‘আমি সবসময় নিজেকে চেরনোবিল ফিরে আসতে দেখি’: শিল্পী সেরাফিমা ব্রেসলার

শিল্পী সেরাফিমা ব্রেসলারের জন্য, সোভিয়েত ইউক্রেনের 1986 সালের চেরনোবিল পারমাণবিক বিপর্যয় তাঁর পুরো কাজ জুড়ে একটি ফাউন্ডেশনাল থিম।
জার্মানি ভিত্তিক রাশিয়ান শিল্পী মস্কো টাইমসকে বলেছেন, “আমি মাঝে মাঝে (এটি) থেকে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করি তবে আমি সর্বদা নিজেকে ফিরে আসতে দেখি।” পেশা ২০২২ সালে রাশিয়ান বাহিনী দ্বারা উদ্ভিদটির এটিকে “আবার প্রাসঙ্গিক” করে তুলেছে।
শিল্পীর জন্য গভীরভাবে ব্যক্তিগত বিষয়, চেরনোবিলের প্রতিধ্বনিগুলি ব্রেসলারের কাজগুলিতে নির্বাচিত জুড়ে পাওয়া যাবে ক্রেমলিনের বিরুদ্ধে শিল্পীরা প্রদর্শনী – যদিও তিনি এটি বর্ণনা করার সাথে সাথে একটি “সন্তানের মতো, কৌতুকপূর্ণ” টুকরোটির জন্য জায়গাও পেয়েছিলেন।
মস্কো টাইমস আমস্টারডামে প্রদর্শনীর আগে ব্রেসলারের সাথে তার কাজের পিছনে ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণা এবং দর্শকদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা সম্পর্কে কথা বলেছিল।
এমটি: আপনি ক্রেমলিনের বিপক্ষে শিল্পীদের কাছে তিনটি কাজ প্রদর্শন করবেন। তাদের প্রত্যেককে কী অনুপ্রাণিত করেছিল সে সম্পর্কে আপনি আরও কিছু কথা বলতে পারেন?
এসবি: প্রথম কাজটি এখনই আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটি ‘আমার গাছ’ নামে একটি ভিডিও ইনস্টলেশন টুকরা। এটি পুরানো ডিজিটাল ঘড়ি থেকে মাইক্রোডিসপ্লেস নিয়ে গঠিত এবং এক ধরণের নিউরাল নেটওয়ার্কের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। স্ক্রিনগুলি তারের এবং কোডের সাথে সংযুক্ত এবং প্রত্যেকে সংরক্ষণাগার ফুটেজ প্রদর্শন করে।
এই কাজে, আমি দুটি থিম অন্বেষণ করি: ঘরোয়া স্থান এবং বিপর্যয়। আমি এই দুটি পরিবেশ কীভাবে অন্তর্নিহিত, কীভাবে বিপর্যয় এবং তাদের ডকুমেন্টেশনগুলি তাদের নিখুঁত সংখ্যা এবং স্বাভাবিককরণের (সহিংসতার) কারণে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং কীভাবে সেগুলি প্রকাশ করা কীভাবে এক ধরণের দৈনন্দিন আদর্শ হয়ে ওঠে তা প্রতিফলিত করার চেষ্টা করি।
আমি আমার দৈনন্দিন জীবন থেকে কিছু এবং নিউজ কভারেজের মতো জিনিস সহ বিভিন্ন ধরণের সংরক্ষণাগার ফুটেজ মিশ্রিত করি। (এই ইনস্টলেশন) বর্তমান ইভেন্টগুলিতে বিশেষত ইউক্রেনের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। তবে এটি শিল্পী এবং গবেষক হিসাবে আমি কাজ করেছি এমন অন্যান্য থিমগুলিকেও স্পটলাইট করে। এর মধ্যে একটি চেরনোবাইল(বিদ্যুৎকেন্দ্রের সাম্প্রতিক) পেশার (রাশিয়ান সেনাবাহিনী দ্বারা) দখল করার কারণে এখন বিশেষত প্রাসঙ্গিক বলে মনে হচ্ছে এমন একটি বিষয়। আমি সম্পর্কিত কিছু ফুটেজও অন্তর্ভুক্ত করেছি বেসলান ট্র্যাজেডি, যেহেতু আমি সেই বিষয়েও বেশ কয়েকটি কাজ তৈরি করেছি।
এমটি: আপনি কীভাবে চেরনোবিল বিপর্যয়ের থিম নিয়ে কাজ করতে এসেছেন? এমন কি কোনও বিশেষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল যা আপনাকে এটির দিকে পরিচালিত করেছিল?
