আমি শহরে প্রায় 40 বছর পরে ‘নতুন কটসোল্ডস’ এ চলে এসেছি। তবে এটি এখানে খুব একাকী এবং আমি আমার পুরানো জীবনকে মিস করি … এটি গ্রামীণ জীবন সম্পর্কে নির্মম সত্য: কেট স্পিকার

প্রায় 40 বছর ধরে পশ্চিম দেশে আমার বন্ধু এবং আত্মীয়স্বজনদের সাথে দেখা করা খুব সুন্দর ছিল, তবে লন্ডনের প্যাডিংটন স্টেশনে ফিরে এসে গ্রাফিতি এবং টাওয়ার ব্লকগুলিতে আচ্ছাদিত অতীত দেয়ালগুলি আমাকে সর্বদা একটি স্বাচ্ছন্দ্যময় রোমাঞ্চ দিয়েছিল। এটি বাড়িতে এবং কোথায় আমার জীবন। বা ছিল।
আমি উত্তর কেনসিংটনের পাড়া থেকে এক ধরণের শোক অনুভব করেছি যা আমি 35 বছর জানতে পেরেছিলাম এবং 100 মাইল পশ্চিমে সোমারসেটে চলে যেতে ব্যয় করেছি।
কিন্তু আমি নিজেকে বলতে থাকলাম, কারও মৃত্যু হয়নি এবং কারও মৃত্যু হচ্ছে না। স্পষ্টতই, দেশে চলে যাওয়া আমার কাছে সবচেয়ে খারাপ জিনিস ছিল না।
‘নতুন সূচনা,’ সবাই বলল। ‘পরিবর্তন ভাল।’ ‘তুমি এটা ভালবাসবে।’ এমনকি সরকার আমাকে উত্সাহিত করেছে বলে মনে হয়েছিল, তাদের ত্রৈমাসিক সুস্থতার পরিসংখ্যান দক্ষিণ পশ্চিমের বাসিন্দাদের সবচেয়ে সাধারণভাবে খুশি করেছে। ‘স্বাগতম! দেশে এটি গ্রহণ করতে কেবল 20 বছর সময় লাগে, ‘আমার বন্ধু লুকাস বলেছিলেন, আসলেই মোটেও রসিকতা করছেন না।
লন্ডন ছেড়ে যাওয়া কোনও স্বপ্নের জন্য দৃশ্য ছিল না, পরিবর্তে সর্বনিম্ন খারাপ বিকল্পের একটি কেস। আমি প্রায় 15 বছর একসাথে আমার দীর্ঘমেয়াদী অংশীদারদের সাথে বিভক্ত হয়েছি।
বিভক্ত কিছু সময়ের জন্য কার্ডগুলিতে ছিল, তবে আমি এখনও শেল-শকড ছিলাম। তিনি আমাকে ঘৃণা করার জন্য স্পষ্টতই বড় হয়েছিলেন এবং আপনি যদি কোনও ধরণের আয়রন মহিলা না হন তবে সেখান থেকে পুনরুদ্ধার হতে কিছুটা সময় লাগে। একবার অবিবাহিত হয়ে গেলে, লাইভ করার জন্য আমার উপলভ্য আয় হ্রাস পেয়েছিল এবং আমাকে অর্থনৈতিক সত্যের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। আমি আমার এবং আমার কুকুর, দুটি বড় পোডেনকো, বুফো এবং লাইকা জন্য উপলব্ধ আবাসন বিকল্পগুলি ব্রাউজ করেছি।
চারটি পছন্দ ছিল: অভ্যন্তরীণ শহর তবে কুকুরের জন্য একটি বাগান সহ বেশ স্কললিড; একটি সুন্দর শহরতলির সমঝোতা; কুকুর থেকে মুক্তি পান এবং একটি সুন্দর ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া নিন, বা দেশে যান। আমি শেষটি বেছে নিয়েছি।
যেমনটি আমি বলেছি, এটি অন্য অনেক লোকের মতোই সবচেয়ে খারাপ বলে মনে হয়েছিল, আমি দেশে একজন অর্থনৈতিক অভিবাসী।
