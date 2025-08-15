আমি সম্প্রতি কসমসকে পুনরায় দেখেছি: একটি স্পেসটাইম ওডিসি। এই সিরিজটি তাদের পাঠ্যক্রমের কোনও এক সময় এই সিরিজটি দেখানো হবে তা বোঝাতে আমি পক্ষপাতিত্ব করছি?

পুনর্নির্মাণ সেশনস #60::
- শিরোনাম: কসমস: একটি স্পেসটাইম ওডিসি
- নেটওয়ার্ক: ফক্স; ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক
- মুক্তি পেয়েছে: 2014
- জেনার: বিজ্ঞানের ডকুমেন্টারি
- স্ট্রিম: অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও; টুবি
প্রায় 7-9 বছর আগে আমি কসমস দেখেছি: প্রথমবারের মতো একটি স্পেসটাইম ওডিসি এবং এখন এটি প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে এটি পুনরায় দেখার পরে, আমি বুঝতে পারি নি যে এই শোটি বিশ্বের সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গিকে কতটা সহায়তা করেছিল। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিজ্ঞান সম্পর্কিত ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে যার জ্ঞান মৌলিক স্তরে রয়েছে (এমনকি এর নীচেও যেহেতু আমি এমনকি অনলাইন বিজ্ঞান সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু শব্দ/বাক্যাংশ নিক্ষেপ করা জানি না), আমি বলতে পারি আমি সমান হতে পারি ডাম্বার ব্যক্তি যদি আমি মহাজাগতিক না দেখতাম। আমি আমার চারপাশের বিশ্বের প্রতি আরও অনেক বেশি অজ্ঞ থাকব, কেবল এটিতে ধরা পড়লাম সামাজিক বাস্তবতা আমরা মানুষগুলি শারীরিক বাস্তবতার অভ্যন্তরীণ কাজগুলি সম্পর্কে অবহেলিত, তৈরি করেছি।
নীল ডিগ্রাস টাইসন উপস্থাপন করেছেন, যিনি এখন এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বিজ্ঞানের সামনের মানুষ ছিলেন, কসমস: একটি স্পেসটাইম ওডিসি আইএস ১৯৮০ সালের টেলিভিশন সিরিজ কসমস: একটি ব্যক্তিগত ভ্রমণ, যা কার্ল সাগান উপস্থাপন করেছিলেন। পুনরায় দেখার সময় আমি প্রথম যে জিনিসটি লক্ষ্য করেছি তা হ’ল উপস্থাপনাটি আমি কীভাবে মনে রেখেছিলাম তার চেয়ে বেশি নাটকীয়ভাবে আরও কতটা নাটকীয় হয়েছিল। গ্র্যান্ডিজ স্টার্ক ট্রেক-এস্কে সাউন্ডট্র্যাক, চটকদার সিজিআই/অ্যানিমেশন ‘কল্পনার জাহাজ‘, এমনকি এমনকি বিজ্ঞানীদের গল্পগুলিও যারা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছিলেন যা প্রায়শই বীর/ভিলেনের পদ্ধতির থাকে। এই সামান্য ওভারড্র্যামেটাইজেশন হ’ল এই সিরিজের সাথে থাকা একমাত্র পোষা প্রাণীর পীভ যদিও যদি থাকে তবে এবং যদিও আমি মনে করি এটি এই সিরিজের একমাত্র দিক যা ভাল বয়স্ক না হওয়ার ঝুঁকির কারণটি বহন করে, এটি বেশিরভাগই একটি অ-ফ্যাক্টর। কসমস সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এটি যা শিক্ষা দেয় তা হ’ল এবং আমি বিশ্বাস করি যে এটি যা শিক্ষা দেয়, মহাবিশ্ব সম্পর্কে, বিবর্তন সম্পর্কে, বিজ্ঞান সম্পর্কে, ইতিহাস সম্পর্কে ইত্যাদি। সমস্ত মানবজাতির থাকা উচিত প্রয়োজনীয় পাঠ। তথ্যটি সুবিধামতভাবে