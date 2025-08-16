আমি লস অ্যাঞ্জেলেসের আশেপাশে INSTA360 এর নতুন ‘অ্যান্টিগ্রাভিটি’ ড্রোনটি উড়েছি এবং শটটি মিস করা অসম্ভব ছিল

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- অ্যাকশন ক্যাম প্রস্তুতকারক ইনস্টা 360 সম্পূর্ণরূপে ড্রোনগুলিতে ফোকাস করে অ্যান্টিগ্রাভিটি নামে একটি নতুন উপ-ব্র্যান্ড চালু করেছে।
- এর প্রথম মডেল, অ্যান্টিগ্রাভিটি এ 1, এটি অনন্য যে এটি 8 কে রেজোলিউশনে 360-ডিগ্রি ভিডিও রেকর্ড করতে পারে।
- লঞ্চের তারিখটি জানুয়ারী 2026 এ অনুষ্ঠিত হবে, তবে সঠিক মূল্য এখনও অজানা।
ইনস্টা 360 এই সপ্তাহে একটি নতুন সীমান্তে এর উদ্যোগের ঘোষণা দিয়েছে: ড্রোনস। এটির নতুন সাব-ব্র্যান্ড অ্যান্টিগ্রাভিটি পুরোপুরি ক্যামেরা-সজ্জিত ড্রোনগুলিতে ফোকাস করবে এবং আজ এটি তার প্রথম পণ্যটি প্রকাশ করেছে: অ্যান্টিগ্রাভিটি এ 1, বিশ্বের প্রথম 360 ড্রোন যা 8 কে রেজোলিউশনে 360-ডিগ্রি ভিডিও রেকর্ড করতে পারে।
আমি সম্প্রতি প্রাক-প্রযোজনা মডেলটি উড়ানোর সুযোগ পেয়েছি এবং এটি অনেক মজাদার ছিল। উড়তে এবং গুলি করা কতটা সহজ ছিল তা নিয়ে আমি অবাক হয়েছি – আপনি কেবল ড্রোনকে নির্দেশ দেওয়ার দিকে মনোনিবেশ করতে পারেন যেহেতু এটি তার চারপাশের সমস্ত কিছু একবারে রেকর্ড করে, শটটি স্ক্রু করা অসম্ভব করে তোলে। এখানে খবরের একটি ভাঙ্গন।
ডিজাইনের পিছনে
অ্যান্টিগ্রাভিটি এ 1 একটি ছোট ড্রোন, প্রায় 249 গ্রাম ওজনের। এর অর্থ এটি যথেষ্ট ছোট যেখানে আপনাকে ফ্লাইট লাইসেন্স পেতে বা ড্রোনটি দিয়ে নিবন্ধন করতে হবে না ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটি উড়তে। আপনি কেবল এটি বাইরে নিয়ে যেতে পারেন এবং তাত্ক্ষণিকভাবে এটির সাথে মজা করতে পারেন।
যদিও আমার সঠিক মাত্রা নেই, আমি একটি প্রাক-প্রযোজনা মডেল রাখার সুযোগ পেয়েছি এবং এটি নিশ্চিত করতে পারি যে এটি এক হাত দিয়ে বহন করার পক্ষে যথেষ্ট ছোট। নীচের ফটোতে আপনি যে টারবাইনগুলি দেখেন সেগুলি সহজ স্টোরেজের জন্য ভাঁজ করা যেতে পারে।
360 এ বিশ্ব দেখুন
ড্রোনটিতে মোট চারটি ক্যামেরা রয়েছে: দুটি মুখের সামনে, একটি উপরে এবং নীচে একটি। ডিভাইস থেকে অ্যান্টিগ্রাভিটির ভিশন গগলসের অভ্যন্তরে মাইক্রো-ওল্ড ডিসপ্লেতে একটি লাইভ ফিড প্রেরণ করা হয়। আপনি একবারে পুরো 360-ডিগ্রি ভিউ দেখতে পাচ্ছেন না; আপনি কেবল একটি অংশ দেখতে পান। পুরো ফিডটি দেখতে, আপনাকে শারীরিকভাবে আপনার মাথা ঘুরিয়ে দিতে হবে। অ্যান্টিগ্রাভিটি বলেছে যে “ফ্রিমোশন প্রযুক্তি এবং প্রতিক্রিয়াশীল হেড ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে” আপনি “যে কোনও দিকে অবাধে” দেখতে সক্ষম হবেন।
আপনি যেখানেই দেখেন না কেন: উপরে, নীচে, বাম, ডান, সামনে, পিছনে, উল্টো-আপনি যা দেখতে পাবেন তা হ’ল উচ্চ-রেজোলিউশন ভিডিও। কোনও অন্ধ দাগ নেই, এবং ড্রোনটির কোনও অংশই ভিউটি ব্লক করে না। ইনস্টা 360 আমাকে বলেছিল যে অ্যান্টিগ্রাভিটি ড্রোনটিকে ক্যামেরায় অদৃশ্য করার জন্য “অ্যাডভান্সড ইমেজ স্টিচিং” সফ্টওয়্যারটি ব্যবহার করে।
স্বজ্ঞাত নিয়ন্ত্রণ
দুটি অ্যানালগ স্টিক সহ traditional তিহ্যবাহী ডাবল-হ্যান্ড কন্ট্রোলারের পরিবর্তে, এ 1 ড্রোনটি অ্যান্টিগ্রাভিটির গ্রিপ কন্ট্রোলারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, যা এক হাতে অনুষ্ঠিত হয়। ডিভাইসটি সরানোর জন্য, আপনি এগিয়ে যাওয়ার জন্য পিছনের ট্রিগারটিতে টিপুন। দিক পরিবর্তন করতে, আপনাকে কন্ট্রোলারকে পাশে ব্যাঙ্ক করতে হবে। এটি করা হেডসেটের স্ক্রিনে সাদা বৃত্তটি সরিয়ে দেয়, যা ড্রোন অনুসরণ করে।
যদি গতি নিয়ন্ত্রণগুলি খুব বিভ্রান্তিকর হয় তবে ব্যবহারকারীদের কাছে স্ক্রোল হুইল ব্যবহারের বিকল্প রয়েছে। চাকাটির উপরে ব্যাটারি সূচক রয়েছে, আপনাকে কোনও নির্দিষ্ট মুহুর্তে ড্রোনটির কতটা রস রয়েছে তা আপনাকে জানাতে দেয়। আপনি কীভাবে এটি টিপুন তার উপর নির্ভর করে এই বড় বোতামটি বেশ কয়েকটি জিনিস করে। একটি সংক্ষিপ্ত প্রেস জরুরি স্টপকে সক্রিয় করে, যখন একটি দীর্ঘ প্রেস একটি “হোম টু হোম” ফাংশন শুরু করে।
অ্যান্টিগ্রাভিটি জানিয়েছে যে এ 1 ড্রোন 2026 সালের জানুয়ারিতে কিছু সময় চালু হবে, যেমন আরও তথ্য যেমন মূল্য, বান্ডিল এবং আঞ্চলিক প্রাপ্যতা প্রবর্তনের কাছাকাছি আসছে।
