আমি দুটি সেরা অ্যান্ড্রয়েড ক্যামেরা ফোনের সাথে 500 টি ছবি তুলেছি – এখানে পরিষ্কার বিজয়ী
News

আমি দুটি সেরা অ্যান্ড্রয়েড ক্যামেরা ফোনের সাথে 500 টি ছবি তুলেছি – এখানে পরিষ্কার বিজয়ী

প্রকাশ খান্না/জেডডনেট

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ

  • ওপ্পো ফাইন্ড এক্স 8 আল্ট্রা প্রায় প্রতিটি দৃশ্যে স্যামসাং প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে ভাল পারফর্ম করে।
  • গ্যালাক্সি এস 25 আল্ট্রা আল্ট্রাউড ক্যামেরার তুলনা করে কাছে আসে।
  • ওপ্পোর ফ্ল্যাগশিপে এক্সপ্যান মোড, হাসেলব্ল্যাড কালার সায়েন্স এবং মাস্টার মোডের মতো অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

স্যামসাং গ্যালাক্সি এস 25 আল্ট্রা একটি মূলধারার ফোনে সর্বাধিক বহুমুখী ক্যামেরা সিস্টেমগুলির মধ্যে একটি রাখে, এর দুটি টেলিফোটো ক্যামেরা এবং একটি আল্ট্রাউড সেন্সরকে 200 এমপি প্রাথমিক ক্যামেরার সাথে এবং একটি আল্ট্রাউড সেন্সরকে ধন্যবাদ।

এছাড়াও: স্যামসুং গ্যালাক্সি এস 25 আল্ট্রা বনাম ওয়ানপ্লাস 13: আমি সেরা অ্যান্ড্রয়েড ফোনগুলির তুলনা করেছি এবং এটি খুব কাছাকাছি ছিল

তবে ওপ্পো খুঁজে পাওয়া এক্স 8 আল্ট্রা সমানভাবে, যদি না হয় তবে বহুমুখী। এটির পিছনে চারটি 50 এমপি ক্যামেরায় আরও বড় সেন্সর রয়েছে। এছাড়াও, ওপ্পো ফ্ল্যাগশিপটি একটি দিয়ে যুক্ত করা হয় পুনর্নবীকরণ হাসেলব্ল্যাড অংশীদারিত্ব – এক্সপ্যান মোড, আরও ভাল প্রতিকৃতি এবং অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য হাসেলব্ল্যাড প্রাকৃতিক রঙ সমাধানমোবাইলের জন্য পুনরায় ইঞ্জিনিয়ারড।

আমার সুইডেনে আমার ভ্রমণের বিষয়ে কোন ফোনটি গ্রহণ করা উচিত তা নিয়ে আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম, তাই আমি উভয়ই নিয়েছি এবং ফলাফলগুলি তুলনা করি, যা … আকর্ষণীয়।

ক্যামেরা চশমা তুলনা

বিভাগওপ্পো x8 আল্ট্রা সন্ধান করুনস্যামসাং গ্যালাক্সি এস 25 আল্ট্রা
প্রধান ক্যামেরা50 এমপি, এফ/1.8, 23 মিমি (প্রশস্ত), 1.0 “-টাইপ সেন্সর, 1.6µm, ওআইএস200 এমপি, এফ/1.7, 24 মিমি (প্রশস্ত), 1/1.3 “, 0.6µm, ওআইএস
টেলিফোটো 150 এমপি, এফ/2.1, 70 মিমি (পেরিস্কোপ), 1/1.56 “, 1.0µm, 3x অপটিক্যাল জুম, ওআইএস10 এমপি, এফ/2.4, 67 মিমি, 1/3.52 “, 1.12µm, 3 এক্স অপটিকাল জুম, ওআইএস
টেলিফোটো 250 এমপি, এফ/3.1, 135 মিমি (পেরিস্কোপ), 1/1.95 “, 0.8µm, 6 এক্স অপটিকাল জুম, ওআইএস50 এমপি, এফ/3.4, 111 মিমি (পেরিস্কোপ), 1/2.52 “, 0.7µm, 5 এক্স অপটিকাল জুম, ওআইএস
আল্ট্রাওয়াইড ক্যামেরা50 এমপি, এফ/2.0, 15 মিমি, 120˚ এফওভি, 1/2.75 “, 0.64µm50 এমপি, এফ/1.9, 120˚ এফওভি, 1/2.5 “, 0.7µm,

