনির বরই।
আমার হৃদয় বীট, আমার ওয়াইন এবং খাবার
ভালবাসা, সুখ, হাসি, প্রজ্ঞা এবং বোঝার নতুন বছরের চিয়ার্স
আপনাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা।
প্রচুর ভালবাসা ”।
কেমি ফিলানি আগস্টে জানিয়েছিলেন যে বছরের পর বছর বিবাহিত হওয়ার পরে, তাওয়া আজিসফিনি এবং তার স্বামী তাদের প্রথম সন্তানকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাওয়া তার ঝড়ের জন্য তার নির্মাতাকে প্রশংসা করেছিলেন কারণ তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে কীভাবে তার বিশ্বাস বাড়ার জন্য তার বৃষ্টির প্রয়োজন ছিল।
ক্রিসমাসের দিন, তাওয়া মা হিসাবে তার প্রথম ক্রিসমাস উদযাপন করেছিলেন। ইওরুবা অভিনেত্রী তাঁর, তার স্বামী এবং তাদের নবজাতকের ছেলের ছবিগুলি উত্সব মরসুম উদযাপন করার জন্য ভাগ করেছেন, কারণ তিনি বলেছিলেন যে ছবিগুলি তার জন্য একটি স্বপ্ন বাস্তব এবং তার নির্মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।
ফেব্রুয়ারিতে, গর্বিত মা 6 মাস ঘুরে আসার সাথে সাথে তার ছেলের কাছে একটি আন্তরিক নোট লিখেছিলেন। গর্ভের খোলার সাথে সাথে তাদের বাড়িকে একটি বাড়িতে রূপান্তরিত করার জন্য তাকে বেছে নেওয়ার জন্য তিনি তাকে প্রশংসা করেছিলেন।
তার সন্তানের জন্মের পরে, তাওয়া তার সহকর্মীর সাথে একটি সাক্ষাত্কারে, তাওয়া মাতৃত্বের আগে তার অগ্নিপরীক্ষা ভাগ করে নিয়েছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছিলেন যে কীভাবে তিনি ক্রমাগত অনেকের দ্বারা ট্রোলড ছিলেন এবং উল্লেখ করেছিলেন যে তারা কীভাবে তাকে কটূক্তি করেছিল এবং তার নামগুলি ডেকেছিল, যেমন ব্যারেন ওম্যানের মতো, যা তার চোখে অশ্রু নিয়ে আসে।