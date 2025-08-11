আমি তাড়াহুড়ো করছি! | ক্রনিকল | জনসাধারণ

You are Here
আমি জুনের শেষে এখানে লিখেছি যে আমি তাড়াহুড়ো করছি। আমি আমার সাথে একটি দেহ পরিবহন করি যাতে জীবনকে অবিচ্ছিন্নভাবে এড়িয়ে যায় এবং জীবন এবং প্রকল্পগুলিতে পূর্ণ একটি মন, তবে একটি মন, তবে এই অবস্থা সম্পর্কে সচেতন। এটি এই সংবাদপত্রে যেখানে কয়েক দশক ধরে আমি ক্রনিকলস প্রকাশ করছি এবং সর্বোপরি প্রতিচ্ছবি, যা আমি 94 এর “উদযাপন” করার দিনে আমি একটি বিশেষ ধনী এবং খুশির প্রতিবেদন ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছা করি। আমি মৌখিক রূপটি “উদযাপন” এর উপর জোর দিয়েছি, কারণ এটিই আমি অনুভব করি, জীবন যাপনের আনন্দে, আমার দৃ res ়তার সাথে আমার দৃ cold ়তার সাথে বিরক্ত না করে। পার্টি করা কারণ এটি আমি কী করতে থাকি এবং উদযাপন করি সে সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন এই সম্ভাবনাটি হ’ল জনসাধারণ আমাকে তাদের কোনও পৃষ্ঠায় এটি উপলব্ধি করতে দেয়।

পাঠকরা সংবাদপত্রের শক্তি এবং জীবন

দেশের গণতান্ত্রিক ও নাগরিক জীবনে জনসাধারণের অবদান তার পাঠকদের সাথে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের শক্তিতে রয়েছে। এই নিবন্ধটি পড়া চালিয়ে যেতে জনসাধারণের স্বাক্ষর করুন। NOS 808 200 095 এর মাধ্যমে বা আমাদের স্বাক্ষর.অনলাইন@publico.pt এ একটি ইমেল প্রেরণ করুন।