ওপ্পো এবং স্যামসুং ফ্ল্যাগশিপগুলি 2025 এর সেরা ফোনগুলির মধ্যে কয়েকটি That এটি 1 ইঞ্চি-টাইপ 50 এমপি মেইন সেন্সর দ্বারা পরিচালিত হয়, যা স্যামসাংয়ের 200 এমপি প্রাথমিক ক্যামেরার চেয়ে ভাল মানের ফটোগুলি স্ন্যাপ করে।

তবে এটি বাকি সেন্সর যা এটি নেতৃত্ব নিতে সহায়তা করে। 10 এমপি 3 এক্স অপটিকাল জুম স্যামসুং টেলিফোটো ক্যামেরা ওপ্পোর 50 এমপি 3 এক্স অপটিকাল জুম সমর্থিত পেরিস্কোপ ক্যামেরার বিরুদ্ধে কোনও সুযোগ নেই, যখন এটি আল্ট্রাউড শট এবং 50 এমপি মাধ্যমিক 5x (ওপ্পোতে 6x) পেরিস্কোপ জুম ফটোগুলিতে নিবিড়ভাবে প্রতিযোগিতা করে।

এছাড়াও: স্যামসুং গ্যালাক্সি এস 25 আল্ট্রা বনাম ওয়ানপ্লাস 13: আমি সেরা অ্যান্ড্রয়েড ফোনগুলির তুলনা করেছি এবং এটি খুব কাছাকাছি ছিল

এতে কোনও সন্দেহ নেই যে ফাইন্ড এক্স 8 আল্ট্রা এর গ্যালাক্সি এস 25 আল্ট্রা এর চেয়ে আরও ভাল ক্যামেরা প্যাকেজ রয়েছে, এর বড় সেন্সর এবং হাসেলব্ল্যাড রঙ বিজ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ। তবে এটি সময়ে সময়ে বেমানানও হতে পারে, স্যামসাংয়ের গ্যালাক্সি এস 25 আল্ট্রাকে প্রান্ত দেয়। দু’জন আমার ছুটির ফটোগুলিতে কীভাবে তুলনা করে তা এখানে।

এটি সমস্ত রঙ বিজ্ঞান সম্পর্কে

3x-oppo-find-x8-ultra-vs-samsung-galaxy-S25-ultra

প্রকাশ খান্না/জেডডনেট

ওপ্পো সন্ধান করুন এক্স 8 আল্ট্রা বেশিরভাগ পরিস্থিতিতে বিষয়গুলি আরও ভালভাবে প্রকাশ করে। এটি কঠোর আলোকসজ্জার পরিস্থিতিতে বিষয়টিকে আলোকিত করার প্রবণতা রাখে, এগুলি (প্রায়) কৃত্রিম দেখায়, তবে আমি এখনও স্যামসাংয়ের আন্ডার-এক্সপোজড শটগুলির চেয়ে এটি পছন্দ করি। উদাহরণস্বরূপ, উপরের শটগুলিতে, আমার মুখটি স্যামসাংয়ের 3x প্রতিকৃতির চেয়ে বাম চিত্রটিতে আরও ভাল উন্মুক্ত দেখায়। স্যামসুংয়ের একটি উষ্ণতর আন্ডারটোন রয়েছে, অন্যদিকে ওপ্পোর শটটি আরও প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে।

ওপ্পো-ফাইন্ড-এক্স 8-উল্ট্রা-ভিএস-স্যামসুং-গ্যালাক্সি-এস 25-আল্ট্রা

প্রকাশ খান্না/জেডডনেট

ওপ্পো সময়ে সময়ে প্রসেসিংকে অতিরিক্ত করতে পারে। উপরের শটগুলির কোনওটিই নিখুঁত নয়, তবে আমি গ্যালাক্সি এস 25 আল্ট্রা ফটো বাছাই করব কারণ এটি কৃত্রিম দেখাচ্ছে না।

