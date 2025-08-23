আমি গুগল পিক্সেল 10 সিরিজে প্রতিটি নতুন এআই বৈশিষ্ট্য চেষ্টা করেছি – একজন এআই বিশেষজ্ঞ হিসাবে আমার চিন্তাভাবনা

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- গুগলের নতুন পিক্সেল 10 লাইনআপে মুষ্টিমেয় নতুন এআই-চালিত বৈশিষ্ট্যগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- এগুলির মধ্যে বক্তৃতা, ভাষা অনুবাদ যা আপনার ভয়েস নমুনা ব্যবহার করে এবং ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনের পূর্বাভাস অন্তর্ভুক্ত করে।
- পিক্সেল 10 সিরিজটিতে গুগল এআই প্রো পরিকল্পনার এক বছরের সাবস্ক্রিপশনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
জেনারেটর এআই বিস্ফোরণটির অর্থ হ’ল গত বছরের প্রায় প্রতিটি ফোন লঞ্চের সাথে এর নিজস্ব এআই বৈশিষ্ট্যগুলির স্যুট রয়েছে। গুগলের পিক্সেল 10 সিরিজের লঞ্চটি আলাদা নয়, কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য সহ গুগল আশাগুলি অন্যান্য ডিভাইসগুলির নতুন ব্যবহারকারীদের মধ্যে আঁকতে পারে।
গুগল ইভেন্টে এর তৈরি, গুগল নতুন পিক্সেল 10 প্রো এবং 10 প্রো এক্সএল, পিক্সেল 10 প্রো ভাঁজ এবং পিক্সেল 10, পাশাপাশি পিক্সেল ওয়াচ 4 এবং পিক্সেল কুঁড়ি 2 এ উন্মোচন করেছে। মজাদার নতুন ফোনের রঙ, আরও ভাল ক্যামেরা সিস্টেম এবং অন্যান্য হার্ডওয়্যার আপগ্রেডের বাইরে, এআই মূলে রয়েছে, নতুন গুগল টেনসর জি 5 প্রসেসর দ্বারা চালিত।
গুগল ডিপমাইন্ডের সাথে সহ-নকশা করা চিপসেটটি ডিভাইসে জেমিনি ন্যানো চালাতে পারে, ইঞ্জিনটি এই সমস্ত নতুন এআই অভিজ্ঞতাকে শক্তিশালী করে। এখানে নতুন এআই বৈশিষ্ট্যগুলির একটি সম্পূর্ণ রাউন্ড-আপ এবং প্রত্যেকের সাথে আমার ব্যক্তিগত হ্যান্ড-অন অভিজ্ঞতা রয়েছে।
1। যাদু কিউ
যদিও চ্যাটবটগুলির মতো এআই সরঞ্জামগুলি সহায়ক হতে পারে, তাদের আপনাকে অন্যান্য ট্যাবগুলিতে প্রসঙ্গে স্যুইচ করা, আপনার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, আপনি যে কোনও উইন্ডোতে মূলত কাজ করছেন তা ফিরে যেতে হবে এবং এটি আটকাতে হবে that সেই অভিজ্ঞতাটি আপগ্রেড করার জন্য এবং সহায়তার সমতল করার জন্য, এআইকে আপনার প্রয়োজনীয়তার পূর্বাভাস দেওয়া দরকার-যা ম্যাজিক কিউ লক্ষ্যগুলি ঠিক কী করতে হবে।
ম্যাজিক কিউ বৈশিষ্ট্যটি আপনি যা করছেন তার উপর ভিত্তি করে প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং ক্রিয়াগুলির পরামর্শ দেয়। উদাহরণস্বরূপ, উপরের চিত্রটিতে বৈশিষ্ট্যযুক্ত ডেমোতে, ব্যবহারকারী একটি এয়ারলাইনকে কল করছিল, তাই ম্যাজিক কিউ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কলটিতে থাকাকালীন স্ক্র্যাম্বলিংগুলি রোধ করতে ফ্লাইটের বিশদটি প্রকাশ করে।
