আমি কেন প্রতিদিন নতুন কারও সাথে মধ্যাহ্নভোজনের জন্য সময় করি

আপনার নেটওয়ার্ক আপনার নিট মূল্য। এর আগে শুনেছি? আমি এটি বছরের পর বছর ধরে বলেছি কারণ আমি এটি বেঁচে আছি। সঠিক সংযোগ আপনার জীবন পরিবর্তন করতে পারে। সঠিক ভূমিকা আপনার ব্যবসায় পরিবর্তন করতে পারে।
সমস্যাটি হ’ল বেশিরভাগ লোকেরা মনে করেন যে নেটওয়ার্কিংয়ের অর্থ রুমে কাজ করা, 50 হাত কাঁপানো এবং ব্যবসায়িক কার্ডের স্ট্যাক নিয়ে হাঁটা। আমি এটিও ভাবতাম-যতক্ষণ না আমি বুঝতে পারি যে সর্বাধিক মূল্যবান সংযোগগুলি একের পর এক ঘটে।
এটাই কিংবদন্তিদের সাথে মধ্যাহ্নভোজন থেকে এসেছে।
প্রতি সপ্তাহের দিন, আমি নতুন কারও সাথে মধ্যাহ্নভোজন করি। কখনও কখনও এটি বিনিয়োগকারী। কখনও কখনও এটি একটি প্রতিষ্ঠাতা। কখনও কখনও এটি কোনও বন্ধুর বন্ধু যখন আমি প্রথমবারের মতো দেখা হয় যখন তারা বুথে sl ুকেন। লক্ষ্য পিচ না। এটা বিক্রি করা হয় না। এটি সংযোগ করার জন্য কারণ সবাই ভাল খাবার এবং ভাল সংস্থার সাথে সুখী।
খাবার কেন গোপন অস্ত্র
সভাগুলি আনুষ্ঠানিক। মধ্যাহ্নভোজ আসল। মধ্যাহ্নভোজনে, কেউ ঘড়ি দেখছে না। কেউ স্লাইড বা এজেন্ডার পিছনে লুকিয়ে নেই। খাবার আপনাকে ধীর করে দেয়।
আপনি যখন সত্য পাবেন তখনই। আপনি যে চুক্তিটি তাড়া করছেন সে সম্পর্কে আপনি শুনেছেন। চ্যালেঞ্জ তারা সমাধান করতে পারে না। তারা যে লক্ষ্যটি বসে ছিল তা কারণ তারা কোথায় শুরু করবেন তা জানেন না।
আমি কোনও সম্মেলনের টেবিলে আমার চেয়ে বেশি টাকো প্লেটের উপরে আরও শিখেছি।
কিভাবে এটি শুরু
আমি যখন রিয়েল এস্টেট শুরু করছিলাম তখন আমি নেটওয়ার্কিং ইভেন্টগুলি যেমন আমার কাজ ছিল তেমন কাজ করেছি – কারণ এটি ছিল। আমি ব্যবসায়িক কার্ডের একটি গাদা সংগ্রহ করব, প্রত্যেকের সাথে অনুসরণ করব ইত্যাদি one
এটি ক্লিক করেছে। সেরা সংযোগগুলি ব্যক্তিগত, তাড়াহুড়ো করা হয় না।
সেই প্রথম মধ্যাহ্নভোজন এমন একটি সংযোগে পরিণত হয়েছিল যা আমার ক্যারিয়ারকে স্থানান্তরিত করেছিল। আমি কিছু চেয়েছিলাম বলে নয়, কারণ আমরা কথোপকথনের মাধ্যমে বিশ্বাস তৈরি করেছি।
তার পর থেকে, কিংবদন্তিদের সাথে মধ্যাহ্নভোজন আমার প্রতিদিনের অভ্যাস হয়েছে। নেটওয়ার্কিং স্কোর রাখার বিষয়ে নয়। এটি সাহায্যের জন্য প্রস্তুত দেখানো সম্পর্কে। “আমি যা করি তা এখানে” এর সাথে নেতৃত্ব দেওয়ার পরিবর্তে আমি জিজ্ঞাসা করি, “আপনার প্লেটে কী আছে – আক্ষরিক এবং রূপকভাবে – এবং আমি কীভাবে সহায়তা করতে পারি?”
