আমি চ্যাটজিপ্ট কোডেক্সের সাথে হ্যান্ডস -অন গিয়েছিলাম এবং ভাইবটি ভাল ছিল না – এখানে যা ঘটেছিল তা এখানে

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- চ্যাটজিপ্ট কোডেক্স কোড লিখেছিল এবং আমাকে সময় বাঁচিয়েছে।
- এটি একটি গুরুতর বাগও তৈরি করেছে, তবে এটি পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিল।
- কোডেক্স এখনও জিপিটি -4 এলএলএম আর্কিটেকচারের উপর ভিত্তি করে।
ঠিক আছে, vibe কোডিং এটি নয়। আমি অভিজ্ঞতাটি ধীর, জটিল, চাপযুক্ত এবং অসম্পূর্ণ বলে মনে করেছি। তবে এটি শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়েছিল।
CHATGPT কোডেক্স হ’ল CHATGPT এর এজেন্ট সরঞ্জাম যা কোড রাইটিং এবং সংশোধন করার জন্য উত্সর্গীকৃত। এটি আপনার গিটহাব সংগ্রহস্থল অ্যাক্সেস করতে পারে, পরিবর্তন করতে পারে এবং পুলের অনুরোধগুলি জারি করতে পারে। তারপরে আপনি ফলাফলগুলি পর্যালোচনা করতে পারেন এবং সেগুলি অন্তর্ভুক্ত করবেন কিনা তা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
আমার প্রাথমিক উন্নয়ন প্রকল্পটি সাইট সুরক্ষার জন্য পিএইচপি এবং জাভাস্ক্রিপ্ট-ভিত্তিক ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগইন। বিনামূল্যে একটি প্রধান প্লাগইন উপলব্ধ রয়েছে এবং কিছু অ্যাড-অন প্লাগইন রয়েছে যা মূল প্লাগইনের ক্ষমতা বাড়ায়। আমার ব্যক্তিগত বিকাশের রেপোতে এই সমস্ত কিছু রয়েছে, পাশাপাশি কিছু রক্ষণাবেক্ষণ প্লাগইনগুলি আমি ব্যবহারকারীর সমর্থনের জন্য নির্ভর করি।
এই রেপোতে 431 ফাইল রয়েছে। এই প্রথম আমি একটি ব্যক্তিগত সংগ্রহস্থলে প্লাগইনগুলির পুরো বাস্তুসংস্থান জুড়ে কাজ করার জন্য একটি এআই পাওয়ার চেষ্টা করেছি। আমি এর আগে মূল প্লাগইনটিতে একটি বৈশিষ্ট্য যুক্ত করতে জুলস ব্যবহার করেছি, তবে এটি কেবল মূল প্লাগইনের ওপেন সোর্স সংগ্রহস্থলে অ্যাক্সেস পেয়েছিল, এটি পণ্যগুলির পুরো বাস্তুতন্ত্রকে বিবেচনা করতে পারে না।
গত সপ্তাহের শুরুতে, আমি চ্যাটজিপ্ট কোডেক্সকে আমার কোডে একটি রান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তারপরে এই ঘটেছে।
জিপিটি -5 মুক্তি পেয়েছে
বৃহস্পতিবার, জিপিটি -5 একটি ফ্রেইট ট্রেনের মতো এআই ওয়ার্ল্ডে ধাক্কা খায়। প্রাথমিকভাবে, ওপেনাই প্রত্যেককে নতুন মডেলটি ব্যবহার করতে বাধ্য করার চেষ্টা করেছিল। পরবর্তীকালে, তারা যখন তাদের অনেক গ্রাহক ব্যালিস্টিক হয়ে যায় তখন তারা উত্তরাধিকার মডেল সমর্থন যুক্ত করে।
আমি আমার প্রোগ্রামিং পরীক্ষার সেটগুলির বিরুদ্ধে জিপিটি -5 চালিয়েছি এবং এটি তাদের অর্ধেক ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং, কোডেক্স এখনও জিপিটি -4 আর্কিটেকচারকে সমর্থন করেছে বা বিকাশকারীদের জিপিটি -5 এ বাধ্য করবে কিনা সে সম্পর্কে আমি বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলাম।
যাইহোক, আমি যখন জিপিটি -5 চালু হওয়ার পাঁচ দিন পরে কোডেক্সকে জিজ্ঞাসা করেছি, তখন এআই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল যে এটি এখনও “ওপেনালের জিপিটি -4 আর্কিটেকচার” এর উপর ভিত্তি করে।
