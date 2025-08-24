আমি কেন এই নতুন সনি গেমিং হেডফোনগুলি কেবল গেমারদের চেয়ে বেশি সুপারিশ করি

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- সোনির ইনজোন এইচ 9 II হেডসেটটি এখন 349 ডলারে উপলব্ধ।
- তাদের 360-ডিগ্রি স্থানিক শব্দটি নিমজ্জনিত অডিও (বিশেষত এফপিএস গেমসের জন্য) জন্য অনুমতি দেয় যখন বিচ্ছিন্নযোগ্য মাইক তাদেরকে প্রতিদিনের হেডফোনগুলির একটি দুর্দান্ত জোড়ায় পরিণত করে।
- কালো ম্যাট টেক্সচারটি একটি ফিঙ্গারপ্রিন্ট চৌম্বক।
সনি সবেমাত্র তার সর্বশেষ জুটি প্রিমিয়াম গেমিং হেডফোন প্রকাশ করেছে, দ্য ইনজোন এইচ 9 IIএর আগের হাই-এন্ড গেমিং হেডসেটের একটি ফলোআপ, উন্নত স্থানিক শব্দ, একটি পৃথকযোগ্য মাইক এবং একটি নতুন ডিজাইন করা হেডব্যান্ড যা যথেষ্ট পরিমাণে প্রিমিয়াম সহ ইনজোন এইচ 9 এর একটি ফলোআপ।
আমরা 2022 সালে এইচ 9 ফিরে পর্যালোচনা করেছি, সুতরাং এটি অবশ্যই সোনির হাই-এন্ড গেমিং লাইনে আপগ্রেড করার সময়। সনি ইঞ্জিনিয়াররা ই-স্পোর্টস সংস্থার সাথে কাজ করেছেন Fnatic এইচ 9 II বিকাশের জন্য, ফলে গেমাররা প্রশংসা করবে এমন কয়েকটি মুষ্টিমেয় মানের জীবনের বৈশিষ্ট্য তৈরি করে। এর মধ্যে বোতাম প্লেসমেন্ট, ফিট এবং আমার ব্যক্তিগত প্রিয় বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে – পৃথকযোগ্য মাইক।
এইচ 9 II অডিওতে একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির গ্রহণ করে, 360 টি স্থানিক শব্দ যা আপনার পিছনে পদক্ষেপ এবং দিকনির্দেশক আন্দোলনের মতো সূক্ষ্ম প্রভাবগুলিকে যোগাযোগ করে, কিছু দুর্দান্ত চিত্তাকর্ষক নিমজ্জনের জন্য।
এখানকার 30 মিমি ড্রাইভারগুলি সোনির ডাব্লুএইচ -1000 এক্সএম 6 হেডফোনগুলির সমান, সুতরাং আপনি বেসলাইন হিসাবে সমৃদ্ধ অডিও পাচ্ছেন, কিছু ইকিউ প্রিসেটগুলি বিশেষত এফপিএসএসে মুখোমুখি হওয়ার প্রভাবগুলির জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যেমন পদবিন্যাস, বন্দুকধারী এবং দিকনির্দেশক সাউন্ড এফেক্টস।
উল্লেখযোগ্যভাবে, তবে তারা এইচ 9 এর 40 মিমি ড্রাইভারের চেয়ে ছোট, সোনির লক্ষ্যকে আরও পরিষ্কার, আরও বিশদ শব্দের অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে এখানে সমর্থন করে। আমরা রজলিং পাতা, মৃদু বাতাস এবং অবশ্যই সুনির্দিষ্ট স্থানীয়তার সাথে বন্দুকযুদ্ধের কথা বলছি।
আপনি অবশ্যই এই সমস্ত জিনিস অবশ্যই কতটা শুনতে পাচ্ছেন তাতে পরিবেশ একটি বড় ভূমিকা পালন করে। আপনি ঠিক শুনতে পাচ্ছেন না খেলোয়াড়ের পদক্ষেপে আপনার পিছনে ছোঁড়াছুড়ি করা কুকুরের সাথে ছোঁয়াছুঁড়ি কুকুর। ভাগ্যক্রমে, হেডফোনগুলির শব্দ বাতিল করা খুব ভালভাবে কাজ করে, মৃদু দ্বারা শক্তিশালী, তবে সম্পূর্ণ, সীলটি ইয়ারপ্যাডগুলি দ্বারা প্রদত্ত সিল করে।
অ্যাম্বিয়েন্ট, এএনসি চালু বা বন্ধের মধ্যে বাম দিকে বোতামটি দিয়ে শব্দ বাতিলকরণ টগল করা যেতে পারে। চালু থাকাকালীন, এটি আপনার পরিবেশকে নাটকীয় প্রভাবের জন্য অবরুদ্ধ করতে সফল হয়।
