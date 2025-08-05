You are Here
আমি প্রথমবারের মতো মূল স্টারগেট মুভিটি দেখেছি
আমি প্রথমবারের মতো মূল স্টারগেট মুভিটি দেখেছি






জ্যাক ও 'নীল (কার্ট রাসেল) স্টারগেটে তার মিশনটি শেষ করার সময় ছিঁড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে
এমজিএম

এই পোস্টে রয়েছে মেজর স্পয়লার “স্টারগেট” এর জন্য।

যখনই কোনও সায়েন্স-ফাই সেটিংয়ের কোনও চরিত্র আন্তঃগ্যালাকটিক সভ্যতা বা আদিম সত্তা সম্পর্কে কথা বলে, আমি লক ইন করার ঝোঁক অবিলম্বে। সর্বোপরি, একটি ভাল স্পেস অ্যাডভেঞ্চার চমত্কার প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দেয়, অবিশ্বাসকে ঠিক পরিমাণে স্থগিত করে যখন গল্পটিকে যুক্তির ছদ্মবেশে গ্রাউন্ডিং করে। এখন, এই প্রবৃত্তির বিভিন্নতা রয়েছে, কারণ কিছু সাই-ফাই গল্পগুলি অন্যদের তুলনায় আরও স্পষ্ট এবং কল্পনাপ্রসূত হয়ে থাকে তবে গড়, ট্রপ-ভারী ঘরানার অফারটিও একটি হতে পারে অনেক মজা

পরবর্তীকালে রোল্যান্ড এমেরিচের “স্টারগেট”, ১৯৯৪ সালের সাই-ফাই মহাকাব্য যা প্রেক্ষাগৃহে অপ্রতিরোধ্য আর্থিক সাফল্যের (বিশ্বব্যাপী $ 196 মিলিয়ন ডলার উপার্জন করে!) এবং নেতিবাচক থেকে হালকা সমালোচনামূলক সংবর্ধনা পর্যন্ত উন্মুক্ত হয়েছিল। প্রথমবারের মতো “স্টারগেট” দেখা কিছুটা বিরক্তিকর হতে পারে, বিশেষত এই চলচ্চিত্রটি অজান্তেই একটি প্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি চালু করেছিল যা কয়েক দশক ধরে বিকাশ লাভ করেছিল, এমেরিচের মূলের চেয়ে স্পষ্টভাবে আলাদা একটি নীতি বিকাশ করে।

সম্পূর্ণ প্রকাশ: আমি “স্টারগেট” এবং “স্টারগেট এসজি -1” এবং “স্টারগেট আটলান্টিস” এর পরে “স্টারগেট” দেখেছি, দুটি সিক্যুয়াল দেখায় যে তারা সায়েন্স-ফাই স্পেসে নিয়ে আসে এমন কৌতুকপূর্ণ দক্ষতার কারণে আমি আন্তরিকভাবে পছন্দ করি। ইতিমধ্যে এই গ্র্যান্ডার প্রাসঙ্গিক কাঠামোর সাথে সজ্জিত থাকাকালীন এমেরিচের ছবিতে ডাইভিং করা আমার দেখার অভিজ্ঞতাকে অবশ্যই প্রভাবিত করেছে, তবে এটি একটি স্ট্যান্ডলোন দেখার প্রস্তাব দেয় না এমন গভীরতার সাথে “স্টারগেট” বিনিয়োগও করেছে। এটি আরও ব্যাখ্যা করতে পারে যে ফিল্মের প্রকাশের সময় সর্বাধিক সমালোচনামূলক প্রতিক্রিয়াগুলি এটিকে ফাঁকা বা শূন্য হিসাবে বর্ণনা করে, যেখানে অনস্ক্রিনে ছড়িয়ে পড়া সর্বাধিক বোমাবাজ ঘটনাগুলির কোনও পদার্থের অভাব রয়েছে।

এটি বলেছিল, sens ক্যমত্যটি হ’ল এমেরিচের নাটকীয়, সংবেদনশীল থিয়েটারগুলির দিকে ঝুঁকানোর প্রবণতা এই উদাহরণে অর্থ প্রদান করে, এই সত্য যে এই হাস্যকর অনুমানটি বিক্রি করার জন্য বেশিরভাগ ভারী উত্তোলনের বেশিরভাগ কাজ করে। আরও অ্যাডো ছাড়াই, এগুলি “স্টারগেট” সম্পর্কে আমার সৎ চিন্তাভাবনা যা কেবল একটি গণ্ডগোলের জোয়ারাইড হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে যা প্রায়শই কিছু কৌতূহলীভাবে বিস্মিত হয়ে যায়।

