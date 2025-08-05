আমি কেন এই বাজেটের ফোনটি ‘মিনিমালিস্ট’ ডিভাইসগুলির উপরে একটি কাগজের মতো স্ক্রিন সহ সুপারিশ করছি

সারাদিন আপনার স্মার্টফোনের স্ক্রিনে আটকানো আপনার চোখে একটি সংখ্যা করতে পারে এবং আমি অবশ্যই এটি অনুভব করতে পারি। টিসিএলের এনএক্সটিপেপার প্রযুক্তি একটি কাগজের মতো স্ক্রিন সরবরাহ করে যা আমার মতো ক্লান্ত চোখের জন্য তৈরি। দ্য টিসিএল 60 এক্সই এনএক্সটিপেপার 5 জি আধুনিক স্মার্টফোনের স্ক্রিনগুলি থেকে আসা কিছু চাপ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কোম্পানির সাশ্রয়ী মূল্যের প্রচেষ্টা।
এটি খুব সস্তা স্মার্টফোনের জন্য একটি অনন্য কৌশল যা বোঝার জন্য দেখা দরকার। নিখুঁত থেকে অনেক দূরে এবং অবশ্যই কোনও দামে নির্মিত একটি ডিভাইস, এটি এমন একটি ডিফারেন্টিটার নিয়ে আসে যা কিছু ব্যবহারকারীদের তাদের চোখকে স্ক্রোল করার সময় বা পড়ার সময় বিশ্রাম দেওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।
একটি অনন্য বহু-মুখী প্রদর্শন
ডিসপ্লেটি অবিলম্বে 60xe পৃথক সেট করে। টিসিএলের এনএক্সটিপেপার 3.0 ম্যাট লেপ গ্লাসটিকে একটি অনির্বচনীয় অনন্য সমাপ্তি দেয় যা আমি বেশ পছন্দ করি। অন-স্ক্রিন সামগ্রীটি ফোনটি মোডে থাকা মোডের উপর নির্ভর করে কিছুটা ই-কালার মতো দেখায় তবে সেই হ্যাজির স্তরটি একটি স্ট্যান্ডার্ড 1080p, 120Hz এলসিডি প্যানেল।
লেপটি আধুনিক প্রদর্শনগুলির সাধারণ ডাউনসাইডকে বেশ কয়েকটি সম্বোধন করে। এটি নীল আলো হ্রাস করে, প্রায় কোনও কিছুর প্রতিচ্ছবি হ্রাস করে এবং বেশিরভাগ আঙুলের ছাপগুলিও সরিয়ে দেয়। এছাড়াও একটি দুর্দান্ত টেক্সচার রয়েছে যা কিছুটা কাগজের মতো অনুভব করে, যা চকচকে, প্রতিফলিত প্রদর্শনগুলির সমুদ্র থেকে একটি দুর্দান্ত প্রস্থান।
পাওয়ার এবং ভলিউম বোতামগুলির নীচে একটি শারীরিক এনএক্সটিপেপার কী, একটি প্লাস্টিকের সুইচ যা আমার পছন্দের চেয়ে কিছুটা সস্তা বলে মনে হয়। স্যুইচটি ফ্লিপ করা স্বতন্ত্র মোডগুলির একটি মেনু সরবরাহ করে যা প্রদর্শনটি কীভাবে পরিচালনা করে তা পরিবর্তন করে।
টিসিএল স্পষ্টতই ব্যবহারকারীরা এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করতে এবং প্রশংসা করতে চায় কারণ প্রতিটি টগলের ফলাফল পাঁচ-সেকেন্ডের পূর্ণ-স্ক্রিন অ্যানিমেশনটি একটি অপ্রয়োজনীয় সেরেনেড দিয়ে সম্পূর্ণ হয়। আমি আমার ভলিউমটি নিঃশব্দে সেট করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলাম যাতে আমি নাট্য প্রভাবটি এড়াতে পারি।
