আমি কেন স্যামসাং এবং ওয়ানপ্লাস থেকে প্রতিযোগিতামূলক মডেলগুলির চেয়ে এই 400 ডলার গুগল পিক্সেল সুপারিশ করছি

- গুগল পিক্সেল 9 এ হ’ল সংস্থার সর্বশেষ মিডরেঞ্জ ফোন এবং 499 ডলারে খুচরা।
- এটিতে একটি নতুন টেনসর জি 4 চিপ, সহায়ক এআই সরঞ্জাম, একটি উন্নত প্রধান ক্যামেরা এবং যে কোনও পিক্সেলের বৃহত্তম ব্যাটারি রয়েছে।
- টেলিফোটো লেন্স এবং ধীর চার্জিং গতির অভাব সহ আপনাকে কিছু বাজেটের বাণিজ্য-অফের জন্য নিষ্পত্তি করতে হবে।
আমি ভাবতে আগ্রহী যে পিছনে লোকেরা গুগল পিক্সেল 9 এ ভবিষ্যত থেকে আসে কারণ ফোনটি ঠিক হয়ে যায় এমন একটি জিনিস যদি থাকে তবে এটি সময় নির্ধারণ করে।
সর্বশেষতম পিক্সেল 9 এ 499 ডলারে খুচরা বিক্রয় করে, এটি আজকের – এবং অদূর ভবিষ্যতের – অনির্দেশ্য অর্থনীতি হিসাবে একটি দুর্দান্ত ফোন বিনিয়োগ করে। অবশ্যই, সাম্প্রতিক শুল্কের খবরটি আমি যে টিপটোয়িং করছি তা জানুয়ারীর পর থেকে আলোচনায় রয়েছে।
তবে ঘোষণার সর্বশেষ wave েউয়ের সাথে, এটি স্পষ্ট যে গ্রাহক ইলেকট্রনিক্সের বাজারটি একটি পূর্ণ বিকাশের উন্মত্ততায় যেতে চলেছে, কারণ ব্র্যান্ডের প্রভাবের জন্য ব্র্যান্ডস ব্রেস, দামগুলি প্রান্তে টিটার, এবং ক্রেতারা ঝড়ের সত্যিকারের হিট হওয়ার আগে মানকে লক করতে ছুটে যায়।
এর অর্থ পিক্সেল 9 এ এর মতো ডিভাইসগুলি-যেগুলি তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী মূল্যে দীর্ঘমেয়াদী সুবিধার প্রতিশ্রুতি দেয়-আগের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একাকী সময়টি পিক্সেল 9 এ 2025 এর অন্যতম উল্লেখযোগ্য ডিভাইস তৈরি করে, এমনকি যদি এটি প্রথম উন্মোচন করা হয় তখন তা বোঝানো না হয়।
ম্যাক্রোকোনমিক্স 101 একদিকে রেখে, পিক্সেল 9 এ সম্পর্কে আপনার যা জানা দরকার তা এখানে কয়েক মাস ধরে আমি এখন কয়েক মাস ধরে গাড়ি চালাচ্ছি, এটি কাকে কিনে নেওয়া উচিত এবং এটি কী আপগ্রেড করার মতো করে তোলে তা সহ।
আমি স্বীকার করব: প্রাথমিকভাবে, আমি পিক্সেল 9 এ এর নতুন হার্ডওয়্যার এবং ডিজাইনে বিক্রি হয়নি। বেজেলগুলি আজকের মান অনুসারে লক্ষণীয়ভাবে ঘন হয়-এমনকি যখন একইভাবে দামের ডিভাইসের সাথে তুলনা করে $ 459 কিছুই ফোন 3 এ প্রো এবং $ 399 স্যামসাং গ্যালাক্সি এ 36 5 জি-এবং পিক্সেল-বিখ্যাত ক্যামেরা বারটি অপসারণ করা ছিল ক পছন্দ।
