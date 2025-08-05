You are Here
আমি তার প্রতারণার স্বীকারোক্তির পরে মাইলিন ক্লাসে রোচেল হুমসের থাপ্পড়-মুখের সোয়াইপের মাধ্যমে সরাসরি দেখতে পাচ্ছি। অবাক হওয়ার কিছু নেই যে জিভগুলি দুলছে: লিজ জোন্স
আমি তার প্রতারণার স্বীকারোক্তির পরে মাইলিন ক্লাসে রোচেল হুমসের থাপ্পড়-মুখের সোয়াইপের মাধ্যমে সরাসরি দেখতে পাচ্ছি। অবাক হওয়ার কিছু নেই যে জিভগুলি দুলছে: লিজ জোন্স

সিস্টারহুডের মতো কিছু আছে কি? সংহতি? বিখ্যাত মহিলারা কি এখন তাদের পুরো জীবনকে এমনভাবে খেলেন যেন লাভ আইল্যান্ডের একটি বিশাল খেলায় – একটি স্কিম্পি বিকিনি পরা এবং মশলাদার মার্গের চুমুক দেওয়ার সময় একে অপরের উপর উঠে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন?

প্রাক্তন শনিবারের পপস্ট্রেল এবং তার স্বামী জেএলএস তারকা মারভিন হুমেস রোচেল হুমস তাদের 13 তম বার্ষিকী উদযাপন করে আইবিজায় ছুটিতে রয়েছেন। কিছু জন্য দুর্ভাগ্য!

দেখে মনে হচ্ছে কোনও সেলিব্রিটি এ ছাড়া বিদেশে যেতে পারে না) সেলফি পোস্ট করা এবং খ) আমাদের বাকিদের অপর্যাপ্ত বোধ করার জন্য সমান বিখ্যাত বন্ধুদের একটি দলকে নিয়ে দল বেঁধে।

তবে এই সর্বশেষতম কৃতজ্ঞ প্রদর্শন আরও অনেক কিছু আছে।

যেহেতু একটি মজাদার, ব্রোঞ্জড, বুজি সেলফি পোস্ট 36 বছর বয়সী রোচেল ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন, তাই আমরা নারীবাদের জন্য মুখে একটি দুর্দান্ত, বড় চড়ও পেয়েছি।

মারভিন হুমসের পাশে বসে, কাঁধের চারপাশে হাতগুলি ঝুলন্ত, ব্যহ্যাবরণগুলি গ্লিন্টিং, তাপস এবং ভিনো প্রবাহিত, এমন এক ব্যক্তি যিনি অবশ্যই সাউথেন্ডের একটি সৈকত কুঁড়েঘরে আশ্রয় নেওয়া উচিত, উচ্ছৃঙ্খল এবং একা, কাঁপানো, অনুশোচনা।

লোকটির জন্য রোচেল এতটা সহায়কভাবে ছড়িয়ে পড়েছেন, এত ঘনিষ্ঠভাবে, এতটাই প্যাসিভ-আগ্রাসীভাবে, গ্রাহাম কুইন ছাড়া আর কেউ নন।

মারভিন এবং রোচেল তাদের 72-ঘন্টা ভ্রমণে আইবিজায় তাদের 13 তম বার্ষিকী বন্ধুদের সাথে উদযাপনে হামেস করে

বাম থেকে ডান, মারভিন হুমস, গ্রাহাম কুইন, অনলাইন ফিটনেস কোচ পিটার ম্যাকিভার এবং ফুটবল কোচ এবং প্রাক্তন খেলোয়াড় ড্যারেন কার্টার

আপনারা যারা গ্লোবাল ওয়ার্মিং এবং চাইল্ড কেয়ারের ব্যয় নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন তাদের জন্য গ্রাহাম কুইন হলেন প্রাক্তন স্বামী – হ্যাঁ, আরেক প্রাক্তন পপ তারকা! – মাইলিন ক্লাস

গত সপ্তাহে মাইলিন, যিনি এতটা অত্যাশ্চর্য তিনি তাঁর 47 বছর ধরে রয়েছেন, তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে তাদের ২০১১ সালের বিয়ের আগে-যা একটি ক্যাথেড্রালে ছিল, কম নয়-গ্রাহাম তার নিজের বাড়িতে, নিজের বারান্দায় তার নিজের বারান্দায়, নামবিহীন সেলিব্রিটি মহিলা সহ তার জন্মদিনের পার্টিতে তাকে প্রতারণা করেছিলেন। একজন মহিলা, আমাদের বলা হয়, যিনি এখন তার ‘পরিবার-বান্ধব’, স্বাস্থ্যকর, দাঁতযুক্ত ব্র্যান্ডে ব্যবসা করেন।

হুমমম। এটি ক্লুয়েডোর একটি সূর্য-চুম্বনযুক্ত গেমের মতো।

ইবিজা সেলফি দেওয়া জল্পনা কল্পনা, রোচেল প্রকৃতপক্ষে ‘বারান্দা মহিলা’।

এবং যদি – এটি অবশ্যই একটি বিশাল ‘যদি’ – অবশ্যই – রোচেল সত্যই গ্রাহাম সহিত মহিলা, আমি কল্পনা করি যে এই হাস্যকর ছবিটি মাইলিনকে মারধর করতে প্ররোচিত করবে এবং শেষ পর্যন্ত তার নাম প্রকাশ করবে।

আমি যদি তার হয়ে থাকি তবে আমি পিক্যাডিলি সার্কাসে একটি বিলবোর্ড বের করব।

যদি আমি আমার প্রতারণার প্রাক্তনটির একটি ছবি দেখি, আমি আমার বন্ধু বলে মনে করি এমন লোকদের সাথে ছুটির দিনে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি, বা আমি যাকে কমপক্ষে একটি লাল কার্পেটে মওয়া-মাহচেদ করেছি, আমি সত্যিই খুব বিরক্ত হব।

একটি ইনস্টাগ্রাম স্লাইডশোতে, রোচেল তাদের 'কিড-ফ্রি' ভ্রমণের একটি রাউন্ড আপ ভাগ করেছেন

মহিলারা কি একসাথে থাকার কথা, তার পাশে না? আমি কল্পনা করতে পারি মাইলিন ছবিটি অধ্যয়ন করছেন, লক্ষণগুলি খুঁজছেন, নিজেকে জিজ্ঞাসা করছেন, ‘আমি যখন পডকাস্টগুলিতে কাঁদছি, পিটিএসডি -তে ভুগছি তখন কেন তিনি এত খুশি খুঁজছেন?’

