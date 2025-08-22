“আমি দেখতে পাচ্ছি সৌন্দর্যটি কোথা থেকে এসেছে” – তাচা, অন্যরা তার জন্মদিনের চিহ্ন হিসাবে তার মায়ের ছবি ভাগ করে নেওয়ার মতো প্রতিক্রিয়া দেখায়

বড় ভাই নাইজার প্রাক্তন গৃহকর্মী রোজলাইন আফিজে, যিনি লিকারোস হিসাবে বেশি পরিচিত, তিনি অনেক লোককে তার মায়ের ছবি নিয়ে কথা বলতে পেরেছেন।
লিকারোস তার মায়ের ছবিগুলি তার ইনস্টাগ্রাম এবং টুইটার পৃষ্ঠাগুলিতে জন্মদিনের শ্রদ্ধা জানার সাথে ভাগ করে নিয়েছিল। তিনি তার মাকে সেরা মহিলা, সবচেয়ে সুন্দর, তার সমস্ত কিছু এবং তার শিলা হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
তার মায়ের প্রতি তার ভালবাসার বিষয়টি নিশ্চিত করে তিনি বলেছিলেন যে তিনি সেরা হওয়ার জন্য তাঁর প্রশংসা করায় তিনি নির্বাক ছিলেন। রিয়েলিটি তারকা তার মায়ের প্রশংসা করেছিলেন শক্তিশালী, প্রার্থনায় অবিচল, হাল ছাড়েন না, সর্বদা সেখানে উপস্থিত হন, তাকে এবং সর্বোপরি তাকে ভালবাসেন।
“আমার মায়ের জন্মদিনের শুভেচ্ছা
আমার মা
আমার সেরা মহিলা
সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা
আমার শিলা
আমার সবকিছু
আমি তোমাকে ভালবাসি, মমি,
আমি নির্বাক
সেরা হওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ
আপনার প্রার্থনায় দৃ strong ় এবং অবিচল থাকার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, কখনও হাল ছাড়ার জন্য, সর্বদা সেখানে থাকার জন্য, আমাকে ভালবাসার জন্য এবং সর্বোপরি আমাকে থাকার জন্য।
আমি তোমাকে ভালবাসি, মমি এতটা, you শ্বর তোমাকে আমার জন্য মঙ্গল করুন ”।
তার মন্তব্য বিভাগে, তাচা লিখেছেন, “ওও !! আমি দেখতে পাচ্ছি সৌন্দর্য কোথা থেকে এসেছে
টলু বালি লিখেছিলেন, “তিনি খুব সুন্দর।
আমি বিমি বিম্পি, “সুন্দর সংযুক্ত করুন
এনকেচি আশীর্বাদ লিখেছিল, “ওহ, মমি খুব সুন্দর।
ইউটি নওয়াচুকু লিখেছেন, “আহ আহ !! জীবনের মমি। আপনার একটি লিও মামা আছে
মেক-আপ শিল্পী বিবিওনস লিখেছেন, “আপনার যমজ
একজন মিসলিভিয়াগ লিখেছেন, “বাহ, কেবল বাহ, সে খুব সুন্দর, এবং সে নিজেকে জন্ম দিয়েছে
এক আমি। জিনি লিখেছেন, “মমি দেখতে এমন একটি সৌন্দর্য”।
অন্যান্য খবরে, অ্যালকোহোজ কয়েক মাস আগে ইন্টারনেটে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল যখন তিনি একটি অত্যাশ্চর্য traditional তিহ্যবাহী পোশাকে নিজের একটি ভিডিও ভাগ করেছিলেন। রিয়েলিটি স্টার নিজেকে একটি রিং ইমোজি সহ ‘মিসেস’ হিসাবে সম্বোধন করেছিলেন, যা অনলাইনে ভ্রু উত্থাপন করেছিল।
সাগা আদিওলু একটি সাক্ষাত্কারে দাবি করেছিলেন যে তিনি এবং লিকারোস বিবাহিত। তিনি জনসাধারণের কাছে তাদের সম্পর্কের স্থিতি ব্যাখ্যা করার সময় এটি জানিয়েছিলেন কারণ দুজন বেশ কয়েকটি প্রিয় ভিডিও ভাগ করে নিচ্ছিল।
এদিকে, লিকোরোজ তাকে কাহিনী দিয়ে পাঠিয়ে নেটিজেনদের কঠোর সতর্কতা জারি করেছিলেন। রিয়েলিটি স্টার তাদের সতর্ক করেছিল যে কোনও কিছু ধরে না বা দম্পতি হিসাবে তাদের একসাথে পাঠানোর চেষ্টা না করে।
লিকোরোজ এবং সাগা তাদের দম্পতির সিরিজটি ইনস্টাগ্রামে ট্যাগড দম্পতির ক্রনিকলসে অনেকের হৃদয় জিতেছে।
মনে রাখবেন যে লিকারোস একবার এমমানুয়েলের সাথে সম্পর্কের মধ্যে ছিলেন এবং তাদের একটি অগোছালো ব্রেকআপ হয়েছিল। শাইন ইয়া আই রিইউনিয়নের সময় এই দুজনেই তাদের সম্পর্কের বিষয়গুলিকে ছুঁড়ে ফেলেছিল।