তত্ত্ব অনুসারে, ফোনের পিছনে নীচে নামানো পিক্সেলকে কাচের স্যান্ডউইচগুলির সমুদ্রের মধ্যে পার্থক্য করা আরও শক্ত করে তোলে। অনুশীলনে, এর দুটি সুবিধা রয়েছে: হাত স্থাপন এবং ধুলা জমে হ্রাস। যদিও আমি আগে ফোনটি ধরে রাখতে ক্যামেরা বারের নীচে আমার সূচক আঙুলটি টাক করতাম, শারীরিক বাধা না থাকার অর্থ এখন আমি ফোনটি আরও অবাধে ধরে রাখতে পারি।
কেন এই প্রযুক্তিটি অর্গনোমিক্স সম্পর্কে জিক করছে? যেহেতু পিক্সেল 9 এ এর পাওয়ার বোতামটি মোটামুটি বেশি, হ্যান্ড প্লেসমেন্টটি আপনার একটি দিক না নিজেকে সীমাবদ্ধ করতে চান।
সেই একই পাওয়ার বোতামটি জেমিনিকে অনুরোধ করে, যা পিক্সেল 9 এ-তে গুগল সহকারীকে প্রতিস্থাপন করে এবং এখন মাল্টিমোডাল, দৃষ্টি-ভিত্তিক সহায়তা সহ আরও জটিল কাজগুলি পূরণ করতে পারে।
যদি আমরা সকলেই একমত হতে পারি এমন একটি জিনিস থাকে তবে এটি হ’ল পিক্সেল ফোনগুলি ক্যামেরা বারের ক্রাভাইসগুলির মধ্যে ধুলো সংগ্রহের জন্য কুখ্যাত। এটি বিশেষত সত্য যদি আপনার কোনও কেস সজ্জিত থাকে, যা ক্যামেরা বারের কাছে ধ্বংসাবশেষ এবং কণাগুলিকে আরও ফাঁদে ফেলে।
পিক্সেল 9 এ এর মধ্যে কোনও সমস্যা নেই, জিন পকেট, আমার ব্যাকপ্যাক এবং একটি গ্যাজেটে ভরা কাঁধের ব্যাগের প্রায় এক মাস পরে এবং বাইরে যাওয়ার পরে একটি পরিষ্কার নান্দনিকতা বজায় রেখেছিল।
আমি আরও উজ্জ্বল প্রদর্শনের একজন অনুরাগী, যা এখন পিক্সেল 8 এ এর 2,000 নিট বনাম 2,700 নিট পর্যন্ত পিক উজ্জ্বলতার র্যাম্প করে। আমি যখন আমার কুখ্যাত নির্যাতন পরীক্ষার মাধ্যমে দুটি পিক্সেল ফোন রাখি তখন উন্নত আলোকসজ্জাটি লক্ষণীয় ছিল-ওরফে একটি ব্রিজ-ক্রসিং যাত্রী বাসের উইন্ডো সিট থেকে পাঠ্য-ভারী ওয়েবপৃষ্ঠাগুলি পড়ছে। খুব বৈজ্ঞানিক, আমি জানি।
তবে বেশিরভাগ শেষ গ্রাহকরা এই জাতীয় আপগ্রেডগুলির ব্যবহারিকতার প্রশংসা করবেন এবং বসন্তকালীন সূর্যের নীচে সামগ্রী গ্রহণের ক্ষেত্রে পিক্সেল 9 এ সরবরাহ করে।
প্রতিদিনের সুবিধাগুলি পিক্সেল 9 এ এর প্রসেসিং পাওয়ার পর্যন্ত প্রসারিত হয়, যা শীঘ্রই -1099 পিক্সেল 9 প্রো এক্সএল এবং $ 1,799 পিক্সেল 9 প্রো ফোল্ড সহ শীঘ্রই-ছাড়-হতে পারে পিক্সেল 9 সিরিজের মডেলগুলির মতো একই টেনসর জি 4 চিপসেট বৈশিষ্ট্যযুক্ত। হাইব্রিড এআই বৈশিষ্ট্যগুলি চালানোর জন্য আজকের ন্যূনতম পরিমাণের মেমরি 8 জিবি র্যামের সাথে জুটিবদ্ধ, আপনি এমন একটি ফোনের দিকে তাকিয়ে আছেন যা বেশিরভাগ কার্যগুলি নিখুঁতভাবে পরিচালনা করে।