এছাড়াও: একটি ওয়ানপ্লাস ফোনের মালিক? আমি 10 টি সেটিংস পরিবর্তন করেছি ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে

অপ্রত্যাশিত অবস্থায়, এটি আমার ত্বকের স্বর ধরে রাখে এবং আরও বাস্তব দেখায়, অন্যদিকে ওপ্পো হাইলাইটগুলি কিছুটা হলেও উড়িয়ে দেয়। এটি সেই বেমানান প্রক্রিয়াজাতকরণ পরিস্থিতিগুলির মধ্যে একটি যা একবারে একবার ঘটে তবে আপনি যদি কোনও ব্যাকআপ শটটি ছুঁড়ে না ফেলে থাকেন তবে এটি ছবির ভিউকে নষ্ট করতে পারে।

1x লোমলাইট শটগুলি ওপো-ফাইন্ড-এক্স 8-উল্ট্রা-ভিএস-স্যামসুং-গ্যালাক্সি-এস 25-উল্ট্রা -1

প্রকাশ খান্না/জেডডনেট

বেমানান প্রক্রিয়াজাতকরণ কেবল কঠোর আলো অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ। অন্যথায়, ওপ্পোর ফাইন্ড এক্স 8 আল্ট্রা প্রতিটি দৃশ্যে স্যামসাং গ্যালাক্সি এস 25 আল্ট্রা মারছে। এটি ধারাবাহিকভাবে কম আলোতে আরও ভাল চেহারার শটগুলি অঙ্কুর করে। এই প্রদীপের বাল্বগুলি লক্ষ্য করুন; স্যামসুং বিশদটি পেতে পারেনি, এবং সামগ্রিক শটটিতে আরও শব্দ রয়েছে, অন্যদিকে ওপ্পোর চিত্রটি তীক্ষ্ণ।

6x-oppo-find-x8-ultra-vs-samsung-galaxy-S25-ultra

6x ওপ্পো অপটিকাল জুম বনাম 5x স্যামসাং অপটিক্যাল জুম

প্রকাশ খান্না/জেডডনেট

এই গল্পটি তাদের নিজ নিজ পেরিস্কোপ জুম ক্যামেরায় অব্যাহত রয়েছে। ওপ্পোর 6 এক্স জুম আরও বিশদ, প্রাকৃতিক বোকেহ এবং কোনও শব্দ নয়, এমনকি কম আলোতেও। স্যামসাংয়ের শটটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিশদ ছড়িয়ে দেওয়ার পরেও নিস্তেজ দেখায়, যখন গ্যালাক্সি এস 25 আল্ট্রা এর তুলনায় ওপ্পোর রঙগুলি পপ করে।

আল্ট্রাওয়াইড-ওপ্পো-ফাইন্ড-এক্স 8-উল্ট্রা-ভিএস-স্যামসুং-গ্যালাক্সি-এস 25-আল্ট্রা

প্রকাশ খান্না/জেডডনেট

স্যামসুং আল্ট্রাওয়াইড চিত্রগুলিতে আরও ভাল প্রতিযোগিতা করে। উভয় ফোনই কম-লাইট শটের জন্য প্রচুর বিশদ সহ স্যাচুরেটেড রঙগুলি প্রক্রিয়া করে। আউটডোরস, গ্যালাক্সি এস 25 আল্ট্রা এবং ওপ্পো এক্স 8 আল্ট্রা ক্যাপচারকে সমানভাবে সুদর্শন শটগুলি খুঁজে পেয়েছে, তবে ওপ্পোর প্রাণবন্ত চেহারার রঙ বিজ্ঞান আমার কাছে আরও আবেদন করে।

ওপ্পো প্রতিকৃতিতে কেক নেয়

প্রহর খান্না প্রতিকৃতি ওপ্পোতে বন্দী x8 আল্ট্রা সন্ধান করুন।

X8 আল্ট্রা সন্ধান করুন

প্রকাশ খান্না/জেডডনেট

আমি যে কোনও দিন প্রতিকৃতি শটগুলির জন্য গ্যালাক্সি এস 25 আল্ট্রা ওভার এক্স 8 আল্ট্রা ফাইন্ডটি বেছে নেব। এমনকি 6x এ, প্রতিকৃতি শটগুলি দুর্দান্ত দেখায়, হাসেলব্ল্যাড রঙ বিজ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ। উজ্জ্বল আলোকসজ্জার পরিস্থিতিতে, এটি একটি প্রাকৃতিক চেহারার বোকেহ প্রক্রিয়া করে এবং এর চারপাশের সুরের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়।

