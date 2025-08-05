আমি ঠিক জানি এলিস বেনসন 90 দিনের সাথে শেষ করেছেন: হান্ট ফর লাভ

এলিস বেনসনের রোমান্টিক যাত্রা চালু 90 দিন: ভালবাসার জন্য শিকার একটি আশ্চর্যজনক মোড় নেয় কারণ তিনি যে ব্যক্তির সাথে শেষ করেছেন সে রব ওয়ার্ন নয়। 90 দিন: শিকারের জন্য হান্ট একটি স্পিন অফ 90 দিনের বাগদত্তা গত মৌসুম থেকে আটটি একক প্রাক্তন শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্যযুক্ত ফ্র্যাঞ্চাইজি, প্রত্যেকে আবার বিলাসবহুল পশ্চাদপসরণ সেটিংয়ে রোম্যান্সের সন্ধান করে। মেক্সিকোয়ের তুলামে চিত্রিত, শোটি একটি উচ্চ -স্টেক ডেটিং পরিবেশে নিউ হোপালদের সাথে পরিচিত মুখগুলি মিশ্রিত করে।
দ্য 90 দিন: ভালবাসার জন্য শিকার কাস্টের মধ্যে পরিচিত মুখগুলি, রব ওয়ার্ন, টিফানি ফ্রাঙ্কো, চ্যান্টেল এভারেট, কোল্ট জনসন, কর্টনি রিয়ার্ডানজ, উসমান, টিম ম্যালকম এবং জেনিফার তারাজোনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তারা মেক্সিকোয়ের রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের নীচে নতুন মুখের একটি সেট সহ প্রেমের ত্রিভুজগুলি, সংবেদনশীল বৃদ্ধি এবং মজাদার ডেটিং ইভেন্টগুলি নেভিগেট করে। টাটকা 90 দিনের বাগদত্তা কাস্টও এলিস জড়িত।
এলিস ম্যাসাচুসেটস -এর একটি মডেল যারা মিয়ামি বিচে থাকেন। তিনি বন্ধকী nder ণদানকারী এবং একজন রিয়েল্টর উভয় হিসাবে লাইসেন্সও রাখেন। এলিস মনোযোগ কেন্দ্রে পরিণত হয় 90 দিন: ভালবাসার জন্য শিকার প্রথম পর্বে, এবং এটি কারণ তিনি রবের সাথে মরসুমের প্রথম চুম্বন ভাগ করেছিলেন।
এলিস ছিল প্রেমের জন্য শিকারের উপর রবের প্রথম প্রেমের আগ্রহ
রবের সাথে এলিসের সাহসী ফ্লার্টেশন টক হয়ে গেছে
এলিস, এভাবে রবের প্রথম রোমান্টিক সংযোগে পরিণত হয়েছিল 90 দিন: ভালবাসার জন্য শিকারতুলামে প্রথম পুল পার্টির সময় আগ্রহের ঝাঁকুনি। এলিস এগিয়ে এবং আত্মবিশ্বাসী ছিলেন, প্রকাশ্যে রবের সাথে ফ্লার্ট করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে এতে টিজ করার পরে একটি চুম্বন অবতরণ করেছিলেন। তিনি রবকে দিলে আরও প্রকাশ করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, এটি শোয়ের প্রথম নাটকীয় মুহুর্তগুলির মধ্যে একটি করে তোলে।
তাদের প্রাথমিক রসায়ন সত্ত্বেও, রব দ্রুত এলিসের প্রতি আগ্রহ হারাতে শুরু করে। একটি র্যাঙ্কিং চ্যালেঞ্জ চলাকালীন, তিনি আশ্চর্যজনকভাবে তার রোমান্টিক স্বার্থের মধ্যে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছিলেন, এটি প্রকাশ করে জেনিফার তারাজোনার প্রতি তার দৃ stronger ় অনুভূতি রয়েছে। এই শিফটটি এলিসকে আঘাত করেছে, বিশেষত যখন তিনি রব এবং জেনিফার শারীরিকভাবে অন্তরঙ্গ ছিলেন তখন আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি তাদের উভয়ের মুখোমুখি হয়েছিলেন, তাদের এবং তার কাস্টের বাকী অংশের সাথে অসাধু বলে অভিযোগ করেছিলেন।
এলিস, রব এবং জেনিফারের মধ্যে দ্বন্দ্বটি রবের সাথে এলিসের গল্পের শেষের চিহ্নিত করেছে। অন্ধ হয়ে যাওয়া এবং বিশ্বাসঘাতকতা বোধ করে, এলিস সংযোগ থেকে দূরে চলে গেলেন, কীভাবে জিনিসগুলি উদ্ঘাটিত হয়েছিল তা স্পষ্টভাবে বিচলিত। অন্যদিকে, রব জেনিফারের প্রতি তার অনুভূতিগুলি অনুসরণ করতে বেছে নিয়েছিল, এলিসকে একটি স্বল্প-কালীন রোম্যান্সের প্রতিফলনের জন্য ছেড়ে দেয় যা দ্রুত শোয়ের প্রথম ব্রেকআপগুলির মধ্যে একটিতে পরিণত হয়েছিল।
