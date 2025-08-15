আমি লেনোভোর পিসি হ্যান্ডহেল্ডটি পুনরায় তৈরি করেছি তবে স্টিমোস সহ – পার্থক্যটি ছিল রাত -দিন

লেনোভো লেজিয়ান গো এস (স্টিমোস)
জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- লিগিয়ান গো এস চলমান স্টিমোস $ 600 এর জন্য বিক্রি হচ্ছে।
- এই সংস্করণটি চর্বি ছাঁটাই করে এবং একটি প্রাণবন্ত 8 ইঞ্চি স্ক্রিনের মাধ্যমে একটি প্রবাহিত গেমিং অভিজ্ঞতা সরবরাহ করে।
- সহজ ওএস মানে উইন্ডোজ মডেলের চেয়ে কম বৈশিষ্ট্য।
না, আপনি ডাবল দেখছেন না। এটি আমি দ্বিতীয় পর্যালোচনা লেনোভোর লেজিয়ান গো এস। যাইহোক, এটি একটি বিশেষ কারণ এটি উইন্ডোজ 11 চালায় না – এটি স্টিমোস চালায়। অপারেটিং সিস্টেমে সেই একক পরিবর্তনটি লেজিয়ান গো এসকে একটি “জাস্ট ঠিক আছে” গেমিং হ্যান্ডহেল্ড থেকে একটি দুর্দান্ত একটিতে উন্নীত করে – প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বাষ্প ডেক নিজেই।
আমি হ্যান্ডহেল্ডটি ভেঙে ফেলার আগে, যারা জানেন না তাদের জন্য আমার বাষ্প ওএস ব্যাখ্যা করা উচিত, কারণ সফ্টওয়্যারটি এই নতুন মডেলটিকে এত ভাল করে তোলে তার কেন্দ্রে রয়েছে।
স্টিমোস একটি হালকা ওজনের অপারেটিং সিস্টেম যা মূলত বাষ্প ডেকের সাথে একচেটিয়া। এটি এমন একটি ব্যবহারকারী-বান্ধব ইন্টারফেস সরবরাহ করে যা অযাচিত অ্যাপ্লিকেশনগুলির সাথে ফুলে যায় না এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে এটি গেমিংয়ের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে।
এটি এই প্রবাহিত ওএস হ’ল স্টিম ডেকটি এত জনপ্রিয় হওয়ার একটি বড় কারণ – এটি কোনও গোলমাল নয়, কোনও মুস নেই। জানুয়ারিতে ফিরেভালভ (স্টিমের বিকাশকারী) ঘোষণা করেছে যে এটি অপারেটিং সিস্টেমটি তৃতীয় পক্ষের সংস্থাগুলির কাছে লাইসেন্স দেওয়া শুরু করবে, লেনোভো প্রথম (এবং এই লেখার সময়, কেবল) অংশীদার হিসাবে।
একটি পরিচিত ডিজাইন
ডিজাইন অনুসারে, এটি আগের মডেলের সাথে একই রকমের সাথে রঙ হওয়ার একমাত্র বোধগম্য পার্থক্য। এটি এখন হিমবাহ হোয়াইটের পরিবর্তে নীহারিকা বেগুনিতে। ডিভাইসটি নিজেই আমার হাতে ঠিক ততটাই স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত এবং ভারী বোধ করে না। পাশের টেক্সচারযুক্ত গ্রিপগুলি পিছলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়, হল-এফেক্ট অ্যানালগ স্টিকগুলি নির্ভুলতা বজায় রাখে এবং প্রবাহকে প্রতিরোধ করে এবং পিছনের স্যুইচগুলি পিছনের ট্রিগারগুলির ভ্রমণের দূরত্বকে প্রভাবিত করে।
তবে ডান অ্যানালগ স্টিকের নীচে টাচপ্যাড তার উদ্দেশ্যটি হারিয়েছে। পূর্ববর্তী মডেলটিতে, এটি ওয়েব ব্রাউজার নেভিগেট করার মতো বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কার্সারটি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। তবে, এই ডিভাইসটি কোনও বিষয়টির জন্য কোনও ব্রাউজার বা অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে সমর্থন করে না – এটি কেবল বাষ্প।
টাচপ্যাড গেমগুলিতে অন্য বোতাম হিসাবে বা লক্ষ্য অস্ত্রগুলিতে সহায়তা করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, যদিও পরবর্তীকালে সম্পাদন করা দুর্দান্ত মনে হয় না। এটি এত ছোট যে সুনির্দিষ্ট আন্দোলন পাওয়া কঠিন। বেশিরভাগ সময়, আমি যখন আমার সামনে শত্রুকে গুলি করতে চাইছিলাম তখন আমি আমার চরিত্রটিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে লক্ষ্য করে শেষ করেছি।
যেতে যেতে গেমিং
