আমি গুগল পিক্সেল ওয়াচ 4 চেষ্টা করেছি – এবং এই মূল বৈশিষ্ট্যগুলি এটিকে অপরিহার্য মনে করেছে

জেডডনেট কী টেকওয়েস
- পিক্সেল ওয়াচ 4 গত বছরের মতো একই দাম 9 অক্টোবর 9 350 এ চালু করে।
- নতুন বৈশিষ্ট্য: দ্রুত চার্জিং, স্যাটেলাইট লিঙ্ক এবং স্বাস্থ্য এআই।
- টেকসইতার জন্য প্রতিস্থাপনযোগ্য ব্যাটারি সহ প্রথম পিক্সেল ঘড়ি।
অবশেষে গুগল পিক্সেল ব্যবহারকারীদের জন্য সময় এসেছে। গুগল ফোন, ইয়ারবডস এবং আমার ব্যক্তিগত প্রিয় স্মার্টওয়াচগুলির একটি নতুন লাইনআপ অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের কাছে আসছে, গুগল এই সপ্তাহের শুরুর দিকে গুগল ইভেন্টে তৈরি করেছে।
দ্য পিক্সেল ওয়াচ 4 গুগলের সর্বশেষ স্মার্টওয়াচ, এবং পরিধানযোগ্যটি নতুন, আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলি দিয়ে আসে যা স্মার্টওয়াচ বোর্ড জুড়ে বারটি উত্থাপন করে। আমি স্মার্টওয়াচের অফিসিয়াল লঞ্চের আগে তাদের বেশ কয়েকটি চেষ্টা করে দেখতে পেয়েছি এবং তারা আমাকে মুগ্ধ করেছে এবং আমি নিজেই ঘড়িটি পরতে পেরে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।
চতুর্থ প্রজন্মের স্মার্টওয়াচের বৈশিষ্ট্যগুলি নতুন হলেও, ঘড়ির দাম একই থাকবে, 41 মিমি জন্য 350 ডলার এবং 45 মিমি জন্য 400 ডলার। 41 মিমি ঘড়ির কেসগুলি ম্যাট ব্ল্যাকের সাথে একটি ওবিসিডিয়ান অ্যাক্টিভ ব্যান্ডের সাথে আসে, একটি চীনামাটির বাসন অ্যাক্টিভ ব্যান্ডের সাথে পালিশ সিলভার, লেমনগ্রাস অ্যাক্টিভ ব্যান্ডের সাথে শ্যাম্পেন সোনার এবং আইরিস অ্যাক্টিভ ব্যান্ডের সাথে পালিশ রৌপ্য আসে।
45 মিমি, ঘড়ির কেসগুলির মধ্যে একটি ওবিসিডিয়ান অ্যাক্টিভ ব্যান্ড সহ ম্যাট ব্ল্যাক, একটি চীনামাটির বাসন সক্রিয় ব্যান্ডের সাথে পালিশ সিলভার এবং মুনস্টোন অ্যাক্টিভ ব্যান্ড সহ সাটিন মুনস্টোন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
পিক্সেল ওয়াচ 4 এর জন্য প্রিঅর্ডারগুলি 20 আগস্ট থেকে শুরু হয়এবং স্মার্টওয়াচগুলি 9 ই অক্টোবর তাকগুলিতে আঘাত করেছে।
1। নতুন চার্জিং ডক
স্মার্টওয়াচের চার্জিং প্রক্রিয়াগুলি সঠিক জায়গায় অবতরণ করতে আমাকে পিক্সেল ওয়াচ 3 এর চার্জারটি দিয়ে ভুগতে হয়েছিল। এটি বিরক্তিকর এবং ক্লান্তিকর। পিক্সেল ওয়াচ 4 এর চার্জিং পোর্টটি তার নতুন ওরিয়েন্টেশন দিয়ে এই সমস্যাটি মুছে দেয়। ফ্ল্যাট চার্জিংয়ের পরিবর্তে কোনও ব্যবহারকারীকে ঘড়ির 3 এ চার্জ শুরু করার জন্য চৌম্বকগুলি পুরোপুরি সারিবদ্ধ করার প্রয়োজন হয়, পিক্সেল ওয়াচ 4 তাত্ক্ষণিকভাবে সাইড-চার্জিং পোর্টের সাথে জায়গায় পড়ে যায়।