মার্চ মাসে ফিরে আমি ব্রুটন নামে একটি ছোট্ট শহরে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলাম, যা এস্টেট এজেন্টরা ‘আকাঙ্ক্ষিত’ পাড়া বলে। এটি একটি দুর্দান্ত শহর, এবং এর বিখ্যাত বাসিন্দাদের অনেক কিছুই তৈরি। কিছু প্রতিবেদনের বিপরীতে, রাস্তায় ল্যাম্বোরগিনিস নেই তবে প্রচুর প্রাক্তন লন্ডোনার রয়েছে। আমার বন্ধু যেমন বলবে যখন আমি তাকে বলেছিলাম যে আমি ব্রুটনে চলে এসেছি, এটি ছিল ‘একটি নিরাপদ এবং নরম অবতরণ’। এবং এটি সত্য, আমি শহরের অন্যান্য প্রাক্তন সিটি লোক, ওরফে ডিএফএলএস (লন্ডন থেকে নীচে) যোগদান করতে নিরাপদ বোধ করেছি, যাদের মধ্যে আমি ইতিমধ্যে জানতাম। আমি যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় আমার পদক্ষেপ সম্পর্কে কিছু পোস্ট করেছি তখন আমি এমন কিছু ব্লকের কাছ থেকে একটি গুরুতর মন্তব্য পেয়েছিলাম যারা স্পষ্টভাবে স্থানীয় হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল, ‘আমাদের রক্তাক্ত প্রয়োজন, অন্য একটি ডিএফএল’।
আমি এই আপাত অপমানের সাথে পুরোপুরি ভাল ছিলাম। হ্যাঁ, আমি একজন ডিএফএল। আমি লন্ডন জীবনকে ভালবাসি। দ্বিগুণ সাপ্তাহিক বিন সংগ্রহের মতো সহজ জিনিসগুলি থেকে শুরু করে গৌরবময় গ্রন্থাগার, রেস্তোঁরা এবং রয়েল পার্কগুলিতে লন্ডন বিশ্বের অন্যতম দুর্দান্ত শহর। এমনকি ছেড়ে যাওয়ার বিষয়ে লেখা আমাকে কিছুটা অশ্রু বোধ করে।
এখানে ব্রুটনে, বিন পুরুষরা আপনার পুনর্ব্যবহারযোগ্য সাপ্তাহিক এবং আপনার আসল আবর্জনা প্রতি তিন সপ্তাহে একবার গ্রহণ করে। হতাশ যে কেউ (অর্থাত্ আমাকে) যারা নিয়মিত তাদের হুইলি বিনটি সঠিক সোমবারে বাইরে রাখতে ব্যর্থ হন। আপনার আবর্জনা পরবর্তী সংগ্রহ দ্বারা দুর্গন্ধযুক্ত হবে।
সম্পর্কে খুশি হওয়ার অনেক কিছুই ছিল। আমার কাছে লন্ডনে আমার জায়গাটি ট্রিপল রয়েছে এবং এমন একটি বাগান যা সারাদিন সূর্য পায় এমন একটি মনোরম শহরে যেখানে সমস্ত কিছু দূরত্বে রয়েছে। এবং গ্রীষ্ম এখানে। জীবন চলে। আমি এটি কাজ করতে হবে। সম্ভবত।
লন্ডন ছাড়ার দিকে যাওয়ার দিনগুলি এতটাই ব্যস্ত ছিল যে আমি কয়েক সপ্তাহ আগে আমার সমারসেট ভাড়াটির বাড়িওয়ালার সাথে কথোপকথনটি ভুলে গিয়েছিলাম। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে আমি তার অন্য বাড়ি ভাড়া নিয়েছি, অন্য জনপ্রিয় এবং বৃহত্তর সমারসেট শহরে ফ্রেম নামে।
