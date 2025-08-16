You are Here
আমি ছোটবেলায় অবসান ঘটিয়ে একটি গল্পকে শোক করতাম কারণ একজন অনুরাগী হিসাবে আমি স্বাভাবিকভাবেই দেখতে পেতাম যে পরবর্তী পদক্ষেপের সম্ভাবনা কোথায় ছিল, তবে সময় প্রমাণ করেছে যে আমরা যদি কিছুটা অপেক্ষা করি তবে আমরা সকলেই যা চাই তা পাই।

আমি আসলে কখনই ভাবিনি যে ডেক্সটারের সমাপ্তির পরিমাণটি সিরিজের পুনর্জন্মের জন্য চালিকা শক্তি হবে তবে আমরা এখানে আছি এবং আমি পুনরুত্থান এবং এটি মহাবিশ্বের জন্য কী করে তা হতাশ থেকে অনেক দূরে।

পুরানো খেলোয়াড়রা এখনও খেলায় রয়েছেন তবে বাস্তব জীবনে যে রিয়েল টাইম পেরিয়ে গেছে তার কারণে তাদের ড্রাইভটি এখন পরিবর্তিত হয়েছে যা কথাসাহিত্যের চরিত্রগুলি এখন কতটা বেড়েছে তা দেখানোর অনুমতি দেয়। অন্ধকারে, 8 মরসুমের গল্পের শেষটি কখনই শেষ ছিল না এমনকি এটি কীভাবে নেমে গেছে, এটি কেবল পরবর্তী সময়ে কী ঘটেছিল তার চির-বিকশিত পাথর ছিল।

আমার মা যখন ছোটবেলায় আমাদের কাছে হবিটটি পড়েন, তখন আমি সবসময় একটি সিনেমা এবং লো ধারণার জন্য হাইপড হয়ে যাই এবং দেখুন যা আমি যা চাই তা পেয়েছি এমনকি তা না হলেও নিখুঁত। যখন তারকাদের যুদ্ধের প্রাক-কুইলগুলি পুরানো হয়ে যায় এবং ক্লোন যুদ্ধগুলি শেষ হয়ে যায়, তখন আমাদের আরও স্টার ওয়ার্সের জন্য এটি কিছুটা দিতে হয়েছিল।

সুতরাং আপনি যদি গল্পের গল্পকারী বা এক হওয়ার চেষ্টা করেন তবে দয়া করে সময়টি আলিঙ্গন করুন।

