আমি কীভাবে আপনার মায়ের বিতর্কিত মোড়ের সাথে দেখা করেছি তা প্রয়োজনীয় ছিল

আমি কিভাবে আপনার মায়ের সাথে দেখাএর বিখ্যাত বিতর্কিত টুইস্ট ভক্তদের রেগে গেছে, তবে আসুন এটির মুখোমুখি হোন, এটি ঘটতে হয়েছিল। প্রতিটি মৌসুম জুড়ে আমি কিভাবে আপনার মায়ের সাথে দেখাআমরা ধৈর্য সহকারে ফিরে বসেছিলাম এবং ভবিষ্যতের মিসেস টেড মোসবিকে অবশেষে উপস্থিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। ক্রিস্টিন মিলিওটির ট্রেসি ম্যাককনেল একটি উজ্জ্বল সংযোজন ছিল আমি কিভাবে আপনার মায়ের সাথে দেখাএর কাস্ট, তবে কেবল এক সময়ের জন্য।
যাইহোক, ভাগ্যের এক নিষ্ঠুর মোড়কে ট্রেসিকে হত্যা করা হয়েছিল এবং শোতে প্রকাশিত হয়েছিল যে জোশ রেডনোরের টেড তাঁর গল্পটি শুরু করার সময় তিনি দীর্ঘকাল চলে গিয়েছিলেন। যতটা হতবাক ছিল, এর অন্যতম কঠোর বাস্তবতা হিমিমএর সমাপ্তি ছিল ট্রেসির মৃত্যুর বিষয়টি বোধগম্য হয়েছিল এবং অত্যধিক গল্পের জন্য তাকে মরতে হয়েছিল।
আমি কীভাবে আপনার মায়ের মৃত মাদার টুইস্টের সাথে দেখা করেছি তা হ’ল টিভির অন্যতম কুখ্যাত
এটি যখন সিটকোমে সবচেয়ে বড় প্লট মোচড়ায় আসে তখন ট্রেসির মৃত্যু আমি কিভাবে আপনার মায়ের সাথে দেখা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একটি। নিম্নলিখিত 9 টি মরসুমের পরে টেডের যাত্রা সন্ধানের জন্য “এক“তাঁর সুখের পরেই তাঁর কাছ থেকে বেদনাদায়কভাবে ছিঁড়ে গিয়েছিলেন।
শোটি কখনই নিশ্চিত করে নি যে ট্রেসির মৃত্যুর কারণ কী ঘটেছিল, তবে এটি সম্ভবত এক ধরণের দীর্ঘমেয়াদী রোগ ছিল, হাসপাতালের বিছানার দৃশ্যের কথা বিবেচনা করে এবং টেড তার অসুস্থ হওয়ার কথা উল্লেখ করে। এই উদ্ঘাটন বরং ব্যঙ্গাত্মক ছিল এবং এটি অনেকে পুরো শোয়ের ঘটনাগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন আলোতে দেখেছিল।
আপনি যখন তাকান আমি কিভাবে আপনার মায়ের সাথে দেখাএর জটিল টাইমলাইন, এটি উপলব্ধি করা আরও বেশি হৃদয় বিদারক যে টেড এবং ট্রেসি তার মৃত্যুর কয়েক বছর আগে কেবল বিবাহিত ছিল। যে জিনিসটি এটিকে হতাশ করেছিল তা হ’ল ট্রেসির মৃত্যু এই মোড়ের একমাত্র অংশ ছিল না; এটি শোয়ের অন্যতম বিতর্কিত সিদ্ধান্তের ফলস্বরূপ।
আমি কীভাবে আপনার মায়ের সাথে দেখা করেছি তা স্পষ্টভাবে এক ধরণের বড় মোড় স্থাপন করছিল
যদিও এটি স্পষ্ট ছিল আমি কিভাবে আপনার মায়ের সাথে দেখা বিশাল কিছু পর্যন্ত গড়ে তুলছিল, এটি যেভাবে কার্যকর করা হয়েছিল তা হ’ল শ্রোতাদের ক্রুদ্ধ। ট্রেসির মৃত্যুর সূত্র ছিল আমি কিভাবে আপনার মায়ের সাথে দেখাতবে কিছুই নির্দিষ্ট কিছু বলার মতো যথেষ্ট নির্দিষ্ট ছিল না।
পুরো শো জুড়ে, আমরা পেনি (লিন্ডসি ফনসেকা) এবং লুক (ডেভিড হেনরি) তাদের বাবার দীর্ঘ গল্পটি শুনেছি, তবে ট্রেসির কোনও চিহ্ন নেই। টেড অতীতে কালে ট্রেসিকেও উল্লেখ করেছিলেন, তবে এটি ধরে নেওয়া সহজ ছিল যে তিনি তাদের দেখা হওয়ার আগের দিনগুলি সম্পর্কে কেবল কথা বলছিলেন।
যাইহোক, টেডের র্যাম্বলস একটি গল্প বলার ডিভাইস হিসাবে নির্বিশেষে, ট্রেসির সাথে কীভাবে তার সাথে দেখা হয়েছিল তার কাহিনীটি রবিন (কোবি স্মল্ডার্স) সম্পর্কে আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় বিবরণে ভরা ছিল এবং বাকি গ্যাংয়ের বাকি অংশগুলি পরামর্শ দিয়েছিল যে এর কারণ রয়েছে। যদিও ট্রেসির মৃত্যু ছিল একাকী মোড়, আমি কিভাবে আপনার মায়ের সাথে দেখাএর চূড়ান্ত দৃশ্য এটিকে আরও খারাপ করেছে।
আমি তোমার মায়ের সাথে কীভাবে দেখা করেছি তা মায়ের চেয়ে রবিন সম্পর্কে সবসময় বেশি ছিল
