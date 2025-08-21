You are Here
‘আমি পঞ্চম’; ভিডিও দেখুন
রাষ্ট্রপতি গুজব নিয়ে সতর্কতার সুপারিশ করেছিলেন এবং তার নিজের স্বাস্থ্যের অবস্থার প্রশংসা করেছেন

রাষ্ট্রপতি লুইজ ইনসিও লুলা দা সিলভা (পিটি) বৃহস্পতিবার, ২১ তারিখে একটি ভাষণে তার স্বাস্থ্যের বিষয়ে একটি ষড়যন্ত্র তত্ত্বের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সোরোকাবা (এসপি) -তে মোবাইল ডেন্টাল ইউনিট সরবরাহের ঘটনায় তিনি একটি রসিকতা করেছিলেন, তিনি একটি রসিকতা করেছিলেন জাল খবর যে তিনি মারা গিয়েছিলেন এবং পর পর ক্লোন দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল। “আমি ইতিমধ্যে পঞ্চম লুলা,” তিনি কৌতুক করেছিলেন।



রাষ্ট্রপতি লুলা (পিটি) গুজব এবং 120 এ পৌঁছানোর বারবার ইচ্ছুকতার উল্লেখ করেছেন

ছবি: উইল্টন জুনিয়র / এস্তাদো / এস্তাদো

প্রধান নির্বাহী তিনি 120 বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর জীবনযাত্রার লক্ষ্যের পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। “God শ্বর আমাকে সপ্তম, অষ্টম, দশম লুলা হতে চান, কারণ আমি 120 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে চাই। তারা বলে যে স্বর্গ খুব ভাল। যে কেউ আমার জায়গা চায়, আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে, কারণ আমি এখানে পৃথিবীতে আরও কিছুটা বাঁচতে চাই,” তিনি বলেছিলেন।

রাষ্ট্রপতি মিথ্যা ও সত্যকে উল্লেখ করে “গম থেকে আলাদা করার” গুরুত্বের বিষয়ে কথা বলেছেন এবং দেশে বিদ্যমান “মিথ্যা কারখানা” এর উদাহরণ দেওয়ার জন্য গুজবকে উদ্ধৃত করেছিলেন।

জেনিয়াল রিসার্চ/কোয়েস্ট সেই একই দিনে এই বিবৃতিটি ঘটে দ্বিতীয় রাউন্ডের পরিস্থিতিতে সমস্ত সম্ভাব্য অধিকার -উইং বিরোধীদের তুলনায় লুলার সুবিধা রয়েছে। সাও পাওলোর গভর্নর, তারসিয়ো ডি ফ্রেইটাস (রিপাবলিকান) এর বিরুদ্ধে, সুবিধাটি আট শতাংশ পয়েন্ট।

লুলা প্রায়শই বলে যে ২০২26 সালের নির্বাচনে অংশ নেওয়া তার স্বাস্থ্যের অবস্থার উপর নির্ভর করবে। সোরোকাবায় অনুষ্ঠানে সমর্থকদের জন্য, পেটিস্টা এটি জিজ্ঞাসা করেছিল যদি এটি চতুর্থ মেয়াদে পৌঁছে যায় তবে বিরোধীদের অস্বস্তি কল্পনা করেছিল মালভূমি সামনে।

লুলা বলেছিলেন, “লুলার একটি আদেশ অনেক লোককে বিরক্ত করেছিল, দুটি পদ আরও অনেক বেশি বিরক্ত করেছিল, তিনটি পদ, আরও অনেক কিছু।

তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে, রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন যে তিনি 79৯ বছর বয়সে 65 বছর বয়সের চেয়ে ভাল শারীরিক প্রতিরোধের ছিলেন, যখন তিনি তার দ্বিতীয় মেয়াদ শেষে ২০১০ সালে রাষ্ট্রপতি পদ ছেড়ে দেন।

সাম্প্রতিক দিনগুলিতে, পেটিস্টা শারীরিক স্বভাব দেখানোর জন্য সামাজিক নেটওয়ার্কগুলি ব্যবহার করেছে। গত সপ্তাহে, তিনি একটি ভিডিও প্রকাশ করেছিলেন যাতে তিনি প্লেনাল্টোর মেজানাইনের অ্যাক্সেস র‌্যাম্পটি চালান।

ইনস্টাগ্রামে এই পোস্টটি দেখুন

পোস্টটি লুইজ আইএনসিও লুলা দা সিলভা (@লুলাওফিশিয়াল) ভাগ করেছেন

রাষ্ট্রপতি জোর দিয়েছিলেন যে তিনি যত্ন নেন এবং একটি অনুশীলনের রুটিন বজায় রাখেন। “আমি ভিতরে যেতে চাই না। আমি, যে কোনও দিন প্লেনাল্টো প্রাসাদের র‌্যাম্পে উঠে যাব তা দেখার জন্য আমার সাথে কারা যাবেন তা দেখার জন্য,” তিনি বলেছিলেন।



Source link