খেলার অন্যান্য উপায় রয়েছে, যদিও যে কোনও গেমার যেমন প্রমাণ করতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে, আমি এএনসির সাথে গেমিংয়ের মধ্যে অদলবদল, পরিবেষ্টিত মোডে অদলবদল করতে এবং গেমের অডিওটি আমার বাহ্যিক স্পিকারগুলিতে রাখার জন্য। এইভাবে, আমি হেডসেটে ভয়েস কমসগুলি প্রেরণ করতে পারি।
ভাগ্যক্রমে, এই হেডফোনগুলি থেকে ভাল পারফরম্যান্স পেতে আপনাকে পুরো টিঙ্কারিং করার দরকার নেই। তাদের লাইটওয়েট ফিট এবং ভারসাম্যযুক্ত সাউন্ড প্রোফাইলটি অতিরিক্ত ইকিউ সামঞ্জস্যগুলি বোনাস হিসাবে অভিনয় করে সরাসরি বাক্সের বাইরে শক্ত পারফরম্যান্সের জন্য তৈরি করে।
আমি বিভিন্ন গেমগুলিতে এইচ 9 II চেষ্টা করেছি এবং হেডফোনগুলির স্থানিক শব্দটি খুব সুন্দর বলে মনে করেছি। শব্দ প্রভাবগুলি যা অনেক দূরে রয়েছে ভাল টেলিগ্রাফযুক্ত, সূক্ষ্ম দিকনির্দেশক প্রভাবগুলির সাথে যা ডিজাইন করা হয়েছে, কম অডিও বিশৃঙ্খলা সহ শান্ত পরিবেশে আরও বেশি লক্ষণীয়।
আরামের ক্ষেত্রে, লাইটওয়েট হ’ল এখানে মূল শব্দ, কারণ পুরো হেডসেটটির ওজন প্রায় 273 গ্রাম (0.6 পাউন্ড) একটি আরামদায়ক ফিট সহ যা উভয়ই সিল করা হয়েছে তবে বর্ধিত সেশনের জন্য পরিধান করার জন্য যথেষ্ট আরামদায়ক।
H9 II এর সামঞ্জস্যযোগ্য হেডব্যান্ডটি একটি ব্রেইড কাপড়ের উপাদান দিয়ে তৈরি করা হয় যা অত্যন্ত হালকা হলেও শক্ত। এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং পূর্ববর্তী মডেলের ঘন এবং ক্লানকি প্যাডেড হেডব্যান্ডের তুলনায় একটি বিশাল উন্নতি।
হেডসেটটি একটি ইউএসবি-সি ডংলের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করে যা মাল্টি-পয়েন্ট সংযোগের জন্য একটি 2.4GHz সংযোগ এবং এলই অডিও এবং ব্লুটুথ ব্যবহার করে, যখন বেশিরভাগ সাধারণ সেটিংস হেডফোনগুলিতে শারীরিক বোতামগুলির মাধ্যমে অ্যাক্সেসযোগ্য। এর মধ্যে মাইক নিঃশব্দ, এএনসি অন বা অফ, গেম/চ্যাট মোড এবং ব্লুটুথ জুড়ি বোতাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
নিঃশব্দ বোতামটি বিশেষত কার্যকর, কারণ এটি একটি টগল সুইচ যা নিঃশব্দ করার সময় প্রসারিত হয় এবং খোলার সময় হেডফোনগুলির সাথে ফ্লাশ করা হয়। বাম কানের শীর্ষে অবস্থিত, এটি আপনাকে দ্রুত নিঃশব্দ বা কথা বলার জন্য একহাত অ্যাক্সেস দেয়। আপনি যদি কখনও অনিশ্চিত থাকেন তবে টিপটিতে একটি লাল এলইডি রয়েছে যা আপনি নিঃশব্দ হয়ে গেলে আলোকিত হন।
পাওয়ার বোতামটি ডান পাশের সামনের অংশে রয়েছে – দুর্ঘটনাজনিত ট্যাপ এড়াতে ডিজাইন করা স্পটে পৌঁছানো শক্ত, তবে এএনসি/ব্লুটুথ বোতামগুলি সহজেই মিশ্রিত হয়। লেবেলগুলির জন্য হেডসেটটি দেখে বা নাও হতে পারে, কারণ বোতামগুলির উপরের মুদ্রণটি (কালো রঙের সাথে হেডসেটে) এতটা ক্ষুদ্র এবং অন্ধকার, আমাকে আমার আইফোনের ফ্ল্যাশলাইটটি দেখতে এটি দেখতে হয়েছিল।
এটি আমাকে হেডসেট সম্পর্কে আমার অন্যান্য অভিযোগের দিকে নিয়ে যায়: ব্ল্যাক ম্যাট টেক্সচারটি একটি পরম ফিঙ্গারপ্রিন্ট চৌম্বক। আমি এই হেডফোনগুলি এক সপ্তাহ ধরে ব্যবহার করছি এবং তারা দেখে মনে হচ্ছে আমি এগুলির চেয়ে অনেক বেশি সময় ধরে এগুলি করেছি। মঞ্জুর, একটি কাপড় দিয়ে এগুলি মুছে ফেলা এই সমস্যাটি সমাধান করে তবে আমি অবশ্যই আলাদা রঙ বা সমাপ্তির জন্য বেছে নিয়েছি।
