আমি লিনারেস শহরের প্রাক্তন সেক্রেটারি, নিউভো লেনকে আক্রমণ করি

রুবান ডরিয়ালিনারেস শহরের প্রাক্তন সেক্রেটারি, নিউভো লেনএকই টাউন হলের একটি শপিং সেন্টারের বাইরে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।

সোমবার বিকেলে ইভেন্টগুলি রেকর্ড করা হয়েছিল সান ফিলিপ মিশন শপিং সেন্টারপূর্বোক্ত পৌরসভায় মোডেস্টো গ্যালভান পাড়ায় মোডেস্টো গ্যালভান রোডে অবস্থিত।

এটি স্থানান্তরিত হয়েছিল যে বন্দুকধারীরা ঘটনাস্থলে এসে তাদের বিরুদ্ধে গুলি চালিয়েছিল, সুতরাং এটি একটির ফলস্বরূপ ক্ষত বক্ষের উচ্চতায়।

বর্তমানে পৌর প্রশাসনের একটি পদে কর্মরত ডরিয়াকে চিকিত্সা করার জন্য নেওয়া হয়েছিল লিনারেস জেনারেল হাসপাতাল।

রাজ্য তদন্ত সংস্থার উপাদান (এইআই) y নাগরিক শক্তিঅন্যান্য কর্পোরেশনগুলির মধ্যে তারা সেই ঘটনাস্থলে জড়ো হয়েছিল যা পৌরসভা পুলিশ বন্ধ করে দিয়েছিল।

আক্রমণটির কারণ অজানা এবং এই মুহুর্তে আশেপাশের সুরক্ষা ক্যামেরাগুলি পর্যালোচনা করা হয়।



