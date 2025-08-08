আমি রেস্তোঁরা সংরক্ষণের জন্য বিভ্রান্তি ব্যবহার করেছি – এখন আমি ভাবছি গুগল আমাদের পিছনে ধরে আছে কিনা

জেডডনেটের টেকওয়েস
- বিস্ময়করতার নতুন বৈশিষ্ট্যটি আপনাকে সরাসরি ওপেনেবলের মাধ্যমে একটি রেস্তোঁরা সংরক্ষণ করতে দেয়।
- বৈশিষ্ট্যটি ওপেনটেবলের সিস্টেম ব্যবহার করে, তাই আপনার জন্য এটি করার জন্য আপনাকে এআইকে বিশ্বাস করতে হবে না।
- কোনও রেস্তোঁরা খুঁজে পেতে এবং তারপরে একটি টেবিল বুক করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন বা ট্যাবগুলির মধ্যে নেভিগেট করার পরিবর্তে বিভ্রান্তি সবকিছু পরিচালনা করে।
নিখুঁত রেস্তোঁরাটি সন্ধান করা এবং একটি রিজার্ভেশন তৈরি করা বিস্ময়করতায় একটি নতুন বৈশিষ্ট্যের জন্য পুরো অনেক সহজ ধন্যবাদ পেয়েছে।
চ্যাটবট (যা জেডডেটের স্টিভেন ভন-নিকোলস প্রতিটি অন্যান্য চ্যাটবোটের চেয়ে পছন্দ করে) ঘোষণা করেছে একটি ওপেনেবলের সাথে নতুন অংশীদারিত্ব এই সপ্তাহে যা আপনাকে বিভ্রান্তি থেকে সরাসরি একটি রেস্তোঁরা টেবিল সংরক্ষণ করতে দেয়।
এর অর্থ আপনি ধারণাগুলির জন্য এআই হিট করতে পারেন এবং অ্যাপ্লিকেশন বা ট্যাবগুলির মধ্যে স্যুইচ না করে আপনার একটি টেবিল রয়েছে তা নিশ্চিত করতে পারেন।
নতুন রিজার্ভেশন মোডটি চেষ্টা করার জন্য, আমি একটি সাধারণ ক্যোয়ারির সাথে বিভ্রান্তি উপস্থাপন করেছি: আমার কাছে সেরা তারিখের নাইট রেস্তোঁরাগুলি। তবে একটি সাধারণ গুগল অনুসন্ধান যা করবে তার চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার জন্য, আমি এআইকে historic তিহাসিক বিল্ডিংগুলিতে অবস্থিত ডেট নাইট স্পটগুলি খুঁজতে বলেছিলাম।
কিছুটা খাদ্য হিসাবে, আমি তালিকায় অপরিচিত কিছু দেখার আশা করিনি, তবে আমি বিস্মিততার প্রতিক্রিয়া দেখে অবাক হয়েছি। এআই পাঁচটি স্থানীয় রেস্তোঁরাগুলির একটি তালিকা তৈরি করেছে, যার মধ্যে দুটি আমি এর আগে কখনও শুনিনি। কেবল তালিকার অবস্থানগুলির বাইরে, যদিও, বিভ্রান্তি প্রতিটি ভবনের পিছনে ইতিহাস সম্পর্কেও বিশদ দিয়েছিল।
আমি নতুনদের একটিকে শট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
বিভ্রান্তি সহ একটি রেস্তোঁরা বুকিং
পের্প্লেক্সটির রেস্তোঁরা সংরক্ষণের বৈশিষ্ট্যটি চ্যাটজিপ্টের এজেন্ট মোডের মতো নয়, যা দুটি পরিষেবার মধ্যে স্যুইচ করে; এটি আসলে রিজার্ভেশন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে। রিজার্ভেশন করা ঠিক একই রকম কাজ করে যেন আমি সরাসরি ওপেনেবলের দিকে গিয়েছিলাম।
একটি রেস্তোঁরা বাছাই করার পরে, আমি একটি তারিখ, সময় এবং পার্টির আকার নির্বাচন করেছি। পরবর্তী স্ক্রিনটি আমার যোগাযোগের তথ্য এবং কোনও বিশেষ অনুরোধের জন্য জিজ্ঞাসা করেছিল, যেমন আমি জন্মদিন বা বার্ষিকী উদযাপন করছি কিনা। এটি হয়ে গেলে আমার একটি টেবিল ছিল। ওপেনেবল থেকে রিজার্ভেশন এবং ইমেল নিশ্চিতকরণ পরিচালনা করার জন্য আমি একটি লিঙ্ক পেয়েছি। জিনিসগুলি সঠিকভাবে কাজ করে সন্দেহ করার আমার কোনও কারণ ছিল না, তবে আমি সরাসরি ওপেনটেবলের মাধ্যমে গিয়ে আমার রিজার্ভেশনটি অ্যাক্সেস করতে সক্ষম হয়েছি।
যদিও আমি বিভ্রান্তি ব্যবহার না করে ঠিক একই জিনিসটি সম্পাদন করতে পারি, প্রক্রিয়াটি এতটাই মসৃণ ছিল যে আমি অবশ্যই এটি আবার ব্যবহার করব – উভয়ই রেস্তোঁরা সন্ধান এবং একটি টেবিল বুকিংয়ের জন্য।
এর আগে, আমি সাধারণত রেস্তোঁরাগুলি খুঁজতে গুগল ব্যবহার করি এবং তারপরে কোনও সংরক্ষণের জন্য অন্য সাইটে রওনা হই। আমি কোনও এআই চ্যাটবটকে সাহায্যের জন্য জিজ্ঞাসা করতে পারি, তবে আমি সাধারণত পর্যালোচনাগুলির মাধ্যমে পড়ার জন্য সাধারণত একজন। বিভ্রান্তির অংশীদারিত্ব সেই মধ্য পদক্ষেপটি সরিয়ে দেয় এবং প্রক্রিয়াটিকে অনেক সহজ করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে, কয়েকবার চেষ্টা করার পরে, এটি সম্ভবত কোনও রেস্তোঁরা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করার জন্য আমার নতুন উত্স হতে চলেছে।