প্রতিটি মোড ব্যবহারযোগ্যতা এবং স্বাচ্ছন্দ্যে তার নিজস্ব মোড় সরবরাহ করে। আমার প্রিয় রঙিন পেপার মোড, একটি স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড্রয়েড ইন্টারফেস ধরে রাখার সময় রঙগুলিকে নিঃশব্দ করে তোলে যা সারা দিনের ব্যবহারের জন্য চোখের উপর সহজ। এমনকি আমি এই মোডে ইউটিউব ভিডিওগুলি দেখতেও উপভোগ করেছি, যদিও আমার চোখের তুলনায় সবকিছু কিছুটা চাটুকার মনে হয়।
কালি পেপার মোডটি আরও এক ধাপ এগিয়ে যায়, কোনও ফ্রিলস গ্রেস্কেল পদ্ধতির জন্য আইকনগুলি এবং পাঠ্য থেকে রঙ ছিটকে যায়, এখনও পুরো নিরবচ্ছিন্ন অ্যান্ড্রয়েডের অভিজ্ঞতা সরবরাহ করে। ম্যাক্স কালি মোড হ’ল সর্বাধিক নাটকীয় পরিবর্তন, সমস্ত রঙকে ছিনিয়ে নেওয়া এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে প্রয়োজনীয়গুলির একটি ছোট উপসেটে সীমাবদ্ধ করে এবং নির্দিষ্ট ব্যাকগ্রাউন্ড প্রক্রিয়া স্থগিত করে।
ফলাফলটি একটি অতি-মিনিমাল, ব্যাটারি-সেভিং মোড যা একক চার্জে এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে চলতে পারে। আমি ইবুকগুলি পড়ার জন্য এই মোডটি উপভোগ করেছি এবং এটি পুরোপুরি স্মার্টফোন ব্যবহারে পিছনে কাটতে চাইছেন এমন ব্যবহারকারীদের জন্য এটি দুর্দান্ত সমাধান হিসাবে দেখতে পেলাম।
প্রদর্শন একটি বড় সতর্কতা সঙ্গে আসে। উজ্জ্বল দিনগুলিতে, ম্যাট ফিনিসটি সমস্ত স্ক্রিন সামগ্রী ধুয়ে ফেলত, প্রায়শই এটি সরাসরি সূর্যের আলোতে অকেজো করে তোলে। আপনি যদি পড়ার বা কাজ করার বাইরে সময় ব্যয় করেন তবে আপনি আমার মতো ছায়া সন্ধান করবেন।
পারফরম্যান্স এবং ব্যাটারি
পারফরম্যান্সটি পরিমিত তবে সেবাযোগ্য, একটি মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি 6100+ প্রসেসরের সাথে 8 গিগাবাইট র্যামের সাথে যুক্ত। ব্যবহারে, এটি হার্ডকোর ব্যবহারকারীদের জন্য কোনও ফোন নয় যারা তাদের ডিভাইসগুলিকে সীমাতে ঠেলে দেয়। আমি লক্ষ্য করেছি যে অনেক ক্রিয়াকলাপের সাথে তাদের সাথে সামান্য বিলম্ব যুক্ত রয়েছে। ক্যামেরাটি চালু করতে প্রায়শই আলোচনার জন্য কয়েক সেকেন্ড সময় লাগে।
ওয়েব ব্রাউজিং, ইমেল এবং মেসেজিংয়ের মতো সাধারণ কাজগুলি আমাকে খুশি রাখতে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল, তবে বিষয়গুলি কখনই খুব খারাপ লাগেনি।
