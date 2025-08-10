You are Here
“আমি নিজেকে ভাবছি, আমি কীভাবে এটি করার জন্য আমার 20 এবং এই জাতীয় বছর ব্যয় করেছি?” | জুডো
টেলমা মন্টিরো আর জানেন না যে 20 বছরেরও বেশি সময় ধরে এক মাসের অবকাশের মতো হওয়া কেমন। তবে এটি ২০২৫ সালে জানতে পারবে। গত বছরের ডিসেম্বরে, 39 বছর বয়সী জুডোকা তার প্রতিযোগিতামূলক জীবনের সমাপ্তি ঘোষণা করেছিল এবং তাই যখন গ্রীষ্মটি বেনফিকার জুডোর সমন্বয়কারী হিসাবে তার নতুন চাকরিতে ফিরে আসে এবং ফিরে আসে, তখন তাকে ফর্মটি পুনরুদ্ধার করার বিষয়ে চিন্তা করতে হবে না। এটি সমস্ত চিন্তাভাবনা এবং অনুশোচনা ছাড়াই তৈরি করা হয়েছিল, টেলমা এক ঘন্টারও বেশি সময় কথোপকথনের জন্য জনসাধারণকে বলে। একটি কথোপকথনে তিনি উত্সের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি 90 টিরও বেশি পদক জিতেছিলেন – এমনকি কতজন ছিলেন তাও জানেন না – এবং অলিম্পিক ব্রোঞ্জটি উপস্থিত হওয়ার মুহুর্তে এসেছিল। আমি যদি আগে উপস্থিত হয়ে থাকি তবে তিনি বলেন, আমি এতটা জিততে পারি না।