এই বিষয়টি মস্কোর ব্রিটিশ উচ্চ বিদ্যালয় আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন (বিএইচএসএডি) এ আমার বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক প্রকল্পের একটি অংশ ছিল।
আমি আমার দাদা, ইগর গেরাসিমভের কারণে এটি বেছে নিয়েছি, যার দুর্ভাগ্যক্রমে আমি কখনও দেখা করি নি। তিনি একজন চেরনোবিল লিকুইডেটর এবং একজন প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন যাদের চুল্লিটি অ্যাক্সেস করার জন্য ছাড়পত্র ছিল। তিনি মস্কো থেকে চেরনোবিল যেতে স্বেচ্ছাসেবীর কাজ করেছিলেন এবং সেখানে তিন সপ্তাহ কাটিয়েছিলেন। তিনি (১৯৫7) মায়াক বিপর্যয়ের (রাশিয়ার চেলিয়াবিনস্ক অঞ্চলে) পরবর্তী সময়েও সহায়তা করেছিলেন।
আমি আমার দাদী এবং আমার মধ্যে কথোপকথনের ডকুমেন্ট করার পাশাপাশি তিনি যে গল্পগুলি স্মরণ করেছিলেন তা একটি ছোট বই তৈরি করেছি। তার আগে, আমাদের পারিবারিক ইতিহাসের এই অংশটি … এটি কতটা ভারী কারণ খুব কমই বলা হয়েছিল। সম্ভবত (আমার আত্মীয়রা) আমাকে এ থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিল – কমপক্ষে আমার দাদি আমাকে যা বলেছিলেন – এবং আমাকে কিছু কঠিন সত্য থেকে রক্ষা করে।
আমি ধীরে ধীরে সংরক্ষণাগার এবং সম্মিলিত স্মৃতিতে প্রসারিত। আমি কখনও কখনও (চেরনোবিলের বিষয়) থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করি তবে আমি সর্বদা নিজেকে ফিরে আসতে দেখি। এটি আমার শৈল্পিক অনুশীলনের ভিত্তিগত।
এমটি: আপনি কি আমাকে ‘সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণাধীন’ শিরোনামের টুকরোটি সম্পর্কে বলতে পারেন যা ক্রেমলিনের বিরুদ্ধে শিল্পীদের কাছেও উপস্থিত হবে? যেমনটি আমি বুঝতে পেরেছি, এটি মিখাইল গর্বাচেভের তৈরি বিবৃতিটিকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রিক…
আমি আমার বেশিরভাগ অনুশীলন চেরনোবিলকে উত্সর্গ করেছি … এক পর্যায়ে, এই বাক্যাংশটি (গর্বাচেভ দ্বারা) একটি নতুন অর্থ অর্জন করেছে এবং আমি আরও একবার এটিতে ফিরে এসেছি।
আমি 24 ফেব্রুয়ারি (2022) এর পরে এক ধরণের বিবৃতি দিতে চেয়েছিলাম এবং আমি কেবল সেই বাক্যাংশটি মুদ্রণ শুরু করি। প্রতিটি স্কোয়ার একটি ড্রাইপয়েন্ট কৌশল ব্যবহার করে হাতে মুদ্রিত ছিল। এটি একটি ডায়েরি রাখার সাথে কিছুটা মিল ছিল: আমি দিনে একটি বর্গক্ষেত্র মুদ্রণ করেছি এবং ফলস্বরূপ, আমি যে প্লেটটি থেকে মুদ্রণ করছিলাম তা জীর্ণ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত, আপনি কেবল কালি দেখতে পাচ্ছেন – বাক্যাংশটি নিজেই আর দৃশ্যমান নয়।
এই শব্দগুচ্ছটি (রাজনৈতিক) প্রচার এবং মিথ্যাগুলির প্রতীক, যা আপনি খুব প্রায়ই শুনতে পাচ্ছেন – কেবল এখন এবং কেবল (রাশিয়ায়) ইউক্রেনের যুদ্ধের ক্ষেত্রে নয়, সারা বিশ্ব জুড়েও নয়।
এমটি: আপনি দেখাবেন এমন আরেকটি কাজ শিরোনামে ‘এই ওয়ার্ল্ড ইজ বিউটিফুল, তবে…’ এই অঙ্কনগুলি সহ এই সিরামিক প্লেটগুলি বেশ অদ্ভুত দেখাচ্ছে। তাদের পিছনে গল্পটি কী?
আমার কয়েকটি প্রকল্প খুব বড় আকারের, বড় থিম এবং প্রচুর পরিমাণে গবেষণা জড়িত। এই কাজটি অবশ্য আরও… সন্তানের মতো, খেলাধুলার আকারে করা হয়েছিল।
আমি যখন আমাদের পিতামাতারা আমাদের যে ধরণের বিষয়গুলিকে সতর্ক করে দিয়েছি তার একটি তালিকা তৈরি করেছিলাম যখন তারা বলে, ‘হ্যাঁ, আপনি বাইরে যেতে পারেন, তবে দয়া করে সাবধান হন …’ এবং তারপরে এটি সিরামিকগুলিতে চিত্রিত করা শুরু করে। এটি একটি নতুন মিডিয়ামে কাজ করার একটি পরীক্ষাও ছিল।
এমটি: আপনি কী চান যে প্রদর্শনী শ্রোতারা আপনার কাজগুলি থেকে বিশেষত চলমান দ্বন্দ্বের জন্য নিবেদিত সেগুলি থেকে দূরে সরে যেতে চান?
