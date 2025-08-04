আমি কীভাবে লাভজনক এআই স্টার্টআপ একক তৈরি করেছি – এবং 6 টি ভুল আমি আর কখনও তৈরি করি না

উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রকাশিত মতামতগুলি তাদের নিজস্ব।
আমি যখন ফটোপ্যাকস.এই চালু করেছি, তখন আমার কোনও দল বা তহবিল ছিল না। কেবল একটি ধারণা: একটি traditional তিহ্যবাহী ফটো শ্যুটের ব্যয়ের একটি অংশের জন্য এআই দ্বারা চালিত স্টুডিও-মানের হেডশটগুলি অফার করুন। আজ, পণ্যটি কাজ করে এবং এটি অবিচ্ছিন্নভাবে বাড়ছে। তবে আমি শক্ত উপায়ে অনেক পাঠ শিখেছি।
আমি তাড়াতাড়ি সাতটি ভুল করেছি এবং যদি আমাকে শুরু করতে হয় তবে আমি আলাদাভাবে কী করব।
1। আমি সবার জন্য তৈরির চেষ্টা করেছি, এবং কাউকে রূপান্তরিত করি নি
প্রথমদিকে, আমার স্টার্টআপটি সমস্ত কিছু সরবরাহ করেছিল: হেডশটস, মডেলিং ফটো, পোষা প্রাণীর প্রতিকৃতি, কল্পনার দৃশ্য। আমি বুঝতে পেরেছি, যদি এআই এটি তৈরি করতে পারে তবে লোকেরা কেন বেছে নিতে দেয় না?
কিন্তু যখন আমি এটি বন্ধুদের কাছে দেখিয়েছি এবং এটি বাজারজাত করার চেষ্টা করেছি, তখন কেউ বুঝতে পারেনি যে এটি কী ছিল। শূন্য রূপান্তর। ঠিক আছে? আমি পণ্যটিকে একটি পরিষ্কার মানের চারপাশে ফোকাস করেছি: পেশাদার হেডশটগুলি। এই পরিবর্তনটি একা পণ্য ব্যবহারকারীদের সাথে ক্লিক করে এবং এর পরে বিক্রয়। আমি সুনির্দিষ্ট হতে শিখেছি এবং দেখতে পেয়েছি যে একটি পরিষ্কার, ফোকাসযুক্ত বার্তা ব্রডের চেয়ে ভাল রূপান্তর করে।
একটি কেন্দ্রীভূত, একক ব্যবহারের কেস দিয়ে শুরু করুন। মানটি যত বেশি স্পষ্ট, তত দ্রুত আপনি ট্র্যাকশন পাবেন। আপনি সর্বদা পরে প্রসারিত করতে পারেন, তবে প্রশস্ত এবং অস্পষ্ট চালু করবেন না।
2। আমি স্বল্প মূল্যে – এবং এটি ব্যাকফায়ারড
আমি $ 9.99 মূল্য পয়েন্ট দিয়ে শুরু করেছি কারণ আমি মানুষকে ভয় দেখাতে চাইনি। আমি আশঙ্কা করেছি যে দাম বাড়ানো ফেরতের হার বাড়িয়ে দেবে বা গতিবেগকে হত্যা করবে। তবে এটি স্বল্প-স্ব-গ্রাহকদের আকর্ষণ করে, ফেরতের অনুরোধগুলি বাড়িয়েছে এবং পণ্যটিকে সস্তা মনে করেছে।
আমি যখন দাম বাড়িয়েছি, বিক্রয় কমেনি – সেগুলি আরও ভাল হয়েছিল। লোকেরা পণ্যটিকে আরও গুরুত্বের সাথে আচরণ করে। রিফান্ডগুলি বাদ পড়েছে। রাজস্ব বৃদ্ধি।
আপনার ভাবার চেয়ে আগে উচ্চতর মূল্য নির্ধারণ করুন। মূল্য একটি সংকেত প্রেরণ করে। আপনি যদি কোনও আসল সমস্যা সমাধান করছেন তবে আত্মবিশ্বাসের সাথে দাম, ভয় নয়।
সম্পর্কিত: এআই এর শক্তি ব্যবহার করা: ছোট ব্যবসায়ের জন্য 5 গেম পরিবর্তন করার কৌশল
3। আমি নিজেকে দীর্ঘকাল ধরে পরিচালনা করেছি
আমি সমর্থন টিকিট পরিচালনা করেছি, অনুলিপি লিখেছি, আপটাইম পরিচালনা করেছি, বিজ্ঞাপন চালিয়েছি, কোড পুশ কোড – সবই একদিনে। এটি টেকসই ছিল না। অবশেষে, আমি কী টুকরোগুলি আউটসোর্স করেছি এবং আমার সময়টি কিনেছি। এটি আমাকে কৌশল, পণ্য এবং বৃদ্ধিতে ফোকাস করতে দেয়।
“একক” কে “সমস্ত কিছু করার” সাথে বিভ্রান্ত করবেন না। পুনরাবৃত্তিমূলক কাজগুলি তাড়াতাড়ি অর্পণ করুন। আপনার জ্ঞানীয় ব্যান্ডউইথকে রক্ষা করুন – এটি আপনার সবচেয়ে মূল্যবান সংস্থান।
সম্পর্কিত: আন্ডারডগের জন্য এআই – এখানে ছোট ব্যবসায়গুলি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাথে কীভাবে সাফল্য অর্জন করতে পারে তা এখানে
4। আমি প্রথম সংস্করণটি অতিরিক্ত ইঞ্জিনিয়ার করেছি