এছাড়াও, গুগল বলেছে যে ওয়াচ 4 হ’ল 25% দ্রুত চার্জিং গতি সহ এটি এখন পর্যন্ত দীর্ঘতম এবং দ্রুততম চার্জিং ঘড়ি।
2। স্যাটেলাইট যোগাযোগ
বেশ কয়েকটি স্মার্টওয়াচের স্যাটেলাইট যোগাযোগ রয়েছে। পিক্সেল ওয়াচ 4 থেকে এগুলি কী আলাদা করে তা হ’ল স্যাটেলাইট যোগাযোগের সাথে গুগলের প্রথম ধরণের স্ট্যান্ডেলোন স্মার্টওয়াচ। বেশিরভাগ স্যাটেলাইট-সক্ষম করা স্মার্টওয়াচগুলির সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি ফোন প্রয়োজন। পিক্সেল ঘড়ি 4 না।
এটি স্ন্যাপড্রাগনের প্রসেসর দ্বারা চালিত, যা আপনাকে গাইড করতে এবং গ্রিডের বাইরে থাকাকালীন আপনাকে সংযুক্ত করতে জিওস্টেশনারি উপগ্রহের সাথে সংযুক্ত করে। এই বৈশিষ্ট্যটি স্মার্ট, অনন্য এবং বহিরঙ্গন অ্যাডভেঞ্চারার বা দুর্বল সংযোগযুক্তদের জন্য দরকারী। এটি পিক্সেল ওয়াচ 4 এলটিইতে উপলব্ধ।
3 .. উন্নত স্বাস্থ্য বৈশিষ্ট্য
স্মার্টফোনের কব্জি-পাশের সহচর হওয়ার বাইরে, একটি স্মার্টওয়াচ সেন্সর এবং কার্যকারিতা সহ স্বাস্থ্য-ট্র্যাকের জন্য তৈরি করা হয়েছে যা আপনি পিক্সেল ফোনে খুঁজে পাচ্ছেন না। গুগল পিক্সেল ওয়াচ 4 এর সাথে ঘুম এবং ক্রিয়াকলাপ ট্র্যাকিং উভয় ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ করছে।
ঘড়িটি গুগলের সবচেয়ে নির্ভুল ঘুম ট্র্যাকিং এবং ঘুমের মঞ্চ সনাক্তকরণ পেয়েছে। অতিরিক্তভাবে, সেন্সরগুলি ত্বকের তাপমাত্রায় আরও তীব্রভাবে বিভিন্নতা সনাক্ত করতে পারে।
এখন, যখন ব্যবহারকারীরা অনুশীলন করছেন এবং তাদের ওয়ার্কআউট রেকর্ড করতে ভুলে যান, গুগল স্বয়ংক্রিয়ভাবে হার্ট রেট তথ্য রেকর্ড করার সময় ক্রিয়াকলাপগুলি সনাক্ত করে এবং শ্রেণিবদ্ধ করে। এআই-চালিত বৈশিষ্ট্যটি আপনার ওয়ার্কআউট রেজিমিন থেকে সময়ের সাথে সাথে এই ক্রিয়াকলাপগুলিকে সঠিকভাবে শ্রেণিবদ্ধ করতে শিখেছে।
ওয়াচ 4 এছাড়াও জেমিনিকে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য কোচ হিসাবে ব্যবহার করে যা ব্যবহারকারীর জন্য উপযুক্ত কাস্টমাইজড স্লিপ এবং ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা তৈরি করতে ফিটবিতের সাথে তৈরি করা হয়েছে। কোনও ঘড়ি 4 ব্যবহারকারী তাদের প্রথম ম্যারাথন চালাচ্ছেন বা জিমে নতুন জনসংযোগের লক্ষ্যে লক্ষ্য রাখছেন না কেন, জেমিনি পথ ধরে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা এবং পরামর্শ সরবরাহ করে।