কার্লো এলিসকে “বন্ধুর তারিখ” এ জিজ্ঞাসা করলেন
কার্লো এবং এলিসের একটি “হতবাক হুকআপ” ছিল
এর সর্বশেষ পর্বের শুরুতে 90 দিন: প্রেমের জন্য শিকার (মাধ্যমে অ্যাক্সেসহোলিউড,) টিফানি তার এক দাবীদার, জয়ের সাথে একটি তারিখে গিয়েছিলেন। তারা কিছু চারকিউটারির সাথে তারকাদের নীচে একটি রোমান্টিক সন্ধ্যা ভাগ করে নিয়েছিল। যদিও টিফানি তারিখটি কোথায় যেতে পারে সে সম্পর্কে কৌতূহলী ছিল, কার্লো এখনও তার মনে ছিল এবং তিনি জিনিসগুলি ধীর করে নিতে চেয়েছিলেন। যাইহোক, জে কিছুটা আগ্রহী হয়ে উঠল, একটি চুম্বন চেয়েছিল এবং তারপরে অনুমতি ছাড়াই আরও কিছু গ্রহণ করে, যার ফলে টিফানি তারিখটি প্রথম দিকে শেষ করে দেয়।
পরে, এই গোষ্ঠীর একটি বড় সৈকত পার্টি ছিল যেখানে টিফানি চ্যান্টেলের সাথে ঝুলন্ত তার আরেকটি কুইটার, রকি স্পট করেছিলেন। টিফানি কিছুটা alous র্ষা অনুভব করেছিলেন তবে মোটামুটি আত্মবিশ্বাসী রয়েছেন যে কার্লো তার জন্য একজন ছিলেন। যাইহোক, কার্লো নিশ্চিত ছিলেন না যে তিনি জয়ের সাথে তার তারিখের পরে টিফানির সাথে কোথায় দাঁড়িয়েছিলেন, তাই হঠাৎ তিনি এলিসকে একটি তারিখে জিজ্ঞাসা করলেন।
এলিস কিছুটা চিন্তিত ছিলেন যে টিফানি তাকে অপছন্দ করতে পারে, তবে ভক্তরা ইতিমধ্যে দেখেছিল, এলিস নাটক থেকে দূরে সরে যাওয়ার কেউ ছিলেন না। তিনি তার মাটি দাঁড়িয়ে এবং কঠিন পরিস্থিতি পরিচালনা করতে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। কার্লো যখন এলিসের সাথে কথা বলতে এসেছিল তখন জিনিসগুলি আরও বেড়ে যায় কারণ তারা সম্প্রতি জড়িয়ে পড়েছিল। তারা দুজনেই টিফানির পিঠে পিছনে যাওয়ার বিষয়ে কিছুটা দোষী বোধ করেছিলেন, তবুও তাদের অপরাধবোধ একে অপরের সাথে একচেটিয়া হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত রাখেনি। এই সিদ্ধান্তটি আরও জটিল করে তোলে।
পরে, টিফানি কার্লো তাকে তার ঘরে আসতে বলার জন্য টেক্সট করেছিলেন। তার কথোপকথন এবং কিছু এলিসের সাথে চুম্বনের পরে, কার্লো টিফানির দরজায় উপস্থিত হয়েছিল। তিনি যখন ঘরে entered ুকলেন, তখন তিনি দৃশ্যমানভাবে চিন্তিত লাগছিলেন এবং তারপরে কোর্টনি এবং জোকে সেখানে দেখলে একেবারে আতঙ্কিত হয়েছিল। তারা সবেমাত্র সন্ধ্যার জন্য টিফানির সাথে বেড়াতে যাচ্ছিল, কিন্তু একবার তারা কার্লো লক্ষ্য করলে তারা দ্রুত দু’জনকে কিছু গোপনীয়তা দেওয়ার জন্য চলে গেল। সবাই বিশ্রীতা বোধ করায় ঘরের উত্তেজনা পরিষ্কার ছিল।
কার্লো তখন টিফানির সাথে বসেছিল, তবে তাদের কথোপকথনটি সমাধান হয়নি। তিনি স্বীকার করেছেন যে তারা জানত না যে তাদের মধ্যে জিনিসগুলি এখনও কোথায় দাঁড়িয়েছিল। পর্বটি ঠিক এভাবেই শেষ হয়েছিল, দর্শকদের একটি বিশাল ক্লিফহ্যাঞ্জার দিয়ে রেখে। কার্লো এমন একজন ব্যক্তির মতো লাগছিল যিনি তার বিশ্বাসঘাতকতার ওজন পুরোপুরি বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর অভিব্যক্তিটি দেখিয়েছিল যে তিনি জানতেন যে তিনি টিফানিকে গভীরভাবে আঘাত করেছেন, এটি পরিষ্কার করে দিয়েছিল যে তাদের সম্পর্ক গুরুতর ঝুঁকিতে রয়েছে। সাসপেন্স বাম ভক্তরা এরপরে কী ঘটবে তা দেখার জন্য আগ্রহী।
এলিস এবং কার্লোস নিযুক্ত হবে
সূত্র: অ্যাক্সেসহোলিউড/ইউটিউব