‘আমার গাছ’ এর সাথে দর্শকদের ব্যস্ততা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেই কাজে উপস্থাপিত সমস্ত তথ্য আমাদের ফোনেও উপস্থিত রয়েছে এবং ইনস্টলেশনটি আমাদের চারপাশের বিশ্বে কী চলছে তার অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে। আমি সত্যই অনুভব করি যে অনেক লোক একরকমভাবে আমরা যে বাস্তবতায় বাস করছি তার অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।
এমটি: নির্বাসনে শিল্পী হিসাবে, আপনি কি রাশিয়ান দর্শকদের কাছে কিছু জানানোর চেষ্টা করছেন, এবং এটি কি কাজ করছে? আমি যেমন এটি বুঝতে পারি, আপনার কাজগুলি কেবল পশ্চিমে প্রদর্শিত হয়।
আমি যুদ্ধের আগে রাশিয়া ছেড়ে চলে এসেছি … কারণ আমি একটি শিক্ষা পেতে চেয়েছিলাম এবং সম্ভবত নিজেকে আরও অবাধে প্রকাশ করতে চাই। অনেক শিল্পী যেভাবে করেছিলেন, বিশেষত যারা বড় প্রতিবাদ প্রদর্শনীতে রেখেছিলেন তাদের দেশ থেকে পালাতে হবে না।
এটি কেবল প্রমাণিত হয়েছে যে আমি তৈরি শিল্পটি রাশিয়ার প্রসঙ্গে একটি প্রতিবাদ অর্থ গ্রহণ করেছিল, তবে এটি উদ্দেশ্যমূলক কিছু ছিল না। আমি কেবল শিল্প, আমার পরিবার, আমার নিজের দেশে নিরাপদ বোধ করি না, এবং আরও অনেক কিছুতে খুব ব্যক্তিগত বিষয়গুলির প্রতিফলন করছিলাম, তবে এটি সমালোচনার রূপ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল।
রাশিয়ান দর্শকদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করার জন্য, আমি মনে করি না যে তাদের কাছে আমার একটি নির্দিষ্ট বার্তা রয়েছে। আমি যে থিমগুলি অন্বেষণ করি তার অনেকগুলিই আর প্রাসঙ্গিক বা উপযুক্ত বলে মনে হয় না। এমনকি চেরনোবিলের বিষয় – আমি বেশ কয়েকবার শুনেছি যে লোকেরা এটিকে কিছু মোকাবেলা করে এবং আলোচনার পক্ষে উপযুক্ত নয়। তবে এটির সাথে কাজ চালিয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় … কারণ এটি খুব কম নিয়ে কথা বলা হয়েছে।
এমটি: ক্রেমলিন ভাইরাসের মতো অন্যান্য দেশকে সংক্রামিত করার পরে কীভাবে মডেল করা কর্তৃত্ববাদী অনুশীলনগুলি এই প্রদর্শনী একটি প্রতিচ্ছবি। এই বার্তাটি কি আপনার সাথে অনুরণিত হয় এবং আপনি কীভাবে এটি আপনার কাজের সাথে সম্পর্কিত করেন?
আমি মনে করি এটি একটি দুর্দান্ত থিম, এবং আমি আনন্দিত যে আমরা বিস্তৃত প্রসঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছি। আমি যে কারণে (রাশিয়া) চলে এসেছি তার একটি অংশ হ’ল আমি নিজের দেশে নিরাপদ বোধ করি নি, এবং এখন এই অনুভূতিটি ফিরে আসছে। যদিও আমি এখানে জার্মানিতে এখনও শারীরিকভাবে নিরাপদ, সম্পূর্ণ অস্থিতিশীলতার, বাহ্যিক হুমকির এই অনুভূতি রয়েছে এবং এটি ভাইরাস ছড়িয়ে দেওয়ার মতোই মনে হয়।
সেরাফিমা ব্রেসলারের শিল্পটি শিল্পীদের বিরুদ্ধে ক্রেমলিনের বিরুদ্ধে প্রদর্শিত হবে, মস্কো টাইমস দ্বারা আয়োজিত একটি শিল্প প্রদর্শনী এবং 15-সেপ্টেম্বর থেকে আমস্টারডামের ডি বালিতে সমস্ত অধিকার বিপরীত গ্যালারী আয়োজিত। 4।
দেখুন প্রদর্শনী ওয়েবসাইট আরও তথ্যের জন্য।
