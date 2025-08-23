আমি গুগল এবং অ্যাপল থেকে সেরা স্মার্টওয়াচগুলি তুলনা করেছি – এবং একটি পরিষ্কার বিজয়ী রয়েছে

একটি নতুন পিক্সেল ঘড়ি ম্যারাথন মরসুমের জন্য ঠিক সময়ে তাকগুলিতে আঘাত করছে। গুগল এই সপ্তাহের শুরুতে নিউইয়র্কের গুগল ইভেন্টে তার বার্ষিক তৈরি পিক্সেল ওয়াচ 4 উন্মোচন করেছে।
ঘড়িটি বেশ কয়েকটি আপগ্রেডের সাথে প্যাকড আসে যা এর পূর্বসূরীর প্রতিদ্বন্দ্বী, যেমন একটি পুনর্নির্মাণ ফিটবিত অভিজ্ঞতা, জেমিনিতে আপডেট এবং একটি উজ্জ্বল ডিসপ্লে। 41 মিমি জন্য 350 ডলারে খুচরা বিক্রয় এবং 45 মিমি জন্য 400 ডলার স্মার্টওয়াচ এখন প্রির্ডার জন্য উপলব্ধ এবং জাহাজ 9 অক্টোবর।
বড় প্রশ্নটি হ’ল: এটি কীভাবে তার আইওএস প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে ভাড়া দেয়? আমি পিক্সেল ওয়াচ 4 এবং অ্যাপল ওয়াচ সিরিজ 10 এর স্পেস শিটগুলি মূল্যায়ন করেছি, তাদের নতুন বৈশিষ্ট্যগুলি পরীক্ষা করেছি এবং দুটি প্রযুক্তি জায়ান্টের পরিধেয়যোগ্যদের তুলনা করার জন্য স্মার্টওয়াচগুলি পর্যালোচনা করে আমার পছন্দগুলি বিবেচনা করেছি।
স্পেসিফিকেশন
পিক্সেল ওয়াচ 4
অ্যাপল ওয়াচ সিরিজ 10
প্রদর্শন
অ্যাকুয়া 360 ডিসপ্লে, কাস্টম কর্নিং 3 ডি গরিলা গ্লাস 5
OLED LTPO3
ওজন
41 মিমি: 31 গ্রাম; 45 মিমি: 36.7 গ্রাম
42 মিমি: 30 গ্রাম; 46 মিমি: 36.4 গ্রাম
প্রসেসর
স্ন্যাপড্রাগন ডাব্লু 5 জেনার 2 চিপ; কর্টেক্স এম 55 প্রসেসর
এস 10 এসআইপি 64 – বিট ডুয়াল কোর প্রসেসর সহ
|র্যাম/স্টোরেজ
|32 জিবি
|64 জিবি
|ব্যাটারি
|সর্বদা 41 মিমি সক্ষম করে 30 ঘন্টা পর্যন্ত; 45 মিমি 40 ঘন্টা
|18 ঘন্টা পর্যন্ত
|উজ্জ্বলতা
|3,000 নিট
|2,000 নিট
|আকার
|41 মিমি এবং 45 মিমি
|42 মিমি এবং 46 মিমি
|দাম
|$ 350 থেকে শুরু হচ্ছে
|400 ডলার থেকে শুরু
আপনার পিক্সেল ঘড়ি 4 কিনে নেওয়া উচিত যদি …
1। আপনি একটি পাঞ্চিয়ার এআই অভিজ্ঞতা চান
পিক্সেল ওয়াচ 4 স্মার্টওয়াচের বেশ কয়েকটি অংশে জেমিনিকে সংক্রামিত করে একটি নতুন আপগ্রেড পাচ্ছে। জুলাইয়ে জেমিনি আগের পিক্সেল ঘড়িতে এসেছিল, তবে নতুন পিক্সেল ওয়াচ 4, এআই প্রসেসিংয়ের জন্য নির্মিত একটি চিপ সহ আরও বুদ্ধিমান ক্ষমতা সরবরাহ করে। পিক্সেল ঘড়ির এআই এআইয়ের কাছে অ্যাপলের পদ্ধতির চেয়ে আরও এগিয়ে-মুখোমুখি, যা সূক্ষ্ম হতে থাকে।
ব্যবহারকারীরা চলতে চলতে দ্রুত প্রতিক্রিয়াগুলির জন্য বার্তাগুলিতে বেশ কয়েকটি এআই-চালিত স্মার্ট জবাব থেকে চয়ন করতে পারেন এবং মিথুনকে সক্রিয় করতে আপনাকে আর “আরে গুগল” বলতে হবে না-যা প্রয়োজন তা হ’ল কথা বলার জন্য আপনার ঘড়ির হাতটি বাড়ানো।
2। আপনি একটি আপগ্রেড স্বাস্থ্য এবং ফিটনেস ট্র্যাকিংয়ের অভিজ্ঞতা চান
আপনি যদি ফিটনেস-ট্র্যাকিং সক্ষমতার জন্য স্মার্টওয়াচ কিনতে আগ্রহী হন তবে গুগলের ফিটবিত পুনর্নির্মাণ যা অক্টোবরে পৌঁছেছে তা পিক্সেল ওয়াচ 4 বেছে নেওয়ার অন্য কারণ হতে পারে।
গুগল হেলথ-ট্র্যাকিং ইকোসিস্টেমের একটি প্রদত্ত সদস্যপদ অংশ ফিটবিত প্রিমিয়াম, কেবল আপনার ওয়ার্কআউট এবং ঘুমকে ট্র্যাক না করার জন্য বিকশিত হচ্ছে, তবে একজন পরিধানকারীদের ব্যক্তিগত এআই স্বাস্থ্য কোচও হয়ে উঠছে। স্বাস্থ্য কোচ আপনার জন্য কাজ করে এমন একটি রুটিন তৈরি করতে আপনার অনুশীলনের লক্ষ্য, ঘুম এবং ক্রিয়াকলাপের ধরণগুলি বিবেচনা করে।
ব্যবহারকারীরা স্বাস্থ্য কোচের প্রশ্নগুলিও জিজ্ঞাসা করতে পারেন বা তাদের অবস্থার ভিত্তিতে পরিকল্পনাগুলিতে সামঞ্জস্য করতে পারেন – উদাহরণস্বরূপ, যদি তারা অনুশীলনের সময় কোনও পেশী টানেন এবং পরবর্তী ওয়ার্কআউটের জন্য কম তীব্রতার বিকল্পগুলি খুঁজে পেতে চান।
ফিটবিতের স্লিপ স্টেজিং অ্যালগরিদম একটি নতুন অ্যালগরিদম সহ একটি রিফ্রেশ পান যা পরিধানকারীদের রাতের বিশ্রামের সময় সুনির্দিষ্ট ঘুমের সময়কাল এবং পর্যায়গুলি ক্যাপচারের দিকে মনোনিবেশ করে। এটি পিক্সেল ওয়াচ 4 এ স্লিপ-ট্র্যাকিং এবং ত্বকের তাপমাত্রা সেন্সরগুলির দ্বারা পরিপূরক যা গুগল বলেছে যে নির্ভুলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
ঘড়িটি পছন্দসই শয়নকালের পরামর্শ দেয় যা আপনার ঘুমের সময়কালের ইতিহাস এবং ক্রিয়াকলাপের স্তরের জন্য অ্যাকাউন্ট করে। আপনি যদি এক বিকেলে কোনও ভয়াবহ, উচ্চ-তীব্রতার ওয়ার্কআউট সম্পন্ন করেন তবে সেই রাতে আপনাকে পুনরুদ্ধারের জন্য আপনাকে প্রাইম করার জন্য পূর্বের শয়নকালের পরামর্শ দিতে পারে।
3। আপনি একটি প্রতিস্থাপনযোগ্য ব্যাটারি চান
প্রথমবারের জন্য, গুগল তার পিক্সেল ওয়াচ 4 এর ব্যাটারি প্রতিস্থাপনের জন্য সেবাযোগ্য করে তুলছে। এটি একটি দুর্দান্ত বিকাশ যা বেশ কয়েক বছর ধরে এই স্মার্টওয়াচগুলির জীবনকে প্রসারিত করবে এবং আশা করি ই-বর্জ্যের সমস্যাগুলি সমাধান করবে। এর অর্থ এইও হতে পারে যে, আপনি যখন ওয়াচ 4 কিনবেন, আপনাকে কিছুক্ষণের জন্য অন্য ঘড়ি কিনতে হবে না।
4। আপনি একটি স্বতন্ত্র স্যাটেলাইট এসওএস চান