স্থাপন করা হয়েছে এবং এমনভাবে ফর্ম্যাট করা হয়েছে যা বিজ্ঞান নার্ভ থেকে নিম্ন-শ্রেণীর বেকার পর্যন্ত বেশিরভাগ লোকেরা বুঝতে পারবেন (ভাল, কমপক্ষে ইংরেজ দর্শকদের জন্য যতদূর আমি জানি)। তবে অত্যন্ত নিবেদিত খ্রিস্টান বা একগুঁয়ে ফ্ল্যাট মাটির ইত্যাদি ইত্যাদি কিনা তা বিশ্বাস করবে … যদি তারা কখনও এটি দেখার পক্ষে যথেষ্ট দৃ convinced ় বিশ্বাসী হয় তবে … এটি অন্য একটি বৈজ্ঞানিক ঘটনা যা পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়ন করা যেতে পারে। নিশ্চিতকরণ পক্ষপাত, বিশ্বাসের অধ্যবসায় এবং অন্যান্য ভুলগুলি সর্বদা সমাজগুলিতে কাঁটাযুক্ত ছিল, এ কারণেই আমি বিশ্বাস করি যে তাদের প্রাক-কিশোর বছর বয়সী কেউ এটি দেখেন, তত বেশি তথ্য লেগে থাকবে।
তবে আমি যেমন এটি বলি তেমনি আমি প্রশ্ন করি যে কসমোসে প্রদত্ত তথ্যগুলি প্রয়োজনীয় তথ্য রয়েছে কিনা। কীভাবে প্ল্যানেটগুলি গঠিত হয়, কীভাবে বিবর্তন কাজ করে, বা কীভাবে পরমাণুগুলি সামগ্রিকভাবে সমাজ সম্পর্কে পরিবর্তিত হয় তা কী জানবে? ঠিক আছে, আমি কল্পনা করেছি যে অনলাইনে কম বোবা গ্রহণ এবং যুক্তি থাকবে, তবে আর কী পরিবর্তন হবে? আমরা কি শেষ পর্যন্ত একত্রিত হয়ে কিছু ধারাবাহিক সমস্যা সমাধান করব যা প্রাক- historic তিহাসিক সময় থেকেই আমাদের পাশে কাঁটা ছিল? যেমন বৈষম্য, দারিদ্র্য, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি? আপাতত, এটি কেবল ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা। যদি কিছু হয় তবে নিউরোসায়েন্স, এমন একটি ক্ষেত্র যা কসমোসের মতো নিজস্ব বড় বাজেট উত্পাদনের দাবিদার, এটি অনেকটা প্রকাশ করে যে মানুষ হিসাবে আমাদের ত্রুটিগুলি বেশিরভাগই আমাদের মধ্যে এম্বেড করা থাকে, আমাদের জিনোমের মধ্য দিয়ে ওভারটাইম পাস করে যা আমাদের বেঁচে থাকার অগ্রাধিকার হিসাবে বিকশিত হয়েছিল। সত্যটি হ’ল, এই সিরিজটি যা শিক্ষা দেয় তার সম্পূর্ণ বিপরীতে বিশ্বাস করে হাজার হাজার বছর ধরে অনেক মানুষ বেঁচে আছেন এবং মারা গেছেন। সুতরাং হতে পারে … সম্ভবত দক্ষতার সাথে কাজ করতে সক্ষম হতে তাদের চারপাশের বিশ্বের কাছে কিছুটা বিভ্রান্তিকর হওয়া দরকার। হতে পারে আমাদের পরিবেশ সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হওয়া এবং দিনের প্রতিটি সেকেন্ডে এটি কীভাবে কাজ করে তা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য পাল্টা উত্পাদনশীল।
বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে নিজেকে বিভ্রান্ত করার দরকার ছিল কি না তার যুক্তি, সেখানে ধর্মের প্রতি এখানে একটি উল্লেখ বা সম্মতি জানাতে হবে (জীবনের আর একটি বিষয় যা এটি ব্রেকডাউন সিরিজের মতো নিজস্ব মহাজাগতিক প্রাপ্য)। কারণ স্পষ্টতই, আমাদের পরিবেশ (সূর্য, চাঁদ, গাছ, ঝড় ইত্যাদি) উপাসনা করার সাথে সাথে যা শুরু হয়েছিল, তাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্মিত নাম এবং প্রতিমা সহ দেবতাদের আধিক্য হিসাবে বিকশিত হয়েছিল এবং এইভাবে, এখন আমাদের