আমি তাকে বলেছিলাম যে আমি ফ্রেমে থাকতে চাই না, আমি ব্রুটনে থাকতে চাই – তাই কেন আমি তার কাছ থেকে বাড়ি ভাড়া নিয়েছি। আমানতের জন্য 5,000 ডলারের বেশি অর্থ প্রদান করে এবং সামনের দিকে ভাড়া নেওয়া সত্ত্বেও আমি এখনও ঘুমাতে পারি নি। এই ফ্যাশনেবল দেশ শহরে একটি প্রাক্তন কাউন্সিল হাউসের জন্য মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড। তিনি আমাকে ‘কুলার’ ফ্রেমকে বিবেচনা করার জন্য চাপ দিয়েছিলেন বলে আমি আমার পছন্দকে ন্যায়সঙ্গত করে তুলে ধরলাম। ধন্যবাদ না, আমার এখানে বন্ধু এবং পরিবার ছিল, আমি চেয়েছিলাম আমার ভাগ্নী এবং ভাগ্নে স্কুলের পরে আমাকে দেখতে সক্ষম হোক। আমি আশেপাশের ঝাঁকুনি পছন্দ করেছি যা আমার বন্ধুদের শহর থেকে নিচে প্রলুব্ধ করবে: দ্য নিউট নামে একটি সুন্দর উদ্যান সহ একটি হোটেল, বেশ কয়েকটি আর্ট গ্যালারী, যার মধ্যে রয়েছে একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হোসার + রাইথ বাগান এবং ভাস্কর্য এবং খাওয়ার জায়গা সহ।
তারপরে সমস্ত রেস্তোঁরা ছিল, ওএসআইপি, দ্য ওল্ড ফার্মাসি, থ্রি হর্সশো, উচ্চতর খামার, ব্রায়ার, চ্যাপেল, ব্র্যাডলি হরে, কয়েকজনের নাম দেওয়ার জন্য।
এবং এ থেকে একেবারে বাদে ফ্রেম আমার কুকুরের জন্য আদর্শ ছিল না কারণ আমাকে গাড়িটি অর্ধ-শালীন হাঁটার জন্য নিতে ব্যবহার করতে হবে।
এই সমস্তগুলি এমন এক সময়ে এসেছিল যখন আমি অনিচ্ছায় আমার সম্পত্তিগুলি প্যাকিং করে লাঠিগুলিতে পাঠিয়েছিলাম। আমি যা করছিলাম সেদিকে আমি সঠিক মনোযোগ দিইনি। ফলস্বরূপ, আমি এমনকি আসার আগেই দেশে আমার নতুন জীবন কিছুটা গোলমাল হয়েছিল।
যেদিন আমি লন্ডন ছেড়েছি, ভ্যানটি এগিয়ে গেল এবং আমি অনুসরণ করেছি। এমনকি আমি এম 4 -তে আঘাত করার আগে, আমার কুকুরগুলি বুটে কাপড়ের গাদাতে কুঁচকে উঠার সাথে, আমার বাড়িওয়ালা এস্টেট এজেন্টদের থেকে বেজে উঠল যেখানে সে বাড়িটি রাখছিলেন আমি ছয় সপ্তাহ আগে বিক্রয়ের জন্য ভাড়া নিয়েছিলাম।
ওহ ভাল। এটাই তার পূর্বসূরী। এটি আমাকে বুঝতে পেরেছিল যে আমার পরিস্থিতি কতটা বদলেছে।
গুরুত্বপূর্ণ ফর্মগুলিতে আমি এখন ‘একক’ এবং ‘টেন্যান্ট’ চিহ্নিত বাক্সগুলিকে টিক দিয়েছি, ‘সম্পর্কের মধ্যে’ এবং ‘বাড়ির মালিক’ নয়। আইনীভাবে, এবং মাত্র দুই মাসের নোটিশ দিয়ে, যদি সে বাড়িটি বিক্রি করে তবে আমি আবার গৃহহীন হতে পারি। যখন আমার কিছু সুরক্ষার দরকার ছিল ঠিক তখনই তা চলে গেল।
