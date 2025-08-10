You are Here
“আমি তোমার সাথে দেখা হওয়ার মুহুর্ত থেকেই আমি জানতাম আপনি বিশেষ কেউ ছিলেন” – ওকিকি আফোলায়ান তার জন্মদিনে স্ত্রী বিম্বো আফোলায়ানকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন
নাইজেরিয়ার চলচ্চিত্র নির্মাতা ওকিকি আফোলায়ান আজ তাঁর জন্মদিন উদযাপন করার সময় তাঁর স্ত্রী বিম্বো আফোলায়ানকে আজীবন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তাঁর ইনস্টাগ্রাম পৃষ্ঠায় নিয়ে তিনি বিম্বোকে তাঁর জীবনের ভালবাসা এবং তাঁর চিরকালের স্ত্রী হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তিনি তার সাথে দেখা হওয়ার মুহুর্ত থেকেই তিনি জানতেন যে তিনি বিশেষ কেউ।

ওকিকি আফোয়ালয়ান স্ত্রীর জন্মদিন উদযাপন করেছেন

ওকিকি প্রকাশ করেছেন যে তার স্ত্রী তার হাসি দিয়ে ঘরটি উপরে উঠে, তার হাসি তার কানের কাছে সংগীত, এবং তার ভালবাসা একটি গাইড আলো। আফোলায়ান বলেছিলেন যে তাঁর স্ত্রী হ’ল তিনি একটি হাসি দিয়ে জেগে ওঠেন, কারণ তিনি জীবিত বোধ করেন এবং তার হৃদয় দ্রুত প্রহার করে।

তিনি তার উদারতা, দয়া এবং সহানুভূতির প্রশংসা করেছিলেন, যা তাকে প্রতিদিন আরও ভাল ব্যক্তি হতে অনুপ্রাণিত করে। ওকিকি প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি তাঁর সাথে জীবনের আরও একটি বছর উদযাপন করতে এবং ভবিষ্যতের জন্য উত্তেজনা প্রকাশ করেছেন, প্রতিশ্রুতিগুলি এখনও পূরণ করা যায়নি এবং তাদের মধ্যে যে ভালবাসা বাড়ছে তা প্রকাশ করার জন্য তিনি কতটা কৃতজ্ঞ।

ওকিকি আফোলায়ান স্ত্রীর জন্মদিনে গণনা করেছেনওকিকি আফোলায়ান স্ত্রীর জন্মদিনে গণনা করেছেন

চলচ্চিত্র নির্মাতা তার প্রতি তাঁর ভালবাসার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এবং তাঁর জীবনের অংশ হওয়ার জন্য তাঁর সম্মান প্রকাশ করেছেন।

“আমার জীবনের ভালবাসার জন্য জন্মদিনের শুভেচ্ছা, আমার চিরকালীন স্ত্রী, আগবেকে! আজ জীবন, ভালবাসা এবং দু: সাহসিক কাজ একসাথে চিহ্নিত করে। আমি আপনার সাথে দেখা হওয়ার মুহুর্ত থেকেই আমি জানতাম আপনি বিশেষ কেউ ছিলেন – আপনার হাসি ঘরটি আলোকিত করে, আপনার হাসি আমার কানের কাছে সংগীত, এবং আপনার ভালবাসা আমার গাইড লাইট।

আমি আমার মুখে হাসি দিয়ে জেগে উঠার কারণটি, আমি জীবিত বোধ করি এবং কারণটি আমার হৃদয় দ্রুত বারে। আপনার দয়া, সহানুভূতি এবং উদারতা আমাকে প্রতিদিন আরও ভাল ব্যক্তি হতে অনুপ্রাণিত করে।

আমরা জীবনের আরও একটি বছর উদযাপন করার সাথে সাথে আমরা যে স্মৃতিগুলি তৈরি করেছি, আমরা যে হাসি ভাগ করে নিয়েছি এবং যে স্বপ্নগুলি আমরা একসাথে তাড়া করেছি তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি ভবিষ্যতের জন্য উচ্ছ্বসিত, প্রতিশ্রুতিগুলি এখনও পূরণ হতে পারে না এবং আমাদের মধ্যে যে ভালবাসা বাড়তে থাকে তা অব্যাহত থাকে।

আগবেকে, আমি আপনাকে গতকালের চেয়ে আজ বেশি ভালবাসি এবং আপনাকে চিরকালের জন্য আরও ভালবাসা চালিয়ে যাব।
শুভ জন্মদিন, আমার প্রিয়তম স্ত্রী!
এই নতুন বছরটি আপনাকে আনন্দ, সুখ এবং পরিপূর্ণতা এনে দেয়। আমি জীবনে আপনার অংশীদার হতে পেরে সম্মানিত। ” আমাদের জীবনে এবং আমাদের সুন্দর বাচ্চাদের আরও মহিমা চিয়ার্স।

ওকিকি আফোয়ালয়ান স্ত্রীর জন্মদিন উদযাপন করেছেনওকিকি আফোয়ালয়ান স্ত্রীর জন্মদিন উদযাপন করেছেন

তার জন্মদিনের একদিন আগে ওকিকি বিম্বোর উপরে উঠে এসে তাকে তার স্বপ্নের মহিলাকে ঘোষণা করে এবং তার প্রতি তার ভালবাসার বিষয়টি নিশ্চিত করে।

গত বছর তার জন্মদিনের জন্য, ওকিকি তাকে একটি মিষ্টি নোট লিখেছিলেন, প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি তাকে তার স্ত্রীকে ডাকতে কত ভাগ্যবান, কারণ তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে কীভাবে তিনি তার জীবনে এত আনন্দ নিয়ে এসেছেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে সবচেয়ে চিন্তাশীল, বুদ্ধিমান এবং যত্নশীল ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন এবং তিনি সর্বদা তার সবচেয়ে বড় সমর্থক হওয়ার এবং তার জন্য সেখানে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

২০২৩ সালে তাদের 5 তম বিবাহ বার্ষিকী উদযাপন করার সময়, ওকিকি তার স্ত্রীর প্রতি তার ভালবাসার কথা জানিয়েছিলেন কারণ তিনি কীভাবে তাকে বিয়ে করে সেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সে সম্পর্কে প্রতিফলিত হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে তার সাথে প্রতিদিন একটি রোলার কোস্টার রাইড ছিল, কারণ তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে গেছেন।