আমরা যখন কোনও ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি, তখন আমরা যে চিন্তায় তিনি বীজে গেছেন তা নিয়ে আমরা নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছি, সংস্থার জন্য কেবল কুইজ শো নিয়ে বিছানায় একা থাকছি – দুর্দান্ত সময় না কাটায়!

এই পোস্টটি বিচ্ছিন্ন হতে পারে, একটি অসুখী দুর্ঘটনা। তবে আমি ভাবছি যদি এটি কেবল একটু ছায়াছবি হয়।

রোচেল কেবল প্রতারণা, দাড়িওয়ালা বি ***** ডি দিয়ে নিজেকে বালিয়েরিকগুলিতে গুটিয়ে ফেলতে পারতেন (মনে রাখবেন, কুইন এবং মাইলিনের ইতিমধ্যে দুটি কন্যা ছিল, এখন ১ 17 এবং ১৪, বারান্দাগুলি কাপড়ের আনজিপিং এবং অঙ্গগুলির মোচড় দিয়ে ছিটকে যাওয়ার সময়) তবে কেন এই সত্যটি সম্পর্কে শান্ত থাকবেন না?

কেন টাইপ করে মাইলিনের ক্ষতগুলিতে লবণের জল .ালা: ‘আমাদের বার্ষিক অ-আলোচনাযোগ্য শিশু-মুক্ত ভ্রমণ পুরানো বন্ধুদের সাথে’?

‘পুরানো বন্ধু!’ মাইলিন কাঁদতে হবে। ‘WHHAAAAAAA! আমার কি? ‘

অনেক বেশি মহিলা অভিজ্ঞতা স্ক্যাডেনফ্রেড যখন কোনও মানুষ ছাড়া তাদের নিজস্ব প্রতারণা হয়। ‘হা! এখন এত নিখুঁত নয়, আপনি কি? ‘

রোচেল, এই ছবিটি পোস্ট করে বলছে যে পুরুষদের সর্বদা ক্ষমা করা হবে। এটি তাদের প্রকৃতিতে, পোকারস লিটল মেষশাবক।

মাইলিন আপনার সাথে যা ঘটেছিল তা কোনও পারিবারিক ট্র্যাজেডি নয়, এটি সবই একটি সাঙ্গরিয়া-ভিজে হাসি!

তিনিও ভয়াবহ ও ভয়াবহভাবে, মাইলিনের পায়ে কিছুটা দোষ রেখেছিলেন: ‘দেখুন, তিনি খুব ভাল লোক! আমরা তাকে ভালবাসি! ‘ আমি মনে করি এটি কাঁচা ক্যালামারি সহ মুখে একটি চড় মারছে।

মাইলিন ক্লাস গত সপ্তাহে প্রতারণার বোমাশেল ভাগ করে নিয়েছে আমাদের পডকাস্টের কথা বলার দরকার

২০০৫ সালে মাইলিন ক্লাস এবং প্রাক্তন স্বামী গ্রাহাম কুইন। তিনি দাবি করেছেন যে তিনি তার জন্মদিনের পার্টিতে অন্য একজন সেলিব্রিটির সাথে তার সাথে প্রতারণা করেছেন

লুকানো বার্তা? এটা আমার কাছে নির্লজ্জ বলে মনে হচ্ছে।

পোস্টে, রোচেল লিখেছেন: ’72২ ঘন্টা আইবিজা… সূর্য, সমুদ্র, পেট হাসি, প্রশ্নবিদ্ধ নৃত্যের চাল এবং মশলাদার মার্গ যা আমাদের সিদ্ধান্তের চেয়ে ভাল স্বাদযুক্ত।’

আমি যদি মাইলিন হয়ে থাকি তবে আমি ভাবব, ‘কী সিদ্ধান্ত? কেন? কি? ‘

ব্যক্তিগতভাবে, আমি রোচেল মনে করি না হয় বারান্দায় খোকামনি: আমার মনে হয় তার আরও ভাল স্বাদ আছে।

সুতরাং, কেন মাইলিনকে টানুন এবং, আমাদের বাকিদের জন্য এই ফটোতে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য, কেন এমন এক মহিলা হিসাবে আঁকানো হচ্ছে যে পুরোপুরি নেওয়া হয়েছে এমন একজন বাবার সাথে ঘুমাচ্ছেন?

রোচেল সুন্দরী, দুর্দান্ত ক্যারিয়ার রয়েছে এবং তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুরক্ষিত এবং খুশি। আমাদের মধ্যে যারা খুব কম ভাগ্যবান তাদের জন্য তার বোঝাপড়া কোথায়?

আপাতদৃষ্টিতে এমন একজন ব্যক্তির প্রতি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া যিনি এত বেশি আহত হয়েছিলেন তার মুক্তো সাদা, নির্দোষ বা নাও কলঙ্কিত করবেন।

কারণ, হাতির মতো, মহিলারা কখনই ভুলেন না।

