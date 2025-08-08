আমি কেন মোবাইল ব্রাউজার ব্যবহারের 10 মিনিটের মধ্যে ফায়ারফক্স ফোকাসের জন্য গুগল ক্রোমটি খনন করেছি

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- ফায়ারফক্স ফোকাস একটি সুরক্ষা এবং গোপনীয়তা-কেন্দ্রিক মোবাইল ব্রাউজার।
- এই ব্রাউজারটি একটি ন্যূনতম ইউআই এবং সর্বাধিক গোপনীয়তা বৈশিষ্ট্য সরবরাহ করে।
- অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস উভয়ের জন্য ফায়ারফক্স ফোকাস উপলব্ধ।
আমি অ্যান্ড্রয়েডে ওয়েব ব্রাউজারগুলির গামুট চালিয়েছি এবং প্রতিবার আমি মনে করি যে আমি “দ্য ওয়ান” পেয়েছি, আমি এটি ব্যবহার না করার একটি কারণ আবিষ্কার করেছি। এই কারণটি একটি বিশৃঙ্খলাযুক্ত ইউআই হতে পারে, বিকল্পগুলির অভাব বা পর্যাপ্ত সুরক্ষা নয়।
তবে সম্প্রতি, আমি একটি ব্রাউজার জুড়ে এসেছি যা সমস্ত বাক্সগুলি পরীক্ষা করে … বিশেষত গোপনীয়তা এবং সুরক্ষার ক্ষেত্রের মধ্যে। না, এটি টর বা সাহসী নয়, এটি ফায়ারফক্স ফোকাস, যা আমি সম্প্রতি সম্প্রতি ফায়ারফক্স ব্রাউজারগুলি বন্ধ করে দিয়েছি তা বিদ্রূপজনক। যাইহোক, ফায়ারফক্স ফোকাস আমাকে সেই দাবিটি উপেক্ষা করার জন্য যথেষ্ট ভাল।
ফায়ারফক্স ফোকাসটি কিছুটা সময় ধরে রয়েছে এবং এটি একটি মোবাইল-কেবল ব্রাউজার যা একটি সাধারণ এবং ব্যক্তিগত ওয়েব ব্রাউজার হওয়ার লক্ষ্য। এটি সেই প্রতিশ্রুতি সরবরাহ করে।
কোনও ব্রাউজারকে তার খালি হাড়গুলিতে ছিনিয়ে নেওয়া এবং পৃষ্ঠাগুলি সঠিকভাবে (এবং দ্রুত) রেন্ডার করার জন্য প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি রেখে এবং ব্যক্তিগত এবং সুরক্ষিত থাকার কল্পনা করুন। ফায়ারফক্স ফোকাস এটাই। ইউআইতে অন্যান্য ব্রাউজারগুলিতে পাওয়া সমস্ত সমাপ্তি অন্তর্ভুক্ত করে না (স্টার্ট পৃষ্ঠাটি একটি ইউআরএল বার, একটি মেনু বোতাম এবং কীবোর্ড সরবরাহ করে আপনি একবার ইউআরএল বারটি ট্যাপ করেন)। এটাই।
অন্যান্য ব্রাউজারগুলিতে আপনি খুঁজে পেতে পারেন এমন কোনও বুকমার্ক, প্রস্তাবিত সাইট, সংবাদ বা অন্য কোনও ফুলে যাওয়া বৈশিষ্ট্য নেই। ফায়ারফক্স ফোকাস হেলান এবং ব্রাউজারদের যে কাজ করা উচিত তা করার জন্য প্রস্তুত … পৃষ্ঠাগুলি সুরক্ষিত এবং ব্যক্তিগতভাবে রেন্ডার করুন।
ফায়ারফক্স ফোকাস বিনামূল্যে এবং উভয়ই পাওয়া যায় গুগল অ্যাপ স্টোর এবং অ্যাপল অ্যাপ স্টোর।
ফায়ারফক্স ফোকাস এত বিশেষ করে তোলে কী?