গুগল বলছে টেনসর জি 4 চিপে স্যুইচ করা গত বছরের টেনসর জি 3 এর উপর ওয়েব ব্রাউজিংয়ে 30% স্পিড বাম্প দেয় এবং আমি এটি বিশ্বাস করি। পিক্সেল 9 এ এবং পিক্সেল 8 এ হাতে (এবং একই ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কে) সহ, প্রাক্তনটি বিভিন্ন চিত্রের ক্যারোসেল, ওয়েব লিঙ্কগুলি এবং জেডডেটের হোমপেজে গল্পের নদীটি কয়েক সেকেন্ড দ্রুত লোড করেছে। এখানে এবং সেখানে কয়েক সেকেন্ড সংরক্ষণ করুন এবং আপনি একটি জঘন্যভাবে স্ন্যাপিয়ার ব্রাউজিংয়ের অভিজ্ঞতা দেখছেন।
বড় প্রশ্নটি হ’ল টেনসর জি 4 কীভাবে সময়ের সাথে ধরে রাখে। এর দ্বারা, আমি বলতে চাই সেলুলার পারফরম্যান্স, পাওয়ার দক্ষতা এবং 1-2 বছর পরে মেমরি ম্যানেজমেন্ট, যেমনটি সমস্ত হয়েছে বাস্তব গ্রাহকদের দ্বারা উত্থাপিত সমস্যাগুলি। গুগলের প্রতিরক্ষায়, সংস্থাটি অগত্যা তার ডিভাইসগুলিকে মাল্টিটাস্কিং পাওয়ার হাউসগুলি বা গেমিং কনসোলগুলির শেষের বানান করতে পারে এমনগুলি হিসাবে বাজারজাত করে না। নির্বিশেষে, আমি ট্যাব রাখব।
আমি পিক্সেল 9 এ এর ভবিষ্যত সম্পর্কে আরও আশাবাদী কারণ এর ব্যাটারি এবং ধৈর্য্যের কারণে। আশ্চর্যজনকভাবে, এটি আমি পরীক্ষা করেছি এমন দীর্ঘস্থায়ী পিক্সেল ফোনগুলির মধ্যে একটি, 5,100 এমএএইচ ক্ষমতা সহ যা গুগলের জন্য একটি নতুন রেকর্ড নির্ধারণ করে।
পিক্সেল 8 এ (4,492 এমএএইচ) এর তুলনায় আমি পিক্সেল 9 এ থেকে বেরিয়ে আসা 1-2 অতিরিক্ত ঘন্টাগুলি প্রশংসনীয় হয়েছে, বিশেষত আমার ক্যামেরা-ভারী কর্মপ্রবাহের সাথে। প্রকৃতপক্ষে, আমার ব্যাটারি পরীক্ষাগুলি – যা 45 মিনিটের অবিচ্ছিন্ন ব্যবহার নিয়ে গঠিত, সামাজিক মিডিয়া ফিডগুলি ব্রাউজ করা থেকে শুরু করে স্ট্রিমিং ভিডিওগুলি থেকে কল করা পর্যন্ত – পিক্সেল 9 এ পিক্সেল 9 এ পিক্সেল 9 প্রো এক্সএল এর উপরে রাখুন। এখন, যদি কেবল গুগল স্লাগিশ 23W রেটিং থেকে তারযুক্ত চার্জিং গতি উন্নত করতে পারে। আমাকে 65W দিন! 45 ডাব্লু! এমনকি আমি 30W নেব।
(আমি এখানে থাকাকালীন: পিক্সেল 9 এ এর ফ্লাশ ক্যামেরা ডিজাইন এটি বিভিন্ন ওয়্যারলেস চার্জিং ডকের সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে))
কাগজে, পিক্সেল 9 এ-তে নতুন 48-মেগাপিক্সেল প্রাথমিক ক্যামেরাটি গত বছরের mp৪ এমপি শ্যুটার থেকে ডাউনগ্রেডের মতো দেখাচ্ছে, তবে পূর্বের বৃহত্তর চিত্র সেন্সরটি একটি পার্থক্য করে।