আমি সেখান থেকে দুটি জিনিস নিয়েছি:
- ওপেনই কোডেক্স কোডিংকে জিপিটি -5 এ স্থানান্তরিত করতে প্রস্তুত নয় (যা স্মরণ করে, আমার অর্ধেক পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে)।
- আমি আমার কোডেক্স পরীক্ষাগুলির ফলাফল, উপসংহার এবং স্ক্রিনশটগুলি এখনও বৈধ, যেহেতু কোডেক্স এখনও জিপিটি -4 এর উপর ভিত্তি করে রয়েছে।
এটির সাথে, এখানে আমার স্টিল-খুব বেশি কিছু-নট-জিপিটি -5 এর ফলাফলটি চ্যাটজিপিটি কোডেক্সে দেখুন।
শুরু করা
আমার প্রথম পদক্ষেপটি চ্যাটজিপিটি কোডেক্সকে কোডবেস পরীক্ষা করতে বলছিল। আমি কোডেক্সের জিজ্ঞাসা মোডটি ব্যবহার করেছি, যা বিশ্লেষণ করে তবে আসলে কোনও কোড পরিবর্তন করে না।
আমি কয়েক মাস আগে চ্যাটজিপিটি ডিপ রিসার্চ থেকে প্রাপ্ত একটি গভীর এবং বিস্তৃত কিছু আশা করছিলাম, তবে পরিবর্তে, আমি খুব কম সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ পেয়েছি।
আমি আরও কার্যকর পন্থা পেয়েছি যে কোডেক্সকে দ্রুত সুরক্ষা নিরীক্ষণ করতে বলা এবং কোনও সমস্যা আছে কিনা তা আমাকে জানান। আমি এটি কীভাবে অনুরোধ জানিয়েছি তা এখানে।
কোনও গুরুতর সুরক্ষা উদ্বেগ চিহ্নিত করুন। লিঙ্ক, লাইসেন্স ফিক্সার এবং সেটিংস নুকার সহ যে কাউকে প্লাগইন উপেক্ষা করুন। লিঙ্কযুক্ত যে কেউ কোডিংয়ের খুব প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং কোড পর্যালোচনার জন্য প্রস্তুত নয়। লাইসেন্স ফিক্সার এবং সেটিংস নুকার হ’ল বিশেষ প্লাগইন যা সুরক্ষা নিরীক্ষণের প্রয়োজন হয় না।
কোডেক্স উন্নতির জন্য তিনটি প্রধান ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছে।
তিনটি ক্ষেত্রই বৈধ ছিল, যদিও আমি এই সময়ে সিরিয়ালাইজেশন ডেটা কাঠামো সংশোধন করতে প্রস্তুত নই, কারণ আমি এটি সম্পূর্ণ পছন্দগুলির জন্য সংরক্ষণ করছি। $ _POST অভিযোগটি পরিচালিত হয়, তবে কোডেক্সের লক্ষ্য করার চেয়ে আলাদা পদ্ধতির সাথে।
তৃতীয় অঞ্চল-ননস এবং ক্রস-সাইট অনুরোধ জালিয়াতি (সিএসআরএফ) ঝুঁকি-এখনই পরিবর্তিত হওয়ার মতো কিছু ছিল। প্লাগইনটির জন্য ইউজার ইন্টারফেসে অ্যাক্সেস লগইন ভূমিকা দ্বারা নির্ধারিত বলে ধরে নেওয়া হয়, প্লাগইনগুলি নিজেরাই স্পষ্টভাবে পরীক্ষা করে না যে কর্মের জন্য প্লাগইন সেটিংস জমা দেওয়া ব্যক্তিকে এটি করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
এটিই আমি কোডেক্সকে ঠিক করার জন্য আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
কোড ঠিক করা
এরপরে, আমি কোডেক্সকে কোডটিতে সংশোধন করার নির্দেশ দিয়েছি। আমি জিজ্ঞাসা মোড থেকে কোড মোডে সেটিংসটি পরিবর্তন করেছি যাতে এআই আসলে পরিবর্তনের চেষ্টা করে। চ্যাটজিপিটি এজেন্টের মতো, কোডেক্স এর কিছু কাজ করার জন্য একটি ভার্চুয়াল টার্মিনাল স্পিন করে।
প্রক্রিয়াটি শেষ হয়ে গেলে, কোডেক্স একটি পার্থক্য দেখিয়েছিল (মূল এবং-সংশোধন কোডের মধ্যে পার্থক্য)।
পরিবর্তনগুলি বেশ অস্ত্রোপচার ছিল তা দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি। কোডেক্স প্লাগইনের বৃহত অংশগুলি পুনরায় লেখার চেষ্টা করেনি; এটি কেবল ছোট ছোট অঞ্চলগুলিকে সংশোধন করেছে যার উন্নতির প্রয়োজন।