আপনি যদি এর জিভ-ইন-গাল সংবেদনশীলতার সাথে খেলেন তবে স্টারগেট অনেক বেশি উপভোগ্য


রা (জে ডেভিডসন) স্টারগেটে ড্যানিয়েল জ্যাকসন (জেমস স্প্যাডার) দ্বারা পরা তাবিজটি ধরেন
এমজিএম

প্রত্নতাত্ত্বিকদের একটি দল “স্টারগেট” এর একটি বিশাল পাথরের নিদর্শন এবং একটি ধাতব রিং খনন করে এবং মিশরের টিলাগুলি খনন করা কেন্দ্রীয় ম্যাকগুফিনকে কিছু অস্পষ্ট সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট সরবরাহ করে। আমরা দ্রুত শিখি যে এই শিল্পকর্মগুলি স্টারগেট নামে পরিচিত কিছু সক্রিয় করতে একসাথে ফিট করে, এমন একটি ডিভাইস যা তাত্ক্ষণিকভাবে আপনাকে গ্যালাক্সির এক অংশ থেকে অন্য অংশে নিয়ে যেতে পারে। সিউডো-বৈজ্ঞানিক মম্বো-জাম্বো ডিভাইসের জটিলতাগুলি ব্যাখ্যা করতে ব্যবহৃত হয়, তবে এই তদারকিটি ফ্র্যাঞ্চাইজি এন্ট্রিগুলিতে আগত হিসাবে কৃতজ্ঞতার সাথে সংশোধন করা হয়েছে, যা কার্যকরভাবে স্টারগেটসের ম্যাকগুফিনের স্থিতি জঞ্জাল করে।

ডিভাইসটি অ্যাক্টিভেশনের জন্য একটি গোপন সামরিক ঘাঁটিতে আনা হয়েছে, যেখানে একজন অসন্তুষ্ট কর্নেল জ্যাক ও’নিল (কার্ট রাসেল) সবেমাত্র সুরক্ষিত বিচ্ছিন্নতার সাথে বিশ্রী, প্রতিভাধর ভাষাতত্ত্ববিদ ড্যানিয়েল জ্যাকসন (জেমস স্প্যাডার) নজর রাখেন। সামরিক আধিকারিকরা কেন ড্যানিয়েলকে (যিনি তাদের দলের একমাত্র ইতিহাসবিদ, উপায় দ্বারা) কেন নেবেন না সে সম্পর্কে কোনও বিশেষ কারণ নেই, “ওহে মাই গড, নার্ড সতর্কতা!” অনুভূতি খাঁটি হাসির জন্য খেলেছে। সুতরাং যখন জ্যাক এবং তার দল অ্যাবিডোসে আটকে যায়, তখন তারা ড্যানিয়েলের সতর্কতা উপেক্ষা করে তাদের চোখ ঘুরিয়ে দেয় যখন তিনি পরামর্শ দেন যে স্থানীয় জনগণের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা তাদের একমাত্র উপায়। একটি অপ্রত্যাশিত বালির ঝড় পরে, ড্যানিয়েল সঠিক প্রমাণিত হয়েছে এবং আমরা দ্রুত স্বাগত মরুভূমি-বাসিন্দাদের এবং তাদের নিষ্ঠুর, স্বৈরাচারী দেবতা, রা (জে ডেভিডসন) এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি।

এটি তখনই যখন ফিল্মটি অপ্রত্যাশিতভাবে তার তাত্পর্যপূর্ণ প্রকৃতিটিকে আলিঙ্গন করে, কারণ সর্বাধিক বিদেশী বিষয়গুলি একের পর এক ঘটে থাকে এবং কেবল প্রবাহের সাথে যাওয়া ভাল। আরএর অনুপ্রেরণাগুলি মিশরীয় দেবতা হওয়ার ভান করে ভিনগ্রহী হিসাবে প্রায় হাস্যকরভাবে মন্দ বলে মনে হয়, তবে ডেভিসন এমন উত্সাহী প্যানাচের সাথে চরিত্রটি অভিনয় করেছেন যে এটিকে উপেক্ষা করা সহজ। ট্রাইবের সর্দারকে তার মেয়ে শা’রি (মিলি অ্যাভিটাল) ড্যানিয়েলের “উপহার” হিসাবে উপহার দেওয়ার সাথে কিছু দুর্বোধ্য বাজে কথাও চলছে, তবে দু’জনকে জৈবিকভাবে প্রেমে পড়ার পরে এই মুহুর্তের কৌতূহল ভারসাম্যপূর্ণ হয়। এখানে যে ক্রিয়া এবং রোম্যান্স উভয়ই উদ্ঘাটিত হয়েছে তাতে কর্নিনেসের একটি ধারাবাহিকতা রয়েছে, তবে এটি এতটাই উপভোগযোগ্য যে এই ত্রুটিগুলির কোনওটিই “স্টারগেট” অভিজ্ঞতার পথে পায় না।