লেজিওন গো এ আপনার গেমিংয়ের অভিজ্ঞতা আপনি যে শিরোনামগুলি খেলেন তার উপর নির্ভর করে। এই হ্যান্ডহেল্ডটি যতটা শীতল হতে পারে, এটি এখনও কেবল একটি হ্যান্ডহেল্ড, কিছু অতি-শক্তিশালী ডেস্কটপ নয়। হুডের নীচে একটি এএমডি রাইজেন জেড 2 গো প্রসেসর, একটি এএমডি র্যাডিয়ন জিপিইউ এবং 16 জিবি র্যাম রয়েছে। এই কনফিগারেশনটি “হেডেস” বা “স্টারডিউ ভ্যালি” এর মতো লাইটওয়েট গেমগুলি মোকাবেলা করে অনেক বেশি সুখী। ধারাবাহিকভাবে মসৃণ 120Hz এ চলমানগুলির মতো শিরোনামগুলি। এটি শিল্পের মতো।
মনস্টার হান্টার ওয়াইল্ডসের মতো এএএ গেমসের লেজিওন গো এস -তে চলমান আরও কঠিন সময় রয়েছে গ্রাফিকগুলি অস্পষ্ট, এবং স্ক্রিনে প্রচুর পরিমাণে থাকলে পারফরম্যান্স ধীর হয়ে যায়। এটি ডিভাইসের বিরুদ্ধে নক করার মতো শোনাচ্ছে তবে স্টিম ডেকও একই সাথে লড়াই করে। এটি প্রযুক্তির প্রকৃতি এবং এটি এমনকি এই শিরোনামগুলি একেবারেই চালাতে পারে তা তার নিজস্বভাবে প্রশংসনীয়।
ভাগ্যক্রমে, আপনি ফ্লাইতে হার্ডওয়্যারটির পারফরম্যান্সটি টুইট করতে পারেন। স্ক্রিনের উপরের ডানদিকে বোতাম টিপে সেটিংস মেনু চালু করে। তারপরে, পারফরম্যান্স পৃষ্ঠাটি খুলতে কেবল বজ্রপাত বোল্ট আইকনটি ক্লিক করুন যেখানে আপনি আপনার প্রয়োজন অনুসারে গেমের পারফরম্যান্সটি টুইট করতে পারেন।
আপনি যদি আমার মতো সেটিংস সামঞ্জস্য করতে আধা ঘন্টা ব্যয় করতে না চান তবে আপনি কেবল একটি শিরোনামের ডিফল্ট প্রোফাইল সক্রিয় করতে পারেন। এই বৈশিষ্ট্যটি আমার পরম প্রিয়। এটি স্টিমের জন্য কী আছে তা অনুযায়ী এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি গেমের পারফরম্যান্স প্রোফাইল প্রয়োগ করে, সমস্ত অনুমানের কাজ করে।
ব্যাটারি লাইফ দুর্দান্ত নয়। “মনস্টার হান্টার” থাকাকালীন, লিগিয়ান গো এস আমাকে চার্জারটি ধরতে হয়েছিল তার প্রায় এক ঘন্টা এবং 15 মিনিট আগে দৌড়েছিল। যাইহোক, “হেডেস 2” এর মতো হালকা গেমগুলিতে, সেই সময়টি দুই ঘন্টা পর্যন্ত চলে গেছে।
লেনোভো লেজিয়ান গো এস বনাম স্টিম ডেক
স্টিমোস লেজিয়ান গো এস প্রকাশের সাথে সাথে আমি পূর্ববর্তী উইন্ডোজ মডেলটিকে অপ্রচলিত মনে করি। এই সংস্করণটি কেবলমাত্র আপনার যত্ন নেওয়া উচিত এবং এটি ওএইএলডি স্টিম ডেকের একটি দুর্দান্ত বিকল্প হিসাবে কাজ করে। এখন প্রশ্নটি হল, আপনার কী পাওয়া উচিত: লেজিয়ান গো এস বা স্টিম ডেক?
এটি কাছাকাছি, তবে আমি লিগানটি এর টাচস্ক্রিনের কারণে আরও বেশি পছন্দ করি। লেনোভোর ডিভাইসে একটি 8 ইঞ্চি এলসিডি রয়েছে যা 120Hz রিফ্রেশ রেটে চলে, অন্যদিকে ভালভের স্টিম ডেকের একটি 7.4 ইঞ্চি ওএইএলডি টাচস্ক্রিন রয়েছে যা 90Hz ম্যাক্সে চলে। আমি উচ্চতর রিফ্রেশ রেটকে মূল্য দিয়েছি কারণ তারা মসৃণ অ্যানিমেশন এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়ার সময়গুলি নিশ্চিত করে, যার অর্থ বিজয়ী এবং হারানোর মধ্যে পার্থক্য হতে পারে।
অন্যদিকে, স্টিম ডেকের ওএইএলডি স্ক্রিনটির অর্থ এর রঙের আউটপুট আরও চিত্তাকর্ষক।
বিবেচনা করার জন্য অন্যান্য সিদ্ধান্তমূলক কারণ রয়েছে। স্টিম ডেকের ওএইএলডি ডিসপ্লেটি আরও প্রাণবন্ত রঙের প্যালেট সরবরাহ করে এবং ভালভের ডিভাইসটি 1.4 পাউন্ডে হালকা, যখন লেজিয়ানটি 1.62 পাউন্ডে ঘড়ির দিকে যায়। এছাড়াও, স্টিম ডেকের ডেকের অ্যানালগ স্টিকগুলির নীচে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃহত্তর টাচপ্যাড রয়েছে, যা প্রথম ব্যক্তির শ্যুটারদের নিয়ন্ত্রণ করে সহজ করে তোলে।
জেডডনেটের কেনার পরামর্শ
লেনোভোর লেজিয়ান গো এস এখনই বেস্ট বাইতে 600 ডলারে বিক্রি হচ্ছে, যা একটি প্রতিযোগিতামূলক মূল্য। এই পণ্যটির সাথে আমার একটি বিস্ফোরণ ঘটেছিল এবং এটি এমন একটি ডিভাইস যা আমি একেবারে নিজের জন্য পাই, বিশেষত বিক্রয়ের জন্য। তবে, আপনি যদি আরও প্রাণবন্ত রঙ এবং আরও বড় ট্র্যাকপ্যাডগুলিকে মূল্য দেন তবে এটি পান বাষ্প ডেকযা 549 ডলারে খুচরা।