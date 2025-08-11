You are Here
‘আমি বললাম এটি সুন্দর’। কে জানো!
‘আমি বললাম এটি সুন্দর’। কে জানো!

ইভা লুসিয়ানো হকের কাছে ফাদার্স ডে -এর শ্রদ্ধা নিবেদনে ‘ডোমিংও’ এর ভিডিওতে অংশ নিয়েছিল, যিনি তার কনিষ্ঠ কন্যার ক্রাশ প্রকাশ করেছিলেন। ‘তিনি বললেন,’ বাবা, এটি সুন্দর, খুব শীতল এবং খুব মেধাবী ‘। গায়ক কে জানেন!




লুসিয়ানো হাক একজন বিখ্যাত গায়কের দ্বারা তার মেয়ের ক্রাশ ইভা হস্তান্তর করেছিলেন।

লুসিয়ানো হাক একজন বিখ্যাত গায়কের দ্বারা তার মেয়ের ক্রাশ ইভা হস্তান্তর করেছিলেন।

ছবি: প্রজনন / টিভি গ্লোব / খাঁটি জনগণ

লুসিয়ানো হাকঅনিচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ করেছেন যে কনিষ্ঠ কন্যা, ইভা, 12, একটি বিখ্যাত ক্রাশ আছে। এই পিতা দিবসের “রবিবার” চলাকালীন এমসি লিভিনহোর সাথে একটি ওয়েব কথোপকথনে হোস্ট বলেছিলেন: “আমার মেয়ে ইভা খুব দুঃখ পাবে কারণ আপনি আর ‘বিখ্যাত নৃত্য’ এ অংশ নেবে না“তিনি বললেন, শিল্পী এখনও ব্যাখ্যা করে যে মোটরসাইকেলের দুর্ঘটনা ভোগ করেছে তা থেকে সেরে উঠেনি

“গত রবিবার যখন আমরা এখানে চলে গেলাম তখন সে বলল: ‘বাবা, তিনি সুন্দর, খুব শীতল এবং খুব মেধাবী। সুতরাং ইভা রাগ করতে চলেছে কারণ আপনি এই বছর নন। তবে আপনি যদি পরের বছর অংশ নিতে চান তবে এটি ইতিমধ্যে আমন্ত্রিত হয়েছে, “তিনি পরিবারের কনিষ্ঠের প্রশংসা গায়কের কাছে পৌঁছে দিয়ে বলেছিলেন।

“ধন্যবাদ হাক, ধন্যবাদ ইভা, আপনার হৃদয়ে চুম্বন,” শিল্পীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

পিতা দিবসে লুসিয়ানো হাক তার সন্তানদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা জানায়

রবিবার (10) লুসিয়ানো হকের জন্য একটি পারিবারিক উদযাপনও ছিল, যিনি তার বাচ্চাদের দমন পেয়েছিলেন। “আপনি একজন আশ্চর্য পিতা, খুব বিশেষ বাবা। একসাথে আমাদের মুহুর্তগুলির জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আমাদের ভ্রমণ, ছুটি, অ্যাডভেঞ্চারস। আমি আপনাকে বলতে চেয়েছিলাম যে আমি আপনাকে অনেক ভালবাসি এবং আপনার জন্য আমার একটি বিশাল প্রশংসা আছে,” ইভা গলে গেছে।

তিনি বলেন, “আপনি একজন ব্যক্তির সেরা পিতা, আমি আপনাকে ভালবাসি,” তিনি বলেছিলেন বেনিসিও, 17। প্রথমজাত জোয়াকিম, 19তিনি আরও যোগ করেছেন, “আপনি আমার এবং আমাদের পরিবারের জন্য গর্বের উত্স। আমি এই জাতীয় অংশীদার পিতা পেয়ে চিরকালের জন্য কৃতজ্ঞ।”

শিহরিত, উপস্থাপক বলেছিলেন: “আমি এই ক্লাসটি সেখানে চিপের চেয়ে বেশি ভালবাসি I আমি আপনাকে ভালবাসি I আমি জানি না …