উদাহরণস্বরূপ, উপরের দুটি ফটো সমুদ্রের কাছে তোলা হয়েছিল, তাই তাদের শীতল স্বর রয়েছে তবে সূর্যাস্তের সময় তোলা একটি প্রতিকৃতিতে একটি উষ্ণ সুর থাকবে।

প্রকাশ খান্না প্রতিকৃতি ওপ্পোতে ধরা পড়েছে x8 আল্ট্রা এবং স্যামসাং গ্যালাক্সি এস 25 আল্ট্রা সন্ধান করুন

প্রকাশ খান্না/জেডডনেট

তুলনা করার জন্য, স্যামসাংয়ের শটটি কম প্রাণবন্ত দেখায় এবং বিষয়টির প্রান্তগুলির চারপাশে আক্রমণাত্মক অস্পষ্টতা রাখে, যা প্রতিকৃতি শটকে অপ্রাকৃত দেখায়। যদিও এটি আমার শার্টের রঙ আরও ভালভাবে ধরে রাখে, ওপ্পোর ফটো এটি সরবরাহ করে vibe সরাসরি সূর্যের আলোতে এর উষ্ণ সুরের সাথে জায়গাটি।

এছাড়াও: স্যামসুং এই গ্যালাক্সি ফোনগুলিকে একটি বড় ইউআই আপগ্রেড দিচ্ছে – এখানে কোন মডেলগুলি যোগ্যতা অর্জন করে

ওপ্পো-ফাইন্ড-এক্স 8-উল্ট্রা-এক্সপ্যান-মোড।

ওপ্পোতে এক্সপ্যান মোড x8 আল্ট্রা সন্ধান করুন

প্রকাশ খান্না/জেডডনেট

একাধিক জিনিস রয়েছে – যেমন 6x টেলি ম্যাক্রো এবং এক্সপ্যান মোড – যা আপনি কেবল ওপ্পোতে খুঁজে পাবেন x8 আল্ট্রা। অজানা জন্য, এক্সপ্যান মোড ওয়ানপ্লাস এবং ওপ্পো ফ্ল্যাগশিপ ফোনে উপলব্ধ। এটি হাসেলব্ল্যাডের এক্সপ্যান বৈশিষ্ট্য দ্বারা অনুপ্রাণিত, যা আপনাকে প্যানোরামিক শটগুলি একটি অনন্য 65:24 দিক অনুপাতের মধ্যে ক্যাপচার করতে দেয়।

আমি এটি পছন্দ করি কারণ আমি কীভাবে দুর্গগুলিতে শৈল্পিক সিলিং বা প্রাকৃতিক জায়গাগুলিতে প্যানোরামিক-জাতীয় দৃশ্যগুলি স্ন্যাপ করতে সক্ষম হব? অবশ্যই নিয়মিত প্যানোরামা মোডের সাথে নয়।

নীচের লাইন

স্যামসুং অনেক কিছু সঠিকভাবে পায়, যেমন ক্যামেরা নিয়ন্ত্রণের মতো বোতামটি যুক্ত না করা, যা আমার ওপ্পো ফোনে ল্যান্ডস্কেপ শ্যুটিংয়ের অভিজ্ঞতাকে বাধা দেয়। যাইহোক, দক্ষিণ কোরিয়ার জায়ান্টকে রঙিন বিজ্ঞানটি সুর করার ক্ষেত্রে কাজ করা দরকার যদি এটি ওপ্পোর পছন্দগুলি x8 আল্ট্রা খুঁজে পেতে চ্যালেঞ্জ করতে চায়। আপাতত, আমি আনন্দের সাথে এর হাসেলব্ল্যাড রঙ, আরও ভাল প্রতিকৃতি, মাস্টার মোড এবং এক্সপ্যান মোডের জন্য একটি গ্যালাক্সি এস 25 আল্ট্রা দিয়ে ওপ্পো ফ্ল্যাগশিপটি বেছে নেব।

