আমি যে সরঞ্জামগুলি পছন্দ করি: মাইস (-অন-প্লেস)

$ jj command_not_found_handler:5: command not found: jj $ mise use jj mise ~/projects/examples_mise/mise.toml tools: jj@0.30.0 $ jj version jj 0.30.0 $ cd .. $ jj version command_not_found_handler:5: command not found: jj $ cd eaxmples_mise $ jj version jj 0.30.0