অস্থায়ীতার ঝাঁকুনি আমার সম্পর্কে ঝুলন্ত। আমি উইল্টশায়ারের কিছু পরিবারকে দেখার জন্য রাস্তায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম তবে তারা বলেছিল, বেশ যুক্তিসঙ্গতভাবে, আমি যদি সেখানে বেশি দিন না থাকতাম তবে তেমন কোনও বিষয় মনে হয়নি। আমার যখন সঠিক বাড়ি ছিল তখন তারা আসবে। আমার মা আমাকে কিছু পর্দার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ‘কেন বিরক্ত?’ আমি জিজ্ঞাসা।
পিছনে ফিরে তাকানো, আমি এপ্রিলে খুশি বোধ করে এখানে আসিনি। আমি চলে যাওয়ার চার মাসেরও বেশি সময় পরে, এখনও বইয়ের স্ট্যাক রয়েছে, স্যাড ইকো-ওয়াই, অর্ধ-খালি ঘর এবং পূর্ণ বাক্স রয়েছে তবে আমি এখন কিছুটা আনন্দ পুনরুদ্ধার করছি।
ব্রুটন শান্ত বলে মনে হচ্ছে তবে এটি একটি মজাদার শহর। সুন্দর মধ্যবিত্ত পাব এবং অন্যটি আরও পৃথিবী উভয় ক্ষেত্রেই একটি দ্রুত গ্লাস ওয়াইন কিছু আকর্ষণীয় লোককে যাদুকর করতে পারে।
আমি ইতিমধ্যে কয়েকজন বন্ধুকে ধাক্কা দিয়েছি। একজন, ডিভোর্স পোস্টও, নিজেকে একটি আকর্ষণীয় স্থানীয় প্রেমিক হিসাবে খুঁজে পেয়েছেন।
এক জায়গায় এত দীর্ঘ পরে বাড়ি সরানো বিচ্ছিন্ন। আপনি যদি একরকম জেন সন্ন্যাসী না হন এবং সমস্ত লোক, স্থান এবং শারীরিক জিনিসগুলিতে অবিচ্ছিন্ন না হন তবে আপনি যে এতটা ভাল জানেন তার সম্প্রদায় এবং পরিচিতি না পেয়ে ক্ষতির সত্যিকারের অনুভূতি রয়েছে। আমি প্রথমবার লন্ডনে ফিরে গিয়েছিলাম, প্রতিবার আমি যখন কোনও পরিচিত রাস্তাটি প্রত্যাখ্যান করি তখন আমি ওয়েস আপ করি। আমি সবাইকে দেখে খুব খুশি হয়েছিলাম, কেবল আমার বন্ধুবান্ধব নয়। আমি প্রায় আলিঙ্গন করেছি এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল যিনি পেট্রোল স্টেশন চালাচ্ছেন, কফি শপের কর্মীরা এবং আমার পুরানো কুকুর ওয়াকার – বাস্তবে প্রতিটি রাস্তার কোণে সমস্ত পরিচিত মুখ।
আমি এই শহুরে থেকে গ্রামীণে এই স্থানান্তরে একা নই তা জেনে এটি এক অদ্ভুত স্বাচ্ছন্দ্য। জাতীয় পরিসংখ্যানের অফিস (ওএনএস) এর মতে, ২০২০ সাল থেকে ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের ব্যতীত প্রতিটি জনসংখ্যার মধ্যে নগর অঞ্চল থেকে গ্রামীণ অঞ্চলে নেট মাইগ্রেশন বাড়ছে।
গ্রামীণ এবং শহুরে জনগোষ্ঠীর তুলনা করে ওএনএসের ডেটা আমার দ্বিধাদ্বন্দ্বকে বেশ ভাল করে বলে মনে হচ্ছে। গ্রামীণ অঞ্চলে আত্মহত্যার হার বেশি তবে একাকীত্বের হার কম। গ্রামীণ অঞ্চলে অপরাধের হার কম তবে আবার ব্রডব্যান্ড এবং ফোনের অভ্যর্থনা ডায়াবোলিকাল হতে পারে। আমি বলতে চাইছি, আপনার ফোনটি যদি কোনওভাবেই কাজ না করে তবে তা না পেয়ে কী লাভ?
ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি থেকে একটি সত্যই আকর্ষণীয় 2017 সমীক্ষায় দেখা গেছে যে বাতাসে নাইট্রাস অক্সাইডের বায়ু ঘনত্ব যত বেশি ছিল, নিম্ন লোকেরা তাদের জীবনযাত্রার মানটি অনুভব করেছিল। কোনও ব্যক্তির সুস্থতার বোধের উপর দূষিত বাতাসের প্রভাব ‘বেকারত্ব, বিচ্ছেদ এবং বিধবাত্বের মতো অনেক বড় জীবনের ঘটনার সাথে বিস্তৃতভাবে তুলনীয় ছিল’। সম্ভবত পরিষ্কার বায়ু আমাকে কিছুটা উত্সাহিত করতে পারে? সংক্ষেপে, মুভিং ভাল এবং খারাপের মিশ্রণ।
লোকেরা বলে আমি হাসিখুশি এবং ট্যানড দেখতে। তবে আমি আমার প্রতিক্রিয়াগুলিতে ধারাবাহিকভাবে নেতিবাচক ছিলাম। ‘সম্ভবত সমস্ত পরিষ্কার বাতাস,’ আমি আমার চোখ ঘুরিয়ে বলব। বা, ‘চিন্তা করবেন না, আমি ক্রিসমাসের মাধ্যমে খাঁটি চামড়া হব’।
আমি সব কিছুর জন্য একটি মুরোজ উত্তর ছিল। ব্রুটন হলেন, একজন এস্টেট এজেন্ট আমাকে যেমন বলেছিলেন, বাড়ির দাম মেলে একটি ‘ট্রেন্ডি টাউন’। আমি যে স্টাইলটি চাই তা এখানে থাকার পক্ষে আমি বহন করার সম্ভাবনা কম। ‘চিন্তা করবেন না,’ আমি আমার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ট্রলকে বলেছিলাম, ‘এই ডিএফএল উইনক্যান্টন আসন্ন শরত্কালে হুইলি বিনে বাস করবে।’
ধন্যবাদ, সেই হুইলি বিন অপেক্ষা করতে পারে। আমার বাড়িওয়ালা সম্প্রতি আমাকে বলেছিল যে সে বাড়িটি বাজার থেকে নামানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
সম্ভবত আমার জীবনে আশীর্বাদগুলি গণনা করার সময় ছিল এবং বাম নোটগুলি নয়।
এটি লন্ডনের এক বন্ধু যিনি আমাকে বলেছিলেন যে আমি তিক্ত শব্দ করছি, যা আমি প্রথমে বিরক্ত হয়েছি এবং তারপরে ইশারা করার জন্য তার কাছে কৃতজ্ঞ। বিটার ভাল চেহারা নয়।
আমরা আমাদের নিজস্ব গল্প তৈরি করি। আমাকে উজ্জ্বল দিকটি দেখতে শিখতে হয়েছিল। এটি কেবল জীবন যা করবে তা করছিল: কখনও কখনও ভাল; অন্যকে বাজে। আমার মা বলতেন: ‘সেই মুখটি টানবেন না, বাতাস বদলে যাবে।’ মেজাজ এবং অনুভূতির ক্ষেত্রেও একই কথা। এই দেশ-জীবিত নেতিবাচকতা এটি জড়িত হওয়ার আগে থামতে হয়েছিল। নিজেকে হাতে নেওয়ার সময় ছিল।
আমি অনুশীলন সম্পর্কে কিছুটা বেশি উদ্বিগ্ন হয়েছি। আমরা জানি যে এটি মদ্যপান হ্রাস করার পাশাপাশি একটি স্বাস্থ্যকর ডায়েট খাওয়া এবং ঘুম বাড়ানোর পাশাপাশি এটি আরও ভাল মেজাজের একক দ্রুততম পথ।
পোস্ট-ইট নোটে আমি আমার সাথে দেখা লোকদের নাম লিখেছি-ডিলান পোস্টম্যান, ব্লু বলের জমিদার, নিকি, জেস এবং অ্যাঞ্জি রোজ অ্যান্ড লিয়নসে অ্যাঞ্জি, মজার জন্মদিনের কার্ড সহ সুন্দর দোকান। আমি বন্ধুত্বপূর্ণ এবং মুক্তমনা হওয়ার চেষ্টা করি।
