আমি ওনি অসন্তুষ্ট করেছি, আমি তার ক্ষমা চাইছি – রবিবার ইগবোহো

শনিবার প্রাচীন শহর ইলে-ইফে উত্তেজনায় অগ্রসর হয়েছিল, কারণ ইওরুবা নেশন আন্দোলনকারী, চিফ সানডে অ্যাডিয়েমো, আইএফই, ওবা অ্যাডিয়ে ওগুনউইউসি, দ্বিতীয় ওজাজা দ্বিতীয় ওওনি-তে historic তিহাসিক সফর করেছিলেন।
রবিবার ইগবোহো নামে পরিচিত অ্যাডিয়েমো একটি অরক্ষিত ক্ষমা চাওয়া এবং রাজকীয় পিতার ক্ষমা চেয়েছিলেন।
ইগবোহোর ওনির প্রাসাদে সফর বিশিষ্ট ইওরুবা traditional তিহ্যবাহী শাসক, প্রধান এবং বিবাহিত কর্মীর সমর্থকদের উপস্থিতি তৈরি করেছিল।
এই উপলক্ষটি সংবেদনশীল মুহুর্তগুলি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল কারণ ইগবোহো তার অতীতের ভুলগুলি স্বীকার করেছিলেন এবং ওওনির বিরুদ্ধে তিনি আগে যে মন্তব্য করেছিলেন তা নিয়ে প্রকাশ্যে অনুশোচনা প্রকাশ করেছিলেন।
সমাবেশকে সম্বোধন করে ইগবোহো বলেছিলেন যে তিনি প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছিলেন, জোর দিয়ে বলেছিলেন যে কেউ একজন রাজকীয় পিতাকে অপমান করার সাহস করেনি এবং তিনি তার আগের বক্তব্যগুলি গভীরভাবে অনুশোচনা করেছিলেন।
“আমি আমার জীবনের জন্য এবং এই দিনের জন্য God শ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। আমি কখনই জানতাম না কাবিয়েসি আমাকে এই পদ্ধতিতে সম্মান করবেন।
“আমি অতীতে ওওনিটিকে অসন্তুষ্ট করেছি, এবং আমি এখানে তাঁর ক্ষমা চাইতে এসেছি। আমি যে কেউ অসন্তুষ্ট হতে পারি সে আমাকে ক্ষমা করুন,” তিনি বলেছিলেন।
ইওরুবা আন্দোলনকারী প্রকাশ করেছিলেন যে বেনিন প্রজাতন্ত্রের কারাবাসের সময় তিনি জানতে পেরে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে ওনি তার আগের সমালোচনা সত্ত্বেও তাঁর মুক্তি সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।
তিনি সুরক্ষা ওয়াচলিস্ট থেকে তার নাম অপসারণের সুবিধার্থে এবং তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলির অনর্থক নিশ্চিত করতে সহায়তা করার জন্য তার প্রভাব ব্যবহার করার জন্য ওবা ওগুনউসিকে আরও আবেদন করেছিলেন।
“আমার অগ্রাধিকার ইওরুবাল্যান্ডের সুরক্ষা হিসাবে রয়ে গেছে। আমাদের লোকেরা মারা যাচ্ছে, এবং আমরা এভাবে চালিয়ে যেতে পারি না।
“আমি ইওরুবা সুরক্ষার কারণকে চ্যাম্পিয়ন করতে আমার শক্তি এবং ভয়েস ব্যবহার করতে চাই। কাবিয়েসি, দয়া করে আমাদের এটি সম্ভব করতে সহায়তা করুন,” তিনি অনুরোধ করেছিলেন।
তাদের মন্তব্যে, আমকুলুমুমিন নিশ্চিতকরণের অ্যাটুলম এবং সিলাবে ওলাবোরের কোক্রাটি সিলাবির কোগবিগি নম্রতা দেখানোর জন্য প্রধানকে প্রশংসা করেছিলেন।
তারা তাকে আশ্বাস দিয়েছিল যে ইওরুবা traditional তিহ্যবাহী শাসকরা তাকে ক্ষমা করেছেন এবং আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছেন যে ওনি তার চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলায় হস্তক্ষেপ করবে।
প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ওনি ইগবোহো এবং তার সমর্থকদের ধৈর্য ও নম্রতা গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়ে উল্লেখ করেছিলেন যে এই গুণাবলী নেতৃত্বের ভিত্তি হিসাবে রয়ে গেছে।
“আমি একটি জিনিস শিখেছি যে একজন রোগী এবং নম্র ব্যক্তি সর্বদা বিজয়ী হয়। আপনারা অনেকে আমাকে নির্যাতন করলে আমি হাসলাম কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম।
“আপনার সম্পর্কে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মুহাম্মদু বুহারীর সাথে আমার বেশ কয়েকটি ব্যক্তিগত বৈঠক হয়েছিল এবং আমি God শ্বরকে ধন্যবাদ জানাই যে আপনি আজ বেঁচে আছেন। এটি সহজ ছিল না,” ওনি বলেছিলেন।
রাজকীয় পিতাও জাতীয় ইস্যু পরিচালনার ক্ষেত্রে ইওরুবা ওমোলুবীর নীতিমালা প্রদর্শনের জন্য রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবুকেও প্রশংসা করেছিলেন এবং আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি ইওরুবা জনগণের কাছে প্রিয় কারণকে সমর্থন করবেন।
“আপনি আমার ছেলে, এবং আমি আপনার উপর রাগ করি না। আপনি ইওরুবা জাতির প্রতি গর্ববোধ।
“কেউ কেউ আপনাকে আইএফইতে গ্রহণের বিরুদ্ধে পরামর্শ দিয়েছিল, তবে আমি তাদের বলেছিলাম আপনি যা করছেন তা কেবল নিজের জন্য নয়।
“এটি আমাদের লোকদের ভালোর জন্য। ওয়ান্টেড তালিকায় আপনার নাম সম্পর্কিত সমস্ত সমস্যা এবং আপনার হিমায়িত ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি সমাধান করা হবে।
“আসুন আমরা ইওরুবাল্যান্ডের অগ্রগতির জন্য মারামারি এবং একত্রিত করি।” ওনি ঘোষণা করেছিলেন।