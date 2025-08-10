‘আমি যে কোনও রাজনীতিবিদকে এগিয়ে আসতে চ্যালেঞ্জ জানাই যে আমি কারচুপি করার অংশ ছিলাম’ – আমাইচি

প্রাক্তন পরিবহন মন্ত্রী, রোটিমি আমাইচি ঘোষণা করেছেন যে তিনি তার রাজনৈতিক জীবনের কোনও পর্যায়ে নির্বাচনের কারচুপিতে অংশ নেননি।
শনিবার 𝕏 স্পেসে কথোপকথনের সময় কথা বলতে গিয়ে, প্রাক্তন নদী রাজ্যের গভর্নর তাঁর সমালোচকদের কাছে একটি উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছিলেন।
“আমি যে কোনও রাজনীতিবিদকে, জীবিত বা মৃতকে চ্যালেঞ্জ জানাই এবং বলেছি যে আমি কারচুপি করার অংশ ছিলাম,” তিনি ড।
নাইজা নিউজ আমাইচি অভিযোগ করেছেন যে নাইজেরিয়ায় নির্বাচনী অপব্যবহার প্রায়শই রাজ্য গভর্নর এবং সরকারী সংস্থাগুলির মাধ্যমে সরকারী তহবিলের বিবর্তনের সাথে জড়িত।
তিনি এই জাতীয় ক্রিয়াকলাপের অংশ হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, জোর দিয়েছিলেন যে ২০২27 সালে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হলে তাঁর প্রশাসন নির্বাচনের কারচুপি শেষ করার দিকে মনোনিবেশ করবে।
“আমি কখনই কোনও কারচুপিতে অংশ নেব না, এবং আমি এটি করব না। আমি এখন যা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, এগিয়ে যাওয়ার, কারচুপি বন্ধ করা,” তিনি ড।
যদি কেউ তাকে নির্বাচনী জালিয়াতির সাথে যুক্ত করার প্রমাণ সরবরাহ করতে পারে তবে আমাইচি ক্ষমা চাওয়ার জন্য তার তাত্পর্য বজায় রেখেছিল।
“আমি যে কোনও নাইজেরিয়ানকে যে কোনও নির্বাচনের কারচুপিতে অংশ নিয়েছি তার প্রমাণ তৈরি করার জন্য আমি চ্যালেঞ্জ জানাই এবং আমি এর জন্য ক্ষমা চাইব,” তিনি ড।
প্রাক্তন মন্ত্রী আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসের প্ল্যাটফর্মে ২০২27 সালে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে কেবল একটি মেয়াদে সার্থকতার বিষয়ে তার ইচ্ছাও পুনরুদ্ধার করেছিলেন।
3 জুলাই, তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে উত্তর এবং দক্ষিণের মধ্যে ঘূর্ণন নেতৃত্বের জন্য তিনি চার বছর পরে পদত্যাগ করবেন।
“আপাতত, নাইজেরিয়া যেভাবে, আপনাকে অবশ্যই সেই অলিখিত চুক্তিটি বজায় রাখতে হবে যা দক্ষিণ আট বছর, উত্তর আট বছর বলে,” তিনি ড।
© 2025 নাইজা নিউজ, পোল্যান্স মিডিয়া ইনক এর একটি বিভাগ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন (ইমেল সুরক্ষিত)