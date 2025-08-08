You are Here
‘আমি পরে আরও বাচ্চাদের চাই’ – কেন সে তার ডিম হিমশীতল করে তিভা সেভেজ
News

‘আমি পরে আরও বাচ্চাদের চাই’ – কেন সে তার ডিম হিমশীতল করে তিভা সেভেজ

নাইজেরিয়ান আফ্রোবিটস তারকা, টিওয়া সেভেজ তার ডিম জমে যাওয়ার বিষয়ে খুলেছে।

একজনের মা ব্যাখ্যা করেছিলেন যে ভবিষ্যতে আরও বাচ্চা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি তার ডিমগুলি হিমশীতল করেছেন।

জেজ মিলসের সাথে একটি স্পষ্ট সাক্ষাত্কারে, 42 বছর বয়সী এই গায়িকা বলেছিলেন যে তিনি ইচ্ছা করেছিলেন যে তিনি তার আগে তার ডিম হিমায়িত করেছেন।

তিনি তাদের 30 এর দশকে মহিলাদের তাদের উর্বরতার নিয়ন্ত্রণ নিতে ডিম হিমায়িত করার আহ্বান জানিয়েছেন।

সেভেজ বলেছিলেন, “আমার 30 এর দশকে আমার প্রথম সন্তান ধারণ করা সুন্দর ছিল কারণ আমি আরও আর্থিকভাবে এবং আবেগগতভাবে স্থিতিশীল ছিলাম। তাদের 30 এর দশকে মহিলাদের আমি যে পরামর্শ দেব তা হ’ল – আপনার সন্তান থাকতে চান বা না চান, ডিমের হিমশীতল।

“আমি যদি এটি আগে এটি করতাম। তবে আমি এখনই এটি করেছি। আমি আরও বাচ্চা চাই কিনা তা আমি জানি না তবে আমি যদি তা করি তবে আমি এটি করেছি (আমার ডিমগুলি হিমশীতল) কেবল সেই বীমা রয়েছে। কারণ আমি জানি না যে আমরা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ডিমের মজুদ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি কিনা, আপনি 36 এ জেগে উঠতে পারেন এবং আপনার ডিমের রিজার্ভটি এখন পর্যন্ত আপনি কী করতে চান তা স্থির করে ফেলতে পারেন।”

ডেইলি পোস্টের কথা স্মরণ করে যে টিওয়া সেভেজ তার প্রথম সন্তানকে তার তত্কালীন স্বামী টিবিলজের সাথে 34 জুলাই 22 জুলাই, 2015 -এ স্বাগত জানিয়েছিল।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts