আমি রিয়াল মাদ্রিদের জন্য আমার জীবন দেব – ফ্রাঙ্কো মাস্টান্টুওনো

নতুন রিয়াল মাদ্রিদ খেলোয়াড় ফ্রাঙ্কো মাস্তান্টুওনো স্প্যানিশ লালিগা ক্লাবের জন্য তাঁর জীবন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
17 বছর বয়সী মিডফিল্ডার বৃহস্পতিবার রিয়াল মাদ্রিদের নতুন খেলোয়াড় হিসাবে তাঁর অফিসিয়াল উন্মোচন করেছেন।
মাস্তান্টুওনো আর্জেন্টাইন প্রফেশনাল ক্লাব রিভার প্লেট থেকে জাবি অ্যালোনসোর পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন।
আর্জেন্টিনার কথাটি বলা হয়েছে, “বিশ্বের বৃহত্তম রিয়াল মাদ্রিদের মতো ক্লাবে যোগদান করা স্বপ্ন সত্য।”
“আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমি এই জার্সিটিকে আমার জীবন দেব, এটি আমার সবসময়ই স্বপ্ন ছিল। আমার উপর আস্থা রাখার জন্য জুন, জোসে আঙ্গেল, রাষ্ট্রপতি জাবি অ্যালোনসো এবং সমস্ত দলকে ধন্যবাদ।”