সফ্টওয়্যার ফ্রন্টে, 60 এক্সই অ্যান্ড্রয়েড 15 চালায়, টিসিএল থেকে কেবলমাত্র একটি আপগ্রেডের অ্যান্ড্রয়েড 16 এবং দু’বছরের সুরক্ষা প্যাচগুলিতে একটি প্রতিশ্রুতি দিয়ে। যেহেতু সর্বদা অ্যান্ড্রয়েড ওএস আপডেটের প্রতিশ্রুতির দুর্বল অবস্থাটি ডিক্লিট করে এমন কেউ হিসাবে, এটি একটি দুর্বল বিষয় এবং টিসিএলকে তার গেমটি বাড়িয়ে তোলা দরকার। দীর্ঘমেয়াদী মান পাওয়ার আশা করা যে কেউ অন্য বিকল্পগুলি বিবেচনা করা উচিত।
আমি ব্যাটারি লাইফকে একটি হাইলাইট বলে মনে করেছি, যা ভিতরে লুকিয়ে থাকা 5,010 এমএএইচ ব্যাটারি দিয়ে অবাক হওয়ার মতো নয়। আমি নিয়মিতভাবে শোবার সময় প্রায় 20-30% ক্ষমতা সহকারে এটি তৈরি করেছিলাম। ওয়্যার্ড চার্জিং টপস আউট স্লো 18 ওয়াটে, তাই দ্রুত দিনের সময়ের টপ-আপগুলি কিছুটা সময় নেবে, তবে রাতারাতি প্লাগিংয়ের জন্য এটি ঠিক আছে।
সত্যিকারের ব্যাটারি প্যারানয়েডের জন্য, সর্বাধিক কালি মোড রয়েছে যা আপনি যদি ফোনটি সক্ষম তা অনেকটা কেটে ফেলতে ইচ্ছুক হন তবে এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে ব্যাটারির জীবনকে যথেষ্ট পরিমাণে লাফিয়ে তোলে।
প্রদর্শনের জন্য থাকুন, তবে ক্যামেরা নয়
প্লাস্টিকের মার্বেলের মতো ব্যাকপ্লেটটি একটি বৃহত বৃত্তাকার ক্যামেরা অ্যারেকে ঘিরে রয়েছে যা মিস করা শক্ত এবং সম্ভবত এটির দাম পয়েন্টের চেয়ে আরও বেশি প্রিমিয়াম-দেখায়। আমার একটি পোষা প্রাণীর উচ্ছ্বাস একটি অফ-সেন্টার ক্যামেরা মডিউল, এবং ফলস্বরূপ একটি ট্যাবলেটপে রাখার সময় এই ফোনে একটি উল্লেখযোগ্য কাঁপানো থাকে।
ক্যামেরা সিস্টেম নিজেই এমন একটি অঞ্চল যেখানে লো-এন্ড কাটব্যাকগুলি সত্যই দেখায়। মূল সেন্সরটি খুব উজ্জ্বল পরিস্থিতিতে তার সেরা বাইরে কাজ করে এবং বাড়ির ভিতরে নেওয়া শটগুলিতে সহায়তা করার জন্য প্রচুর আলো প্রয়োজন। ক্যামেরার পারফরম্যান্স নরম আউটপুট সহ মাঝারি যা বেশিরভাগ সময় পাঞ্চ এবং সংজ্ঞা নেই।
নিম্ন-আলো শর্তগুলি সহজেই ক্যামেরা সিস্টেমের বেসলাইন সক্ষমতা প্রদর্শন করে এবং আল্ট্রাওয়াইড লেন্সগুলি প্রায়শই দানাদার চিত্রগুলির ফলস্বরূপ। 32 এমপি ফ্রন্ট ক্যামেরা কাজ করে তবে এটি সম্পর্কে। আসুন আমরা কেবল বলি যে এটি বিচক্ষণ ক্যামেরা বাফের জন্য ফোন নয়।
জেডডনেটের কেনার পরামর্শ
কি টিসিএল 60 এক্সই এনএক্সটিপেপার 5 জি অফারগুলি একটি মূল স্ট্যান্ডআউট বৈশিষ্ট্য: একটি অনন্য ম্যাট ডিসপ্লে। 250 ডলারে, 60xe এমন কিছু সরবরাহ করে যা আপনি এই মূল্য বিভাগে এবং এর বাইরেও অন্য কোথাও খুঁজে পেতে পারেন না এবং এর সুবিধাগুলি নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। অন্য সবার জন্য, ফোনগুলির মতো বিবেচনা করুন সিএমএফ ফোন 2 প্রোযা আরও ভাল ইমেজিং, আরও ভাল গতি এবং এর স্বাক্ষর মডুলার ডিজাইনের পদ্ধতির প্রস্তাব দেয়।
