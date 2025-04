আমি কীভাবে নতুন ম্যাকবুক সেটআপ করি

আমি সম্প্রতি একটি নতুন ম্যাকবুক পেয়েছি এবং কয়েক দিনের জন্য এটি সেট আপ করতে বিলম্বিত করেছি। অ্যাপ্লিকেশনগুলি স্বতন্ত্রভাবে ইনস্টল করা এবং আপনার মেশিনটি ম্যানুয়ালি কনফিগার করা একটি বিশাল কাজকর্মের মতো মনে হয়।

আমি টাইম মেশিন বৈশিষ্ট্য সহ পূর্ববর্তী মেশিনগুলি থেকে ট্র্যাশ আনতে চাই না। আমি প্রতিবার নতুন করে শুরু করতে পছন্দ করি। যদি কিছু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয় তবে এটি নতুন মেশিনে তার পথ খুঁজে পাবে।

এক্স -এ নিম্নলিখিতগুলি পোস্ট করার পরে এবং কিছু গবেষণা করার পরে, আমি ব্রিউফিল এবং ম্যাকোস ডিফল্ট সম্পর্কে শিখেছি।

ব্রুফিল

দ্য Brewfile আপনাকে একে একে ইনস্টল করার পরিবর্তে কমান্ড লাইন ইউটিলিটিস, অ্যাপ্লিকেশন, ফন্ট এবং এমনকি ভিজ্যুয়াল স্টুডিও কোড (এবং কাঁটাচামচ/বৈকল্পিক) এক্সটেনশানগুলি ইনস্টল করার অনুমতি দেয়।

এখানে আমার Brewfile ::

# command-line utilities brew "oven-sh/bun/bun" brew "git" brew "node" brew "ffmpeg" brew "cask" brew "postgresql@17" brew "zsh" brew "zsh-autosuggestions" brew "zsh-completions" brew "zsh-syntax-highlighting" brew "pnpm" brew "npm" brew "gh" # apps cask "cursor" cask "discord" cask "raycast" cask "whatsapp" cask "warp" cask "cleanshot" cask "google-chrome" cask "postman" cask "screen-studio" cask "imageoptim" cask "bitwarden" cask "docker" cask "obs" cask "elgato-stream-deck" cask "elgato-camera-hub" cask "zoom" cask "vlc" cask "pgadmin4" cask "nordvpn" cask "zed" cask "ngrok" # fonts cask "font-hack-nerd-font" cask "font-menlo-for-powerline" cask "font-jetbrains-mono" cask "font-jetbrains-mono-nerd-font"

আপনি তৈরি করতে পারেন Brewfile আপনার মেশিনের মূল ডিরেক্টরিতে এবং চালান brew bundle একবার আপনি এটি দিয়ে শেষ।

দ্য bundle কমান্ড ফাইলটিতে আপনি উল্লিখিত সমস্ত জিনিস ইনস্টল করে।

সেটিংস defaults

ম্যাকোসও সরবরাহ করে defaults আপনার ম্যাকবুক এবং নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশনগুলির সেটিংস কাস্টমাইজ করার জন্য ইউটিলিটি।

ইউআই এর মাধ্যমে সেটিংস আপডেট করার পরিবর্তে, আপনি ব্যবহার করে একই জিনিসগুলি অর্জন করতে পারেন defaults টার্মিনালে ইউটিলিটি।

# Enable tap-to-click for the trackpad and show the correct state in System Preferences defaults write com.apple.AppleMultitouchTrackpad Clicking -bool true defaults -currentHost write -g com.apple.mouse.tapBehavior -int 1 # Disable the .DS file creation defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores -bool true defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteUSBStores -bool true # Show the path bar in the Finder defaults write com.apple.finder "ShowPathbar" -bool "true" && killall Finder # Show hidden files in the Finder defaults write com.apple.finder "AppleShowAllFiles" -bool "false" && killall Finder # Keep folders on top in Finder defaults write com.apple.finder "_FXSortFoldersFirst" -bool "true" && killall Finder # Keep folders on top on Desktop defaults write com.apple.finder "_FXSortFoldersFirstOnDesktop" -bool "true" && killall Finder # Apply the settings /System/Library/PrivateFrameworks/SystemAdministration.framework/Resources/activateSettings -u

এটি খুব সহজ কারণ আপনাকে ম্যানুয়ালি সমস্ত পরিবর্তন করতে হবে না।

জেডএসএইচ প্লাগইন

শেষ অবধি, আমি আমার প্রিয় 5 জেডএসএইচ প্লাগইনগুলি ইনস্টল করি:

Git – একটি প্লাগইন যা দরকারী গিট শর্টকাট সরবরাহ করে gco পরিবর্তে git checkout উদাহরণস্বরূপ।

– একটি প্লাগইন যা দরকারী গিট শর্টকাট সরবরাহ করে পরিবর্তে উদাহরণস্বরূপ। Zsh-autosuggestions – আপনার পূর্ববর্তী কমান্ডগুলির ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে স্বতঃপূর্ব কার্যকারিতা।

– আপনার পূর্ববর্তী কমান্ডগুলির ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে স্বতঃপূর্ব কার্যকারিতা। Zsh-syntax-highlighting – আপনি টার্মিনালে টাইপ করা কমান্ডগুলির জন্য সিনট্যাক্স হাইলাইট করে।

– আপনি টার্মিনালে টাইপ করা কমান্ডগুলির জন্য সিনট্যাক্স হাইলাইট করে। You-should-use – আপনি যখন পুরো কমান্ডটি ব্যবহার করেন তখন এটি আপনাকে আপনার এলিয়াস (শর্টকাট) স্মরণ করিয়ে দেয়। আপনি যদি ব্যবহার করেন git checkout পরিবর্তে gco এটি উদাহরণস্বরূপ কমান্ডের জন্য ওরফে প্রদর্শন করবে।

– আপনি যখন পুরো কমান্ডটি ব্যবহার করেন তখন এটি আপনাকে আপনার এলিয়াস (শর্টকাট) স্মরণ করিয়ে দেয়। আপনি যদি ব্যবহার করেন পরিবর্তে এটি উদাহরণস্বরূপ কমান্ডের জন্য ওরফে প্রদর্শন করবে। Zsh-bat – এটি এর আউটপুট উন্নত করে cat কমান্ড।

টার্মিনাল উত্পাদনশীলতার জন্য জেডএসএইচ এলিয়াস

আমি কয়েকটি কীস্ট্রোক সংরক্ষণ করতে এবং আমার টার্মিনাল উত্পাদনশীলতা উন্নত করতে কয়েকটি মুঠো জেডএসএইচ এলিয়াস (শর্টকাট) ব্যবহার করি।

পরবর্তী কি

সহজেই ইনস্টলেশন এবং কমান্ডগুলি চালানোর জন্য বাশ স্ক্রিপ্টগুলি তৈরি করুন

আরও কমান্ড যুক্ত করুন

আপনার যদি কোনও পরামর্শ বা প্রতিক্রিয়া থাকে তবে দয়া করে একটি মন্তব্য দিন।