আমি লঞ্চের আগে বৈশিষ্ট্যগুলি নিখুঁত বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যয় করেছি, যার মধ্যে কেউ জিজ্ঞাসা করেনি। আমি চেয়েছিলাম এটি প্রথম দিন থেকেই পালিশ এবং চিত্তাকর্ষক দেখুক।
পিছনে ফিরে তাকানো, আমার অনেক আগে একটি সহজ সংস্করণ প্রকাশ করা উচিত ছিল এবং বাস্তব ব্যবহারকারীর প্রতিক্রিয়ার চারপাশে পণ্যটি আকার দেওয়া উচিত ছিল। ঘণ্টা এবং শিসগুলি অপেক্ষা করতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ’ল লোকেরা আপনি প্রথমে যা তৈরি করছেন তা চান কিনা।
চর্বি চালু করার অর্থ মান হ্রাস করা নয় – এর অর্থ জটিলতার চেয়ে স্পষ্টতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া। একটি সাধারণ সংস্করণ লাইভ পান, তারপরে পুনরাবৃত্তি করুন। প্রাথমিক ব্যবহারকারীরা পরিপূর্ণতা আশা করেন না – তারা অগ্রগতি চান। গতি পোলিশ বীট।
5। আমি এসইওতে খুব বেশি বাজি ধরেছি, সম্প্রদায়ের পক্ষে যথেষ্ট নয়
শুরুর দিকে, আমি কীওয়ার্ড-অনুকূলিত সামগ্রী তৈরি করতে একটি এসইও এজেন্সি নিয়োগ করেছি। তবে আমার বেশিরভাগ আসল ট্র্যাফিক রেডডিট থেকে এসেছিল, যেখানে আমি সরাসরি সম্প্রদায়ের সাথে জড়িত ছিলাম।
এটি আজও সত্য। আমার সেরা পারফরম্যান্স ট্র্যাফিক ব্লগ সামগ্রী নয়, জৈব কথোপকথন থেকে আসতে থাকে। পাঠ? আপনার আদর্শ গ্রাহকরা ইতিমধ্যে কোথাও কোথাও ঝুলছেন। এগুলি সন্ধান করুন, প্রমাণীকরণ করুন এবং আসলে কী ড্রাইভিং ফলাফলগুলি রয়েছে তার দিকে মনোনিবেশ করুন, যা অনুমান করা উচিত নয়।
আপনার ব্যবহারকারীরা ইতিমধ্যে হ্যাংআউট যেখানে যান। এই জায়গাগুলিতে দরকারী হতে হবে। সত্যতা এসইও কৌশলগুলির চেয়ে ভাল স্কেল করে, বিশেষত প্রথম দিকে।
6। আমি এআই কত দ্রুত বিকশিত হয় তা অবমূল্যায়ন করেছি
এমনকি জেনারেটর এআইতে নিমগ্ন এক বছর ব্যয় করার পরেও, আমি যখন চালু করি তখন কীভাবে দ্রুত জিনিসগুলি সরানো হয়েছিল তা দিয়ে আমি তখনও প্রহরী হয়ে গিয়েছিলাম। এক মাসের গ্রাউন্ডব্রেকিংটি পরের দিকে পুরানো অনুভূত হয়েছিল।
এটি রোমাঞ্চকর, তবে এটি ক্লান্তিকরও। প্রতিটি নতুন বিকাশের সাথে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করা বার্নআউটের একটি রেসিপি।
প্রবণতাগুলি তাড়া করার পরিবর্তে, আমি স্থিতিশীল, স্থায়ী মানটি তৈরি করতে শিখেছি। বিষয়গুলি বজায় রাখা – তবে আপনার বিচক্ষণতা বা কৌশল ব্যয় করে নয়।
সহজ শুরু করুন – দ্রুত শিখুন
আপনি যদি এআইয়ের একক প্রতিষ্ঠাতা হন তবে এখানে আমার পরামর্শ: স্ক্র্যাচ থেকে চাহিদা তৈরি করার চেষ্টা করবেন না। একটি আন্ডারভার্ড শ্রোতা সন্ধান করুন, একটি পরিষ্কার প্রয়োজন পূরণ করুন এবং দ্রুত চালু করুন। আপনার দর্শনের প্রেমে পড়বেন না। সমস্যার সমাধানের প্রেমে পড়ুন।
আপনার এটি ঠিক করার দরকার নেই – কেবল এটি সেখানে বের করুন, শিখুন এবং চালিয়ে যান।
আপনার রাজস্ব সিলিং ভেঙে প্রস্তুত? আমাদের সাথে যোগ দিন, উচ্চাভিলাষী ব্যবসায়ী নেতাদের নতুন বৃদ্ধির সুযোগগুলি আনলক করার জন্য একটি সম্মেলন।
আমি যখন ফটোপ্যাকস.এই চালু করেছি, তখন আমার কোনও দল বা তহবিল ছিল না। কেবল একটি ধারণা: একটি traditional তিহ্যবাহী ফটো শ্যুটের ব্যয়ের একটি অংশের জন্য এআই দ্বারা চালিত স্টুডিও-মানের হেডশটগুলি অফার করুন। আজ, পণ্যটি কাজ করে এবং এটি অবিচ্ছিন্নভাবে বাড়ছে। তবে আমি শক্ত উপায়ে অনেক পাঠ শিখেছি।
আমি তাড়াতাড়ি সাতটি ভুল করেছি এবং যদি আমাকে শুরু করতে হয় তবে আমি আলাদাভাবে কী করব।
1। আমি সবার জন্য তৈরির চেষ্টা করেছি, এবং কাউকে রূপান্তরিত করি নি
এই নিবন্ধের বাকি অংশগুলি লক করা আছে।
উদ্যোক্তা যোগ দিন+ অ্যাক্সেসের জন্য আজ।