রাতের বেলা ফটোগুলি মূল্যায়ন করার সময় এবং কম-স্বাভাবিকের চেয়ে কম আলো সহ পরিবেশে আমি বেশিরভাগ পারফরম্যান্সের ফাঁক লক্ষ্য করেছি। ফটোগুলিতে চিমটি দেওয়া পিক্সেল 9 এ আরও বিশদ এবং স্বতন্ত্রতা ক্যাপচার করে দেখায়, স্বাভাবিকভাবেই আরও ভাল বৈসাদৃশ্য এবং রঙের নির্ভুলতার ফলস্বরূপ। পিক্সেল 9 এ ত্বকের সুরগুলিও নখ করে, যা আপনার পরিবেশের রঙের তাপমাত্রা (পড়ুন: আরও কমলা বা নীল ঝুঁকানো) বন্ধ হয়ে গেলে খুব কঠিন হতে পারে।
আমাকে আরও যেটা চেয়েছিল তা হ’ল জুম সক্ষমতা, কারণ আমি এপ্রিলে নিউ ইয়র্ক নিক্সের খেলায় অংশ নিয়েছিলাম এবং 8x (সর্বাধিক) অপটিক্যাল জুমের সাথে টিপ-অফের কোনও মানের শট ধরতে পারিনি-যদিও আমি আদালত থেকে কয়েক বিভাগ দূরে বসেছিলাম। (13 এমপি আল্ট্রাওয়াইডের সাথে নেওয়া এবং উপরে চিত্রিত পুরো আখড়ার আরও দূরের শটটি দুর্দান্ত লাগছিল))
আমি যখন স্টেটন দ্বীপের একটি রাস্তা পেরিয়ে টার্কিগুলির অদম্য আভা ক্যাপচার করার চেষ্টা করেছি তখন অনুরূপ আবেগ অনুভূত হয়েছিল। কৌতূহল আমাকে হত্যা করেছিল এবং এক ধাপ কাছাকাছি বোঝায় পাখিগুলি দূরে সরে যায়।
অর্থ এখন আগের চেয়ে বেশি সংবেদনশীল বিষয়, সুতরাং পরীক্ষা করার পরে এখানে আমার কেনার পরামর্শ গুগল পিক্সেল 9 এ এবং 2019 সাল থেকে প্রতিটি অন্যান্য এ-সিরিজ ডিভাইস।
এটি আপনি সবচেয়ে ভাল গোলাকার ফোন যা আপনি 500 ডলারের নিচে কিনতে পারেন এবং এর সাথে আসে এমন অভ্যন্তরীণ মান-সাত বছরের সফ্টওয়্যার সমর্থন, বিভিন্ন এআই বৈশিষ্ট্যগুলি যা আরও প্রিমিয়াম পিক্সেল ফোনগুলি থেকে সরে গেছে ইত্যাদি-এটি তার ফ্ল্যাশিয়ার প্রতিযোগীদের চেয়ে আরও যুক্তিসঙ্গত পছন্দ করে তোলে।
আপনি কোনও ভাল ডিসপ্লে, নির্ভরযোগ্য ব্যাটারি লাইফ, বা এমন একটি ক্যামেরা যা আপনার পছন্দসই শটগুলি পান (কেবল খুব উচ্চাভিলাষী হবেন না), পিক্সেল 9 এ আপনাকে ভালভাবে পরিবেশন করবে। এটি কয়েকটি সেরা অ্যান্ড্রয়েড ফোনগুলির মধ্যে একটি যা আমি এর তালিকা মূল্যের জন্য সুপারিশ করি এবং আরও অনেক কিছু যদি আপনার পরিকল্পনার সাথে খাপ খায় এমন কোনও ক্যারিয়ার চুক্তি থাকে।
আপনি যদি 1-2 বছর বয়সী হ্যান্ডসেটটি ব্যবহার করেন তবে আপনার একটি কেনা উচিত? সম্ভবত না। পরিবর্তে, আমি পরবর্তী বড় বিক্রয় ইভেন্টের জন্য অপেক্ষা করার পরামর্শ দিচ্ছি, কারণ $ 799 পিক্সেল 9 সম্ভবত একই দামের সীমার মধ্যে পড়বে – আবার।
আপনি যদি এটি অপেক্ষা করতে পারেন তবে পিক্সেল 9, প্রায় 50 ডলার- $ 100 এর জন্য আরও ভাল স্মার্টফোন চুক্তি এবং এটি একটি ডিভাইস যা আমরা এখনই বেশিরভাগ গ্রাহকদের জন্য পাওয়ার ব্যবহারকারী এবং ব্যবসায়িক পেশাদারদের সহ সেরা বিকল্প হিসাবে বিবেচনা করি। নির্বিশেষে, মিডরেঞ্জ বাজারে আপনার বিকল্পগুলি এখনই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং সময়টি আরও ভাল হতে পারে না।