কয়েকটি ক্ষেত্রে এটি খনন করে আরও কয়েকটি লাইন পরিবর্তন করেছে, তবে এই পরিবর্তনগুলি এখনও মূল প্রম্পটের সাথে বেশ নির্দিষ্ট ছিল।
এক পর্যায়ে, আমি জানতে আগ্রহী ছিলাম যে এটি কেন একটি অ্যারের উপর পুনরাবৃত্তি করতে একটি নতুন ফোরচ লুপ যুক্ত করেছে, তাই আমি জিজ্ঞাসা করেছি।
আপনি উপরে দেখতে পাচ্ছেন, আমি এর যুক্তি সম্পর্কে মোটামুটি পরিষ্কার প্রতিক্রিয়া ফিরে পেয়েছি। এটি বোধগম্য হয়েছিল, তাই আমি কোডেক্সের প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলি পর্যালোচনা করে চালিয়ে যাচ্ছি।
সবই বলা হয়েছে, কোডেক্স নয়টি পৃথক ফাইলগুলিতে পরিবর্তন করার প্রস্তাব দিয়েছে। একবার আমি পরিবর্তনগুলি নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গেলে, আমি ক্রিয়েট পিআর ক্লিক করেছি। এটি একটি পুল অনুরোধ তৈরি করে, যা কোনও গিথুব ব্যবহারকারী কোনও কোডবেসে পরিবর্তনের পরামর্শ দেয়। একবার পিআর তৈরি হয়ে গেলে, প্রকল্পের মালিক (আমি, এই ক্ষেত্রে) এই পরিবর্তনগুলি অনুমোদনের বিকল্প রয়েছে, যা এগুলি প্রকৃত কোডে যুক্ত করে।
এটি একটি ভাল প্রক্রিয়া, এবং কোডেক্স গিটহাবের পরিবেশের মধ্যে কাজ করার একটি পরিষ্কার কাজ করে।
একবার আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে পরিবর্তনগুলি ভাল ছিল, আমি কোডেক্সের কাজটি মূল কোডবেসে আবার একীভূত করেছিলাম।
হিউস্টন, আমাদের একটি সমস্যা আছে
আমি পরিবর্তনগুলি গিটহাব থেকে আমার পরীক্ষার মেশিনে নামিয়ে এনেছি এবং এখন-সংশোধিত প্লাগইনটি চালানোর চেষ্টা করেছি। এটির জন্য অপেক্ষা করুন …
হ্যাঁ। যা হওয়ার কথা তা নয়। সত্য কথা বলতে গেলে, আমি ঠিক এর মতোই ত্রুটি পর্দার নিজস্ব অংশ তৈরি করেছি, তাই আমি সত্যিই এআই -তে রাগ করতে পারি না।
পরিবর্তে, আমি ত্রুটির একটি স্ক্রিনশট নিয়েছিলাম এবং কোডেক্সে এটি কোডেক্সে পৌঁছে দিয়েছি, “আপনার প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলি করার পরে নির্বাচনী সামগ্রী প্লাগইন এখন ব্যর্থ হয়েছে। এখানে ত্রুটিগুলি এখানে রয়েছে।”
এআইকে একটি ফিক্সের পরামর্শ দিতে তিন মিনিট সময় লেগেছিল, যা এটি আমার কাছে নতুন পার্থক্য উপস্থাপন করেছিল।
আমি সেই পরিবর্তনটি কোডবেসে একীভূত করেছি, আবার এটি আমার পরীক্ষার সার্ভারে নামিয়ে এনেছি এবং এটি কার্যকর হয়েছিল। সংকট এড়ানো।
কোন ভাইব, কোন প্রবাহ
যখন আমি কোনও তাড়াহুড়ো করি না এবং আমার সময় থাকে, কোডিং খুব মনোরম মনের অবস্থা সরবরাহ করতে পারে। আমি ভাষা, মেশিন এবং আমার আঙ্গুলগুলি এবং কম্পিউটারের সিপিইউর মধ্যে সংযোগের মতো বলে মনে হচ্ছে এক ধরণের প্রবাহে .ুকি। এটি কেবল খুব মজাদারই নয়, এটি আবেগগতভাবে অতিক্রমকারীও হতে পারে।
চ্যাটজিপিটি কোডেক্সের সাথে কাজ করা মজাদার ছিল না। এটা ঘৃণ্য ছিল না। এটা শুধু মজা ছিল না। এটি কোডিং বন্ধুটির সাথে মনের একটি সভা করার চেয়ে বিশেষভাবে পুনরুদ্ধারকারী ঠিকাদারের সাথে ইমেলগুলি বিনিময় করার মতো অনুভূত হয়েছিল।
