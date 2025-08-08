আমি ডেক্সটারকে ভালবাসি: পুনরুত্থান

আমাকে বলতে হবে যে এই মরসুমটি এখন পর্যন্ত অবিশ্বাস্য। এটি কেবল 7 ম পর্ব পর্যন্ত তবে আমি এটিকে একটি 10/10 দিচ্ছি। আমি ডেক্সটারের আগের মরসুমগুলি অনেক উপভোগ করেছি তবে স্বীকার করব যে এটি পড়ে গেছে। তারপরে গত মরসুমে নতুন রক্ত মোটেও ভাল ছিল না। আমি পুনরুত্থানের জন্য ট্রেলারটি দেখেছি এবং নগদ দখল অর্থের মরসুম ভেবেছিলাম। তবে না। এটি একেবারে অবিশ্বাস্য। গল্পের কাহিনী, চরিত্র, উত্পাদন, সবকিছু আশ্চর্যজনক। এই মরসুমটি অবশ্যই খুব ভাল অর্থায়ন করা হয়েছিল। শুধু প্রতিভা লেখা। আমি এটি সম্পর্কে প্রচুর হাইপ বা মুখের শব্দ দেখিনি এবং কৌতূহলী ছিলাম যদি এটি কেবল আমার পছন্দ হয় তবে সাধারণ শ্রোতাদের নয়। আমি মনে করি লোকেরা দেখার জন্য মাথা ঘামায় না বা জানে না তাই আমি পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব বলতে শুরু করি এবং তারা আবার ডেক্সটারে জড়িয়ে পড়ে। আমাকে বলতে হবে এটি এখনই টিভিতে সেরা শো
