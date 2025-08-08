‘আমি ভেবেছিলাম আমি উত্তর দেব না’

লুইজা অ্যাম্বিয়েল একজন মহিলা অনুরাগীর সাথে প্রাপ্তবয়স্কদের দর্শকদের জন্য একটি সিনেমা রেকর্ড করেছেন তা প্রকাশ করে অবাক করে দিয়ে প্রশংসিতদের নিয়েছিলেন
8 আগে
2025
– 16H12
(বিকাল ৪ টা ৪৫ মিনিটে আপডেট হয়েছে)
এই শুক্রবার (8), লুইজা অ্যাম্বিয়েল এক্স, প্রাক্তন টুইটার, তিনি একটি প্রাপ্তবয়স্ক সিনেমা রেকর্ড করেছেন তা প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করেছেন আগাথা মামাগুগু বাথটাবের চিরন্তন যাদুঘরের ভক্ত বিভাগের তারকা। “সুতরাং এটি ঠিক আছে। আমি আমার সরাসরি, একজন অনুরাগীর দিকে তাকালাম, কখনও কোনও ফ্যানের সাথে রেকর্ড করা হয়নি, ভেবেছিলাম আমি উত্তর দেব না”তারকা মন্তব্য করেছেন।
“আমি প্রথম যে জিনিসটি দেখেছি, আমি তাকে সুন্দর পেয়েছি, তাই আমি সেখানে প্রোফাইল এবং এর মতো দেখতে গিয়েছিলাম এবং তারপরে ভিমে। তিনি ভেবেছিলেন আমি আসিনি। ছেলেরা, আমি একটি চ্যালেঞ্জ পছন্দ করি, বিশেষত একটি বিড়াল মহিলার সাথে, তাই না?”লুইজা জিজ্ঞাসা করলেন, একটি অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করলেন।
অংশীদারিত্ব সম্পর্কে কথা বলার জন্য আগাথা একটি ভিডিও ভাগ করে নেওয়ার একটি বিষয়ও তৈরি করেছিলেন। “হাই, আমার ভালবাসা আপনি ঠিক আছেন? ছেলেরা, আজ আমি এখানে এমন একজন ব্যক্তির সাথে আছি যা আমি অনেক প্রশংসা করি। এবং তিনি আমার সাথে রেকর্ড করতে রাজি হয়েছিলেন I’mশ্যামাঙ্গিনী ঘোষণা করেছে।
“ছেলেরা, এবং কীভাবে রেকর্ড করবেন না? আমি কি এই বিড়ালটির সাথে রেকর্ড না করার জন্য পাগল? মহিলা, আমি যখন সেখানে দেখেছি আপনি আমাকে ফোন করছেন, আমি আপনার প্রোফাইলে সেখানে গিয়েছিলাম যে আমি দেখেছি, ‘কী? আমি এটা আপ! ‘”লুইজা নির্দেশ করেছেন। “তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, ছেলেরা। এ সময়। এবং আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। আমি সময়টি দেখতে পাই না”নির্দেশিত স্তন।
লুইজা অ্যাম্বিয়েল ব্যবহৃত প্যান্টি বিক্রয় প্রকাশ করে
সুপারপপ, redetv প্রোগ্রামে সাক্ষাত্কার! উপস্থাপিত লুসিয়ানা গিমনেজলুইজা অ্যাম্বিয়েল প্রাপ্তবয়স্কদের সামগ্রী প্ল্যাটফর্মগুলিতে বাস করে এমন অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কথা বলেছেন। “সেখানে একজন গ্রাহক ছিলেন, একজন অনুরাগী, যা তিনি আমার একটি প্যান্টি কিনেছিলেন, আমি বেশ কয়েক দিন ধরে প্যান্টি ব্যবহার করেছি, এটি সস্তা, $ 25,000”তারকা বললাম।
“আমাকে এই এক সপ্তাহে পরতে হয়েছিল। আমি গোসল করলাম, জিনিসগুলি করলাম, তবে আমি জিমে গিয়ে সেই প্যান্টি রেখেছিলাম And এবং আমি গন্ধ পেয়েছিলাম, রাতারাতি আরও খারাপ গন্ধ অদৃশ্য হয়ে যায় Then তারপরে তিনি তার প্যান্টি দিয়ে তাঁর একটি ছবি তুললেন, মনোযোগ দিয়েছিলেন, ‘তাই আপনি কী ভাবেন?’, ‘সুন্দরী, শৃঙ্গাকার'” “শ্যামাঙ্গিনী বলল।
“আমরা ইতিমধ্যে কিছু বিক্রি করেছি।শিল্পী ব্যাখ্যা।