কোডেক্স তার প্রতিক্রিয়াগুলি প্রায় 10 বা 15 মিনিটের মধ্যে সরবরাহ করেছিল, যেখানে একই কোডটি সম্ভবত আমাকে কয়েক ঘন্টা সময় নিয়েছিল।
আমি কি কোডেক্সের মতো একই বাগ তৈরি করতাম? সম্ভবত না। সেই অ্যালগরিদমের মাধ্যমে চিন্তাভাবনার প্রক্রিয়াটির অংশ হিসাবে, আমি সম্ভবত কোডেক্স ভুলটি এড়িয়ে চলেছি। তবে আমি নিঃসন্দেহে মিস্টিপিং বা সিনট্যাক্স ত্রুটির উপর ভিত্তি করে আরও কয়েকটি বাগ তৈরি করেছি।
সত্যি কথা বলতে গেলে, আমি যদি কোডেক্সের মতো একই বাগটি প্রবর্তন করতাম তবে এটি খুঁজে পেতে এবং এটি ঠিক করতে আমাকে তিন মিনিটের বেশি সময় নিতে পারত। কমপক্ষে আরও একটি ঘন্টা যোগ করুন।
সুতরাং কোডেক্স কাজটি করেছিলেন, তবে আমি প্রবাহে ছিলাম না। সাধারণত, আমি যখন কোড করি এবং আমি কোনও নির্দিষ্ট ফাইল বা সাবসিস্টেমের মধ্যে থাকি তখন আমি সেই অঞ্চলে প্রচুর কাজ করি। এটা পরিষ্কারের দিনের মতো। আপনি যদি বাথরুমের একটি অংশ পরিষ্কার করছেন তবে আপনি এগুলি সমস্ত পরিষ্কার করতে পারেন।
তবে কোডেক্স স্পষ্টভাবে ছোট, সাধারণ নির্দেশাবলীর সাথে সেরা কাজ করে। এটিকে এক শ্রেণীর পরিবর্তন দিন এবং নতুন কারণগুলি প্রবর্তনের আগে সেই এক পরিবর্তনের মাধ্যমে কাজ করুন। আমি যেমন বলেছিলাম, এটি কাজ করে এবং এটি একটি দরকারী সরঞ্জাম। তবে এটি ব্যবহার করে অবশ্যই প্রোগ্রামিংয়ের চেয়ে সাধারণভাবে আরও বেশি কিছু মনে হয়েছিল, যদিও এটি আমাকে অনেক সময় সাশ্রয় করে।
আমার কাছে স্পষ্ট পরীক্ষার ফলাফল নেই, তবে মে মাসে গুগলের জুলস এবং এখন চ্যাটজিপ্টের কোডেক্স পরীক্ষা করার পরে, আমি এই ধারণাটি পেয়েছি যে জুলস কোডটির আরও গভীর ধারণা পেতে সক্ষম। এই মুহুর্তে, আমি প্রচুর ডেটা দিয়ে সেই দৃ ser ়তাটিকে সত্যই সমর্থন করতে পারি না; এটি কেবল একটি ছাপ।
আমি জুলসের মাধ্যমে আরও একটি প্রকল্প চালানোর চেষ্টা করতে যাচ্ছি। এটি দেখতে আকর্ষণীয় হবে যে কোডেক্স খুব বেশি পরিবর্তন করে একবার ওপেনাই জিপিটি -5 অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথেষ্ট নিরাপদ বোধ করে। আসুন মনে রাখবেন যে ওপেনাই কোডেক্সের সাথে নিজের কুকুরের খাবার খায়, যার অর্থ এটি কোডেক্স ব্যবহার করে কোডেক্স ব্যবহার করে। তারা আমার পরীক্ষাগুলিতে আমি একই রকমের ফলাফলগুলি দেখতে পেয়েছিলেন। জিপিটি -5 কিছুটা বেশি সময় ধরে বেকড না হওয়া পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করতে পারে।
আপনি কি আপনার বিকাশের কর্মপ্রবাহে চ্যাটজিপিটি কোডেক্স বা গুগলের জুলসের মতো এআই কোডিং সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন? আপনি তাদের উপর কোন ধরণের কাজ ফেলে দিয়েছেন? তারা কতটা ভাল পারফর্ম করেছে? আপনি কি অনুভব করেছেন যে প্রক্রিয়াটি আপনাকে আরও দক্ষতার সাথে কাজ করতে সহায়তা করেছে? এটি কি আপনাকে ধীর করে দিয়েছে এবং আপনাকে আপনার কোডিং প্রবাহ থেকে সরিয়ে নিয়েছে?
আপনি কি আপনার সরঞ্জামগুলিকে ছোট, অস্ত্রোপচারের চাকরি দেওয়া পছন্দ করেন, বা আপনি এমন কোনও এজেন্টের সন্ধান করছেন যা বড়-চিত্রের স্থাপত্য এবং যুক্তি পরিচালনা করতে পারে? নীচের মন্তব্যে আমাদের জানান।