কম্পিউটার গেমগুলিতে চিত্রগুলির জন্য একটি বাক্যাংশ রয়েছে যা চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকে তবে আসলে কিছুই করতে পারে না। এগুলিকে নন-প্লেয়ার চরিত্র বা এনপিসি বলা হয়। অল্প বয়স্ক প্রজন্ম অপ্রাসঙ্গিক, নিস্তেজ বা গুরুত্বহীন যে কাউকে বর্ণনা করতে ‘এনপিসি’ ব্যবহার করে। শুধু গেমসে নয়, জীবনেও। ব্রুটনকে বুম্বিং করা, আমি পুরোপুরি এনপিসির মতো অনুভব করি।
আমি লন্ডনের রাস্তায় ম্যাডউম্যানের মতো হাঁটতাম, সবাইকে আনন্দদায়ক তরঙ্গ দিতাম। এখানে, এবং সংস্থার জন্য দুটি কুকুরের সাথে আমি বুঝতে পারি যে এই নৈমিত্তিক মিথস্ক্রিয়াগুলি আমার সামাজিক জগতকে কতটা গঠন করেছিল। কেউ ফোনে আর কেউ কথা বলেন না এবং দেশে বসবাস করার অর্থ কিছু লোক আমাকে ছবিটির বাইরে থাকতে বিবেচনা করে। এটা একটু মৃত্যু।
পুরো ভাল জানা সত্ত্বেও একমাত্র জিনিসটি হ’ল সেখান থেকে বেরিয়ে আসা এবং লোকদের সাথে দেখা করা, আমি নিজেকে এটি করতে নারাজ বলে মনে করি।
ভাড়া সম্পত্তিতে স্ক্র্যাপি লন থেকে আগাছা বা মরা ঘাস ছড়িয়ে দেওয়ার সময় জোনিং করার বিষয়ে এত সহজ কিছু রয়েছে। লন্ডনের অ্যাপার্টমেন্টগুলিতে 40 বছর বসবাসের পরে, এমনকি এইরকম একটি কড়া, বাল্ডিং লন থাকা একটি আসল অভিনবত্ব।
কম্পোস্টিং একটি অদ্ভুত ধরণের আনন্দ। তাই উদ্ভিদের জন্য ধূসর জল সংরক্ষণ করা হয়। আমি একসময় যে মিলনযোগ্য মহিলা ছিলাম?
God শ্বরকে ধন্যবাদ এই শহরে এখনও সঠিক পাব রয়েছে। দেশে আমার দুটি কুকুরের সাথে প্রথম চার মাসের এককভাবে বাস করার এটি আমার সবচেয়ে বড় টেকওয়ে।
গত সপ্তাহে আমি এখানে আরও এক সপ্তাহের শেষের দিকে এক গ্লাস রোসের সাথে উদযাপন করতে নীল বলটিতে গিয়েছিলাম é কিছুটা স্কুইফাই কিন্তু প্রফুল্ল এবং চ্যাটি মহিলা এসে বললেন: ‘তুমি কে? তুমি এখানে কেন? ‘ আমি স্বীকার করেছি যে আমি স্বপ্নের পরিস্থিতিতে তার ‘ট্রেন্ডি টাউন’ তে এখানে ছিলাম না। সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষে মিথ্যা কেন বিরক্ত করবেন?
‘ওহ, চিন্তা করবেন না। আমি এখানে কখনও এমন কারও সাথে দেখা করি নি যারা স্বপ্নের পরিস্থিতিতে নেমে এসেছিল, ‘তিনি বলেছিলেন। লন্ডনে দীর্ঘ কোভিড, মাতৃত্ব এবং আধা শালীন জীবনের বোঝা ব্যয়ের কারণে তার ‘দেশে চলে যাওয়া’ গল্পটি একটি সফল ক্যারিয়ার ছেড়ে জড়িত।
‘আপনি এটি অভ্যস্ত হয়ে যাবেন। আপনি এটি পছন্দ করবেন, ‘তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং আমাকে তার নতুন সংস্থার একটি ওয়েবসাইট দেখিয়েছিলেন, যা স্পষ্টতই একটি দুর্দান্ত সাফল্যে পরিণত হচ্ছে। ‘এখানে প্রচুর আকর্ষণীয়, মজাদার এবং সুন্দর মানুষ রয়েছে এবং প্রচুর আকর্ষণীয় মহিলা দ্বিতীয় জীবন শুরু করছেন।
‘এক বা দুই বছরে আপনি এমনকি শহরটিও মিস করবেন না।’
তিনি আমাকে এই কথা বলার জন্য প্রথম নন। তবে আমি এখনও সেখানে নেই। আপাতত, কমপক্ষে, আমি কেবল এটির জন্য তার কথাটি নিতে হবে।