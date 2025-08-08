আমি পার্বত্য মৌসুমের নতুন রাজার সাথে সত্যিই খুশি।

দেখে মনে হচ্ছে এটি সমালোচকদের মধ্যে সাধারণ sens ক্যমত্য তবে গল্পটি যে দিকটি গেছে তা আমি সত্যিই পছন্দ করি। মনে হয়েছিল এটি শোয়ের পরবর্তী মরসুমের চেয়ে ভাল। তারা আগের মরসুমের কলব্যাকগুলিতে খুব বেশি নির্ভর করে না এবং চরিত্রগুলি তাদের সুস্পষ্ট বয়স সত্ত্বেও একই অনুভূত হয়েছিল (বুমহাউয়ারকে কনিকে একটি ককটেল দেখতে দেখতে দেখতে দেখতে অদ্ভুত ছিল)। অ্যানিমেশন এবং ভয়েস অভিনয়ের মতো আমি যে বিষয়গুলিতে দ্বিধায় ছিলাম সেগুলির কয়েকটি আসলে শোতে আমার উপভোগকে বাধা দেয়নি; অ্যানিমেশনটি আসলে আমার উপর বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ভয়েস অভিনয়টি এখনও চারপাশে শক্তিশালী ছিল (কাহনের মতো রনির পক্ষে এতটা নয়)
সত্যই, ববি ছিলেন নতুন মরসুমের তারকা। তারা তাঁর সাথে যে দিকনির্দেশনা নিয়েছিল তা আমি সত্যিই উপভোগ করেছি, তিনি এখনও তার মূল ব্যক্তিত্ব ধরে রেখেছেন তবে তার বাবার প্রভাবের জন্য বৃদ্ধি ধন্যবাদও দেখিয়েছেন। আগের মৌসুম থেকে নিজের কিছু অতিরঞ্জিত সংস্করণ হিসাবে ববি বড় হননি, হ্যাঙ্ক তাকে গর্বিত করবেন এমনভাবে তিনি বেশ বেড়ে ওঠেন। হ্যাঙ্ক এবং ববির সাথে মুহুর্তগুলি হ’ল মরসুমের হাইলাইটগুলি।
আমার প্রিয় পর্বটি সম্ভবত জিএইচ পর্ব। পর্বটি সাময়িক ছিল তবে মনে হয় নি যে এটি সেখানে বাধ্য হয়েছিল। পর্বের চূড়ান্ত দৃশ্যগুলি দেখিয়েছে জিএইচ হ্যাঙ্ককে বিদায় জানায় হ্যাঙ্ককে স্মরণ করিয়ে দেয় কটনকে হ্যাঙ্কের জন্য একটি দুর্দান্ত বিকাশ ছিল যদিও এটি একটি সিক্যুয়াল মরসুম থেকে এসেছিল যা গত মৌসুমের কয়েক বছর পরে জায়গা নেয়।
এটাই আমার টেড টক, পড়ার জন্য ধন্যবাদ … এখন বাই।
/ইউ /স্নুপক্যাট 226 দ্বারা জমা দেওয়া