আউটডোর উত্সাহীরা একটি ট্রিটের জন্য রয়েছেন। আল্ট্রা ওয়াচ 2 এর মতো কিছু অ্যাপল ওয়াচ মডেলগুলির মতো সেলুলার সংযোগ ছাড়াই জায়গাগুলিতে নেভিগেশনের জন্য স্যাটেলাইট ফাংশন রয়েছে তবে পিক্সেল ওয়াচ 4 এর নিজস্ব নিজস্ব একটি অনন্য উপগ্রহ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, স্ন্যাপড্রাগন ডাব্লু 5 জেনার 2 প্রসেসর দ্বারা চালিত। স্যাটেলাইট যোগাযোগ শুরু করার জন্য ফোনের সেলুলার সংযোগের প্রয়োজন এমন স্মার্টওয়াচগুলির বিপরীতে, পিক্সেল ওয়াচ 4 স্ট্যান্ডেলোন স্যাটেলাইট যোগাযোগের প্রস্তাব দেয় – এটি তার ধরণের প্রথম। বৈশিষ্ট্যটি পিক্সেল ওয়াচ 4 এলটিইতে উপলব্ধ।
এর অর্থ এটি স্যাটেলাইটের সাথে সংযুক্ত হওয়ার জন্য স্মার্টফোনের সাথে সংযুক্ত হওয়ার দরকার নেই এবং বৈশিষ্ট্যটি তার প্রসেসরটিকে অফ-গ্রিড সহায়তার জন্য আকাশে জিওস্টেশনারি উপগ্রহের সাথে সংযুক্ত করে কাজ করে। গুজব রয়েছে যে পরবর্তী অ্যাপল ওয়াচটি এই কার্যকারিতাটি পাবে, তবে এটি বর্তমানে কোনও অ্যাপল ওয়াচটিতে অনুপলব্ধ।
আপনার অ্যাপল ওয়াচ সিরিজ 10 কিনে নেওয়া উচিত যদি …
1। আপনি আরও আরামদায়ক ঘড়ি চান
অ্যাপল এর ঘড়িগুলি পাতলা, হালকা এবং আরামদায়ক করার জন্য তার দর্শনীয় স্থানগুলি সেট করেছে। আমি আমার সিরিজ 10 10 খুব পছন্দ করি – আমি অনুশীলন, কাজ এবং ঘুমানোর সাথে সাথে এটি পরতে পারি এবং এটি আপত্তিজনক। অন্যদিকে পিক্সেল ওয়াচ 4, একটি চুনকি ডিভাইস। গত বছর, অ্যাপল ঘোষণা করেছিল যে এটি সিরিজ 10 কে তার পাতলা ঘড়িটি ঘুমানো, অনুশীলন করার সময় বা চলার সময় পরিধান করা সহজ করে তুলেছে।
আপনি যদি মনে করেন যে কোনও স্মার্টওয়াচের অস্বস্তি স্তরটি অবিচ্ছিন্ন পরিধানকে বাধা দেবে, আমি গুগল পিক্সেল ওয়াচ 4 এর উপরে অ্যাপল ওয়াচ সিরিজ 10 এর সুপারিশ করব।
2। আপনি সূক্ষ্ম এআই কার্যকারিতা চান
এটি ব্যাপকভাবে জানা যায় যে অ্যাপল সতর্কতার সাথে তার পায়ের আঙ্গুলগুলি এআই বৈশিষ্ট্যগুলিতে ডুবিয়ে দিচ্ছে – এবং এটি করার জন্য সময় নিচ্ছে। অ্যাপল ওয়াচের এআই বৈশিষ্ট্যগুলি সহায়ক তবে সূক্ষ্ম।
এর একটি দুর্দান্ত উদাহরণ হ’ল অ্যাপলের স্মার্ট স্ট্যাকের আপডেটগুলি, যা প্রাসঙ্গিক ডেটা এবং রুটিনগুলির উপর ভিত্তি করে সহায়ক পরামর্শ এবং অ্যাপ্লিকেশন সক্রিয়করণ সরবরাহ করে। আপনি যখন জিমে রয়েছেন তা লক্ষ্য করে, এটি ফিটনেস অ্যাপের মাধ্যমে একটি শক্তি প্রশিক্ষণ সেশন শুরু করতে পারে। তবে এগুলি ছোট, সূক্ষ্ম পরামর্শ।
একই জিনিসটি ওয়ার্কআউট বাডির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা একটি ওয়ার্কআউটের সময় এবং পরে আলতো করে উত্সাহ, পরিসংখ্যান এবং বিজ্ঞপ্তি সরবরাহ করে। এটি এআই-চালিত প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা বা আপনার প্রতিদিনের প্রস্তুতিতে ফ্যাক্টরিংয়ের প্রস্তাব দিচ্ছে না-কমপক্ষে এখনও হয়নি।