‘আমি তোমাকে শুনতে পাচ্ছি না!’ পুতিন তার কানের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যখন প্রতিবেদক জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি ‘বেসামরিক লোকদের হত্যা বন্ধ করবেন’ কিনা
ফিলিপ নিতো, মার্কিন রাজনৈতিক প্রতিবেদক লিখেছেন

প্রকাশিত: | আপডেট:

রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন এমন আচরণ করেছিলেন যে তিনি এমন কোনও প্রতিবেদকের কথা শুনতে পাচ্ছেন না যিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি বেসামরিক লোকদের হত্যা বন্ধ করবেন কিনা।

পুতিন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প আলাস্কায় একে অপরকে শুভেচ্ছা জানানোর পরে গ্রেপ্তারের মুহূর্তটি ঘটেছিল।

যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনে একটি দীর্ঘ রেড কার্পেটে হেঁটে যাওয়ার পরে, পুতিনের সাথে ট্রাম্পের সাথে দেখা হয়েছিল যিনি প্রথমে হতাশ হয়ে অপেক্ষা করেছিলেন।

কয়েক মিনিট পরে যখন এই জুটিটি টারম্যাকের সামনের ক্যামেরাগুলিতে উপস্থিত হয়েছিল, পুতিনকে তাত্ক্ষণিকভাবে প্রশ্নগুলি দিয়ে স্প্রে করা হয়েছিল।

একজন প্রতিবেদক চিৎকার করে বললেন, ‘মি। পুতিন, আপনি কি ইউক্রেনকে অবমূল্যায়ন করেছেন? ‘

কয়েক সেকেন্ড পরে একজন প্রতিবেদক আরও আক্রমণাত্মক ক্যোয়ারী করেছিলেন: ‘রাষ্ট্রপতি পুতিন, আপনি কি বেসামরিক লোকদের হত্যা বন্ধ করবেন?’

পুতিন তার কানের দিকে ইঙ্গিত করে এমন প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন যেন তিনি প্রশ্নগুলি শুনতে পাচ্ছেন না, এটি একটি কৌশল যা সাধারণত বিশ্বজুড়ে রাজনীতিবিদদের দ্বারা নিযুক্ত করা হয়।

এদিকে, পুতিনের পাশে দাঁড়িয়ে ট্রাম্প জিজ্ঞাসাবাদে প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

পুতিন আলাস্কায় পৌঁছানোর পরে ট্রাম্পের হাত কাঁপিয়েছিলেন

ট্রাম্প রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন যখন তিনি আলাস্কার অ্যাঙ্করেজে 15 আগস্ট, 2025-এ যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনে পৌঁছেছিলেন। দুই নেতা ইউক্রেনের যুদ্ধ শেষ করার লক্ষ্যে শান্তির আলোচনার জন্য বৈঠক করছেন। (ছবি অ্যান্ড্রু হার্নিক/গেটি ইমেজ)

মুহূর্তটি পুতিন বলে "আমি তোমাকে শুনতে পাচ্ছি না" কোনও প্রতিবেদকের প্রশ্ন উপেক্ষা করার সময়

হাত কাঁপানোর পরে, ট্রাম্প পুতিনকে তার রাষ্ট্রপতি গাড়িতে ‘দ্য বিস্ট’ ডাকনামে নিয়ে যান।

পুতিন নিজের রাশিয়ান মোটরকেডে ভ্রমণের চেয়ে ট্রাম্পকে ‘দ্য বিস্ট’ -এ যোগ দিয়েছিলেন।

আমেরিকান এবং রাশিয়ান প্রতিনিধি দল একটি প্রত্যাশিত সংবাদ সম্মেলনের জন্য একটি পৃথক ভবনে আহ্বান জানিয়েছিল।

২০২২ সালে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইউক্রেনের কয়েক মিলিয়ন বেসামরিক নাগরিক দেশজুড়ে বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং রাশিয়ার আগ্রাসনে হাজার হাজার মারা গেছে।

ট্রাম্প ফক্স নিউজের অ্যাঙ্কর ব্রেট বায়ারকে বলেছিলেন যে পুতিনের সাথে কোনও চুক্তি না হলে তিনি শীর্ষ সম্মেলনটি ‘খুব দ্রুত’ ছেড়ে চলে যাবেন।

তদুপরি, রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন যে পুতিন ইউক্রেনের যুদ্ধ শেষ না করলে রাশিয়া ‘গুরুতর পরিণতির’ মুখোমুখি হবে।

পুতিন মার্কিন রাষ্ট্রপতির সাথে হাত মিলিয়ে যাওয়ার পরপরই 'দ্য বিস্ট' -এ ট্রাম্পে যোগ দিয়েছিলেন

ট্রাম্প তার পুতিনের সাথে বৈঠকের সময় সেক্রেটারি অফ সেক্রেটারি মার্কো রুবিও এবং মার্কিন রাষ্ট্রদূত স্টিভ উইটকফের সাথে যোগ দিচ্ছেন।

এর আগে হোয়াইট হাউস জানিয়েছিল যে ট্রাম্প এবং পুতিনের এক-এক-একের বৈঠককে তিন-তিনটি আলোচনায় পরিবর্তন করা হয়েছিল।

ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় নেতারা আলাস্কার শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেননি।