কনসোল থেকে দূরে একটি চারদিকে জোড়া হেডফোন হিসাবে এইচ 9 II এছাড়াও বেশ ভাল। পৃথকযোগ্য মাইকের সাহায্যে তারা নিয়মিত হেডফোনগুলিতে পরিণত হয় এমন শব্দ মানের সাথে আপনি আশা করতে চান যে মধ্য থেকে উপরের স্তরের জোড়া হেডফোনগুলি। প্রকৃতপক্ষে, তারা আমার প্রতিদিনের ক্যারি জোড় জেবিএলগুলির চেয়ে জোরে এবং জিমে আসলে দুর্দান্ত বোধ করে (হ্যাঁ, আমি তাদের সাথে দৌড়াতে গিয়েছিলাম, এবং তারা দুর্দান্ত অনুভব করেছে)।
মাল্টি-পয়েন্ট সংযোগের জন্য হেডসেটের সমর্থন একটি দুর্দান্ত প্লাস যা একই সাথে একাধিক ডিভাইসের সাথে সংযোগের অনুমতি দেয়। এর অর্থ হ’ল আপনি যখন গেমটিতে গভীর হন, তখনও আপনি হেডসেটের মাধ্যমে আগত কল বা পাঠ্য শুনতে পারেন, গুরুত্বপূর্ণ মিস কলগুলি প্রতিরোধ করে কারণ আপনি স্পেসশিপগুলি বিস্ফোরণে খুব ব্যস্ত ছিলেন।
হেডসেটের সাথে কল নেওয়াও আশ্চর্যজনকভাবে ভাল ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা। শব্দের গুণমানটি ভাল, এবং কলকারীরা বলেছিলেন যে আমার ভয়েস উচ্চস্বরে এবং পরিষ্কার হয়ে গেছে।
সুতরাং, আসুন ব্যাটারি লাইফ কথা বলি। সনি গড়ে 30 ঘন্টা ব্যাটারি লাইফের বিজ্ঞাপন দেয়, যা আসলে এইচ 9 এর 32 গড়ের চেয়ে কম তবে গেমিং হেডসেটের জন্য এখনও ভাল। আমার পরীক্ষার সময়, আমি দেখতে পেলাম যে আপনি যদি এএনসি ব্যবহার করেন তবে আপনি এর চেয়ে বেশ খানিকটা কম পাবেন।
বলা হচ্ছে, হেডসেটটি দ্রুত চার্জ করে। সনি বলেছেন যে পাঁচ মিনিটের চার্জ সময় আপনাকে তিন ঘন্টা অবধি ব্যবহার করবে, যা 10 মিনিটেরও কম সময়ে প্রায় 30% ব্যাটারির সমান। একবার আপনি প্রায় 20% রস একবার, হেডফোনগুলি আপনাকে “ব্যাটারি লো” বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আপনাকে অবহিত করবে।
ভাগ্যক্রমে, ইউএসবি-সি থেকে ইউএসবি-এ কর্ড যা হেডফোনগুলির সাথে আসে তা অতিরিক্ত দীর্ঘ, সুতরাং যদি আপনাকে গেমিং সেশনের সময় প্লাগ ইন করার প্রয়োজন হয় তবে এটি খুব কমই একটি সমস্যা।
জেডডনেটের কেনার পরামর্শ
দ্য সনি ইনজোন এইচ 9 II গেমিং হেডফোনগুলির একটি দুর্দান্ত জুটি, এবং আমি তাদের যে কেউ পরিমার্জিত, সুনির্দিষ্ট অডিও প্রভাবগুলির প্রশংসা করি ঠিক ততটাই বিস্ফোরণ এবং বন্দুকযুদ্ধের মতো তাদের সুপারিশ করব। 360-ডিগ্রি স্থানিক শব্দটি খুব নিমজ্জনিত, বিশেষত এফপিএস গেমগুলির জন্য এবং দিকনির্দেশক প্রভাবগুলি সত্যই জীবিত আসে।
যাইহোক, হেডফোনগুলির লাইটওয়েট ফর্ম এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট চৌম্বক হওয়ার প্রবণতা একটি “প্রিমিয়াম” নান্দনিকতার জন্য খুব বেশি কিছু করে না। ভাগ্যক্রমে, সাদা রঙেরওয়ে এই সমস্যাটিকে সরিয়ে দেয়, তবে তারপরে, হোয়াইট টেক দীর্ঘায়ুতে তার নিজস্ব চ্যালেঞ্জ। এগুলি সর্বোপরি গেমিং হেডফোনগুলি, তবে খুচরা মূল্যের জন্য $ 349, এই বিশদটি গুরুত্বপূর্ণ।
সব মিলিয়ে অডিও জিতেছে, বিশেষত যেহেতু আপনি মাইকটি আলাদা করতে পারেন এবং প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য হেডফোনগুলির একটি ব্যানার জুড়ি রাখতে পারেন।