স্টারগেট একটি আইকনিক চরিত্রের দলকে প্রতিষ্ঠিত করে যা এখন একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তি হয়ে গেছে


ড্যানিয়েল (জেমস স্প্যাডার) এবং জ্যাক (কার্ট রাসেল) স্টারগেটে এগিয়ে খুঁজছেন
এমজিএম

আপনি যদি “স্টারগেট এসজি -১” দেখে থাকেন তবে আপনি খেয়াল করবেন যে রিচার্ড ডিন অ্যান্ডারসনের জ্যাক ও ‘নীল (অতিরিক্ত “এল” নোট করুন) কার্ট রাসেলের চরিত্রের মতো কিছুই নয়, কারণ প্রাক্তন ক্রুর আন্তঃব্যক্তিক গতিবেগকে আন্তরিকভাবে নিয়ে আসে এবং তেমন সল্ক করেন না। রাসেলের পুনরাবৃত্তিটি আরও ব্যঙ্গাত্মক, মরুভূমিতে সেট করা ক্লিচড অ্যাকশন সিকোয়েন্সগুলির হামড্রামের মধ্য দিয়ে তাঁর শুকনো রসবোধ কাটা, একটি অপ্রচলিত বীরত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসাবে ড্যানিয়েলের উষ্ণ সাহসিকতার বিরুদ্ধে পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ।

ড্যানিয়েল আরএকে আউটমার্ট করার জন্য তার বুদ্ধি ব্যবহার করার সময়, জ্যাক ব্রুট-ফোর্সগুলি প্রহরীদের মধ্য দিয়ে তার পথ ধরে চিৎকার করে বলেছিল, “কিং টুটকে একটি ** গর্ত!” তিনি যখন রা এর ডান হাত মেরে ফেললেন, আনুবিস। মনে মনে, প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে এই ক্রমটি সম্পর্কে অসাধারণ কিছুই নেই, তবে রাসেলের নিছক উপস্থিতি এটি একটি শিবিরের হাস্যরসের সাথে মিশ্রিত করার জন্য যথেষ্ট যা চলচ্চিত্রের শেননিগানসের সাথে ভালভাবে কাজ করে।

জ্যাক ও ‘নীল এবং ড্যানিয়েল জ্যাকসন টিম-আপ “স্টারগেট” এর অন্যতম প্রধান বিষয় এবং এটি এত ভাল অর্থ প্রদান করে যে এটি “স্টারগেট এসজি -1” এর ক্রুক্স হয়ে ওঠে, যেখানে এই ভিত্তি বন্ধুত্বের প্রতিটি গতিশীল এটির চারপাশে প্রস্ফুটিত হতে দেয়। ফিল্মের শেষে, জ্যাক আরও মৃদু এবং সহজলভ্য বলে মনে হচ্ছে, যখন ড্যানিয়েল কর্নেলের নন-বাজে সাহসিকতার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে এবং যখন উপলক্ষটি দাবি করে তখন নিজেকে পদক্ষেপ নিতে চাপ দেয়। “এসজি -১” এর অস্তিত্ব এই উদীয়মান গতিশীলকে সমৃদ্ধ করে, জ্যাক এবং ড্যানিয়েল উভয়ের জন্য একটি শক্তিশালী, রূপান্তরকারী চাপকে আবদ্ধ করে, যারা সময়ের সাথে সাথে জটিল ফ্র্যাঞ্চাইজি চরিত্রগুলিতে বিকশিত হয়।

ডেভিডসনকে আরএ হিসাবে এটিকে হ্যাম দেখতে পেয়েও আনন্দিত, কারণ এই চরিত্রটি আনুবিসের পাশাপাশি “এসজি -১” -তে একটি সংশ্লেষিত ব্যাকস্টোরি দেওয়া হয়েছে, যিনি এই সিরিজের একটি বাঁকানো, সংযুক্ত সিস্টেম লর্ড হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন। বাকীটি প্রশ্নবিদ্ধ কথোপকথনের মিশ্রণ, এসএফএক্সের একটি ভারী ব্যবহার যা তার সময়ের জন্য চিত্তাকর্ষক বোধ করে এবং অতিরিক্ত মাইল গিয়ে প্রাচীন মিশর এবং এর historical তিহাসিক থ্রেডগুলি পুনরায় তৈরি করার জন্য একটি খাঁটি প্রচেষ্টা। ফলাফলগুলি নিখুঁত নয়, তবে আমি এটির জন্য “স্টারগেট” উপভোগ করেছি: একটি আধা-সিরিয়াস স্পেস অ্যাডভেঞ্চার যা ক্রমাগত জেনার শ্রোতাদের দিকে ঝাঁকুনি দেয় এবং এটি করার সময় একটি উত্সাহী সময় থাকে।



