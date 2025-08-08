আমি লাঠিপেটা ইয়াম খাওয়া শেষ করার পরে এটি একটি রবিবার হবে – অ্যাডিবয় তার মৃত্যুর পূর্বাভাস দিয়েছেন

রিডিমেড ক্রিশ্চিয়ান চার্চ অফ গড (আরসিসিজি) এর জেনারেল অধ্যক্ষ, যাজক এনোক অ্যাডেজারে অ্যাডিবয়, তিনি কীভাবে মারা যাবেন তার একটি দৃষ্টিভঙ্গি ভাগ করেছেন।
শ্রদ্ধেয় ধর্মযাজক প্রকাশ করেছেন যে রবিবার গির্জার সেবায় অংশ নেওয়ার পরে এবং তার প্রিয় খাবার উপভোগ করার পরে তিনি মারা যাবেন, ইয়ামকে আঘাত করেছিলেন।
চার্চের চলমান আন্তর্জাতিক সম্মেলনের চতুর্থ দিনে বক্তব্য রাখেন “ওভারকামার্স” থিমযুক্ত, যাজক আদিবয় পুনরায় উল্লেখ করেছিলেন যে মৃত্যু সর্বদা দীর্ঘায়িত অসুস্থতার মধ্য দিয়ে আসে না।
“আমি পরিষেবাতে যোগদানের পরে রবিবার মারা যাব, আমার প্রিয় বকবক ইয়াম খাই, এবং তারপরে কোনও অসুস্থতা ছাড়াই পাস করব,” যাজক আদিবয়ে ঘোষণা করেছিলেন, নিশ্চিত করে যে তাঁর প্রস্থান হঠাৎ এবং বেদনাদায়ক হবে।
“আপনার সম্পত্তির অধিকারী” শিরোনামে একটি খুতবা প্রদান করা, শ্রদ্ধেয় আলেম বিশ্বাসীদের খ্রিস্টের মাধ্যমে তাদের যথাযথভাবে কী তা সক্রিয়ভাবে দাবি করার আহ্বান জানিয়েছিল।
ইস্রায়েলীয়দের বাইবেলের উদাহরণ আঁকানো, যারা প্রতিশ্রুত ভূমি দখল করার জন্য লড়াই করতে হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন: “অনেক ক্ষেত্রে, আপনাকে ইতিমধ্যে আপনার যে জিনিসগুলির জন্য লড়াই করতে হতে পারে।“
“আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু, যীশু খ্রিস্ট, আপনার নিরাময় কেনার জন্য দুর্দান্ত মূল্য দিয়েছেন। তবুও, এমন এক চোর আছেন যিনি চুরি, হত্যা এবং ধ্বংস করতে এসেছেন ”(জন ১০:১০), তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন, খ্রিস্টানদের বিশ্বাসের মাধ্যমে অসুস্থতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার আহ্বান জানান,” তিনি জোর দিয়েছিলেন।
সমৃদ্ধিতে, যাজক আদিবয় ঘোষণা করেছিলেন, “যিনি পৃথিবী এবং এর পূর্ণতার মালিক এবং সমস্ত রৌপ্য এবং সোনার মালিক, তিনি একটি ভয়াবহ মূল্য দিয়েছেন যাতে আপনি দরিদ্র না হন। যতক্ষণ আপনি দরিদ্র থাকতে চান ততক্ষণ আপনি দরিদ্র থাকবেন। “
© 2025 নাইজা নিউজ, পোল্যান্স মিডিয়া ইনক এর একটি বিভাগ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন (ইমেল সুরক্ষিত)