“আমি নিজেকে বুড়ো মানুষ হিসাবে দেখি না”

যদিও আমরা অনেকেই তাকে জেমস বন্ড হিসাবে ভাবেন, পিয়ার্স ব্রোসানান একটি নতুন মামলা নিচ্ছেন, এবার একজন পেনশনার হিসাবে একটি নতুন নেটফ্লিক্স মুভিতে হত্যার সমাধানের চেষ্টা করছেন।
ফিল্মটি রিচার্ড ওসমানের “বৃহস্পতিবার মার্ডার ক্লাব” এর একটি অভিযোজন, যা অবসর গ্রহণের বাড়ির একদল বয়স্ক ব্যক্তিদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যারা সত্যিকারের হত্যার মামলায় টেনে নিয়ে যায় এবং সিদ্ধান্ত নেয় যে এটি নিজের চেয়ে আরও ভাল সমাধান করার জন্য কে।
নাভান নেটিভ রন রিচি, একজন অবসরপ্রাপ্ত ইউনিয়ন নেতা রিচির চরিত্রে অভিনয় করেছেন, কিন্তু সাগা ম্যাগাজিনে চ্যাট করার সময় তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে তাঁর 70 এর দশকে থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে একজন বৃদ্ধ হিসাবে দেখেন না।
তিনি ভাগ করে নিয়েছিলেন: “আমি নিজেকে মোটেও বৃদ্ধ হিসাবে দেখি না। তবে আমি মনে করি আমি কারও দ্বারা একজন বৃদ্ধ মানুষ হিসাবে বিবেচিত হব এবং আমার বয়স বাড়ছে, এটি অবশ্যই নিশ্চিত। সুতরাং ‘বৃহস্পতিবার মার্ডার ক্লাব’ হৃদয়ের সেই সমস্ত জটিলতার সাথে ডিল করেছে যা মাঝে মাঝে দেখতে এতটা ভঙ্গুর।”
ফিল্মটি নিজেই বড় হওয়ার সাথে সাথে লোকেরা প্রচুর পরিমাণে হাইলাইট করে এবং এর আরও কিছু কঠিন দিক।
ব্রোসানন আরও যোগ করেছেন: “এটি বুড়ো হয়ে উঠছে এমন লোকদের জন্য এটি প্রচুর স্বাচ্ছন্দ্য এনে দেবে। আমরা আমাদের সমাজের প্রবীণদের দেখাশোনা করি না, তারা পাশে চলে যায় It’s এটি মর্যাদা ও আশার গল্প” “
“দ্য বৃহস্পতিবার মার্ডার ক্লাব” প্রথমটি ২০২০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এই সেপ্টেম্বরে পঞ্চম হওয়ার সাথে সাথে এখন চারটি খেতাব অন্তর্ভুক্ত একটি বিশাল সফল হত্যার রহস্য সিরিজ তৈরি করেছে।
ছবিটি চারটি অদম্য অবসরপ্রাপ্ত অবসর গ্রহণ করেছে – এলিজাবেথ (হেলেন মিরেন), রন (পিয়ার্স ব্রোসানান), ইব্রাহিম (বেন কিংসলে), এবং জয়েস (সেলিয়া ইমরি) – যারা মজাদার জন্য শীতল কেস হত্যার সময় ব্যয় করে তাদের সময় ব্যয় করে। যখন তাদের নিজের দোরগোড়ায় একটি অব্যক্ত মৃত্যু ঘটে তখন তাদের নৈমিত্তিক ঝাঁকুনি তাদের হাতে সত্যিকারের হুডুনিট দিয়ে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার সাথে সাথে একটি রোমাঞ্চকর মোড় নেয়।
সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন ক্রিস কলম্বাস এবং এতে অভিনয় করেছেন নওমি অ্যাকি, ড্যানিয়েল মায়স, হেনরি লয়েড-হিউজেস, টম এলিস, জোনাথন প্রাইস, ডেভিড টেন্যান্ট, পল ফ্রিম্যান, জিওফ বেল, রিচার্ড ই গ্রান্ট এবং ইনগ্রিড অলিভার।
https://www.youtube.com/watch?v=50DYGZRBHFA
*এই নিবন্ধটি মূলত পিবিলিশ করা হয়েছিল অতিরিক্ত। আই।