একাধিক বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে একাধিক বিভিন্ন the শ্বরবাদী মতাদর্শ রয়েছে। আমি এই ধর্মগুলিকে বিশ্বাস করি, তাদের প্রতি বিশ্বাসী মানুষের জন্য একটি সহজ-মনের তৈরি করে, মূলত একই উদ্দেশ্যটি পরিবেশন করে যা আদিম মানুষকে তাদের চারপাশের উপাসনা প্রথম স্থানে উপাসনা শুরু করার ইচ্ছা করেছিল। আমাদের সদ্য প্রাপ্ত চেতনা অবশ্যই একটি অদ্ভুত এবং বিভ্রান্তিকর জিনিস ছিল। আমাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত ছিল … সহজভাবে বলতে … পাছায় একটি ব্যথা। জীবন ও traditional তিহ্যবাহী বিশ্বাসের অবিরাম জিজ্ঞাসাবাদের কারণে সক্রেটিস এথেন্সে ব্যাপকভাবে অপছন্দ করা হয়েছিল … এবং সম্ভবত বেশিরভাগ ত্রুটিযুক্ত পদক্ষেপ এবং যুক্তি থাকা সত্ত্বেও ধর্ম আজও এত বিস্তৃত।
কসমস: একটি স্পেসটাইম ওডিসি হ’ল আমাদের জীবনের অধ্যয়নের একটি সংগ্রহ, আমরা এখনও অবধি শিখেছি এমন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আমরা কীভাবে সেগুলি আবিষ্কার করেছি তার একটি উপস্থাপনা। তবে কীভাবে একজন পুরো 13-পর্বের মরসুমকে পুরো হিসাবে ব্যাখ্যা করে? এই পুরো ডকুমেন্ট-সিরিজ জীবন সম্পর্কে কী বলে? কি ‘জীবন‘এমনকি? এটি বেশ অস্বাভাবিক, তবে আপনি যখন এটি সম্পর্কে সত্যই ভাবেন, তখন ধুলা, গ্যাস, শিলা ইত্যাদি একে অপরের সাথে সংঘর্ষের সাথে গ্রহের ব্যবস্থা কীভাবে তৈরি হয় সে সম্পর্কে সিরিজটি দেয় যা পৃথিবীতে জীবন কীভাবে হয় তার রূপক হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। আমরা … মানুষ, প্রাণী, গাছপালা ইত্যাদি …. একে অপরের সাথে সংঘর্ষের একগুচ্ছ বস্তু। কেবল আমাদের ক্রিয়া নয়, আমাদের আকাঙ্ক্ষাগুলি, আমাদের পছন্দগুলি, আমাদের মতাদর্শ এবং বিশ্বাসও। এবং প্রতিটি সংঘর্ষ এটির সাথে পরিণতিগুলির একটি অন্তহীন স্ট্রিং বহন করে যা আমরা প্রায়শই দেখতে পাই না, যার ফলে অন্যান্য সংঘর্ষ এবং অন্যান্য সংঘর্ষ ঘটে। জীবন … মহাবিশ্ব সম্ভবত এমনকি, কেবল … বস্তুর মধ্যে অন্তহীন সংঘর্ষ।
কসমস: একটি স্পেসটাইম ওডিসি আমার চোখে একটি প্রয়োজনীয় টিভি শো। এটি এমন একটি অনুষ্ঠান যা এটির মতো বলে, এটি এমন একটি শো যা আমরা যা জানি না সে সম্পর্কে সৎ এবং এমন একটি শো যা আমি এখনও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত দেখি যে হাইপোথিসিস দেয় (উদাহরণস্বরূপ ”আমরা একটি ব্ল্যাকহোলে বাস করছি‘হাইপোথিসিস)। এটি শো যা আমাকে সচেতন করেছিল যে আমরা সকলেই জিনিসগুলির দুর্দান্ত পরিকল্পনায় কতটা তুচ্ছ … বাস্তবে উদ্বোধনী পর্বের প্রথম দিকে। এটি জুম আউট এটি আমাদের পৃথিবী থেকে অন্যতম দূরত্বে দেয় যা আমরা স্থান/সময়ে সর্বদা দেখতে পাই কেবল … আমার মনকে উড়িয়ে দেয়। আমি নিশ্চিত যে আমরা মহাবিশ্বে একা নই। কসমস: একটি স্পেসটাইম ওডিসি আমাকে ভবিষ্যতের বিষয়ে কৌতূহলী করে তোলে। কী আবিষ্কার করা যায়? কোন রহস্য উন্মোচিত হবে? কোন জীবন পরিবর্তন করা আবিষ্কার করা হবে? পৃথিবীর জীবন এখন থেকে 100 বছরের মতো কী হবে?