গুগল বুধবারও উন্মোচন করেছে যে এটি অ্যাপটি অনুভব করতে এবং ব্যক্তিগতকৃত স্বাস্থ্য কোচের মতো আরও কাজ করার জন্য ফিটবিত প্রিমিয়াম অভিজ্ঞতাটিকে নতুন করে তৈরি করছে।
আমি এই পুনর্নির্মাণিত ফিটবিতটি চেষ্টা করে দেখতে পাইনি, যেমনটি অক্টোবরে ঘড়ির পুনর্নির্মাণে উপস্থিত হয়, তবে গুগল বলেছে যে এটি আপনার ক্রিয়াকলাপের স্তর এবং ঘুমের মানের উপর সংগৃহীত ডেটার উপর ভিত্তি করে কাস্টম রুটিনগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নেবে এবং তৈরি করবে, এবং চেক-ইন এবং মিড-ওয়ার্কআউটের সাথে সামঞ্জস্য করে।
4। দেখুন মুখগুলি কাস্টমাইজযোগ্য থিমগুলির সাথে খাপ খায়
যেমন কেউ ফাংশন চেয়ে সমানভাবে ফর্ম পছন্দ করে, যদি না হয় তবে আমি নিজেকে একটি নান্দনিক স্পর্শ অস্বীকার করতে পারি না। গুগলের পরিধানযোগ্য ঘড়ির মুখগুলির আকারে আসে যা কাস্টমাইজযোগ্য থিমগুলির সাথে খাপ খায়, যাতে আপনার প্রদর্শনটি সম্মিলিত, ব্যক্তিগতকৃত এবং আমার মতে, দেখতে শীতল হয়।
5। উজ্জ্বল প্রদর্শন
এই প্রযুক্তি মৌসুমে 3,000 নিটগুলি দেখার উজ্জ্বলতার জন্য যাদু নম্বর বলে মনে হচ্ছে। গুগল তার স্মার্টওয়াচকে আপগ্রেড করেছে, স্যামসাংয়ের সম্প্রতি প্রকাশিত গ্যালাক্সি ওয়াচ 8 এবং অ্যাপলের আল্ট্রা ওয়াচ 2 এর উজ্জ্বলতার সাথে মেলে The প্রদর্শনটি উজ্জ্বল এবং প্রাণবন্ত ছিল।
অতিরিক্তভাবে, গুগল একটি গম্বুজযুক্ত অ্যাক্টুএ -360 ডিসপ্লে তৈরি করেছে যা আরও গ্লানসেবল হিসাবে তৈরি করা হয়েছে এবং নতুন প্রান্ত-আলিঙ্গনকারী বোতামগুলি পরিপূরক করে যা পিক্সেল ওয়াচ স্ক্রিনটি আরও বেশি গ্রহণ করে।
6 .. প্রতিস্থাপনযোগ্য ব্যাটারি
প্রথমবারের জন্য, গুগল পিক্সেল ওয়াচ 4 এর ব্যাটারি তৈরি করছে এবং প্রতিস্থাপনযোগ্য প্রদর্শন করছে। এটি গ্রাহকদের এবং টেকসই উভয়ের জন্যই একটি প্রধান পদক্ষেপ এবং এটি প্রযুক্তি জায়ান্ট ই-বর্জ্যের বিষয়টি সম্বোধন করার এক উপায় বলে মনে হচ্ছে। আপনার পিক্সেল ওয়াচ 4 এর ব্যাটারি মারা গেলে বা এর ডিসপ্লে ফাটলগুলি একবার আপনি এটি একটি নতুন দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে পারেন এবং পুরোপুরি একটি নতুন ঘড়ি কেনা এড়াতে পারেন।
7 .. বিদায়, আরে গুগল
আপনি যদি পূর্ববর্তী ঘড়িগুলিতে গুগলের সহকারীকে সক্রিয় করতে চান তবে আপনাকে হেই গুগল বলতে হবে। এখন, আপনাকে যা করতে হবে তা হ’ল স্মার্টওয়াচ বাড়ানো এবং দ্রুত ক্যোয়ারী অ্যাক্টিভেশনের জন্য কথা বলতে শুরু করা।
এই আপডেটটি জেমিনিকে দ্রুত, সুবিধাজনক এবং কথোপকথনের ট্রিগার করে তোলে।