যদিও টেড মোসবিকে একটি অবিশ্বাস্য বর্ণনাকারী বলা হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই যে রবিনের প্রতি তাঁর অনুভূতিগুলি যে কয়েকটি জিনিস তিনি সঠিকভাবে বর্ণনা করেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল। সত্যিই, সিটকমকে বলা উচিত ছিল আপনার খালা রবিন কীভাবে আমাকে আপনার মায়ের সাথে দেখা না করা পর্যন্ত আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল, তার পরিবর্তে আমি কিভাবে আপনার মায়ের সাথে দেখা।
পিছনে ফিরে তাকালে, শোতে এমন কিছু মুহুর্ত ছিল যা টেডের গল্পের অংশ হওয়ার দরকার ছিল না, তবে তিনি তাদের বাচ্চাদের জন্য প্রসঙ্গ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, সম্ভবত টেড ব্যাখ্যা করেছিলেন যে রবিন কীভাবে তার বন্ধ্যাত্ব সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন তাই পেনি এবং লূক বুঝতে পেরেছিলেন যে কেন তার নিজের সন্তান ছিল না, যদিও তিনি সর্বদা সেগুলি না চাওয়ার বিষয়ে সোচ্চার ছিলেন।
9 মরসুমে, এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে পেনি এবং লুকের ছোট বছরগুলিতে রবিন ততটা ছিল না। টেড যখন পেনির সাথে রাস্তায় রবিনে দৌড়ে গেল, তখন যুবতী মেয়ে তাকে চাচী রবিন হিসাবে চিনত না, কেবল “বাস মহিলা। ” অতএব, এটি উপলব্ধি করেছিল যে টেড তার বাচ্চাদের রবিনের জ্ঞানের ফাঁকগুলি পূরণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল।
এটি আরও ব্যাখ্যা করেছিল যে কেন টেড রবিন এবং বার্নির (নীল প্যাট্রিক হ্যারিস) বিয়ের গল্পটি টেনে নিয়েছিল এবং কেন তিনি বাচ্চাদের সূর্যের উত্থানের সাথে সাথে সৈকতে রবিনের সাথে তার আবেগময় চ্যাট সম্পর্কে বাচ্চাদের বলেছিলেন। টেড এগিয়ে যাওয়ার ভিত্তি স্থাপন করছিলেন, এবং ট্রেসি হারানোর পরে, রবিন বাদে তিনি আর কখনও বিবেচনা করতে পারেননি।
আমি কীভাবে আপনার মায়ের চূড়ান্ত মরসুমের সাথে দেখা করেছি তা আরও ভালভাবে টুইস্টটি টানতে পারত
যখন আমি কিভাবে আপনার মায়ের সাথে দেখাএর বিতর্কিত ফিনাল টুইস্টটি দুর্দান্ত অভ্যর্থনার সাথে দেখা হয়নি, শোটি আরও ভাল উপায় ছিল এটি টানতে পারত। চূড়ান্ত মৌসুমটি বার্নি এবং রবিনের বিবাহের উইকএন্ডে মনোনিবেশ করেছিল, কেবলমাত্র কয়েক দিন অবিশ্বাস্য 22 এপিসোড কভার করে এবং ইভেন্টের বেশ কয়েক বছর পরে বিস্তৃত শেষ দুটি কিস্তি।
ট্রেসির মৃত্যুর একেবারে শেষ অবধি উল্লেখ করা হয়নি, যা অনেক লোককে ছুঁড়ে ফেলেছিল। তবে, যদি আমি কিভাবে আপনার মায়ের সাথে দেখা 9 মরসুমের শুরুতে ট্রেসি মারা যাওয়া বা কমপক্ষে তার অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, আমরা আরও প্রস্তুত থাকতে পারি। এটি আমাদের ট্রেসির দৃশ্যের আরও প্রশংসা করতে বাধ্য করবে এবং টেড কেন এই গল্পটি টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তা বুঝতে আমাদের সহায়তা করেছিল।
বার্নি এবং রবিনের সম্পর্ক আমি কিভাবে আপনার মায়ের সাথে দেখা 9 মরসুমের কেন্দ্রবিন্দু ছিল, এবং এটি অন্য কারণ ছিল যে টুইস্টটি ছাড়েনি, কারণ রবিন এবং টেডে ফোকাস ফিরে আসা দেখে অদ্ভুত ছিল। বার্নি এবং রবিনের চূড়ান্ত বিবাহবিচ্ছেদ তাদের চরিত্রগুলির জন্য বোধগম্য হয়েছিল, তবে এই উদ্ঘাটনটির প্যাসিংটি বন্ধ ছিল।
আমি কিভাবে আপনার মায়ের সাথে দেখা মরসুম 9 দুটি উজ্জ্বল প্রেমের গল্প সেট আপ করেছে, যার উভয়ই তাদের ত্রুটি ছিল, কেবল হঠাৎ করে এগুলিকে একেবারে শেষে এনে টানতে। শেষ পর্যন্ত, ট্রেসির মৃত্যু যখন সর্বকালের অন্যতম বিতর্কিত সিটকম মুহুর্ত ছিল (এবং এখনও রয়েছে), এটি প্রয়োজনীয় ছিল।
যদি ট্রেসি মারা না যায় তবে টেডের গল্পটি এতটা ভারী হওয়ার দরকার পড়েনি এবং তাদের দেখা হওয়ার আগে অবশ্যই কয়েক বছর শুরু করার দরকার পড়েনি। আমি কিভাবে আপনার মায়ের সাথে দেখা সত্যিই সেই গল্পটি ছিল যা রবিন এবং টেডের পুনর্মিলনের দিকে পরিচালিত করেছিল, কেবল ট্রেসির প্রতি সম্মানজনক সম্মতি দিয়ে।