যেহেতু আপনি সম্ভবত এটি অনুমান করেছেন, ফায়ারফক্স ফোকাস সমস্ত গোপনীয়তা সম্পর্কে।
আপনি যদি সেটিংস পৃষ্ঠাটি খোলেন তবে আপনি কেবল পাঁচটি বিভাগ পাবেন: সাধারণ, গোপনীয়তা এবং সুরক্ষা, অনুসন্ধান, উন্নত এবং মজিলা। সাধারণ বিভাগটি আলতো চাপুন এবং আপনি কেবল তিনটি বিকল্প দেখতে পাবেন: থিম, ভাষা এবং ফায়ারফক্স ফোকাস ডিফল্ট ব্রাউজার তৈরি করুন। আপনি গোপনীয়তা এবং সুরক্ষা বিভাগটি ট্যাপ না করা পর্যন্ত এটি নয় যে আপনি অবশেষে দেখেন যে এই ব্রাউজারটি আসলে কী।
গোপনীয়তা এবং সুরক্ষা বিভাগে, আপনি ব্লক করার ক্ষমতা পাবেন:
- বিজ্ঞাপন ট্র্যাকার
- বিশ্লেষক ট্র্যাকার
- সামাজিক ট্র্যাকার
- অন্যান্য সামগ্রী ট্র্যাকার
- ওয়েব ফন্ট (ওরফে রিমোট ফন্ট)
- জাভাস্ক্রিপ্ট
- কুকিজ
- সম্ভাব্য বিপজ্জনক সাইট
এবং তারপরে অ্যাপটি আনলক করতে একটি ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যবহার করার ক্ষমতা রয়েছে, একটি স্টিলথ মোড, এইচটিটিপিএস-কেবলমাত্র মোড এবং একটি ডেটা-ব্যবহার পিং (মোজিলা সক্রিয় ব্যবহারকারীদের অনুমান করতে সহায়তা করতে)।
অনুসন্ধান ইঞ্জিনগুলির ক্ষেত্রে, ফায়ারফক্স গুগলে ডিফল্ট ফোকাস করে তবে আপনি সহজেই এটি ডাকডাকগোতে পরিবর্তন করতে পারেন বা অন্য একটি অনুসন্ধান ইঞ্জিন যুক্ত করতে পারেন।
ফায়ারফক্স ফোকাস কীভাবে সম্পাদন করে?
এটি সম্ভবত আপনি সম্পর্কে জানতে চান এমন বড় প্রশ্ন। ঠিক আছে, আমি রিপোর্ট করতে পেরে খুশি যে ফায়ারফক্স ফোকাস দ্রুত। আসলে, আমি এমন কোনও মোবাইল ব্রাউজার দেখেছি মনে নেই যা পৃষ্ঠাগুলি দ্রুত রেন্ডার করতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যটি একা আপনার কৌতূহলকে পিক করা উচিত। আপনি যখন গোপনীয়তা এবং সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যগুলিতে (ন্যূনতম ইউআই সহ) ব্লেজিং রেন্ডার গতি যুক্ত করেন, আপনি একটি ওয়েব ব্রাউজার পান যা মোবাইল ডিভাইসের জন্য আদর্শ।
আমি বিশ্বাস করি যে ফায়ারফক্স ফোকাস এত তাড়াতাড়ি রেন্ডার করতে পারে তার দুটি কারণ রয়েছে: এটি এতগুলি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য এবং ব্লকিং বৈশিষ্ট্যগুলি ছিনিয়ে নিয়েছে। যেহেতু ফায়ারফক্স ফোকাস এত বেশি অবরুদ্ধ করতে পারে, সেই উপাদানগুলিকে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয় না, যা রেন্ডারিংকে দ্রুততর করতে সহায়তা করতে পারে। ফায়ারফক্স ফোকাসটি সত্যই একটি হালকা ওজনের ব্রাউজার যা একটি সাধারণ অ্যাপের মতো সক্ষম বলে মনে করে।
ফায়ারফক্সকে আমার ডিফল্ট ফোকাস করা
আমি এটি আমার ডিফল্ট ব্রাউজার করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এটি ফায়ারফক্স ফোকাস দিয়ে 10 মিনিটের সমস্ত সময় নিয়েছিল। প্রথমত, আমি নিজেকে একজন ন্যূনতমবাদী হিসাবে বিবেচনা করি এবং ফায়ারফক্স ফোকাস ইউআই সেই নান্দনিকতার জন্য পুরোপুরি উপযুক্ত। দ্বিতীয়ত, গোপনীয়তা বীট করা শক্ত। সহজ এবং সুরক্ষিত আমার মোবাইল প্রয়োজনের জন্য দুটি মূল উপাদান এবং আমি এখনও এমন একটি ব্রাউজার খুঁজে পাইনি যা এই পয়েন্টগুলিকে আরও ভালভাবে সম্বোধন করে।
ফায়ারফক্স ফোকাস আমাকে অবাক করে দিয়েছিল। মোজিলা ছেড়ে দেওয়ার পরে, আমি ধরে নিয়েছিলাম যে আমি সংস্থা থেকে আর কোনও ওয়েব ব্রাউজারকে স্পর্শ করব না, তবে এই ব্রাউজারটি কমপক্ষে মোবাইল ফ্রন্টে আমার মন পরিবর্তন করেছে। এটি সেই মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে একটিও যা আমি যে কোনও ব্যবহারকারীর প্রকারের জন্য সুপারিশ করতে পারি। সুরক্ষা এবং গোপনীয়তা হ’ল প্রতিটি মোবাইল ব্যবহারকারীর সাথে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত এবং একটি ওয়েব ব্রাউজার থাকা যা তাদের গুরুত্ব সহকারে নেয় তা আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলির তালিকার শীর্ষে রাখা উচিত।
ফায়ারফক্স ফোকাস দশ মিনিট দিন, এবং আমি আত্মবিশ্বাসী যে আপনি নিজেকে এটি আপনার ডিফল্ট হিসাবে সেট করতে দেখবেন।
