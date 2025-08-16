‘আমি ফিরে এসে খুব খুশি,’ রাফায়েল টোলি যখন সাও পাওলো ঘোষণা করেছিলেন তখন তিনি বলেছেন

You are Here
সাও পাওলো এর প্রতিরক্ষার জন্য ওজন এবং অভিজ্ঞতা বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে। ডিফেন্ডার রাফায়েল টোলি, 34, আনুষ্ঠানিকভাবে ক্লাবে ফিরে এসেছেন। শুক্রবার রাতে (15) এই ঘোষণাটি হয়েছিল। খেলোয়াড়, যিনি বাজারে মুক্ত ছিলেন, দুটি মরসুমের জন্য বৈধ একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। তার প্রথম কথায়, অ্যাথলিট ট্রিকোলারে ফিরে আসা অনেক উদযাপন করেছিলেন।

ডিফেন্ডার প্রকৃতপক্ষে ভক্তদের কাছে সরাসরি বার্তা প্রেরণের একটি বিষয় তৈরি করেছিলেন। গুজব শুরু হওয়ার পর থেকে তিনি সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে যে স্নেহ পেয়েছিলেন তা ধন্যবাদ জানিয়েছেন। প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে, টোলি খুব খুশি এবং অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

“টর্কিদা সাও পাওলো, স্নেহ এবং বার্তাগুলির জন্য ধন্যবাদ … আমি খুব খুশি, ফিরে এসে ফিরে এসেছি এবং আমরা একসাথে আছি। একটি আলিঙ্গন!” ডিফেন্ডার বলেছেন।

এটি এমনকি সাও পাওলোতে রাফায়েল টলির দ্বিতীয় পাস হবে। মরুম্বি ক্লাবে তার প্রথম যাত্রায়, তিনি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম জিতেছিলেন। ডিফেন্ডার ছিল ২০১২ দক্ষিণ আমেরিকা কাপের অন্যতম চ্যাম্পিয়ন। তবে ২০১৫ সালে তিনি ইতালি থেকে আটলান্টার সাথে আলোচনা করেছিলেন, যেখানে তিনি দশ বছর রয়েছেন।

অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার, অবশেষে, এই মুহুর্তে একটি নিখোঁজ খাতকে শক্তিশালী করতে এসেছেন। বর্তমানে, দলটির মেডিকেল বিভাগে আরবোলেদা ধারক রয়েছে। টোলোই তাই হার্নান ক্রেসপোর শুরু লাইনআপে একটি অবস্থানের জন্য লড়াই করতে এসেছিল। তিনি অ্যালান ফ্রাঙ্কো, ফেরেরেসি এবং সাবিনোর সাথে ডিফেন্ডারে একটি জায়গায় দৌড়াবেন।