যে সবকিছু পরিবর্তন।
- মানুষ আপনাকে মনে রাখে, “দুপুরের খাবার থেকে লোক” হিসাবে নয়, তবে যে ব্যক্তি তাদের পরবর্তী ভাড়া নিয়ে তাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল বা একটি ধারণা ভাগ করে নিয়েছে যা একটি সমাধান আনলক করেছে।
- কথোপকথন প্রবাহিত। আপনি পিচিং করছেন না। আপনি শুনছেন।
- সুযোগগুলি চারপাশে ফিরে আসে। আপনি যখন কোনও কিছু প্রত্যাশা না করে সহায়তা করেন, তখন আপনার নামটি এমন কক্ষে আসে যা আপনি ভিতরেও নেই।
অনুশীলনে এটি দেখতে কেমন
গত সপ্তাহে, আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন শিল্পে লোকদের সাথে মধ্যাহ্নভোজন করেছি। তাদের কেউই প্রচলিত অর্থে “সম্ভাবনা” ছিল না। তবে প্রতিটি কথোপকথনে, আমি তাদের অন্য কারও সাথে সংযুক্ত করার একটি উপায় খুঁজে পেয়েছি যারা সহায়তা করতে পারে। একটি প্রস্তুতকারক। একজন পরামর্শদাতা। একটি বন্ধু।
আমাকে এই সুযোগগুলি জোর করতে হবে না। তারা স্বাভাবিকভাবেই উঠে এসেছিল কারণ আমি মনোযোগ দিচ্ছিলাম।
কিংবদন্তীদের সাথে কীভাবে আপনার নিজের মধ্যাহ্নভোজ হোস্ট করবেন
আপনার কোনও বড় শিরোনাম বা অভিনব বাজেটের দরকার নেই। আপনার ধারাবাহিকতা প্রয়োজন।
- এক লাঞ্চ। এক নতুন ব্যক্তি। প্রতি সপ্তাহের দিন। বন্ধু-বন্ধু হতে পারে, একজন তরুণ পেশাদার গাইডেন্সের সন্ধান করছেন বা আপনার সাথে দেখা করার অর্থ হ’ল।
- এটি নৈমিত্তিক রাখুন। আপনি আমাকে একই পাঁচ জায়গায় দেখতে পাবেন। আমি আমার ঘূর্ণন নিচে আছে। যদি এটি ভেঙে না যায় তবে এটি ঠিক করবেন না।
- আপনি কথা বলার চেয়ে বেশি শুনুন। আপনি যদি তাদের স্থান দেন তবে লোকেরা আপনাকে বলবে।
- মান সঙ্গে অনুসরণ। আপনি যদি সহায়তা করতে পারেন তবে এখনই এটি করুন।
সেলফি নিয়ম
প্রতিটি কিংবদন্তিদের সাথে মধ্যাহ্নভোজন একটি সেলফি দিয়ে শেষ। এটা অহংকার সম্পর্কে নয়। এটা স্মৃতি সম্পর্কে। সেই ছবিটি একটি বুকমার্ক। কয়েক মাস পরে, আমি পিছনে স্ক্রোল করতে পারি এবং মনে রাখতে পারি, ‘ওহ হ্যাঁ, তিনি একজন পডকাস্ট প্রযোজক খুঁজছিলেন। আমি এখন কাউকে চিনি। ‘
এটি একটি মজাদার আচার যা মুহুর্তটিকে ইচ্ছাকৃত মনে করে এবং এটি সংযোগটিকে বাঁচিয়ে রাখে।
নেটওয়ার্কিং একটি দীর্ঘ খেলা। প্রতিটি মধ্যাহ্নভোজনে কোনও চুক্তিতে পরিণত হওয়া দরকার না। কিছু লোকের সাথে আমি একবারের সাথে দেখা করেছি। অন্যরা কয়েক বছর পরে বন্ধু, অংশীদার বা ক্লায়েন্ট হয়ে উঠেছে। মানটি ধারাবাহিকভাবে দেখানো, বিশ্বাস তৈরি করা এবং লোকদের সংযুক্ত করা থেকে আসে। আপনার নেটওয়ার্ক আকার এবং শক্তি উভয়ই এভাবে বৃদ্ধি পায়।
কেন খাদ্য নেটওয়ার্কিংয়ের জন্য কাজ করে
একটি ভাগ করা খাবার সম্পর্কে কিছু আছে যা বাধাগুলি দ্রুত ভেঙে দেয়।
আপনি যখন কারও সাথে খান, আপনি উভয়ই কেবল ফ্রাই বা সালাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। এটা মানুষ। এটা নিরস্ত্র। এটি পৃষ্ঠ-স্তরের বিনিময় পরিবর্তে সত্যিকারের কথোপকথনের মঞ্চ সেট করে।
এ কারণেই কিংবদন্তিদের সাথে মধ্যাহ্নভোজন কাজ। এটি নেটওয়ার্কিংকে এমন কিছুতে পরিণত করে যা লোকেরা আসলে প্রত্যাশিত। কে রুটি ভেঙে কিছু শিখতে চায় না? এটি প্রতিবারই মূল্যবান।
এটা আপনার পদক্ষেপ
একজন ব্যক্তির কথা ভাবুন যার সাথে আপনি দেখা করেছেন। এই সপ্তাহে তাদের মধ্যাহ্নভোজনে আমন্ত্রণ জানান।
এটি ওভারথিং করবেন না। আপনার যা প্রয়োজন তা সম্পর্কে এটি তৈরি করবেন না। এটি দেখানো, ভাল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা এবং সেগুলি আপনি খুঁজে পাওয়ার চেয়ে আরও ভাল রেখে দেওয়ার বিষয়ে এটি তৈরি করুন।
এবং হ্যাঁ – সেলফি প্রয়োজন।
