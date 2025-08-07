আমি দস্যুদের সাথে আলোচনা করব না, বাগো বলেছেন

নাইজের রাজ্যের গভর্নর মুহাম্মদ উমরু বাগো দস্যুদের সাথে আলোচনা না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, জোর দিয়ে যে এটি অগ্রহণযোগ্য এবং তিনি পরিবর্তে রাজ্যে কিছু স্থানীয় কাউন্সিলকে জর্জরিত করে ঘন ঘন দস্যু হামলার বিষয়ে রাষ্ট্রপতি এবং জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টার হস্তক্ষেপের সন্ধান করবেন।
বাগো আরও পর্যবেক্ষণ করেছেন যে কয়েকটি রাজ্যে দস্যুদের সাথে আলোচনার ফলে গবাদি পশুদের বাড়ানো হয়েছে।
গভর্নর বুধবার, 6 আগস্ট, 2025 সালে মিনায় অনুষ্ঠিত রাজ্য বাণিজ্য প্রাণী আন্দোলন সুরক্ষা এবং ভেটেরিনারি পরিদর্শন অনুমতি বাস্তবায়নের বিষয়ে একটি স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শমূলক সভায় তাঁর অবস্থানকে পরিচিত করেছিলেন।
গুল্ম থেকে বিক্রি করার জন্য লোকেরা জবাই করা মাংস আনার বিষয়টি নিয়ে তিনি বলেছিলেন যে প্রাসঙ্গিক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যাতে নিশ্চিত হয়ে যায় যে কেবলমাত্র স্বীকৃত অ্যাবটোয়ারগুলিতে জবাই করা মাংস বাজারে বিক্রি হয় এবং রাজ্যে প্রবেশ করা প্রাণিসম্পদকে অবশ্যই টিকা দেওয়া উচিত।
তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে কোনও কৃষকের ডানদিকে ডানদিকে খামার করা উচিত নয়, যা মহাসড়কের পাশাপাশি পাশাপাশি রয়েছে, এবং পশুপালীদের তাদের পশুদের খামারে চারণ করতে না দেওয়ার জন্য সতর্ক করে দিয়েছিল যে, যে কেউ চাওয়া খুঁজে পেয়েছে সে অনুযায়ী মোকাবেলা করা হবে।
গভর্নর হাইলাইট করেছিলেন যে ২০২২, ১৮ এবং ১৯ ধারাগুলির প্রাণী রোগ নিয়ন্ত্রণ আইন আইনটি প্রাণী, হাঁস -মুরগি এবং প্রাণীজ পণ্য পরিবহনের অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রাণী স্বাস্থ্য ও ভেটেরিনারি পরিষেবা বিভাগের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে ক্ষমতা দিয়েছে, বলেছে যে এটি জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য, বাজার ব্যবস্থার উন্নতি এবং জীবিকা রক্ষার জন্য একটি ব্যবহারিক হাতিয়ার।
বাগো আরও ব্যাখ্যা করেছিলেন যে বাণিজ্য প্রাণী চলাচল সুরক্ষা এবং ভেটেরিনারি পরিদর্শন পারমিট সিস্টেমগুলির প্রবর্তন প্রাণিসম্পদ অপারেটরদের হতাশ করার উদ্দেশ্যে নয়, তবে বাণিজ্য করিডোরগুলি সুরক্ষিত করা, পশুর স্বাস্থ্যের অবস্থা ট্র্যাক করতে এবং বাজার, খামার এবং সীমানা জুড়ে ভেটেরিনারি সম্মতি জোরদার করার জন্য।
গভর্নর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে রাজ্য জুড়ে রাজ্য জুড়ে চারণ রিজার্ভের জন্য রাজ্যের ১২০,০০০ হেক্টর জমি রয়েছে এবং এটি ফেডারেল সেবা ও কৃষি ও কৃষি মন্ত্রনালয়ের সাথে কাজ করছে, পাশাপাশি উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে রিজার্ভের মধ্যে চারণভূমির জন্য চারণভূমির জন্য ঘাসের জন্য বীজ আনার জন্য এবং সেই মৌলিক সুযোগগুলি সরবরাহ করা হবে।
এর আগে, যাযাবর ও যাজক বিষয়ক কমিশনার উমর সন্দা রাবে পরামর্শমূলক সভাটিকে উন্নয়নমূলক হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং প্রাণীর মঙ্গল নিশ্চিত করবেন, তাদের সুরক্ষিত করবেন এবং প্রাণিসম্পদ শিল্পের উন্নতির জন্য জায়গা সরবরাহ করবেন এবং জবাইয়ের আগে প্রাণীদের পরীক্ষা করার আগে প্রাণীদের পরীক্ষা করার আগে প্রাণীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভাবকেও শোক প্রকাশ করবেন।
রাষ্ট্রপতি, ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ক্যাটাল ডিলার, প্রসেসর এবং নাইজেরিয়ার বিপণনকারী, আল। ইলিয়াসু বুলামা প্রাণিসম্পদ শিল্প বিকাশে গভর্নরের প্রচুর প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছিলেন, তবে জোর দিয়েছিলেন যে গবাদি পশুদের ক্রমবর্ধমান বিপদটি গবাদি পশুদের ব্যবসায়কে প্রভাবিত করছে।
তিনি বলেছিলেন যে এই বিষয় সম্পর্কে সমিতি বেশ কয়েকটি traditional তিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান এবং সুরক্ষা সংস্থার সাথে বৈঠক করেছে এবং আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছে যে রাজ্য সরকার কর্তৃক রাজ্য বাণিজ্য প্রাণী আন্দোলনের অনুমতি বাস্তবায়নের ফলে চ্যালেঞ্জগুলি সমাধান করা হবে।
মায়েটি আল্লাহ ক্যাটাল ব্রিডার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান, নাইজার স্টেট অধ্যায়, উমর আবুবকর লাপাই বলেছেন যে একটি পশুচিকিত্সা পরিদর্শন পারমিট প্রয়োগ করা স্বাস্থ্যকর মাংস গ্রহণ নিশ্চিতকরণে দীর্ঘ পথ পাবে, যখন গবাদি পশুদের র্যাঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা কৃষক-তারের সংঘর্ষের সমাধান করতে সহায়তা করবে।
তাদের পৃথক মন্তব্যে, নাইজার রাজ্যের কসাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা শেহু সারকিন পাওয়া এবং গবাদি পশুর ব্রিডারদের প্রতিনিধিরা, সাদিক আবুবকর এবং হুসেনী বসো, যারা রাজ্য জুড়ে সমস্ত ফুলানির প্রধানদের পক্ষে কথা বলেছেন, কৃষক-হার্টের ক্রিমারকে শেষের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য গভর্নরের প্রচেষ্টায় আস্থা প্রকাশ করেছিলেন।