অন্য একটি ডেমোতে, ব্যবহারকারী একটি পাঠ্য পেয়েছিলেন যাতে রিজার্ভেশনটি কোথায় ছিল তা জিজ্ঞাসা করে। বিশদটি খুঁজে পাওয়ার জন্য ডেমোয়ারের পরিবর্তে, ম্যাজিক কিউ ব্যবহারকারীর ইনবক্সে কী ছিল তার উপর ভিত্তি করে রিজার্ভেশন সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করেছে। তারপরে, সমস্ত ব্যবহারকারীকে এটি ট্যাপ করে পাঠানো হয়েছিল। যেহেতু বৈশিষ্ট্যটি গুগল টেনসর জি 5 চিপকে উপার্জন করে, তাই ডিভাইসে স্থানীয়ভাবে তথ্য প্রক্রিয়া করা হয়।
2। ডেইলি হাব
যতটা সম্ভব অ্যাক্সেসযোগ্য তথ্য তৈরির প্রবণতার সাথে লেগে থাকা, আপনার আবিষ্কার ফিডে পাওয়া নতুন ডেইলি হাব বৈশিষ্ট্যটি আপনার প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্যকে এক জায়গায় রাখে। এটিতে ম্যাজিক কিউয়ের সাথে একটি সংহতকরণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলি থেকে অন্তর্দৃষ্টি সংগ্রহ করে।
চিত্রটিতে যেমন দেখা গেছে, এটি আপনাকে আপনার গুগল কিপ এবং জিমেইল থেকে ডিনার পরিকল্পনা, সংরক্ষণ এবং বিমানের বিশদ সহ ক্রিয়াগুলি স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। অনুশীলনে, এটি স্যামসাংয়ের এক নজরে বৈশিষ্ট্যটিতে খুব মিল, গুগল এক্সপেরিয়েন্সের পিক্সেলকে কেবল স্থানীয়।
3। ভয়েস অনুবাদ
একটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেখানে জেনারেটর এআই সত্যই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে তা হ’ল ভাষা অনুবাদ। কারণ এলএলএমগুলির ভাষার গভীর উপলব্ধি রয়েছে এবং লোকেরা কীভাবে কথা বলে-কথোপকথন এবং অ-রৈখিক বক্তৃতা সহ-বক্তৃতা অনুবাদ অনেক বেশি নির্ভুল হয়ে উঠেছে। ফলস্বরূপ, অ্যাপলের মতো অনেক স্মার্টফোন নির্মাতারা তাদের নিজস্ব পণ্যগুলিতে এআই অনুবাদকে অন্তর্ভুক্ত করছেন এবং গুগল তার নিজস্ব উন্মোচন করেছে।
ভয়েস অনুবাদ সহ, আপনি ফোন কল করার সময় রিয়েল টাইমে একটি অনুবাদ শুনতে পারেন। সর্বাধিক লক্ষণীয় অংশটি হ’ল এটি স্পিকারের ভয়েসের শব্দটি অনুলিপি করে, নতুন অডিও শব্দটিকে যতটা সম্ভব মুক্ত-প্রবাহিত এবং প্রাকৃতিক করে তোলে। কথোপকথনের ট্র্যাকটি আরও এগিয়ে রাখতে সহায়তা করতে আপনি অনুসরণ করতে পারেন এমন একটি সত্যই সহায়ক ট্রান্সক্রিপ্টও রয়েছে।
আমি যখন বৈশিষ্ট্যটি ডেমো করেছিলাম, তখন এটি কতটা দ্রুত ছিল তা দেখে আমি আনন্দিতভাবে অবাক হয়েছি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আমি আসলে জার্মান ভাষায় কথা বলছিলাম এমনভাবে আমাকে শব্দ করার জন্য এটি আমার ভয়েসকে কতটা অনুলিপি করেছিল। রোলআউটে, স্প্যানিশ, জার্মান, জাপানি, ফরাসী, হিন্দি, ইতালিয়ান, পর্তুগিজ, সুইডিশ, রাশিয়ান এবং ইন্দোনেশিয়ানদের সাথে ইংরেজিতে অনুবাদ করার সময় ভয়েস অনুবাদ কাজ করে।
4 .. ক্যামেরা কোচ
নতুন এআই বৈশিষ্ট্যগুলির একটি ভাল অংশ আপনার ফটো গ্রহণ এবং সম্পাদনার অভিজ্ঞতা উন্নত করার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। নতুন ক্যামেরা কোচ বৈশিষ্ট্যটির লক্ষ্য হ’ল জেমিনির মাল্টিমোডাল ক্ষমতাগুলি ব্যবহার করে কোণ, আলো এবং ক্যামেরার মোডগুলির পরামর্শ দিয়ে নিখুঁত শটটি স্ন্যাপ করতে সহায়তা করার জন্য জেমিনির মাল্টিমোডাল সক্ষমতা ব্যবহার করে অনুমানের কাজটি গ্রহণ করা।