জেডডনেটের পর্যালোচনা দলটি প্রতিদিনের পারফরম্যান্স, ক্যামেরার গুণমান, ব্যাটারির জীবন এবং সহনশীলতা এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি মূল্যায়ন করে প্রতিটি বড় ফোন রিলিজের ইনস এবং আউটগুলি পরীক্ষা করে এক বছরের উপরে ব্যয় করে। সুপারিশ করার আগে আমরা বিবেচনা করি প্রতিটি ফ্যাক্টরের একটি ভাঙ্গন এখানে:
- ডিজাইন এবং এরগনোমিক্স: কোনও ফোন দেখতে কতটা ভাল এবং অনুভব করে তা অনেক ব্যবহারকারীর কেনার ভ্রমণে বড় ভূমিকা পালন করে, তাই পরীক্ষার সময় আমরা এই দিকগুলি ভারীভাবে বিবেচনা করি।
- পারফরম্যান্স: বেশ কয়েকটি কারণ এলটিই/5 জি সিগন্যাল, ব্যাটারি লাইফ এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কাজগুলি সহ একটি ফোনের কার্যকারিতা প্রভাবিত করে। অতএব, আমরা সাধারণত একটি সম্পূর্ণ চার্জযুক্ত হ্যান্ডসেট, সমস্ত পটভূমির কাজ বন্ধ এবং যতটা সম্ভব মোবাইল সংযোগ স্থিতিশীল করে আমাদের মূল্যায়নগুলি শুরু করি।
- ক্যামেরার গুণমান: জেডডনেট বিভিন্ন বিষয়ের শত শত ফটো এবং ভিডিও ক্যাপচার করে এবং বিভিন্ন আলোকসজ্জার পরিস্থিতিতে ফোন ক্যামেরা পরীক্ষা করে। আমরা পুরানো মডেলের সাথে আউটপুটকেও তুলনা করি।
- ব্যাটারি লাইফ এবং চার্জিং: হালকা, মধ্যপন্থী এবং ভারী ব্যবহারের অধীনে কতক্ষণ ফোন থাকে, তারা রিচার্জ করতে কতক্ষণ সময় নেয় এবং তারা কীভাবে এটি করে (তারযুক্ত, ওয়্যারলেস বা উভয়) তা মূল্যায়ন করা আমাদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।
- বিশেষ বৈশিষ্ট্য: এই বৈশিষ্ট্যগুলি পরীক্ষিত ডিভাইসগুলিকে একটি দুর্যোগপূর্ণ স্মার্টফোন বাজার থেকে আলাদা করে এবং আশা করা যায় যে বিপরীত নয়, ব্যবহারকারীদের জন্য অতিরিক্ত মান নিয়ে আসে।
- মূল্য এবং প্রাপ্যতা: বাজেটের বিবেচনার বাইরেও, আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা কেবল আন্তর্জাতিকভাবে উপলব্ধ কিনা তাও আমরা নোট করি।
আরও বিস্তৃত ভাঙ্গনের জন্য, আমাদের বিস্তৃত ফোন টেস্টিং পদ্ধতি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই নিবন্ধটি মূলত 10 এপ্রিল, 2025 এ প্রকাশিত হয়েছিল এবং পিক্সেল 10 সিরিজের সর্বশেষ খুচরা বিক্রেতা চুক্তি এবং আসন্ন প্রবর্তনকে প্রতিফলিত করার জন্য 16 ই আগস্ট, 2025 এ আপডেট করা হয়েছিল।