ধাপে ধাপে নির্দেশাবলীর বাইরেও, জেমিনি এমনকি চূড়ান্ত পণ্যটিতে আপনার কী লক্ষ্য করা উচিত তার একটি নমুনা চিত্রও তৈরি করবে। উদাহরণস্বরূপ, একটি ডেমোতে, ব্যবহারকারী একটি উদ্ভিদ পাতার ছবি তোলার চেষ্টা করছিলেন তবে কোণটি অফ-সেন্টার ছিল। জেমিনি সঠিকভাবে অবস্থানে থাকা পাতার চিত্রটি তৈরি করেছিল, তাই তারপরে সমস্ত ডেমোয়ারটি করতে হয়েছিল তার অবস্থানটি সামঞ্জস্য করে ভিজ্যুয়ালটির সাথে মেলে।
আমি যে বৈশিষ্ট্যগুলি দ্বারা সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ হয়েছিলাম তার মধ্যে একটি হ’ল ক্যামেরা কোচের নির্দিষ্ট স্থানে, ডিসপ্লেতে কী দেখানো হচ্ছে তা সনাক্ত করার ক্ষমতা। উদাহরণস্বরূপ, উপরের চিত্রটিতে, ক্যামেরা কোচ ডেমোয়ারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তারা ফটোতে কী দেখাতে চেয়েছিল তা চিহ্নিত করে যে এটি একটি ওয়াটারফ্রন্ট ভিউ ছিল এবং এটি হডসন নদীর পাশাপাশি নিউইয়র্কের চেলসি পাইয়ার্স ছিল।
5। জিজ্ঞাসা ফটো সঙ্গে সম্পাদনা
একটি ভাল ফটো উত্পাদন করা সমান অংশ যা এটি অনুকূল করতে ডান শট এবং পোস্ট-প্রোডাকশন সম্পাদনা ক্যাপচার করে। যাইহোক, ফটো এডিটিং প্রায়শই জটিল হতে পারে (বিশেষত যদি আপনি অনভিজ্ঞ হন), কারণ এখানে অনেকগুলি ছোট সরঞ্জাম প্রায়শই সংমিশ্রণে ব্যবহৃত হয়। এই নতুন বৈশিষ্ট্যটি আপনাকে প্রাকৃতিক ভাষা ব্যবহার করে আপনি যে পরিবর্তনটি চান তা বর্ণনা করতে এবং এআইকে তাত্ক্ষণিকভাবে পরিবর্তনগুলি করতে দেয়।
উদাহরণস্বরূপ, নিবন্ধের শীর্ষে থাকা চিত্রটি খুব সুন্দরভাবে ফ্রেমযুক্ত ছিল, তবে এটিতে একটি বিভ্রান্তিকর ঝলক ছিল। সঠিক সরঞ্জামগুলি খুঁজে পাওয়ার পরিবর্তে, আপনি কেবল বলতে পারেন যে আপনি ঝলকটি সরিয়ে ফেলতে চান এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এটি সম্পন্ন হয়েছে। অন্যান্য, আরও সাধারণ অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে এটি “এটি আরও ভাল করে তুলতে” বলার জন্য এটি সোজা করা এবং আলোকে উন্নত করার মতো ক্রিয়াকলাপ অন্তর্ভুক্ত করে।
6। অ্যাড মি বৈশিষ্ট্যটি উন্নত করুন এবং অটো সেরা টেক
যদিও আমাকে এবং অটো সেরা সেরা বৈশিষ্ট্যগুলি নতুন নয়, গুগল তাদের আরও সহায়ক করার জন্য তাদের আপগ্রেড করেছে। অ্যাড মি ফিচার, যা লোকেরা ফটোতে ফটোগ্রাফারকে যুক্ত করতে দেয়, এখন আরও বড় লোকের সাথে ফটোগুলির সাথে কাজ করে।
এদিকে, অটো বেস্ট টেকটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেরা চিত্রটি সন্ধান করে যেখানে প্রত্যেকে দুর্দান্ত দেখায়, যেখানে আপনি আগে আপনাকে কোনটি একত্রিত করতে চান তা ম্যানুয়ালি নির্বাচন করতে হত।
বোনাস: গুগল এআই প্রো পরিকল্পনা এক বছরের সাবস্ক্রিপশন
গুগলের এআই প্রো পরিকল্পনা প্রতি মাসে 20 ডলার খরচ হয় এবং গুগলের সমস্ত সেরা এআই অফারগুলি প্যাকেজ করে। এর মধ্যে জেমিনি 2.5 প্রো, নোটবুকলএম, ডিপ রিসার্চ, ভিইও 3 এবং জুলস -এ প্রসারিত অ্যাক্সেস সহ জেমিনি এবং স্ট্যান্ডেলোন সরঞ্জামগুলির সেরা মডেলগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।